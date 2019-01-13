Сульшер животворящий

вчера, 22:58

Оле-Гуннар Сульшер в «Манчестер Юнайтед» недавно, но уже творит историю. «Соккер.ру» - о ярком поединке МЮ с «Тоттенхэмом».

Шестая подряд

Руководство «Мольде» уже с опаской поглядывает на успехи Сульшера в «Манчестер Юнайтед». Ведь норвежский клуб отпускал своего тренера в МЮ с условием, что в мае после окончания сезона он вернется и продолжит отрабатывать контракт с «Мольде». Однако если Сульшер продолжит в том же духе, что и сейчас, боссы «Манчестера» сделают все, чтобы оставить этого специалиста у себя и после окончания соглашения «временщика».

Высказывалась еще в декабре мысль о том, что руководство МЮ очень грамотно выбрало момент для смены главного тренера. Жозе Моуриньо отправили в отставку перед серией игр с относительно слабыми соперниками, чтобы новый тренер имел больше шансов на победу и соответственно сразу обрел уверенность, завоевал доверие, создал позитивную атмосферу. Но вряд ли кто-то ждал, что эффект получится настолько ярким.

Да и рано или поздно от игр с «Кардиффами» пришлось бы перейти к матчам с «Тоттенхэмом» и другими лидерами. Как видим, ко встрече со «шпорами» МЮ преобразился. Появился как раз характер, другой стиль, уверенность и то самое доверие к тренеру. Если кто-то в «Юнайтед» действительно перестановку проводил, держа это в голове, то ход получился блестящим. «Манчестер» словно по инерции полез дальше в гору после побед над «Кардиффом» (5:1), «Хаддерсфилдом» (3:1), «Борнмутом» (4:1), «Ньюкаслом» (2:0) и «Редингом» (2:0). Пока у Сульшера только победы.

Шесть из шести, пять из них – в чемпионате. Англичане, которые привыкли вести статистику всего и вся, уже прикинули, что Сульшер повторил лучший тренерский дебют в истории МЮ в чемпионате. Сэр Мэтт Басби тоже начал с пяти подряд побед в лиге. И вот теперь Сульшер – такой же. Дальше у «Манчестера» по графику – «Брайтон» дома, так что Сульшер вполне может стать единоличным обладателем рекорда. Хотя с учетом кубковой игры он уже им обладает.

Перерождение героев

Безусловно, главной звездой матча стал вратарь МЮ Давид Де Хеа. После прошлого сезона испанца нередко критиковали. На чемпионате мира он со сборной Испании в целом провалился, первую часть нынешнего сезона провел серо, как и весь МЮ при Моуриньо. А еще раздражали постоянные слухи о том, что Де Хеа якобы не хочет продлевать контракт с «Юнайтед», чуть ли не шантажирует клуб. В общем, складывалось ощущение, что испанец забронзовел и хочет денег, но уже не хочет играть на статус лучшего вратаря мира. Или одного из.

Матч с «Тоттенхэмом» показал, что он еще претендент на это звание. Особенно очевидным это стало во втором тайме, когда «шпоры» не стали раскисать, а устроили настоящую проверку Де Хеа. Он вытащил все, показав какое-то невероятное чутье и реакцию. Другим преобразившимся стал Поль Погба.

Только ленивый не поливал француза грязью в первой части сезона, сам Моуриньо одно-другое ведерко грязи поддавал на голову Погба. Но все время внутри где-то были сомнения: а вдруг дело не в Поле? Ведь на чемпионате мира у Дидье Дешама он играл блестяще, отрабатывал все требования как шелковый и показывал себя преданным командным игроком. Жизнь показывает, что настоящий Погба – это тот, которого покупал у «Ювентуса» МЮ , который среди прочих приводил Францию к титулу чемпиона мира, а не конфликтный разгильдяй образца «Юнайтед» Моуриньо.

После ухода португальца в отставку Погба совершил больше всех в Премьер-Лиге полезных действий по системе «гол+пас». У него четыре гола и четыре голевые передачи. Пас на гол в этом матче оказался просто изумительным. А Рэшфорд достойно отплатил за эту конфетку, реализовав момент. Кстати, сам Маркус тоже из числа перерожденных, ведь забивает уже в четвертом матче чемпионата подряд. Словом, дело не столько в игроках, сколько в их использовании.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 21 (11) – 13 (8)

Безусловно, у «Тоттенхэма» большое преимущество по числу ударов, потому что «шпоры» целый тайм проигрывали и являются очень сильной командой из топ-четверки. Поэтому они логичным образом оказывали давление и летели вперед отыгрываться. Только вот Де Хеа вставал на пути стеной. И надо отметить, что в целом-то по числу точных ударов «Тоттенхэм» не так далеко ушел от МЮ . А что касается 11 сэйвов Де Хеа, то это лучший результат среди вратарей Премьер-Лиги в нынешнем сезоне. Сам испанец только раз в карьере спасал чаще – это было в 2017 году в игре с «Арсеналом» на «Эмирейтс» (3:1). Тогда он совершил 14 сэйвов.

Владение мячом (точность передач): 61,2% (83%) - 38,8% (73%)

Тоже довольно логичная картина, учитывая, что «Тоттенхэм» стремился контролировать ситуацию и держать мяч с самого начала. А во втором тайме это было неизбежно, поскольку МЮ перешел на чисто контратакующую игру. Этим объясняется и низкий процент точных передач у гостей. Они много рисковали, отдавая длинные пасы. У Моуриньо бы они катали мяч, но бесцельно. И вряд ли мог бы получиться среди этого разнообразия длинных переводов шикарный голевой пас Погба. Если пробовать, то непременно получится.

Маурисио Почеттино (главный тренер «Тоттенхэма»): «Я горжусь своей командой. Второй тайм в нашем исполнении был потрясающим. Де Хеа совершил сегодня где-то 11 сейвов. Иногда ты играешь плохо, но выигрываешь, а иногда играешь хорошо, но проигрываешь. Именно за это мы все любим футбол.

Во втором тайме „Манчестер Юнайтед“ играл глубоко, но даже несмотря на это, мы сумели создать много моментов. Я покидаю „Уэмбли“ с высоко поднятой головой».

Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»): «Победить в гостях „Тоттенхэм“ – это фантастика. Нам пришлось нелегко во втором тайме, но у нас есть хороший вратарь.

Рэшфорд блестяще реализовал свой момент, а пас Погба – это половина гола.

Де Хеа сыграл фантастически. Очевидно, что он провел отличный матч, совершив 11 сэйвов. Два из них были потрясающими, но в остальных моментах он сыграл так, как мы от него ждем. Мы защищались всей командой, а когда вы играете против Харри Кейна, то это всегда испытание. Это была по-настоящему командная игра».

Поль Погба (полузащитник «Манчестер Юнайтед»): «Сейчас я наслаждаюсь футболом. Я не скрываю, мне нравится больше атаковать, чем обороняться. Тренер просит, чтобы я чаще ходил вперед и забивал голы. Лучший пример такой игры - Фрэнк Лэмпард».

Сульшер раскрепостил команду. Он сделал это и на поле, и за его пределами, создав дружелюбную семейную атмосферу в коллективе, где все друг с другом делятся мыслями, открыто обмениваются идеями, шутят, смеются, работают с удовольствием. Кажется, что это все очень простые вещи на поверхности. Но как же сложно было сделать это Моуриньо. Что там сложно – нереально.