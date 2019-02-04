Соломенная Шляпка - «Лутон Таун» Рэя Харфорда сезон 1987/1988

вчера, 20:15

Я решил к финалу Кубка лиги в этом году между "Челси и «Манчестер Сити» подготовить материал посвященный драматичному финалу этого турнира, но 30-летней давности, когда Андер-доги в 88 году удивляли элитные клубы.

Кубок Лиги это второй кубок в Англии, где играют клубы из четырех дивизионов. Сегодня я решил вспомнить один из финалов, а также рассказать о скромном клубе «Лутон Таун», который совершил героический подвиг, этому матчу мог позавидовать даже Кубок Англии по накалу и интриге. Хотя еще в 1959 году «Лутон Таун» играл в финале Кубка Англии, но проиграл «Ноттингем Форесту» - 1:2.

В 1986 году команду покинул наставник Дэвид Плит, который перебрался в «Тоттенхэм», отработав в клубе 8 лет, подняв команду в высший дивизион в 1982 году, его место занял сначала Джон Мур, а зимой его сменил Рэй Харфорд тренировавший до этого два года «Фулхэм», с ним «шляпочники» по окончанию сезона 1986/1987 в итоге заняли седьмое место в первом дивизионе, что является по сей день высшим достижением клуба. У команды был хороший состав, что позволяло им стать в середине 80-х крепким середняком лиги.

Какими игроками обладал клуб в те времена.

Строительство и фундамент будущих успехов заложил конечно Дэвид Плит, который после попадания клуба в элиту начал собирать крепкий состав. Вратарями в команде были Лес Сили, которого приобрели из «Ковентри Сити» после попадания в элиту в 83 году за 100 тысяч фунтов, его сменщик был Энди Диббл приобретенный позже из валлийского «Кардиффа» в 1984 году, на данный момент Диббл, о котором пойдет дальше сюжет по тексту, на данный момент работает тренером вратарей в «Кардифф Сити». Защитники Тим Брекер начал свою карьеру в 1983 году за основной состав клуба, на тот момент зарекомендовал себя, как основной крайний защитник клуба. Стив Фостер, воспитанник «Саутгемптона», но свой путь начал с «Портсмута», после был «Брайтон», отыграв меньше сезона за «Астон Виллу» в 1984 году опытный защитник перебрался в состав команды. Его партнером был северо-ирландский центральный защитник Мэл Донахи, который был приобретен в 1978 году всего за 20 тысяч фунтов из «Ларна» считается одним из лучших приобретений «шляпочников» в истории клуба. По началу своего становления футболиста он начинал даже в роли вратаря у себя на родине за малоизвестный клуб «Даун энд Коннор», после его перевели в защиту, мог также играть и на фланге. Донахи и Лес Сили будут после выступать за «Манчестер Юнайтед» Фергюсона. Роб Джонсон с 17 лет начал играть за первую команду «Лутон Тауна» с 1979 года, но его место в те времена было предпочтительнее отдать Эшли Граймсу, который в 83 году перешел из «Манчестер Юнайтеда», в финале Кубка Лиги 88 года Джонсон получит свой наверно по настоящему реальный шанс в своей карьере.

В полузащите играли такие футболисты как ветеран одаренный Рикки Хилл, который всю свою практически карьеру посвятил «шляпочникам» начал играть с 1976 году за основную команду, Дэвид Плит став тренером сделал его основным игроком клуба на долгие годы вперед. (Плит кстати также был в свое время игроком «Лутона», и для него была честь возглавить их, и поднять в элиту). Другой интересный футболист мог сыграть на двух позициях нападения и полузащитника это Брайан Стейн, который и начал свою карьеру за «шляпочников» в 1977 году, став тем самым заменой ветерану футбола Боббу Хаттону в «Лутоне», по началу его партнером в атаке был Пол Уолш, ушедший в 84 году в «Ливерпуль». Южно-африканцу суждено стать символом клуба в 80-х годах. Дэнни Уилсон был приобретен в 1987 году, и тоже в том сезоне сыграет одну из важных ролей в общем успехе. Дэвид Прис был куплен в 1984 году из «Уолсола».

В 1986 году из молодежного состава был переведен Кингсли Блэк, который будет играть по флангу и ближе к атаке. В том же 1986 году был куплен из «Олд Хэма» полузащитник Дарран Макдоноу. В 1987 году был на время приобретен в нападение Микки Вейр из шотландского «Хибберниана», он также помог в отдельных матчах клубу в кубке лиги забив несколько важных голов. В атаке звездой был Мик Харфорд пришедший в 1984 году из «Бирмингема», (на данный момент выступает в роли коуча первой команды «Лутон Таун», который сейчас борется за возвращение в чемпионшип). Он тоже приложил не малых усилий в достижения того успеха. Также в атаке играл Марк Стейн, который начал свою профессиональную карьеру за первую команду клуба в 1984 году, начав с юнешеской академии клуба, (здесь играл вместе со своим старшим братом Брайаном Стейном), после если кто помнит этого форварда в АПЛ играл за «Челси». Также играл нигирийский талант футболист Эмик Нванджоби был приобретен еще в 1983 году. По большому счету эту команду собрал практически Дэвид Плит, а как принято сейчас говорить Харфорд на его багаже добился успеха, но это не совсем так, ведь тренер тоже делал нужные замены, выпускал определенный состав, и вносил корректировку, именно Рэй Харфорд является тем творцом общего успеха для клуба, ведь за два года он их вывел в два финала кубка Лиги, и один из которых описан снизу.

В сезоне 1987/1988 «шляпочники» будут находиться весь сезон в середине таблицы, и закончат его в итоге на 9 месте, что тоже не плохо по сравнению с прошлым сезоном, когда им удалось забраться на 7 строчку.

Путь к финалу

Лутон Таун.

«Шляпочники» начали соревнование со второго раунда, и сыграли с «Уиганом Атлетиком» в двух матчах. Первая игра в гостях на поле «Уигана», закончилась победой - 1:0 , благодаря точному удару Микки Вейра. В ответном матче Мик Харфорд оформил хет-трик, сняв все вопросы по победителю, это позволило «Лутону» комфортно победить со счетом - 4:2 (5:2 по совокупности). Следующим соперником в третьем раунде стал «Ковентри Сити». Матч был сыгран на нейтральном поле «Филберт-стрит». «Шлапочники» решили не проводить матч дома на «Кенилворт-роуд», в связи с тем, что футбол Англии был обмрачненн футбольными беспорядками на трибунах. На «Филберт-стрит» «Лутон» забил три мяча благодаря стараниям Вейера и Харфорда, соперник смог ответить всего один раз, итоговый счет - 3:1.

В четвертом раунде «Лутон» встречался с «Ипсвичем Тауном» из второго дивизиона. На игре в составе клуба отсутствовало несколько ключевых игроков из-за дисквалификации и травм, он они сумели выцарапать победу - 1:0, благодаря удару Брайана Стейна, а затем продемонстрировали солидную оборонительную игру, полагаясь на вратаря Леса Сили, они вышли в следующий раунд. Стоит отметить это было первое домашнее поражение «Ипсвича» в сезоне, до этого выдали 10 побед и две ничьи на «Портман Роуд». В четвертьфинале «шляпочники» принимали «Брэдфорд Сити». На исходе часа была равная игра без голов, и тут ошибку допустил страж ворот «Брэдфорда» Пол Томлинсон, это позволила «Лутону» выйти вперед, а уже на 65-ой минуте Уилсон и Харфорд организовали второе взятие ворот - 2:0, этот счет продержался до финального свистка.

Дальше «Лутон» в полуфинале схлестнулся с клубом из первого дивизиона «Оксфордом Юнайтедом», матч состоял из двух игр. Первый матч отыграли в гостях, походу того сезона подопечные Рэя Харфорда победили нынешних соперников - 5:2 в их же логове. Но на этот раз матч был тяжелым, так как пришлось играть на мокром и грязном газоне, оба клуба буквально плавали на поле, но старались контролировать игру. Гости открыли счет первыми на 19 минуте забил все тот же Харфорд, но хозяева ушли от поражения сравняв счет с пенальти. Ответная игра прошла на домашнем стадионе «Кенилворт-роуд», клуб получил разрешение от местной полиции на проведения игры на своем поле, «Лутон» довел матч до убедительной победой - 2:0 и вышел в финал, чем очень порадовал местных фанатов, которые под завязку заполнили домашний стадион.

Арсенал.

«Пушкари» начали свое движение также со второго раунда им в соперники достался «Донкастер Роверс». Игра уже была сделана в первом матче в гостях - 0:3, благодаря голам Перри Гроувса, Алана Смита и Стива Уильямса А две недели спустя, полузащитник Дэвид Рокасл забил единственный гол в ответном матче, это позволило победить - 0:1 (0:4 по совокупности). В третьем раунде им достался «Борнмут», матч прошел на «Хайбери». Футболистам «канониров» потребовалось 33 минуты, чтобы открыть счет, когда Майкл Томас реализовал пенальти. Алан Смит увеличил их преимущество, а точку в матче поставил Кевин Ричардсон воспользовался ошибкой обороны «вишен». Также стоит отметить эта была 10 подряд победой в сезоне для подопечных Джорджа Грэма на «Хайбери» установив тем самым новый рекорд.

В четвертом раунде Арсенал столкнулся со «Сток Сити», который тогда был во втором дивизиона, эта была снова домашняя игра. Они легко справились с противником, наколотив им четыре безответных гола, даже Дэвид О'Лири забил прекрасный гол - 0:4. В четверть финале или в 5-ом раунде «Арсенал» обыграл - 0:1 «Шеффилд Уэнсдей», благодаря ошибке вратаря «Сов» Мартина Ходжа, и вышли в полуфинал. В полуфинале им достался «Эвертон» Говарда Кенделла прошлогодний чемпион первого дивизиона. "Первая игра состоялась на «Гудисон Парк» и подопечные Джорджа Грэма одержали минимальную победу - 0:1, ответная игра также осталась за «Арсеналом», на этот раз «ириски» были биты - 3:1.

В 28-ом кубок лиги в финале сыграют «Арсенал» и "Лутон Таун.

Финальный матч.

«Лутон» подошел к финалу без полузащитника Даррона МакДоноу, который получил травму на тренировке, но к матчу были готовы сыграть Дэвид Прис и Рики Хилл, оба вернулись на поле после длительного периода лечения. Лес Сили не был готов сыграть на воротах, таким образом свой шанс получил второй вратарь Энди Диббл, ему предстоял сумасшедший матч, который вышел на поле всего шестой раз за сезон. Мал Донахи стал партнером капитана Стива Фостера в защите, в тоже время Роб Джонсон был заигран на левом фланге сменив Эшли Граймса. Хилл и Прис вернулись в центр полузащиты, а Брайан Стейн и Кингсли Блэк помогали в атаке нападающему Мику Харфорду.

Как и ожидалось Джордж Грэм в центре выставил Гаса Сизара и Тони Адамса, Сизар заменил Дэвида О'Лири, который тоже был вынужден пропускать эту игру. Пол Дэвис вернулся в стартовый состав после болезни. Связку в атаке организовали Алан Смит и Перри Гроувс. Рэй Харфорд на матч выбрал тактику с четырмя защитниками, тремя полузащитниками, с одним чисто выраженным форвардом, и с двумя вингерами по флангу - 4-3-3, в то время Грэм использовал традиционную схему из четырех защитников, полузащитников и двух нападающих - 4-4-2.

Игра началась с поочередным владением мяча обоими командами. Но первый по настоящему опасный момент создали игроки «Арсенала» уже на восьмой минуте, когда пас Дэвиса нейтрализовал защитника «Лутона» Джонсона, и мяч достался Майклу Томасану. Но его проход в штрафную и удар в цель нейтрализовал вратарь Диббл, и подоспевший все тот же Джонсон. Спустя несколько минут игроки «Лутона» получили свой первый шанс в матче, после дальнего прострела от защитника Тима Брекера. Мяч добрался до штрафной Арсенала, вратарь Джон Лукич, чуть не совершил ошибку не добравшись до мяча, хорошо, что удар от головы Мика Харфорда просто чуток размялся с перекладиной перелетев выше нее. Еще один свободный удар «Лутона», на этот раз на 13-й минуте, привел к открытию счета. Оборона «Арсенала» не смогла нейтрализовать Дэвида Приса, и Стива Фостера, которые потянули оборону на себя, чем воспользовался Брайан Стейн - 1:0, это второй гол который подопечные Грэма пропустили на этом турнире.

Сразу «канониры» побежали отыгрываться, но напоролись на стену в лице вратаря Энди Диббла, который сделал серию великолепных сейвов, не позволив соперникам быстро сравнять . Первый такой по настоящему опасный удар от игроков «Арсенала» получился на 16-ой минуте мяч послал Рокастл, в сторону ворот «Лутона», но Диббл его сумел не просто остановить, но и поймал его. Также к мячу приложился Найджел Уитерберн, но вратарь снова был на высоте, особо опасно подопечные Джорджа Грэма атаковали правом флангом на котором был Рокастл и Уитерберн. Затем Фостер сумел остановить Дэвиса. В конце первого тайма Мик Харфорд сумел получить мяч, обойдя Тони Адамса послал мяч рядом со штангой, почти стало два ноль.

Во втором тайме подопечные Рэя Харфорда имели очередной шанс отличиться, и довести матч до двух мячей в свою пользу, но им не удалось это сделать, на этот раз вратарь «пушкарей» Лукич сумел нейтрализовать опасную ситуацию. Оба тренера решились на замены после часа игры - форвард Марк Стейн вышел на замену Мику Харфорду, а Мартин Хейс заменил Перри Гроувса. Это замена вскоре принесла свои плоды, на 72-ой минуте Хейс сравнивает счет в матче - 1:1, после розыгрыша свободный удара в исполнении Пола Дэвиса. Арсенал продолжал оказывать давление на оборону соперника, и спустя три минуты Смит получил пас от Томаса, и вывел свой клуб впервые вперед в матче - 1:2. Также в матче появился защитник Граймс, сменивший Приса в «Лутон Тауне».

Поворотный момент в матче наступил через десять минут. Арсенал пошел вперед началась осада ворот «Лутона» Смит, Рокастл, Хейс, нанесли опасные удары по воротам, а также Уитерберн не реализовал назначенный арбитром пенальти за фол на Рокастле, чтобы окончательно поставить точку в матче, и добить соперника, но вратарь Энди Диббл творил невероятные спасения в тот день, не позволив сопернику увеличить счет в концовке игры. Вдохновленные подвигами вратаря полевые игроки «Лутона» воспряли духом и пошли атаковать, и им удалось сравнять счет на 82 минуте, Сизар сменивший в этой игре О'Лири допустил ошибку в обороне, которой воспользовался Дэнни Уилсон сравнявший счет - 2:2. Оставалось немного времени до конца матча, но игроки «Лутона» сумели реализовать свой последний момент. На этот раз подопечные Рэя Харфорда получили право пробить штрафной удар, мяч посланный в штрафную соперников отлетел на фланг, еще одна подача, и в падении низом мяч перевел Брайан Стейн, который опередил Тони Адамса в штрафной - 3:2 оформив дубль.

Игроком матча был признан вратарь Энди Диббл, который был настоящим героем этого матча. Сам тренер Рэй Харфорд назвал победу в финал 1988 года для «Лутона» лучшим, и важным достижением команды в их истории. К сожаления в следующем сезоне клуб не смог принять участие в еврокубках из-за отстранения на пять лет всех английских клубов от участия в турнирах. В следующем сезона его подопечные снова пробились в финал Кубка Лиги, но в 1989 году они проиграют «Ноттингем Форесту» Брайана Клафа - 1:3. Сам же Финал 1988 года, и подвиг игроков «Лутон Тауна», рассматривается, как один из лучших в истории соревнованиях игр, и самых захватывающих матчей финалов кубка сыгранных на «Уэмбли», и даже сравнивают с финалом Кубка Англии 1979 года, который получил название «финал пяти минут», между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтедом», завершившийся с аналогичным счетом - 3:2.

Вот такие моменты есть в истории Кубка Лиги и «Лутон Тауна», которые мне удалось напомнить.