Марсьяль: жизнь под гнетом

02 ноября 2018, 10:10

Лучшим футболистом «Манчестер Юнайтед» в октябре стал Антони Марсьяль. «Соккер.ру» задумался, почему же он тогда один из самых угнетаемых тренером игроков.

Когда речь о «Манчестер Юнайтед» и Жозе Моуриньо, можно придумать увлекательную игру и задавать вопросы о том, с кем у португальца конфликт на этот раз, кого он больше всего гнетет. Кажется, наиболее популярными ответами будут Поль Погба и Антони Марсьяль. Раскол с первым французом набирает обороты, но периодически переходит в скрытую фазу, а потом опять раскрывается.

А раскол со вторым французом случился у Моуриньо сразу же – португалец запихнул Марсьяля на задворки. Но что парадоксально, Антони при этом является одним из самых полезных игроков МЮ в нынешнем сезоне. Марсьяль делит звание лучшего бомбардира команды в Премьер-Лиге с Ромелу Лукаку, который при этом имеет игрового времени на 300 с лишним минут больше: 768 против 441. А забили по четыре мяча каждый.

Причем Марсьяль забил все четыре гола в трех октябрьских матчах. Собственно, это и позволило ему стать лучшим футболистом месяца по версии болельщиков. Он набрал 76 процентов голосов. По средней оценке от Whoscored Марсьяль является третьим игроком МЮ , а если учитывать лишь тех, кто провел не менее пары матчей, то вовсе вторым. А первый – барабанная дробь – Поль Погба. Еще один угнетаемый и конфликтующий с Моуриньо футболист. И третий бомбардир команды в чемпионате Англии с тремя голами. В опросе за звание лучшего игрока МЮ Погба тоже замкнул тройку.

Но как так получается, что два наиболее полезных статистически игрока являются чуть ли не главными изгоями для тренера? Это невероятный парадокс имени Моуриньо, который подчеркивает, что тренер по каким-то своим внутренним и личностным ощущениям формирует отношение к футболистам, а это вряд ли можно назвать здоровым подходом, который в будущем принесет МЮ пользу.

Правы те, кто говорят, что с Моуриньо у «Юнайтед» ничего не получится. И чем дольше клуб будет с ним возиться и участвовать в его играх, тем дольше будет оставаться ни с чем. Моуриньо как тот вампир, который больше живет напряжением вокруг своей персоны, вокруг команды, а не рабочей обстановкой. Когда напряжения нет, он сам его создает.

Безусловно, Моуриньо прогресс Марсьяля приписывает своему тренерскому гению. Дескать, это он его помариновал, и Марсьяль заиграл. Но неужели у топового тренера нет других методов работы с извлечением максимума из подопечных, кроме как угнетение и давление? О какой тут уверенности может идти речь при подобном отношении? Про уверенность заговорил Неманья Матич, который решил напомнить Марсьялю, что тот великолепный футболист:

Антони – прекрасный футболист, и он должен это осознать. Ему нужно больше уверенности. Он ещё молод, и я думаю, что, если он продолжит забивать, то обретёт её. Марсьяль определённо может стать одним из лучших игроков Премьер-Лиги. Иногда мне кажется, что он сам не понимает, насколько хорош. Иногда он может быть очень быстрым, в том числе и с мячом. У него есть всё, что нужно игроку «Манчестер Юнайтед». Если бы я умел так обращаться с мячом и был бы таким же быстрым, то я бы никому не пасовал и забивал бы в каждом матче! Чтобы стать более серьёзным игроком, ему необходима уверенность в себе, а она зависит от результатов команды. Когда их нет, игрокам тяжело сохранять уверенность. Если в следующих матчах мы добудем результат и станем лучше как команда, то Марсьяль может стать очень важным игроком для МЮ . Тренер уже обсуждал это с ним, и я однажды сказал ему то же самое.

На деле же это давление приводит только к большему общекомандному расколу, поскольку в английских СМИ говорят, что МЮ разделился откровенно на два лагеря. Один поддерживает Погба и Марсьяля, другой – Моуриньо. При таком отношении к людям португалец не должен удивляться, что в его же командах возникают корпорации против него.

Более того, в «Юнайтед», кажется, даже вице-президент Эд Вудворд примкнул не к числу сторонников Моуриньо. Об этом говорят слухи об отмене обсуждения планов на зимнее трансферное окно, противостояние вокруг того же Марсьяля, которого Моуриньо хотел продать, а руководство МЮ запретило это делать, понимая, что у 22-летнего француза огромный потенциал, что он может быть звездой, может быть результативным и приносить пользу много лет. В отличие от Моуриньо, очевидно.

Но помочь португальцу может сам Марсьяль, который отклонил несколько вариантов нового контракта, который предлагал МЮ . Француз не хочет подписывать новый договор и обрекать себя на безвременное хождение по кругам неуважения и обесценивания игры и заслуг со стороны тренера. В таком возрасте, как у Марсьяля, нужно играть постоянно, забивать, прогрессировать, а не пытаться высунуть голову из-под давящего пресса «тренерского гения» Моуриньо.

Португалец все время подчеркивает, что его отношение к футболистам диктуется только их результатами, работой, но сам при этом едва ли не больше других тренеров создает вокруг своих отношений с игроками ореол чего-то личного. Это неслучайно. Называйте это тренерско-педагогической деформацией человека, который был Особенным, но жизнь в последние годы показала ему, что есть ребята и покруче, а чтобы им соответствовать, следует совершенствовать свою работу и подход к ней, не почивая на лаврах былых заслуг.