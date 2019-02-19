«Ливерпуль» - «Бавария»: сражение равных

сегодня, 11:00

Битва «Ливерпуля» и «Баварии» обещает стать самой непредсказуемой в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Соккер.ру» предвкушает первый раунд.

Текущая форма

Противостояние этих двух команд подогревается их положением в своих чемпионатах. «Ливерпуль» вовсю ведет борьбу за чемпионство с «Манчестер Сити», с которым имеет поровну очков, но в запасе располагает матчем. «Бавария» пытается наверстать упущенное в Бундеслиге, где все еще проигрывает дортмундской «Боруссии», но отставание уже не такое критическое – всего лишь три очка. Да и текущая форма баварцев впечатляет.

После поражения от «Байера» мюнхенцы выиграли три матча кряду, забивая в каждом по три мяча: в Кубке Германии справились с «Гертой» (3:2 ДВ), а в чемпионате – с «Шальке» (3:1) и «Аугсбургом» (3:2). Обращает на себя внимание, конечно, что «Бавария» не смогла сохранить свои ворота в неприкосновенности пока ни в одном матче 2019 года. Хотя и забила меньше трех в этом календарном году только раз.

«Ливерпуль» после блестящей победной серии в конце прошлого года немного буксовал на старте нынешнего, проиграв «Манчестер Сити» (1:2), вылетев из Кубка Англии от «Вулверхэмптона» (1:2). Потом выдал беспроигрышную серию из пяти встреч, но четыре из них получились натужными: победы над «Брайтоном» (1:0) и «Кристал Пэлас» (4:3), ничьи с «Лестером» (1:1) и «Вест Хэмом» (1:1) – и вот уже «Манчестер Сити» наступает на пятки. В последнем матче «красные» чуть добавили себе уверенности, разгромив «Борнмут» (3:0).

История встреч

Несмотря на громкие имена соперников, встречались они на больших европейских дорожках крайне редко. Последний матч датирован августом 2017 года. И это был полуфинал предсезонного турнира «Кубок Ауди». В нем «Ливерпуль» уверенно расправился с «Баварией» со счетом 3:0.

Предыдущая официальная встреча этих команд состоялась аж в августе 2001 года – разыгрывали Суперкубок УЕФА . И трофей достался английскому клубу, который вырвал победу со счетом 3:2. В нынешнем рейтинге УЕФА «Ливерпуль» занимает довольно скромное для финалиста последнего розыгрыша Лиги чемпионов место – 21-е. А вот «Бавария» ранжируется как четвертая по силе команда Европы.

Ориентировочный состав «Ливерпуля»: Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Кейта, Салах, Фирмино, Мане.

Ориентировочный состав «Баварии»: Нойер, Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба, Киммих, Алькантара, Хамес, Гнабри, Левандовски, Коман.

Обращают на себя внимание сложности «Ливерпуля» с центром обороны. Один из лучших игроков команды Вирджил ван Дейк пропустит игру из-за дисквалификации. У Гомеса и Ловрена есть проблемы со здоровьем. Поэтому с центральной осью защиты Юргену Клоппу придется что-то делать, возможно, использовать универсального Фабиньо. Но и Роберто Фирмино с Джерданом Шакири не в идеальном состоянии. Последний только восстановился после повреждения, а бразилец подхватил вирус и пропустил тренировку в понедельник.

У «Баварии» тоже не все идеально с составом. Отбывает дисквалификацию Томас Мюллер, а Арьен Роббен и Корентен Толиссо травмированы. Также едва восстановился Кингсли Коман, но вроде как готов. Стоит отметить, что Леон Горецка тренировался индивидуально перед игрой. Но если будет готов, но сможет заменить, например, Хамеса Родригеса в стартовом составе.

Нико Ковач (главный тренер «Баварии»):

«Ливерпуль» - топовая команда, но и мы - тоже. Они тоже будут относиться к нам с уважением. Конечно же, наша цель - выход в следующий раунд. Если «Ливерпуль» покажет 140 процентов, мы должны показать 150. Это будет настоящая битва.

Джордан Хендерсон (полузащитник «Ливерпуля»):

«Бавария» - достаточно серьезный вызов для нас. Но мы готовы к этому испытанию, поскольку у нас хорошая команда. Мы рассчитываем на успешное выступление в обоих турнирах - и АПЛ , и Лиге чемпионов. Надеюсь, что по окончании сезона мы сможем похвастаться выигранным трофеем.

Йозуа Киммих (полузащитник «Баварии»):

«Ливерпуль» - фаворит. Они проиграли только один матч в чемпионате в этом сезоне и пропустили только 15 голов. Если взглянуть на нас, мы не настолько стабильны, как раньше. Сейчас ситуация изменилась. Нам нужно развиваться, находить новые пути к успеху. Мы близки к «Боруссии» в Бундеслиге, сыграем в четвертьфинале Кубка Германии, всё еще участвуем в Лиге чемпионов. Не так уж всё и плохо. Но нам нужно работать над собой, чтобы сравняться с лучшими командами Европы.

Джердан Шакири (полузащитник «Ливерпуля»):

Я с нетерпением жду этого матча. Я провел прекрасное время в «Баварии», выиграл с этим клубом много трофеев, среди которых есть и победа в Лиге чемпионов. Теперь пришло время помочь «Ливерпулю» сделать то же самое.

Действительно, в «Ливерпуле» достаточно специалистов по «Баварии». Тот же Наби Кейта играл в Бундеслиге, да и Юрген Клопп прекрасно помнит свои противостояния с мюнхенцами. Этот фактор многими экспертами оценивается как одно из преимуществ английской команды. Но главным аргументом в пользу «красных», конечно, станет «Энфилд».

Арьен Роббен (полузащитник «Баварии»):

Если вы спросите о худшем стадионе для меня, это, наверное, арена «Ливерпуля». У каждого игрока есть свой любимый соперник, но должен быть и нелюбимый.

В последнее время «Ливерпуль» сделал большой шаг вперед. Их тренер проделал отличную работу. В прошлом году они сыграли в финале Лиги чемпионов, а сейчас идут первыми в чемпионате Англии.

Это классическое противостояние, где оба соперника оцениваются как примерно равные. В таких условиях каждый из них будет фаворитом на своем поле. И у каждого же есть основания для опасений. «Баварию» не устраивает ее ненадежность, «Ливерпуль» страшит эффективность атак мюнхенцев и проблемы с собственной защитой. Гости опасаются «Энфилда», а хозяева – командного опыта «Баварии». Это будет матч возможностей и конвертации чужих ошибок в голы.