За кого болеть в Кубке Азии?

вчера, 15:30

Кубок Азии-2019 уже в разгаре, а «Соккер.ру» завершает цикл ознакомительных статей советами тем, кто решил впервые посмотреть экзотический турнир. Кого же поддержать?

На «Соккер.ру» есть пользователи из стран-участниц Кубка Азии-2019, и им точно не нужно объяснять, за кого болеть на этом турнире. Но для большинства данное мини-исследование на тему футбольных симпатий будет полезным, ведь многие из вас, даже следя за Кубком Азии в режиме изучения результатов матчей, сознательно или подсознательно желают успехов одним командам и не огорчаются результатам других. Естественно, Кубок Азии – это не чемпионат мира или Евро, где мы всех или почти всех знаем в лицо и пользуемся другими принципами для выявления адресатов своих добрых пожеланий. В случае же таких турниров, какой сейчас проходит в ОАЭ , мозг сам зачастую выбирает счастливчиков по элементарному принципу знакомства. Поэтому фору получают команды с известными футболистами в составе или с прославленным тренером у руля. Впрочем, начнем немного с другого.

За соседей и бывших соотечественников!

В Кубке Азии-2019 принимают участие сборные Узбекистана, Туркменистана и Киргизии. Ментально эти команды и их болельщики ближе всех к нашей аудитории, многие говорят на русском языке и даже являются пользователями «Соккер.ру». Кстати, дайте о себе знать, любопытно понять, сколько среди нас истинных болельщиков названных сборных.

За азиатских звёзд!

Ох, конечно, даже на Кубке Африканских Наций футболистов мирового уровня можно встретить добрый десяток, Азия футбольных гениев не рождает в больших количествах, хоть это и самая населенная часть света. По большому счету, мировая звезда на Кубке Азии-2019 только одна, но негоже будет оставить корейца Сона в гордом одиночестве в этой номинации. К тому же, выбираем азиатских звезд, необязательно им быть популярными в масштабах планеты.

Хын-Мин Сон («Тоттенхэм») и Ки-Сон Ен («Ньюкасл») – оба сборная Южной Кореи

Вне всяких сомнений, самый известный азиатский футболист на сегодняшний день выступает за один из лучших клубов АПЛ – «Тоттенхэм», причем в «шпорах» кореец не «на подтанцовках», а текущий сезон может вообще стать лучшим в его карьере, если не сбавит обороты. Сон присоединится к своей сборной после матча с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ , и он рассчитывает вернуться в Лондон в статусе чемпиона Азии. Ки-Сон Ен тоже сделал себе имя в Англии, шесть лет играл за «Суонси», а сейчас бьется за «Ньюкасл».

Алиреза Джаханбахш ("Брайтон») – сборная Ирана

В прошлом сезоне Джаханбахш стал лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов, выступая за «Алкмар», летом перебрался в «Брайтон», который заплатил за него 19 миллионов евро, и хотя в Англии Алиреза пока не проявляет своих снайперских талантов, он один из самых известных и заслуживающих внимания игроков Кубка Азии-2019.

Мая Йосида («Саутгемптон»), Йосинори Муто («Ньюкасл») и Юто Нагатомо («Галатасарай») – сборная Японии

В составе сборной Японии нет чемпионов Англии и Германии в составах «Лестера» и «Боруссии» - Окадзаки и Кагавы, нет и Кейсуке Хонды. На ролях главных звезд в сборной эти ребята, представляющие клубы АПЛ и «Галатасарай». Йосида – старожил «Саутгемптона», Мая проникся духом «святых», проводил многих партнеров в «Ливерпуль» и продолжает играть за «Саутгемптон» в своем седьмом сезоне в АПЛ . Что касается Муто, то он зарекомендовал себя в Бундеслиге, а этим летом перебрался в «Ньюкасл», чтобы научиться новым трюкам у Рафы Бенитеса. Нагатомо мы помним в качестве игрока «Интера», а сейчас Юто защищает цвета «Галатасарая», с которым стал чемпионом Турции в прошлом году.

За знакомых парней!

Ищем представителей РПЛ в составах азиатских сборных и не стесняемся «топить» за команды со знакомыми футболистами в составах.

Валерий Кичин («Енисей») – сборная Киргизии

Валерий Кичин – уроженец Бишкека, русский по национальности, с 2013 года выступает за российские клубы, а в «Енисее» стал капитаном. Отличительный знак защитник носит и в сборной Киргизии. Чем не дополнительный повод пожелать этой команде успехов? Сегодня Киргизии предстоит сложнейшая игра с одним из фаворитов Кубка Азии – сборной Южной Кореи.

Милад Мохаммади («Ахмат») и Сердар Азмун («Рубин») – сборная Ирана

Два футболиста из состава сборной Ирана представляют российский чемпионат, причем оба выступают в РПЛ довольно давно и успели полюбиться болельщикам своих клубов. Азмун проводит хороший сезон за «Рубин», а Мохаммади прекрасно действует на левом фланге обороны «Ахмата». Их команда будет претендовать на победу в турнире.

Достонбек Хамдамов («Анжи») и Элдор Шомуродов («Ростов») – сборная Узбекистана

У Узбекистана сильная команда, а форвард «Ростова» Элдор Шомуродов уже отметился голом на Кубке Азии-2019, поразив ворота Омана. Его удар стал победным, Элдор сделал счет 2:1, а первый мяч за Узбекистан в той игре забил Одил Ахмедов, хорошо нам знакомый по выступлениям за «Анжи» и «Краснодар».

За именитых тренеров!

Возможно, когда-то другие команды под руководством этих наставников доставляли вам удовольствие.

Марчелло Липпи (Италия) – сборная Китая

Тут должны встрепенуться поклонники «Ювентуса» и всего итальянского футбола. «Старая Синьора» под руководством Марчелло Липпи выиграла 13 трофеев, в том числе Лигу чемпионов, а сборную Италии он привел к мировой короне в 2006 году.

Карлуш Кейруш (Португалия) – сборная Ирана

Кейруш известен как правая рука сэра Алекса Фергюсона, а еще он руководил мадридским «Реалом» на протяжении сезона. Не каждый может подобным похвастаться.

Свен-Горан Эрикссон (Швеция) – сборная Филиппин

Этот специалист тренирует с середины 70-х годов прошлого века. Он брал трофеи с «Гетеборгом», «Бенфикой», «Ромой» и «Лацио», возглавлял сборную Англии на протяжении пяти лет. Вряд ли Свен-Горану что-то светит на Кубке Азии с командой Филиппин, но трудно не заметить такого кита.

Эктор Купер (Аргентина) – сборная Узбекистана

Этому специалисту многие сочувствуют из-за его поражений в финалах, он дважды подряд уступал в решающих схватках Лиги чемпионов с «Валенсией», проигрывал с «Мальоркой» в финалах Кубка Короля и Кубка Кубков, а два года назад стал серебряным призером Кубка Африки со сборной Египта. Может быть, c командой Узбекистана, наконец, удастся победить?

Александр Крестинин (Россия) – сборная Киргизии

Наверняка имя этого молодого специалиста многие из вас слышат впервые, но мы не можем не поддержать соотечественника, который возглавляет сборную Киргизии с 2014 года. В качестве футболиста родившийся в Краснодаре Крестинин поиграл за «Кубань», «Оренбург», тамбовский «Спартак» и «Енисей».