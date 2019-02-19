«Ливерпуль» - «Бавария»: сражение равных

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Бавария - - -
23:00 сегодня  Лион -:-  Барселона 4.65 3.75 1.75
Юношеская Лига УЕФА 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (до 19) (Загреб)Динамо Зб (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (до 19) (Москва)Локомотив М (до 19) - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (до 19) (Берлин)Герта (до 19) -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (до 19) (Париж)ПСЖ (до 19) - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (до 19) (Салоники)ПАОК (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (до 19) (Лондон)Тоттенхэм (до 19) - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Монако (до 19)Монако (до 19) - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2.55 3.2 2.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 2.5 3.25 2.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.7 3.7 4.8
Англия. Лига Два 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 1.77 3.6 4.5
Англия. Лига Один 2018/2019, 9 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 1.65 3.7 5.2
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.57 4 5.55
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2.45 3.2 2.85
Англия. Лига Один 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.1 3.35 3.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 3.2 3.45 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 2:1 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 2.55 2.9 3
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 3:0 Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 1.4 4.3 8
Болгария. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 2.65 3.25 2.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.35 5 7
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.25 6 9
Бразилия. Лига Минейро 2019, 7 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:0 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 2.25 3.15 3.15
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 2:0 Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна -:- Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс - - -
Колумбия. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК 4:2 Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 3:1 Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
11:00 80’ Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:1 Логотип футбольный клуб КолдингКолдинг - - -
11:00 73’ Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 2:0 Логотип футбольный клуб Иртыш (Павлодар)Иртыш - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тб (Тбилиси)Динамо Тб - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Ордабасы (Шымкент)Ордабасы - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб Локомотиви Тб (Тбилиси)Локомотиви Тб - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Тобол (Костанай)Тобол - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга -:- Логотип футбольный клуб Нымме Калью (Таллин)Нымме Калью - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстер (Векше)Эстер -:- Логотип футбольный клуб КарлскронаКарлскрона - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КартахенаКартахена -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс -:- Логотип футбольный клуб Линкопинг СитиЛинкопинг Сити - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:1 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-ВашмАль-Вашм -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Моджзел (Аль-Маджмаах)Аль-Моджзел -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
16:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб ХаерХаер - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Нахдха (Эд-Даммам)Аль-Нахдха -:- Логотип футбольный клуб НайранНайран - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс -:- Логотип футбольный клуб Полокване СитиПолокване Сити - - -
ГлавнаяБлогиСтолкновения

«Ливерпуль» - «Бавария»: сражение равных

сегодня, 11:00

Битва «Ливерпуля» и «Баварии» обещает стать самой непредсказуемой в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Соккер.ру» предвкушает первый раунд.

Текущая форма

Противостояние этих двух команд подогревается их положением в своих чемпионатах. «Ливерпуль» вовсю ведет борьбу за чемпионство с «Манчестер Сити», с которым имеет поровну очков, но в запасе располагает матчем. «Бавария» пытается наверстать упущенное в Бундеслиге, где все еще проигрывает дортмундской «Боруссии», но отставание уже не такое критическое – всего лишь три очка. Да и текущая форма баварцев впечатляет.

После поражения от «Байера» мюнхенцы выиграли три матча кряду, забивая в каждом по три мяча: в Кубке Германии справились с «Гертой» (3:2 ДВ), а в чемпионате – с «Шальке» (3:1) и «Аугсбургом» (3:2). Обращает на себя внимание, конечно, что «Бавария» не смогла сохранить свои ворота в неприкосновенности пока ни в одном матче 2019 года. Хотя и забила меньше трех в этом календарном году только раз.

«Ливерпуль» после блестящей победной серии в конце прошлого года немного буксовал на старте нынешнего, проиграв «Манчестер Сити» (1:2), вылетев из Кубка Англии от «Вулверхэмптона» (1:2). Потом выдал беспроигрышную серию из пяти встреч, но четыре из них получились натужными: победы над «Брайтоном» (1:0) и «Кристал Пэлас» (4:3), ничьи с «Лестером» (1:1) и «Вест Хэмом» (1:1) – и вот уже «Манчестер Сити» наступает на пятки. В последнем матче «красные» чуть добавили себе уверенности, разгромив «Борнмут» (3:0).

История встреч

Несмотря на громкие имена соперников, встречались они на больших европейских дорожках крайне редко. Последний матч датирован августом 2017 года. И это был полуфинал предсезонного турнира «Кубок Ауди». В нем «Ливерпуль» уверенно расправился с «Баварией» со счетом 3:0.

Предыдущая официальная встреча этих команд состоялась аж в августе 2001 года – разыгрывали Суперкубок УЕФА. И трофей достался английскому клубу, который вырвал победу со счетом 3:2. В нынешнем рейтинге УЕФА «Ливерпуль» занимает довольно скромное для финалиста последнего розыгрыша Лиги чемпионов место – 21-е. А вот «Бавария» ранжируется как четвертая по силе команда Европы.

Ориентировочный состав «Ливерпуля»: Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Кейта, Салах, Фирмино, Мане.

Ориентировочный состав «Баварии»: Нойер, Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба, Киммих, Алькантара, Хамес, Гнабри, Левандовски, Коман.

Обращают на себя внимание сложности «Ливерпуля» с центром обороны. Один из лучших игроков команды Вирджил ван Дейк пропустит игру из-за дисквалификации. У Гомеса и Ловрена есть проблемы со здоровьем. Поэтому с центральной осью защиты Юргену Клоппу придется что-то делать, возможно, использовать универсального Фабиньо. Но и Роберто Фирмино с Джерданом Шакири не в идеальном состоянии. Последний только восстановился после повреждения, а бразилец подхватил вирус и пропустил тренировку в понедельник.

У «Баварии» тоже не все идеально с составом. Отбывает дисквалификацию Томас Мюллер, а Арьен Роббен и Корентен Толиссо травмированы. Также едва восстановился Кингсли Коман, но вроде как готов. Стоит отметить, что Леон Горецка тренировался индивидуально перед игрой. Но если будет готов, но сможет заменить, например, Хамеса Родригеса в стартовом составе.

Нико Ковач (главный тренер «Баварии»):

«Ливерпуль» - топовая команда, но и мы - тоже. Они тоже будут относиться к нам с уважением. Конечно же, наша цель - выход в следующий раунд. Если «Ливерпуль» покажет 140 процентов, мы должны показать 150. Это будет настоящая битва.

Джордан Хендерсон (полузащитник «Ливерпуля»):

«Бавария» - достаточно серьезный вызов для нас. Но мы готовы к этому испытанию, поскольку у нас хорошая команда. Мы рассчитываем на успешное выступление в обоих турнирах - и АПЛ, и Лиге чемпионов. Надеюсь, что по окончании сезона мы сможем похвастаться выигранным трофеем.

Йозуа Киммих (полузащитник «Баварии»):

«Ливерпуль» - фаворит. Они проиграли только один матч в чемпионате в этом сезоне и пропустили только 15 голов. Если взглянуть на нас, мы не настолько стабильны, как раньше.

Сейчас ситуация изменилась. Нам нужно развиваться, находить новые пути к успеху. Мы близки к «Боруссии» в Бундеслиге, сыграем в четвертьфинале Кубка Германии, всё еще участвуем в Лиге чемпионов. Не так уж всё и плохо. Но нам нужно работать над собой, чтобы сравняться с лучшими командами Европы.

Джердан Шакири (полузащитник «Ливерпуля»):

Я с нетерпением жду этого матча. Я провел прекрасное время в «Баварии», выиграл с этим клубом много трофеев, среди которых есть и победа в Лиге чемпионов. Теперь пришло время помочь «Ливерпулю» сделать то же самое.

Действительно, в «Ливерпуле» достаточно специалистов по «Баварии». Тот же Наби Кейта играл в Бундеслиге, да и Юрген Клопп прекрасно помнит свои противостояния с мюнхенцами. Этот фактор многими экспертами оценивается как одно из преимуществ английской команды. Но главным аргументом в пользу «красных», конечно, станет «Энфилд».

Арьен Роббен (полузащитник «Баварии»):

Если вы спросите о худшем стадионе для меня, это, наверное, арена «Ливерпуля». У каждого игрока есть свой любимый соперник, но должен быть и нелюбимый.

В последнее время «Ливерпуль» сделал большой шаг вперед. Их тренер проделал отличную работу. В прошлом году они сыграли в финале Лиги чемпионов, а сейчас идут первыми в чемпионате Англии.

Это классическое противостояние, где оба соперника оцениваются как примерно равные. В таких условиях каждый из них будет фаворитом на своем поле. И у каждого же есть основания для опасений. «Баварию» не устраивает ее ненадежность, «Ливерпуль» страшит эффективность атак мюнхенцев и проблемы с собственной защитой. Гости опасаются «Энфилда», а хозяева – командного опыта «Баварии». Это будет матч возможностей и конвертации чужих ошибок в голы.

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Все комментарии
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   85 / 834
сегодня в 12:12
Главное, чтобы не получилось скучного матча, потому что ожидания самые высокие.
sihafazatron
sihafazatron
   239 / 834
сегодня в 12:04
удачи ливеру, покажите красивый футбол с обилием голов)
Красный навсегда
Красный навсегда
сегодня в 11:49
Красные вперед удачи вам
Andrey YarmolenkoUA
Andrey YarmolenkoUA
сегодня в 11:46
Нас ждёт битва титанов!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   47 / 834
сегодня в 11:41
Фаворита нет, самый не предсказуемый матч
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