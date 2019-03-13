Роналду великий – «Атлетико» безликий

вчера, 02:26

«Ювентус» перевернул ход противостояния, «Атлетико» приехал поплавать по течению, а Криштиану Роналду оформил хет-трик. «Соккер.ру» - о жаре в Турине.

Чего хотел «Атлетико»?

Сложилась парадоксальная ситуация. С точки зрения любой практически команды давать фору в два мяча именно «Атлетико» хотелось бы меньше всего. Вот любой другой команде – можно смириться, но не «Атлетико». Потому что хищный коварный нрав команды Диего Симеоне известен всем. И вот эта известность манеры сыграла в данном случае против «Атлетико», потому что «Ювентус» прекрасно понимал, как будут играть мадридцы, это было самое последнее, над чем Массимилиано Аллегри и его команда ломали голову.

И это позволило «Ювентусу» сосредоточиться только на своей игре. Ну, спросите себя, чего вы ждали от «Атлетико»? Внезапной резвости на старте? Или каких-то хитрых выкрутасов? Нет, все ждали именно простой как палка игры от обороны. Говорят, что игра «Барселоны» и «Манчестер Сити» всем хорошо известна, но почти никто с этим ничего не может сделать. Так вот игра «Атлетико», особенно с такими исходными данными, тоже отлично всем известна. Но с ней как раз можно справиться, и «Ювентус» показал, как именно.

Мадридцы же приехали стоять на 0:0 с надеждой на авось, который может случиться в виде забега Антуана Гризманна или шального удара Коке издали. Их план заключался только в этом, потому что ничего иного гости и не показали, даже когда ситуация после двух голов «Ювентуса» радикально изменилась. Фирменная контратакующая игра не работала. А все попытки убежать вперед оказывались тщетными. Совершенно все. Благодаря интенсивному движению и страсти «Ювентуса».

Цифры

Удары по воротам (в створ): 16 (4) – 5 (0)

Сразу стоит отметить, что «Атлетико» четыре из пяти ударов в сторону ворот «Ювентуса» нанес в первом тайме. После перерыва, когда счет по сумме двух встреч уже не был в пользу мадридцев, гости нанесли только один удар. И это прекрасная иллюстрация того, что «Атлетико» просто не был готов к матчу, не был на него настроен, ему не удавалось ловить те самые шансы, которые идеальный «Атлетико» изыскивал бы, учитывая нацеленность «Ювентуса» на атаку и определенный риск, который хозяева всю игру на себя брали. Сейчас это не выглядит рискованным предприятием для туринцев, потому что на месте кобры, с которой должен был играться коллектив Аллегри, оказался уж.



Владение мячом (точность передач): 62,2% (84%) - 37,8% (72%)

Невысокий процент владения мячом не так критичен для «Атлетико», потому что это как раз нормально, если ты применяешь контратакующую модель. Но даже в слове «контратака» ровно половина букв посвящены нападению. У «Атлетико» в этой игре было только «контр». Никакого футбола, никакой атаки. Низкая точность передач может пройти, когда у твоих футболистов есть возможность в два паса выйти на ударную позицию. «Ювентус» же своей интенсивной игрой не давал такого шанса, перекрывая все и зашивая зоны сразу на нескольких участках на пути потенциального развития атаки «Атлетико». Как правило на первом-втором редуте «Ювентуса» у «Атлетико» всё затухало.

Роналду вернул Симеоне его жест

В футболе судьба очень часто шутит над участниками матчей. Помните, как Роналду ударом с пенальти выбивал в прошлом году «Ювентус» из Лиги чемпионов в конце ответного матча? Теперь он же тем самым ударом с пенальти вывел туринцев в четвертьфинал. Помните, как Диего Симеоне позволил себе показать непристойный жест в первом матче в Мадриде, когда «Атлетико» был на коне? Теперь Роналду вернул аргентинцу его же движения.

Конечно, ничего красивого в этих жестах самих по себе нет. Но это великолепная иллюстрация избитого тезиса о том, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. И Симеоне сам признавал, что игра в Мадриде была лишь первым таймом из двух 90-минутных. Так вот в первом тайме проигравший «Ювентус» не был так плох, насколько ужасным выглядел «Атлетико» во втором тайме, скажем, пользуясь классификацией Симеоне. Символично, что как раз Роналду и показал свою звездность, свою способность делать по-настоящему великие вещи в самых ответственных матчах.

Для этого португальца «Ювентус» и покупал, такого локомотива, безусловно, классной и до этого команде Аллегри не хватало, такого локомотива сейчас, например, не хватает «Реалу». Роналду – это не только голы, это еще и вера в то, что ты способен перевернуть ход любой встречи. А она окрыляет и тех, кто просто в одной команде с Криштиану. Впрочем, говоря, что его заслуга не только голами измеряется, мы не можем не отметить результативность Роналду. Он забил все три мяча в этой встрече, втащив «Ювентус» в четвертьфинал.

Ирония еще и в том, что два гола Роналду забил головой, переигрывая раз за разом в воздухе хваленых непробиваемых защитников «Атлетико». Ведь часто, например, от комментаторов приходится слышать в матчах «Атлетико», что его сопернику бесполезно подавать, когда у мадридцев такая организованная и четкая оборона, лихо играющая в воздухе. Роналду показал, что и это не проблема.

«Ювентус» на максималках

Но было бы неправильно все заслуги в этом проходе отдавать только Роналду. «Ювентус» провел одну из лучших своих игр в нынешнем сезоне. В первую очередь, по настрою, по самоотдаче, по интенсивности и по атакующему напору. Туринцы ни на минуту не расслабились, ни на минуту не отходили от своей идеи и нацеленности на ворота Яна Облака. Каждый отрабатывал за себя и за партнера, царапаясь в буквальном смысле на любом участке поля.

Блез Матюиди лез всюду, словно у него есть клоны на поле, Бернардески выныривал в атаке то тут, то там, наглостью обескураживая. Не будем забывать о его голевой передаче и заработанном пенальти, когда Корреа просто обезумел от проскочившего мимо него в штрафную оппонента и толкнул его. Тоже, кстати, симптоматично и показательно: фирменное хладнокровие «Атлетико» в том эпизоде куда-то улетучилось. А Кьеллини и Бонуччи, которые читали всё и всегда были на шаг впереди, опережая даже мысли игроков «Атлетико» о контратаках.

Даже дебютант Лиги чемпионов Спинаццола старался соответствовать высокому статусу и прилежно бегал вперед, помогая Роналду. Пьянич и Джан утюжили центр поля, изворотливыми угрями проскальзывая мимо казавшихся на их фоне неповоротливыми мадридцев. Даже вышедшие на замену Кин и Дибала словно влитые вкатились в игру, почувствовав ее нерв и напряженность. Моизе мощью добавил головной боли уставшей обороне «Атлетико», а Дибала сделал то же самое своей техникой, зарабатывая важные стандарты в конце игры и отнимая энергию своим дриблингом у мадридцев, которые не имели времени подумать даже о финальном рывке в атаку.

«Ювентус» сработал как единый организм, показав великолепный футбол, каким он и должен быть, когда большие мастера все как один работают с полной самоотдачей и предельной концентрацией. Туринцы не показали чего-то сверхъестественного, они продемонстрировали, как умеют играть, когда вместе оседлают духоподъемный гребень одной волны. «Атлетико» в этой встрече был катастрофически далек от этого понимания.