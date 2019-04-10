«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»: фаворит под ударом

сегодня, 01:28

Чисто английский четвертьфинал Лиги чемпионов вышел напряженным. «Соккер.ру» – о победе «Тоттенхэма» над одним из главных фаворитов турнира.

«Манчестер Сити» и специалистами, и футболистами, и болельщиками называется в качестве одного из главных фаворитов Лиги чемпионов. И когда жребий в 1/4 финала Лиги чемпионов свел «горожан» с «Тоттенхэмом», мнения по поводу этой пары разделились. Одни считали, что это создаст сложности для «Сити», поскольку внутрианглийские соперники привыкли к нему, не боятся, знают слабости и сильные стороны, хотя бы просто более опытные в противостоянии с ним. Другие утверждали, что это, напротив, облегчит задачу «горожанам», поскольку они прекрасно знают, как расправляться с противниками в Англии, собаку на этом съели и будут чувствовать себя как в Премьер-Лиге, без лигочемпионского мандража и волнения с давлением.

Сложно сказать по первой игре, кто был прав, кто ошибался, однако смело стоит заметить, что Лига чемпионов свой отпечаток наложила. Это не был типичный матч внутри Англии. Обе команды очень друг друга опасались и боялись допустить ошибку, выверяя каждый шаг, каждое действие. Это знание друг друга работало не на атаку, не на созидание, а на возможности разрушать, зная манеру игры соперника. Поэтому по крайней мере правы были те, кто не ждал в первом матче феерии и голевых россыпей – не того настроя команды. Однако ряд ключевых моментов отметить стоит.

Во-первых, это, конечно, пенальти. Матч мог сложиться совсем по иному сценарию. «Тоттенхэм», подвергшийся ожидаемому давлению со стороны «Сити», достаточно быстро позволил «горожанам» получить стопроцентный момент, к которым стоит относить пенальти – мяч попал в руку Дэнни Роузу после удара Рахима Стерлинга. Однако Уго Льорис в прекрасном стиле парировал удар с пенальти от Серхио Агуэро. Удивительно, но в нынешнем сезоне французский вратарь отбил все три удара по своим воротам с пенальти. Льорис перешел в категорию редких вратарей, которым пенальти сложнее забить, чем не забить. Безусловно, гол на выезде стал бы великолепным подспорьем для «Сити» и во многом мог определить исход и этой встречи, и всего противостояния. Возможно, через неделю это спасение после пенальти будут вспоминать с особыми эпитетами.

Во-вторых, это потеря Харри Кейна. Можно понять Маурисио Почеттино, который с обиды наговорил всякого Фабиану Делфу. Хотя последний и не особо-то виноват в травме лидера атак «шпор». Делф выбивал мяч, по инерции оба вылетели за пределы поля, где Фабиан наступил на подвернутую ногу Кейна и нанес тому травму. «Тоттенхэм» и так-то не может похвастаться глубиной состава, а потеря главного нападающего для «шпор» вовсе может обернуться трагедией, особенно с учетом неважного выступления в чемпионате Англии сейчас. Хотя справедливости ради стоит отметить, что как раз на отрезке отсутствия Кейна из-за травмы с зимы «Тоттенхэм» показывал прекрасные результаты, а спад наступил уже с Харри в составе. Так что «шпоры» умеют эффективно играть и без него. Что и показали в дальнейшем.

В-третьих, гол Сона. «Тоттенхэм» подвергался давлению «Сити» достаточно сильно, но не забывал о вылазках ни на минуту. Постоянно наготове были футболисты атаки «шпор», чтобы выстрелить. Получалось далеко не всегда эффективно. Но для гола достаточно одного слаженного розыгрыша. Кристиан Эриксен выдал пас на грани офсайда, Сон спас мяч, уходящий за лицевую линию, Делф повелся на простой финт корейца, и вуа-ля – гол Хын Мина в простой ситуации, даже в нелепой для «Сити». Стыдно такой пропускать подобной команде.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 13 (4) – 9 (2)

Матч выдался напряженным, однако статистика ударов вовсе не говорит нам о том, что было обилие остроты. Причем она в пользу «Тоттенхэма», который чаще доводил свои более редкие выпады до логического завершения в виде ударов. Скажем, игра «шпор» была заточена под удар, особенно старался Сон, который пробивал четырежды. А вот игра «Сити» скорее опиралась на другие характеристики.

Владение мячом (точность передач): 41,3% (78%) – 58,7% (87%)

Вот на что ставили гости. Владение мячом. Как обычно. И это удавалось весьма недурно. Порой «шпоры» прижимались к штрафной, порой им было тяжело под прессингом, но «Тоттенхэм» компенсировал это собственной подвижностью. Игроки Почеттино набегали гораздо больше, чем подопечные Гвардиолы. Да и более низкая точность передач объясняется их большей рискованностью, более стремительным переходом из обороны в атаку.

Маурисио Почеттино (главный тренер «Тоттенхэма»): «Это была невероятная игра. Было очень тяжело. Но это всё-таки „Манчестер Сити“. Есть еще ответная игра. Мы рады, что показали качественный футбол. Однако впереди еще 90 минут. Думаю, что отбитый пенальти вселил в нас уверенность. Мы вынесли много положительного из игры. Что касается травмы Кейна, похоже, это все тот же голеностоп. Это нас очень расстраивает. Возможно, он выбыл до конца сезона. Но будем надеяться, что все не так серьезно. Посмотрим, что покажет обследование».

Хосеп Гвардиола (главный тренер «Манчестер Сити»): «В футболе всегда есть ключевые моменты. Это Лига чемпионов. Результат такой, какой есть. Мы играли хорошо, контролировали игру. У нас был шанс в виде пенальти, без него тоже были шансы. Но это Лига чемпионов – это вызов. В следующий раз мы забьем пенальти».

Действительно, ответный матч через неделю может получиться совсем иным, поскольку «Манчестер Сити» должен отказаться от сдержанного контроля и наверняка перейдет в массированное наступление. А вот «Тоттенхэму» придется еще эффективнее отрабатывать контратаки. Хотя уже почти наверняка без Харри Кейна. Но с верой в Льориса и надеждой на Кейна. Гол на «Этихаде» в итоге может стать решающим, хотя в хороший день «Сити» способен отыграть любую фору.