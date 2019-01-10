«Манчестер Сити» идёт на взлёт! 9:0 после 7:0

вчера, 13:00

Победа над «Ливерпулем» в первом матче года окрылила «горожан»: «Соккер.ру» впечатлен двумя подряд триумфами подопечных Гвардиолы в кубковых матчах с общим счетом 16:0.

7 + 9 = 16

Со счетом 7:0 «Манчестер Сити» переиграл в третьем раунде Кубка Англии клуб из Чемпионшипа «Ротерхэм». Все голы забили разные футболисты: ворота «мельников» поразили Стерлинг, Фоден, Жезус, Марез, Отаменди и Сане, еще один мяч стал следствием автогола. Эта игра состоялась 6 января.

9 января в полуфинале Кубка Английской Лиги «Манчестер Сити» со счетом 9:0 переиграл представителя Лиги 1 (третьего по силе английского дивизиона) «Бертон Альбион». Габриэль Жезус расписался в воротах «пивоваров» четырежды, по голу забили Де Брюйне, Зинченко (дебютный гол в составе «горожан»), Фоден, Уокер и Марез.

I still can’t believe that Zinchenko moved to City from Ufa.



This transfer confirmed a couple of things:

1) scouting is widely underrated among top clubs

2) RPL is a high quality league pic.twitter.com/Xt6p7Mqifk — Stefano Conforti (@confortistefano) 9 января 2019 г.

«Манчестер Сити» продемонстрировал завидную реализацию моментов: из нанесенных по воротам «Бертона» 28 ударов 14 пришлись в створ, а 9 обернулись голами. Иными словами 32% ударов в сторону ворот и 64% попаданий в створ привели к забитым мячам.

«Горожане» контролировали мяч почти в три раза больше соперника (74% на 26%) и выполнили 91% точных передач. Самый впечатляющий личный результат у 18-летнего испанского защитника Эрика Гарсии: он выполнил 83 паса, и лишь один из них не дошел до адресата. Точность – 98.8%!

Габриэль Жезус сделал пять результативных действий: в дополнение к четырем голам на его счету еще и результативная передача на Фила Фодена. Бразильский форвард во второй раз забил как минимум три мяча в одном матче на «Этихад Стэдиум». После ухода «Манчестер Сити» с «Мейн Роуд» только три футболиста оформляли больше одного хет-трика в домашних матчах (хет-трик в данном контексте – любой матч, в котором футболист забивает не менее трех мячей). Так вот, Жезус делал это дважды, Карлос Тевес – четыре раза, Серхио Агуэро – десять.

Кевин Де Брюйне в 12 матчах Кубка Лиги за «Манчестер Сити» забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Фантастическая игра бельгийского хавбека в рамках этого турнира.

«Бертон» тренирует Найджел Клаф, сын знаменитого Брайана Клафа, и он отнесся к результату с изрядной долей самоиронии, за что ему гигантский респект: «Вы должны оценивать не столько сегодняшний результат, как сам тот факт, что мы добрались до полуфинала и оказались в одной компании с такими монстрами, как „Манчестер Сити“, „Челси“ и „Тоттенхэм“. Гвардиола пригласил меня зайти после игры на бокал вина в его офис. Ох, надеюсь, у него припасено больше одного бокала!»

Нужно также сказать, что «Бертон» стал первой командой Лиги 1, которой удалось добраться до полуфинала Кубка Английской Лиги с сезона-2014/2015, когда аналогичного достижения добился «Шеффилд Юнайтед». Вы не поверите, но «клинками» тогда руководил Найджел Клаф. В тот раз его команда уступила путевку в финал «Тоттенхэму» в упорной борьбе (0:1, 2:2).

Историческое значение

Победа со счетом 9:0 – это самый крупный результат на полуфинальной стадии английских кубковых соревнований (имеется в виду и Кубок Англии, и Кубок Английской Лиги). Никому это не удавалось с момента основания Кубка Англии в сезоне-1871/1872.

Самая крупная победа в истории Кубка Лиги состоялась 23 сентября 1986 года, когда «Ливерпуль» переиграл «Фулхэм» со счетом 10:0. Это случилось в тогдашнем первом раунде, 1/32 финала. «Манчестер Сити» не хватило одного гола до повторения рекордного результата, неспроста болельщики «горожан» после гола Мареза и до финального свистка скандировали: «Мы хотим десять!»

«Манчестер Сити» впервые за 30 с хвостиком лет забил по меньшей мере 8 мячей в одном матче. В последний раз такое случалось с «горожанами» в ноябре 1987 года, когда они в матче лиги одолели «Хаддерсфилд» со счетом 10:1.

Самая крупная победа в истории «Манчестер Сити» состоялась еще в XIX веке: в рамках Кубка Англии в 1890 году был разбит «Ливерпуль Стэнли» - 12:0.

9:0 – повторение крупнейшей победы в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы, он во второй раз выиграл с таким счетом. Впервые же такое случилось с Пепом еще в Испании: в рамках Кубка Короля-2011/2012 его «Барселона» разнесла «Оспиталет» 9:0. В том матче забивали Хави, Иньеста, Педро, Алькантара, Тельо и Куэнка.

«Манчестер Сити» стал первым английским клубом за 52 года, которому удалось забить как минимум 7 мячей в двух матчах подряд. В сезоне-1967/1968 «Лидс Юнайтед» под руководством Дона Реви сначала в 1/32 финала Кубка Ярмарок со счетом 9:0 переиграл люксембургский клуб «Спора», а через три дня деклассировал «Челси» в рамках английского чемпионата – 7:0.

Ответный полуфинальный матч между «Манчестер Сити» и «Бертоном» состоится на стадионе «пивоваров» 23 января. Когда Найджела Клафа попросили поделиться мыслями относительно второй игры, он ответил в своем стиле: «Скорей бы! Уже не могу ждать!»