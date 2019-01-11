За кого болеть в Кубке Азии?

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Азии
  • Португалия. Примейра
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Вест Хэм -:-  Арсенал 3.6 3.8 1.95
18:00 сегодня  Бернли -:-  Фулхэм 2.4 3.2 3.05
18:00 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Ливерпуль - - -
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Саутгемптон 1.9 3.4 4.3
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Уотфорд - - -
18:00 сегодня  Кардифф -:-  Хаддерсфилд 2.15 3.15 3.6
20:30 сегодня  Челси -:-  Ньюкасл 1.22 7 17
Испания. Примера 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Леганес -:-  Уэска 1.9 3.2 4.6
18:15 сегодня  Валенсия -:-  Вальядолид 1.5 3.95 7.5
20:30 сегодня  Жирона -:-  Алавес 2.2 3.05 3.7
22:45 сегодня  Вильярреал -:-  Хетафе 2.2 3.1 3.62
Италия. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб НовараНовара - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 2.8 3.4 2.48
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Амьен -:-  ПСЖ 14.5 6.32 1.21
22:00 Матч перенесен  Ним -:-  Анже 2.15 3.35 3.45
22:00 сегодня  Ницца -:-  Бордо 2.4 3 3.3
22:00 сегодня  Генгам -:-  Сент-Этьен 2.8 3.25 2.57
Австралия. А-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 3:2 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.6 2.85 12
11:50 90’ Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 2:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1.27 4.8 14
Англия. Лига Два 2018/2019, 28 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 2.4 3.25 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 3.1 3.25 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2.8 3.15 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 2.15 3.33 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 2.3 3.3 2.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.75 3.25 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 2.15 3.35 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 2.3 3.25 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 28 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 2.45 3.2 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 1.57 3.8 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 2.05 3.5 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2.35 3.27 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.02 3.25 3.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 3.1 3.4 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.68 3.65 4.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 2.1 3.2 3.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 1.45 4.2 6.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 2.35 3.27 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 2.02 3.27 3.6
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.1 3.5 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 1.65 3.7 5.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 3.45 3.23 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 2.05 3.35 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.55 3.8 6.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2.3 3.15 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 3.2 3.35 2.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.65 3.03 2.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 2.1 3.25 3.55
Греция. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 1.83 3.1 5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2 3.15 4
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.65 3.6 5.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 3.8 3.05 2.05
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.1 3.25 3.55
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 2.55 3.1 2.8
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 2.05 3.25 3.55
Испания. Сегунда 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.25 2.8 3.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 3.6 3 2.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 2.4 3.05 2.95
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.6 2.95 2.8
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 2.2 3.5 2.95
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
Кубок Азии 2019, 2 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Вьетнам -:-  Иран - - -
16:30 сегодня  Йемен -:-  Ирак - - -
19:00 сегодня  Ливан -:-  Сауд. Аравия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 17 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 1:0 Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 1.15 5.7 42
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3 3.35 2.25
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.1 3 3.75
Франция. Лига 2 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 2.15 3.15 3.35
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.8 3.45 4.25
ГлавнаяБлогиЗа кого болеть?

За кого болеть в Кубке Азии?

вчера, 15:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Сон Хын-Мин
Сон Хын-Мин
Нападающий
Нагатомо Юто
Нагатомо Юто
Защитник

Кубок Азии-2019 уже в разгаре, а «Соккер.ру» завершает цикл ознакомительных статей советами тем, кто решил впервые посмотреть экзотический турнир. Кого же поддержать?

На «Соккер.ру» есть пользователи из стран-участниц Кубка Азии-2019, и им точно не нужно объяснять, за кого болеть на этом турнире. Но для большинства данное мини-исследование на тему футбольных симпатий будет полезным, ведь многие из вас, даже следя за Кубком Азии в режиме изучения результатов матчей, сознательно или подсознательно желают успехов одним командам и не огорчаются результатам других. Естественно, Кубок Азии – это не чемпионат мира или Евро, где мы всех или почти всех знаем в лицо и пользуемся другими принципами для выявления адресатов своих добрых пожеланий. В случае же таких турниров, какой сейчас проходит в ОАЭ, мозг сам зачастую выбирает счастливчиков по элементарному принципу знакомства. Поэтому фору получают команды с известными футболистами в составе или с прославленным тренером у руля. Впрочем, начнем немного с другого.

За соседей и бывших соотечественников!

В Кубке Азии-2019 принимают участие сборные Узбекистана, Туркменистана и Киргизии. Ментально эти команды и их болельщики ближе всех к нашей аудитории, многие говорят на русском языке и даже являются пользователями «Соккер.ру». Кстати, дайте о себе знать, любопытно понять, сколько среди нас истинных болельщиков названных сборных.

За азиатских звёзд!

Ох, конечно, даже на Кубке Африканских Наций футболистов мирового уровня можно встретить добрый десяток, Азия футбольных гениев не рождает в больших количествах, хоть это и самая населенная часть света. По большому счету, мировая звезда на Кубке Азии-2019 только одна, но негоже будет оставить корейца Сона в гордом одиночестве в этой номинации. К тому же, выбираем азиатских звезд, необязательно им быть популярными в масштабах планеты.

Хын-Мин Сон («Тоттенхэм») и Ки-Сон Ен («Ньюкасл») – оба сборная Южной Кореи

Вне всяких сомнений, самый известный азиатский футболист на сегодняшний день выступает за один из лучших клубов АПЛ – «Тоттенхэм», причем в «шпорах» кореец не «на подтанцовках», а текущий сезон может вообще стать лучшим в его карьере, если не сбавит обороты. Сон присоединится к своей сборной после матча с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, и он рассчитывает вернуться в Лондон в статусе чемпиона Азии. Ки-Сон Ен тоже сделал себе имя в Англии, шесть лет играл за «Суонси», а сейчас бьется за «Ньюкасл».

Алиреза Джаханбахш ("Брайтон») – сборная Ирана

В прошлом сезоне Джаханбахш стал лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов, выступая за «Алкмар», летом перебрался в «Брайтон», который заплатил за него 19 миллионов евро, и хотя в Англии Алиреза пока не проявляет своих снайперских талантов, он один из самых известных и заслуживающих внимания игроков Кубка Азии-2019.

Мая Йосида («Саутгемптон»), Йосинори Муто («Ньюкасл») и Юто Нагатомо («Галатасарай») – сборная Японии

В составе сборной Японии нет чемпионов Англии и Германии в составах «Лестера» и «Боруссии» - Окадзаки и Кагавы, нет и Кейсуке Хонды. На ролях главных звезд в сборной эти ребята, представляющие клубы АПЛ и «Галатасарай». Йосида – старожил «Саутгемптона», Мая проникся духом «святых», проводил многих партнеров в «Ливерпуль» и продолжает играть за «Саутгемптон» в своем седьмом сезоне в АПЛ. Что касается Муто, то он зарекомендовал себя в Бундеслиге, а этим летом перебрался в «Ньюкасл», чтобы научиться новым трюкам у Рафы Бенитеса. Нагатомо мы помним в качестве игрока «Интера», а сейчас Юто защищает цвета «Галатасарая», с которым стал чемпионом Турции в прошлом году.

За знакомых парней!

Ищем представителей РПЛ в составах азиатских сборных и не стесняемся «топить» за команды со знакомыми футболистами в составах.

Валерий Кичин («Енисей») – сборная Киргизии

Валерий Кичин – уроженец Бишкека, русский по национальности, с 2013 года выступает за российские клубы, а в «Енисее» стал капитаном. Отличительный знак защитник носит и в сборной Киргизии. Чем не дополнительный повод пожелать этой команде успехов? Сегодня Киргизии предстоит сложнейшая игра с одним из фаворитов Кубка Азии – сборной Южной Кореи.

Милад Мохаммади («Ахмат») и Сердар Азмун («Рубин») – сборная Ирана

Два футболиста из состава сборной Ирана представляют российский чемпионат, причем оба выступают в РПЛ довольно давно и успели полюбиться болельщикам своих клубов. Азмун проводит хороший сезон за «Рубин», а Мохаммади прекрасно действует на левом фланге обороны «Ахмата». Их команда будет претендовать на победу в турнире.

Достонбек Хамдамов («Анжи») и Элдор Шомуродов («Ростов») – сборная Узбекистана

У Узбекистана сильная команда, а форвард «Ростова» Элдор Шомуродов уже отметился голом на Кубке Азии-2019, поразив ворота Омана. Его удар стал победным, Элдор сделал счет 2:1, а первый мяч за Узбекистан в той игре забил Одил Ахмедов, хорошо нам знакомый по выступлениям за «Анжи» и «Краснодар».

За именитых тренеров!

Возможно, когда-то другие команды под руководством этих наставников доставляли вам удовольствие.

Марчелло Липпи (Италия) – сборная Китая

Тут должны встрепенуться поклонники «Ювентуса» и всего итальянского футбола. «Старая Синьора» под руководством Марчелло Липпи выиграла 13 трофеев, в том числе Лигу чемпионов, а сборную Италии он привел к мировой короне в 2006 году.

Карлуш Кейруш (Португалия) – сборная Ирана

Кейруш известен как правая рука сэра Алекса Фергюсона, а еще он руководил мадридским «Реалом» на протяжении сезона. Не каждый может подобным похвастаться.

Свен-Горан Эрикссон (Швеция) – сборная Филиппин

Этот специалист тренирует с середины 70-х годов прошлого века. Он брал трофеи с «Гетеборгом», «Бенфикой», «Ромой» и «Лацио», возглавлял сборную Англии на протяжении пяти лет. Вряд ли Свен-Горану что-то светит на Кубке Азии с командой Филиппин, но трудно не заметить такого кита.

Эктор Купер (Аргентина) – сборная Узбекистана

Этому специалисту многие сочувствуют из-за его поражений в финалах, он дважды подряд уступал в решающих схватках Лиги чемпионов с «Валенсией», проигрывал с «Мальоркой» в финалах Кубка Короля и Кубка Кубков, а два года назад стал серебряным призером Кубка Африки со сборной Египта. Может быть, c командой Узбекистана, наконец, удастся победить?

Александр Крестинин (Россия) – сборная Киргизии

Наверняка имя этого молодого специалиста многие из вас слышат впервые, но мы не можем не поддержать соотечественника, который возглавляет сборную Киргизии с 2014 года. В качестве футболиста родившийся в Краснодаре Крестинин поиграл за «Кубань», «Оренбург», тамбовский «Спартак» и «Енисей».

Поделиться
Другие материалы по теме
Винисиус Жуниор хочет забрать у Бэйла игровой номер
Сегодня, 00:49 Комментарии13
Бускетса и Силлессена обвинили в синхронной симуляции в матче с «Леванте»
Вчера, 08:38 ВидеоКомментарии55
Победители по жизни. Кто чаще всех выигрывал в 2018-м
10 январяАлександр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии6
Кто выиграет Кубок Азии? Определяем победителя «на бумаге»
10 январяАлександр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии16
Агент Аллана сегодня проведет переговоры с «Наполи»
10 января Комментарии1
Форвард «Ростова» Шомуродов помог сборной Узбекистана обыграть Оман
09 января Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Farhat Kamchybekov
Farhat Kamchybekov ответил Ravshan878
   555 / 685
сегодня в 11:56
Спасибо и вам удачи
Ravshan878
Ravshan878 ответил Farhat Kamchybekov
   57 / 685
вчера в 22:48
Не расстраивайся .Матч смотрели ваши не плохо но чуть мастерство не хватило. Завершающий ударов. До конца надеялся , но чудо не произошло .Ещё шансов у вас остались нужно только победа.Больше мяча нужно забивать. Удачи соседям.
Farhat Kamchybekov
Farhat Kamchybekov
   555 / 685
вчера в 21:21
Кыргызстан вперёд. К сожалению проиграли корейцам .. болеем за Кыргызстан
Фата лист
Фата лист
   149 / 685
вчера в 19:19
Пока за узбеков, дальше видно будет.
Руслан с Ташкента
Руслан с Ташкента
   483 / 685
вчера в 17:18
Узбекистан вперёд!
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
   66 / 685
вчера в 17:18
Пофиг вообще этот турнир.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   71 / 685
вчера в 16:56
Ставлю на чемпионство Ирана
кобыла минус
кобыла минус
   6 / 685
вчера в 16:38
А где токума нисемура?
Гинеровцев даже в сборную Японии не берут!)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 685
вчера в 16:31
За Крестинина,он хоть за Спартак поиграл
Ravshan878
Ravshan878
   57 / 685
вчера в 16:15
Спасибо за инфу S⚽️CCER.у.
Болеем за UZBEKISTAN.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
   162 / 685
вчера в 16:07
Nippon Banzai!
Chistiv
Chistiv
   554 / 685
вчера в 15:50
А как же Хуан-Антонио Пицци, возглавляющий Саудовскую Аравию?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100