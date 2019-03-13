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Роналду великий – «Атлетико» безликий

вчера, 02:26
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«Ювентус» перевернул ход противостояния, «Атлетико» приехал поплавать по течению, а Криштиану Роналду оформил хет-трик. «Соккер.ру» - о жаре в Турине.

Чего хотел «Атлетико»?

Сложилась парадоксальная ситуация. С точки зрения любой практически команды давать фору в два мяча именно «Атлетико» хотелось бы меньше всего. Вот любой другой команде – можно смириться, но не «Атлетико». Потому что хищный коварный нрав команды Диего Симеоне известен всем. И вот эта известность манеры сыграла в данном случае против «Атлетико», потому что «Ювентус» прекрасно понимал, как будут играть мадридцы, это было самое последнее, над чем Массимилиано Аллегри и его команда ломали голову. 

И это позволило «Ювентусу» сосредоточиться только на своей игре. Ну, спросите себя, чего вы ждали от «Атлетико»? Внезапной резвости на старте? Или каких-то хитрых выкрутасов? Нет, все ждали именно простой как палка игры от обороны. Говорят, что игра «Барселоны» и «Манчестер Сити» всем хорошо известна, но почти никто с этим ничего не может сделать. Так вот игра «Атлетико», особенно с такими исходными данными, тоже отлично всем известна. Но с ней как раз можно справиться, и «Ювентус» показал, как именно. 

Мадридцы же приехали стоять на 0:0 с надеждой на авось, который может случиться в виде забега Антуана Гризманна или шального удара Коке издали. Их план заключался только в этом, потому что ничего иного гости и не показали, даже когда ситуация после двух голов «Ювентуса» радикально изменилась. Фирменная контратакующая игра не работала. А все попытки убежать вперед оказывались тщетными. Совершенно все. Благодаря интенсивному движению и страсти «Ювентуса».

Цифры

Удары по воротам (в створ): 16 (4) – 5 (0) 

Сразу стоит отметить, что «Атлетико» четыре из пяти ударов в сторону ворот «Ювентуса» нанес в первом тайме. После перерыва, когда счет по сумме двух встреч уже не был в пользу мадридцев, гости нанесли только один удар. И это прекрасная иллюстрация того, что «Атлетико» просто не был готов к матчу, не был на него настроен, ему не удавалось ловить те самые шансы, которые идеальный «Атлетико» изыскивал бы, учитывая нацеленность «Ювентуса» на атаку и определенный риск, который хозяева всю игру на себя брали. Сейчас это не выглядит рискованным предприятием для туринцев, потому что на месте кобры, с которой должен был играться коллектив Аллегри, оказался уж. 

Владение мячом (точность передач): 62,2% (84%) - 37,8% (72%) 

Невысокий процент владения мячом не так критичен для «Атлетико», потому что это как раз нормально, если ты применяешь контратакующую модель. Но даже в слове «контратака» ровно половина букв посвящены нападению. У «Атлетико» в этой игре было только «контр». Никакого футбола, никакой атаки. Низкая точность передач может пройти, когда у твоих футболистов есть возможность в два паса выйти на ударную позицию. «Ювентус» же своей интенсивной игрой не давал такого шанса, перекрывая все и зашивая зоны сразу на нескольких участках на пути потенциального развития атаки «Атлетико». Как правило на первом-втором редуте «Ювентуса» у «Атлетико» всё затухало. 

Роналду вернул Симеоне его жест

В футболе судьба очень часто шутит над участниками матчей. Помните, как Роналду ударом с пенальти выбивал в прошлом году «Ювентус» из Лиги чемпионов в конце ответного матча? Теперь он же тем самым ударом с пенальти вывел туринцев в четвертьфинал. Помните, как Диего Симеоне позволил себе показать непристойный жест в первом матче в Мадриде, когда «Атлетико» был на коне? Теперь Роналду вернул аргентинцу его же движения

Конечно, ничего красивого в этих жестах самих по себе нет. Но это великолепная иллюстрация избитого тезиса о том, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. И Симеоне сам признавал, что игра в Мадриде была лишь первым таймом из двух 90-минутных. Так вот в первом тайме проигравший «Ювентус» не был так плох, насколько ужасным выглядел «Атлетико» во втором тайме, скажем, пользуясь классификацией Симеоне. Символично, что как раз Роналду и показал свою звездность, свою способность делать по-настоящему великие вещи в самых ответственных матчах. 

Для этого португальца «Ювентус» и покупал, такого локомотива, безусловно, классной и до этого команде Аллегри не хватало, такого локомотива сейчас, например, не хватает «Реалу». Роналду – это не только голы, это еще и вера в то, что ты способен перевернуть ход любой встречи. А она окрыляет и тех, кто просто в одной команде с Криштиану. Впрочем, говоря, что его заслуга не только голами измеряется, мы не можем не отметить результативность Роналду. Он забил все три мяча в этой встрече, втащив «Ювентус» в четвертьфинал. 

Ирония еще и в том, что два гола Роналду забил головой, переигрывая раз за разом в воздухе хваленых непробиваемых защитников «Атлетико». Ведь часто, например, от комментаторов приходится слышать в матчах «Атлетико», что его сопернику бесполезно подавать, когда у мадридцев такая организованная и четкая оборона, лихо играющая в воздухе. Роналду показал, что и это не проблема.

«Ювентус» на максималках 

Но было бы неправильно все заслуги в этом проходе отдавать только Роналду. «Ювентус» провел одну из лучших своих игр в нынешнем сезоне. В первую очередь, по настрою, по самоотдаче, по интенсивности и по атакующему напору. Туринцы ни на минуту не расслабились, ни на минуту не отходили от своей идеи и нацеленности на ворота Яна Облака. Каждый отрабатывал за себя и за партнера, царапаясь в буквальном смысле на любом участке поля. 

Блез Матюиди лез всюду, словно у него есть клоны на поле, Бернардески выныривал в атаке то тут, то там, наглостью обескураживая. Не будем забывать о его голевой передаче и заработанном пенальти, когда Корреа просто обезумел от проскочившего мимо него в штрафную оппонента и толкнул его. Тоже, кстати, симптоматично и показательно: фирменное хладнокровие «Атлетико» в том эпизоде куда-то улетучилось. А Кьеллини и Бонуччи, которые читали всё и всегда были на шаг впереди, опережая даже мысли игроков «Атлетико» о контратаках. 

Даже дебютант Лиги чемпионов Спинаццола старался соответствовать высокому статусу и прилежно бегал вперед, помогая Роналду. Пьянич и Джан утюжили центр поля, изворотливыми угрями проскальзывая мимо казавшихся на их фоне неповоротливыми мадридцев. Даже вышедшие на замену Кин и Дибала словно влитые вкатились в игру, почувствовав ее нерв и напряженность. Моизе мощью добавил головной боли уставшей обороне «Атлетико», а Дибала сделал то же самое своей техникой, зарабатывая важные стандарты в конце игры и отнимая энергию своим дриблингом у мадридцев, которые не имели времени подумать даже о финальном рывке в атаку. 

«Ювентус» сработал как единый организм, показав великолепный футбол, каким он и должен быть, когда большие мастера все как один работают с полной самоотдачей и предельной концентрацией. Туринцы не показали чего-то сверхъестественного, они продемонстрировали, как умеют играть, когда вместе оседлают духоподъемный гребень одной волны. «Атлетико» в этой встрече был катастрофически далек от этого понимания.

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Все комментарии
борька
борька
   223 / 1090
вчера в 20:49
Туринцы проявили свех желание!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   327 / 1090
вчера в 17:56
Два тренера хороши у команд сложно говорить насколько дела у Атлетико потому как Симеоне никогда не проигрывал преимущество в 2 мяча Для прогноза и предпочтения это противостояние изначально было равным но фаворитом на выезде был Атлетико Что касается Аллегри то было понятно что ему нужно доверие в Ювентусе футбол в который Ювентус играл не был самым плохим и были хорошие матчи у команды Что о. Роналду были матчи с Вольфсбургом дальше затащил Бейл или хет трик Роналду тому же Атлетико в ЛаЛиге такие матчи были Для Ювентуса Роналду усиление хотя Роналду сдал если брать его форму когда в ЛаЛиге Роналду забивал по 40 мячей и был в гонке бомбардиров с Месси Но тут вопрос командный как Ювентус сыграет дальше в ЛЧ Атлетико провалился возможно это был сильный кандидат по которому стоит судить но повторюсь Симеоне никогда такую фору не проигрывал значит дела у Атлетико не совсем хороши А Ювентус с победой Аллегри мне нравится как тренер
BenderBender
BenderBender ответил alex lebedev
   444 / 1090
вчера в 17:45
Почитай новую статью про Рона. Наберите ума хоть чуть.
alex lebedev
alex lebedev ответил BenderBender
   247 / 1090
вчера в 17:42
Ты, походу, ноль в футболе. Не интересно.
а ты минус
BenderBender
BenderBender ответил alex lebedev
   444 / 1090
вчера в 16:50
Ты, походу, ноль в футболе. Не интересно.
anfield1984
anfield1984 ответил Кьянти
   206 / 1090
вчера в 16:24
Не хочу на Вас оттаптываться, но Вы не видели первый матч, а рассуждаете о нем, используя как аргумент. Честно, желал прохода Юве, но там ситуация с пенальти в их ворота была очевиднее, но там не дали, чтобы не дать потонуть Ювентусу, тут дали, чтоб тот же Юве протащить
Кьянти
Кьянти ответил anfield1984
   404 / 1090
вчера в 15:46
Я не видел первый матч, это раз, второе, судьи тоже ошибаются порой намерянно, порой нет. Ну и третье, то что в каком-то случае за нарушение правила не было наказания, вовсе не означает, что в другом таком же случае наказания тоже не должно быть. Я ещё могу согласится с тобой, если бы речь шла об одном матче. Тогда конечно судья должен был бы или в обоих эпизодах давать или в обоих эпизода не давать пенальти. Ну а так уж извини, правила нарушены, судья принял меры. Все логично.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   591 / 1090
вчера в 15:38
рони отправил в нокаут весь атлетико с его тренером
alex lebedev
alex lebedev ответил kind pennywise
   247 / 1090
вчера в 15:03
для начала задайся вопросом кто выиграл, а во вторых ты решил финалы вспомнить?)) Там не было ответной игры. Когда надо тащить команду после провальной первой игры он это делает.
хорошо, была игра с боруссией в 2013. где решали без роналды и не дорешали, была бавария в том году, где снова без роналды решали. таких матчей дофига и нифига он не постоянно вытаскивает своими тычками в штрафной. вчера на его нагеленную голову прилетело достаточно моментов, чтобы их реализовать.
alex lebedev
alex lebedev ответил BenderBender
   247 / 1090
вчера в 15:00
Да прям мертвяк. Гному такие трудовые голы и не снились.
ути бозе, трудовые)) перетрудился бедный, прыгая в штрафной))
трудовые голы - это типа гола месси в 2011 в полуфинале лч реалу. или баварии в 2015, или атлетику в финале ки 2015.
JUVENTUS
JUVENTUS
   1034 / 1090
вчера в 14:39
Никогда бы не подумал,что гей, однажды будет выступать, за мой любимый клуб.
BenderBender
BenderBender ответил alex lebedev
   444 / 1090
вчера в 14:28
Да прям мертвяк. Гному такие трудовые голы и не снились.
kind pennywise
kind pennywise
   506 / 1090
вчера в 12:53
    kind pennywise
    kind pennywise ответил alex lebedev
       506 / 1090
    вчера в 12:53
    венгры? ну не смеши мои подковы) соперник ниже среднего, к тому же уже не мотивированный турнирно, и вылетевший в 1.8 5-0)) лч 2016-2017? а там что? там как бы весь реал был просто круче ювентуса, который во втором тайме вообще развалился. расскажи, где этот ментально сильный был с атлетами в приведенных матчах?
    для начала задайся вопросом кто выиграл, а во вторых ты решил финалы вспомнить?)) Там не было ответной игры. Когда надо тащить команду после провальной первой игры он это делает.
    Crooclin
    Crooclin
       570 / 1090
    вчера в 12:38
    Мда...Внатуре вчера Атлетико выглядел безобидным желтопузиком!
    Правдин Семён
    Правдин Семён ответил NK_505s
       278 / 1090
    вчера в 12:33
    Бесспорно.Жаль без Буффона.
    Правдин Семён
    Правдин Семён ответил Ильдар Яруллин
       278 / 1090
    вчера в 12:32
    Фонбет.
    alex lebedev
    alex lebedev ответил kind pennywise
       247 / 1090
    вчера в 12:20
    смотри матч против венгров на евро 2016, смотри финал ЛЧ 2016-17 и помалкивай
    венгры? ну не смеши мои подковы) соперник ниже среднего, к тому же уже не мотивированный турнирно, и вылетевший в 1.8 5-0))
    лч 2016-2017? а там что? там как бы весь реал был просто круче ювентуса, который во втором тайме вообще развалился. расскажи, где этот ментально сильный был с атлетами в приведенных матчах?
    kind pennywise
    kind pennywise ответил alex lebedev
       506 / 1090
    вчера в 12:17
    ты поверхностно смотришь на это. смотри глубже. иначе бы ментальность роналду проявлял в матчах, где реально соперник жжет. тот же атлетико в 2014 и 2016. но там че-то роналду никто не видел.
    смотри матч против венгров на евро 2016, смотри финал ЛЧ 2016-17 и помалкивай
    kind pennywise
    kind pennywise ответил Lucho Gonzalez
       506 / 1090
    вчера в 12:09
    Поделом тебе, подлый аргентинский тренеришка
    Я эту су*у уже больше 20 лет ненавижу за эпизод с Бэкхемом
    alex lebedev
    alex lebedev ответил kind pennywise
       247 / 1090
    вчера в 12:08
    Ювентус вчера просто разорвал матрас, раздавил и втоптал. Полная аннигиляция. Думаю трансфермаркту пора назад со 100 до 120 лямов вернуть трансферную стоимость за Роналду. Просто поражает его хладнокровие и очень сильная ментальность. Жаль, что аргентинцу не хватает ее. Три финала со сборной за 2 года это наглядно показали, да и матч с Ромой в мае прошлого года тоже. У кого то талант, а у кого то фанатизм и пахота
    ты поверхностно смотришь на это. смотри глубже. иначе бы ментальность роналду проявлял в матчах, где реально соперник жжет. тот же атлетико в 2014 и 2016. но там че-то роналду никто не видел.
    kind pennywise
    kind pennywise
       506 / 1090
    вчера в 12:06
    Ювентус вчера просто разорвал матрас, раздавил и втоптал. Полная аннигиляция. Думаю трансфермаркту пора назад со 100 до 120 лямов вернуть трансферную стоимость за Роналду. Просто поражает его хладнокровие и очень сильная ментальность. Жаль, что аргентинцу не хватает ее. Три финала со сборной за 2 года это наглядно показали, да и матч с Ромой в мае прошлого года тоже. У кого то талант, а у кого то фанатизм и пахота
    Petr Makovenko
    Petr Makovenko
       819 / 1090
    вчера в 11:54
    это он-Криштиану!!!!
    alex lebedev
    alex lebedev ответил Artuom
       247 / 1090
    вчера в 11:52
    Рома в прошлый раз в первом матче было только чуть меньшим мертвячком - чего не наколотил?)
    наверно, потому что давно не пасется столько в штрафной, как роналду, особенно вчера, гдк у него 1000 моментов для замыканий было.
    alex lebedev
    alex lebedev ответил Artuom
       247 / 1090
    вчера в 11:47
    Рома в прошлый раз в первом матче было только чуть меньшим мертвячком - чего не наколотил?)
    да тоже мутные матчи. я говорю, футбол давно большое шоу.
    alex lebedev
    alex lebedev ответил Artuom
       247 / 1090
    вчера в 11:47
    Ну конечно, возьми и обвини Атлетико в том что они продались)) Они уже 2 финала проиграли, некоторые футболисты понимают что уже врятли успеют выиграть, Симеоне явно пытается что-то выиграть - как их можно было купить?? Явно что плохо сыграли, толи сами не смогли, толи не ожидали такой игры от Юве, растерялись... хз
    финалы они проигрывали достойно, играли там, как могут.
    или ты будешь спорить, что вчера вышло дно? толку с их автобуса было, если они и его не смогли поставить? на мысли наводит. футбол - это давно большое шоу и бизнес. и ясное дело, никому не выгодно, если самый дорогой и распиаренный рекламный проект роналду так рано вылетит.
    Artuom
    Artuom ответил alex lebedev
       153 / 1090
    вчера в 11:44
    какие?) ну выпустят на гнома такой мертвяк, и он наколотит)
    Рома в прошлый раз в первом матче было только чуть меньшим мертвячком - чего не наколотил?)
    Artuom
    Artuom ответил alex lebedev
       153 / 1090
    вчера в 11:43
    дадада, без искры)) и всю группу без искры) да потому что соперник с ними на нормальных оборотах играл.
    Ну конечно, возьми и обвини Атлетико в том что они продались)) Они уже 2 финала проиграли, некоторые футболисты понимают что уже врятли успеют выиграть, Симеоне явно пытается что-то выиграть - как их можно было купить?? Явно что плохо сыграли, толи сами не смогли, толи не ожидали такой игры от Юве, растерялись... хз
    alex lebedev
    alex lebedev ответил BenderBender
       247 / 1090
    вчера в 11:35
    У DXTK дико бомбит))))) Роналду лучший. Гному такие чудеса и не снились.
    какие?) ну выпустят на гнома такой мертвяк, и он наколотит)
    alex lebedev
    alex lebedev ответил Artuom
       247 / 1090
    вчера в 11:33
    Атлетико всегда от обороны играет вторые матчи против сильных команд(после выигрыша в первой игре). Все ещё до матча знали это... В своё время такой тактикой была и Барса выбита Атлетико. Вот только вчера что-то пошло не так и атакующие игроки полностью провалились... То что Мората могёт провалиться я не сомневался, но почему остальные - вопрос... Почему в первой игре Роналду не забивал? Очень просто объяснить - игроки Юве играли значительно хуже в первой игре, без искры как в этом матче(а тут уже им было нечего терять)... поэтому и моментов у него хороших не было, из не самых лучших позиций бил. В этой же игре при хороших моментах естественно он забил. Так у любого игрока, в том числе и у Месси(даже феномен Лео ооочень редко забивает при слабой игре своей команды чисто своими силами - говорю о голах с игры, а не со штрафных).
    дадада, без искры)) и всю группу без искры)
    да потому что соперник с ними на нормальных оборотах играл.
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