«Манчестер Сити» идёт на взлёт! 9:0 после 7:0

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Испания. Сегунда
  • Кубок Азии
  • Португалия. Примейра
  • Франция. Лига 2
Австралия. А-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 1.57 4 5.15
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 1.75 3.7 4.4
Испания. Примера 2018/2019, 19 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Сельта 2.45 3.4 2.85
Испания. Сегунда 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 2.2 2.85 3.6
Кубок Азии 2019, 2 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Палестина -:-  Австралия - - -
16:30 сегодня  Филиппины -:-  Китай - - -
19:00 сегодня  Кыргызстан -:-  Южная Корея - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Кан -:-  Лилль - - -
22:45 сегодня  Лион -:-  Реймс 1.4 4.75 7.7
Франция. Лига 2 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 1.57 3.7 5.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор 1.65 3.4 5.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 3.3 3 2.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.9 3.1 4.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен -:- Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 2.35 3.05 3.05
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 4 3.15 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж 2.65 2.85 2.85
ГлавнаяБлогиЦифровое измерение

«Манчестер Сити» идёт на взлёт! 9:0 после 7:0

вчера, 13:00

Победа над «Ливерпулем» в первом матче года окрылила «горожан»: «Соккер.ру» впечатлен двумя подряд триумфами подопечных Гвардиолы в кубковых матчах с общим счетом 16:0.

7 + 9 = 16

Со счетом 7:0 «Манчестер Сити» переиграл в третьем раунде Кубка Англии клуб из Чемпионшипа «Ротерхэм». Все голы забили разные футболисты: ворота «мельников» поразили Стерлинг, Фоден, Жезус, Марез, Отаменди и Сане, еще один мяч стал следствием автогола. Эта игра состоялась 6 января.

9 января в полуфинале Кубка Английской Лиги «Манчестер Сити» со счетом 9:0 переиграл представителя Лиги 1 (третьего по силе английского дивизиона) «Бертон Альбион». Габриэль Жезус расписался в воротах «пивоваров» четырежды, по голу забили Де Брюйне, Зинченко (дебютный гол в составе «горожан»), Фоден, Уокер и Марез.

«Манчестер Сити» продемонстрировал завидную реализацию моментов: из нанесенных по воротам «Бертона» 28 ударов 14 пришлись в створ, а 9 обернулись голами. Иными словами 32% ударов в сторону ворот и 64% попаданий в створ привели к забитым мячам. 

«Горожане» контролировали мяч почти в три раза больше соперника (74% на 26%) и выполнили 91% точных передач. Самый впечатляющий личный результат у 18-летнего испанского защитника Эрика Гарсии: он выполнил 83 паса, и лишь один из них не дошел до адресата. Точность – 98.8%!

Габриэль Жезус сделал пять результативных действий: в дополнение к четырем голам на его счету еще и результативная передача на Фила Фодена. Бразильский форвард во второй раз забил как минимум три мяча в одном матче на «Этихад Стэдиум». После ухода «Манчестер Сити» с «Мейн Роуд» только три футболиста оформляли больше одного хет-трика в домашних матчах (хет-трик в данном контексте – любой матч, в котором футболист забивает не менее трех мячей). Так вот, Жезус делал это дважды, Карлос Тевес – четыре раза, Серхио Агуэро – десять.

Кевин Де Брюйне в 12 матчах Кубка Лиги за «Манчестер Сити» забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Фантастическая игра бельгийского хавбека в рамках этого турнира.

«Бертон» тренирует Найджел Клаф, сын знаменитого Брайана Клафа, и он отнесся к результату с изрядной долей самоиронии, за что ему гигантский респект: «Вы должны оценивать не столько сегодняшний результат, как сам тот факт, что мы добрались до полуфинала и оказались в одной компании с такими монстрами, как „Манчестер Сити“, „Челси“ и „Тоттенхэм“. Гвардиола пригласил меня зайти после игры на бокал вина в его офис. Ох, надеюсь, у него припасено больше одного бокала!»

Нужно также сказать, что «Бертон» стал первой командой Лиги 1, которой удалось добраться до полуфинала Кубка Английской Лиги с сезона-2014/2015, когда аналогичного достижения добился «Шеффилд Юнайтед». Вы не поверите, но «клинками» тогда руководил Найджел Клаф. В тот раз его команда уступила путевку в финал «Тоттенхэму» в упорной борьбе (0:1, 2:2).  

Историческое значение

Победа со счетом 9:0 – это самый крупный результат на полуфинальной стадии английских кубковых соревнований (имеется в виду и Кубок Англии, и Кубок Английской Лиги). Никому это не удавалось с момента основания Кубка Англии в сезоне-1871/1872.

Самая крупная победа в истории Кубка Лиги состоялась 23 сентября 1986 года, когда «Ливерпуль» переиграл «Фулхэм» со счетом 10:0. Это случилось в тогдашнем первом раунде, 1/32 финала. «Манчестер Сити» не хватило одного гола до повторения рекордного результата, неспроста болельщики «горожан» после гола Мареза и до финального свистка скандировали: «Мы хотим десять!»

«Манчестер Сити» впервые за 30 с хвостиком лет забил по меньшей мере 8 мячей в одном матче. В последний раз такое случалось с «горожанами» в ноябре 1987 года, когда они в матче лиги одолели «Хаддерсфилд» со счетом 10:1.

Самая крупная победа в истории «Манчестер Сити» состоялась еще в XIX веке: в рамках Кубка Англии в 1890 году был разбит «Ливерпуль Стэнли» - 12:0.

9:0 – повторение крупнейшей победы в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы, он во второй раз выиграл с таким счетом. Впервые же такое случилось с Пепом еще в Испании: в рамках Кубка Короля-2011/2012 его «Барселона» разнесла «Оспиталет» 9:0. В том матче забивали Хави, Иньеста, Педро, Алькантара, Тельо и Куэнка. 

«Манчестер Сити» стал первым английским клубом за 52 года, которому удалось забить как минимум 7 мячей в двух матчах подряд. В сезоне-1967/1968 «Лидс Юнайтед» под руководством Дона Реви сначала в 1/32 финала Кубка Ярмарок со счетом 9:0 переиграл люксембургский клуб «Спора», а через три дня деклассировал «Челси» в рамках английского чемпионата – 7:0.

Ответный полуфинальный матч между «Манчестер Сити» и «Бертоном» состоится на стадионе «пивоваров» 23 января. Когда Найджела Клафа попросили поделиться мыслями относительно второй игры, он ответил в своем стиле: «Скорей бы! Уже не могу ждать!»

Поделиться
Другие материалы по теме
ПСЖ потерпел первое за 5 лет поражение в домашнем кубковом турнире
Вчера, 02:04 Комментарии7
Серхио Рамос забил 100-й гол в карьере
Вчера, 01:42 ВидеоКомментарии15
Кто станет самым результативным игроком 2019 года?
09 январяСтанислав Горин в блоге Цифровое измерениеКомментарии12
16-летний Хоевер - самый молодой игрок «Ливерпуля» в истории Кубка Англии
07 января Комментарии9
Дешам - лучший тренер Франции в 2018 году
07 января Комментарии6
Азмун забил гол на Кубке Азии в ворота Йемена
07 января Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
zavit
zavit
вчера в 17:04
Смысл гонять своих игроков с такими клубами слабыми. Понятно, что ради раз рагромов, но зачем? Походу сам уже понимает, что в ЛЧ шансов нет. Вот и набивает стату, чтоб потом отмаза была, мол мы весь сезон феерили, а в конце просто не повезло...
neverwin
neverwin
   141 / 689
вчера в 14:23
Да Ротерхэм и Бертон Альбион это сильные мира сего.
Кто дальше Дерби Каунти или мож Шеффилд?)))))
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 689
вчера в 14:20
Надеюсь последует черная полоса. Гыгыгы
амурец
амурец
   127 / 689
вчера в 13:30
да уж победа над величайшими клубами пепка герой
Roger Young
Roger Young
   276 / 689
вчера в 13:27
Выбили слабаков. Вот если такой же счет будет в игре с Арсеналом, будет другой коленкор
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100