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Карпин снова побил «Спартак»

вчера, 22:45

«Ростов» в искрометном матче вырвал победу у «Спартака». «Соккер.ру» впечатлен и игрой, и результатом.

Матч «Ростова» со «Спартаком» преподносился как центральный в туре. И ожидания не обманул. Подогревало интригу перед матчем не только противостояние Карпина со «Спартаком». «Ростов» вобрал в себе немало людей, у которых есть общее прошлое с красно-белыми. Это и Сергей Песьяков, и Сергей Паршивлюк, и Ивелин Попов, и Роман Еременко.

Команды на протяжении всей встречи держали в напряжении, несмотря на кардинально различающиеся типы тактики. Этого очень не хватает многим российским матчам, поэтому футбол «Ростова» со «Спартаком» смотрелся живо, динамично, даже свежо, несмотря на некоторые огрехи в качестве, вызванные спешкой футболистов. Карпин перевел в оборону Александра Гацкана, который от этого не стал менее острым. Голы в его исполнении – редкость.

В предыдущий раз он забивал два года назад. А теперь с новой для себя позиции отличился, завершив розыгрыш стандарта быстрым голом. Любопытно, что матч сам по себе был знаковым для Гацкана – он догнал Тимофея Калачева по количеству игр за «Ростов». Теперь у обоих рекордсменов по 255 матчей. У «Спартака» нашелся свой редко стреляющий. Роман Зобнин вскоре сравнял счет, и для него этот гол тоже стал первым за два года. «Спартак» пробовал добавить в остроте, но очень невовремя «сломался» Зе Луиш – его потеря для атаки нынешних красно-белых все-таки ощутима.

Но «Ростов» не менял подхода, поэтому «Спартак» мог себе позволить гораздо больше владеть мячом. Хотя после перерыва остроты стало ощутимо меньше. Напряжение чуть снизилось. Что, впрочем, не отменяло ощущения того, что в любой момент может разразиться голевая атака. Подходам в спешке не хватало завершающего аккорда. А у ростовчан, которые все-таки сумели заковать бурное течение этой игры в подходящее для себя русло, нашелся козырь. Им стал по иронии судьбы Роман Еременко, который выдал радиоуправляемую подачу на голову Элдору Шомуродову, чей удар стал победным для «Ростова». Сам автор мяча не скрывает заслуги партнера:

Я находился в штрафной, подавали мяч, который летел в мою голову. Оставалось забить.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (3) – 14 (3)

Не такая огромная разница по этим показателям, чтобы можно было говорить о несправедливости итогового результата, исходя из данных по количеству ударов. Для контратакующей закрытой в принципе модели «Ростова» эти показатели очень неплохи, особенно реализация не подкачала – все было разыграно грамотно. «Спартак» же снова столкнулся с неэффективностью. Причем не только с неэффективностью завершающих ударов, но и с неэффективностью самих атак, самого выхода на завершение.

Владение мячом (точность передач): 32,6% (66%) – 67,4% (87%)

О том, насколько контроль над игрой не связан с остротой в виде ударов, говорит вторая часть цифр. «Спартак» владел мячом более двух третей времени. И извлек из этого только три точных удара. Тут можно жаловаться на тактику «Ростова», но неумение ее вскрывать не делает чести. А высокая точность передач объяснима большим числом пасов ради пасов, поскольку лучших вариантов впереди не было. У «Ростова» очень низкий показатель не только по владению, но и по точности передач. Каждая третья была неточной. Это вызвано очень глубокой игрой ростовчан, которые и не ставили на затяжные или короткие розыгрыши, делая акцент на быстрейшей доставке мяча в атаку без задержек, но с риском потери.

Олег Кононов (главный тренер «Спартака»):

«Ростов» играет стабильно автобусом. Это тактика ни плохая, ни хорошая – она приносит результат. Раз мы не прошли этот автобус, то тренер соперника выиграл. Мы не забили свои моменты, реальность на табло.

Всегда трудно говорить за игроков, почему не использовали момент. Такая у нас сейчас реализация. Конечно, все переживают, работаем на тренировках, разговариваем с игроками. Сложно сказать, нервозность или недостаток мастерства. Но все равно могу похвалить команду. Пытались биться, когда надо было играть на пределе. Не хватает сыгранности для преодоления таких сложных оборонительных редутов, как сегодня у «Ростова». Но в каждого из футболистов верю, мы будем биться до конца в каждой игре. То, что произошло с ЦСКА и «Ростовом», – это для нас большой стимул.

Я верю в чемпионство – до конца, до тех пор, когда шансов уже совсем не будет. Еще будет много игр между лидерами, наша задача набирать свои очки, а на таблицу будем смотреть, когда закончится чемпионат. Но от нас уже не все будет зависеть. От нас зависят только наши игры и наши победы.

Валерий Карпин (главный тренер «Ростова»):

В первом тайме присутствовала нервозность, слишком большое желание выиграть, отсюда ошибки, в том числе в своей штрафной. В раздевалке поговорили, успокоились. В начале второго тайма уже оказывали давление, но матч дался тяжело. А нам надо всегда так играть, как сегодня. Думаю, после «Уфы» никто нам не хлопал. Я не буду рассказывать, какие именно коррективы внес в перерыве. Для этого сюда доску принести надо. Но самое главное – чуть поспокойнее стали играть.

Кононов заявил, что я поставил автобус? Ну автобус, трамвай, локомотив, поезд. И?

Итак, Кононов продолжает верить в чемпионство «Спартака», хотя впору было бы говорить о вере в участие в еврокубках на следующий сезон. Ведь красно-белые уже на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Они отстают от лидирующего «Зенита» - раз уж тренер говорит о чемпионской гонке – на 12 очков. Это если еще не учитывать компанию клубов между ними. Более того, «Ростов» подобрался к «Спартаку» на расстояние всего одного очка.

А Карпин вообще стал ночным кошмаром Кононова, поскольку встречался с ним как тренер трижды. И все три раза победил. Кстати, он повторил достижение Леонида Слуцкого, потому что после него никто «Спартак» не обыгрывал дважды в одном розыгрыше чемпионата России. В Москве, напомним, «Ростов» победил со счетом 1:0. А Слуцкий делал это три года назад с ЦСКА – обыгрывал дважды за чемпионат с такими же счетами: 2:1 и 1:0.

Поединок получился ярким, тактически разнообразным, в чем-то нервным, а по-другому и быть не могло. Добавили страстей болельщики, которые как всегда создали потрясающий антураж и привнесли эмоций, например, своей реакцией на Дениса Глушакова в очередной раз. А результаты красно-белых говорят о том, что «Спартак» еще надолго останется одной из главных тем для обсуждения и объектом давления, пока «Зенит» и остальные в более-менее спокойной обстановке разыгрывают титул.

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Все комментарии
katalonez
katalonez
   868 / 984
сегодня в 11:31
А как свиньи радовались вчера на стадионе поражению ЦСКА, пока сами не глотнули
Abverin
Abverin
   29 / 984
сегодня в 10:36
Валера настроил пердивный ростов как надо на в перспективе пердивный спартак.
Самедов Агил
Самедов Агил ответил halfbeek
   264 / 984
сегодня в 10:27
Игра всегда забывается...а счёт на табло....конечный результат важен
spartak kursk
spartak kursk
   429 / 984
сегодня в 10:04
Ненужный Спартаку Карпин обыграл Спартак с непригодившимися Спартаку футболистами...Дважды за сезон.....Это всё,что нужно знать о руководстве клуба....
Аксинья
Аксинья ответил GKN
   88 / 984
сегодня в 09:46
Валера ещё вернётся в Спартак!
Если только его финансовое положение пошатнется и потребуется развести Федуна на бабосы...
Аксинья
Аксинья
   88 / 984
сегодня в 09:42
Играющий первым номером Спартак подал аж целых два угловых, а запершившийся в своем автобусе Ростов всего каких-то восемь...Господин Кононов похоже что такая отмазка не прокатывает...
halfbeek
halfbeek
   639 / 984
сегодня в 08:42
Интересно, а какие комменты написал бы автор забей Спартак свои убойные моменты? По игре Спартак вполне мог и выиграть, фортуна дама капризная отвернулась. Комментарии отталкиваются от итогового счета, а сама игра не в счет.
Zlatan35
Zlatan35
   192 / 984
сегодня в 08:41
результатом матча напомнил о себе Спартаку)
OLESOCC
OLESOCC
   462 / 984
сегодня в 08:40
2:2 было бы справедливей!..
papic337
papic337 ответил Дед за ЦСКА
   227 / 984
сегодня в 08:28
Не удивлюсь, если по окончании сезона Ростов займёт 5 место вытеснив СпаМ из евро кубковой зоны. ВГК респект.
Это было бы здорово. Нынешнему Спартаку в еврокубках делать нечего.
navigators
navigators ответил МКС
   514 / 984
сегодня в 08:27
Бла бла бла А где был Карпин со своими игроками Когда играли и тренировали Спартак? Что, гений прорезался? Карпин, который в Спартаке проповедовал атакующий футбол Вдруг стал прилежным учеником Бердыева Автор походу читал текст Либо перестал разбираться в футболе Твердая еденица
С какими игроками Карпин должен "проповедовать атакующий футбол" в "Ростове"?
Гений, конечно, у Валерия Георгиевича не прорезался. Но по сравнению с тем временем, когда он тренировал "Спартак", Карпин вырос как тренер. Да и как человек становится сдержаннее и мудрее.
Кстати, я никогда не скрывал своего негативного отношения к нынешнему тренеру "Ростова". В силу ряда причин. Но есть причины, уходящие в прошлое. И есть то, что не забывается и не прощается.
papic337
papic337 ответил 25процентный клоун
   227 / 984
сегодня в 08:26
автору 250 передач точностью 66% ....
Катать мячик поперёк поля много ума не надо. И точность будет высокая.
papic337
papic337 ответил -Хостинский-
   227 / 984
сегодня в 08:24
Ну когда судьи имели в доль и поперёк соперников Спартака, вы были счастливы Вспомните матч Краснодар - Спартак, ни за что удалили Ари, 2 чистейших пенальти не поставили, и таких примеров море
Враньё.
papic337
papic337 ответил -Хостинский-
   227 / 984
сегодня в 08:23
А мне Карпин всегда нравился как тренер, станет топ Хотя и есть один антирекорд его который врятли кто в мире повторит Его Торпедо 5 первых матчей сыграло по 0:0 В мире такого ещё не было и не будет)))
А было в мире чтобы тренер приходил в команду за три дня до начала сезона готовил её по ходу розыгрыша?
papic337
papic337
   227 / 984
сегодня в 08:21
Насчёт автобуса не согласен. В Ростове нормальный сбалансированный футбол. Были и быстрые контратаки и позиционное нападение. Карпин хороший тренер. Ростов хорошо обученная команда. Конечно нет пределов совершенству. Ещё есть над чем работать.
308rcz
308rcz
сегодня в 07:34
Всем привет!
Сто лет уже сюда не заходил, но тут я промолчать не могу уже. Спартак действительно уже стал середняком судя по результатам так точно.
Чего не хватает на мой взгляд так это полузащиты - нет человека который может отдать последний пас, так же в нападении нет человека кто может взять игру на себя как это было с Промесом. Они просто бегут и встают у чужой штрафной и устраивают перепасовку не доводя даже до удара или входа в штрафную.
Болеем за Спартак!
sir_Alex
sir_Alex
   31 / 984
сегодня в 07:15
Валера уже не сбитый лётчик? Ахахахахаха!)))
Leningrad 84
Leningrad 84
   128 / 984
сегодня в 06:56
А Карпину - зачет!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил МКС
   128 / 984
сегодня в 06:55
Бла бла бла А где был Карпин со своими игроками Когда играли и тренировали Спартак? Что, гений прорезался? Карпин, который в Спартаке проповедовал атакующий футбол Вдруг стал прилежным учеником Бердыева Автор походу читал текст Либо перестал разбираться в футболе Твердая еденица
МКС, за грамматику - твердая едИница!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   91 / 984
сегодня в 06:19
спартачок опять опозорен!)
GKN
GKN
   313 / 984
сегодня в 06:16
Валера ещё вернётся в Спартак!
МКС
МКС
   75 / 984
сегодня в 01:14
Бла бла бла

А где был Карпин со своими игроками

Когда играли и тренировали Спартак?

Что, гений прорезался?

Карпин, который в Спартаке проповедовал атакующий футбол

Вдруг стал прилежным учеником Бердыева

Автор походу читал текст

Либо перестал разбираться в футболе

Твердая еденица
kts
kts
   389 / 984
сегодня в 01:14
Кивание на автобус это разговоры в пользу бедных.... Бедный Кононов.
-Хостинский-
-Хостинский- ответил Nafnafik
   328 / 984
сегодня в 00:37
А мне Карпин всегда нравился как тренер, станет топ
Хотя и есть один антирекорд его который врятли кто в мире повторит
Его Торпедо 5 первых матчей сыграло по 0:0
В мире такого ещё не было и не будет)))
-Хостинский-
-Хостинский- ответил tolctoy
   328 / 984
сегодня в 00:34
Ну когда судьи имели в доль и поперёк соперников Спартака, вы были счастливы
Вспомните матч Краснодар - Спартак, ни за что удалили Ари, 2 чистейших пенальти не поставили, и таких примеров море
Правдин Семён
Правдин Семён
   139 / 984
сегодня в 00:33
Какими цифрами не сыпьте-всё соль на рану.Унылая игра у Спартака, эмоций не дарит.
tolctoy
tolctoy
   315 / 984
сегодня в 00:19
Это не карпин снова побил СПАРТАК,а судья.С таким судейством выиграть СПАРТАКУ в этой игре было НЕВОЗМОЖНО.
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 984
вчера в 23:51
автору
250 передач точностью 66% ....
parallels
parallels
   3 / 984
вчера в 23:47
Союзник противников
Союзник противников
   55 / 984
вчера в 23:44
"Спартак" имел большое,но неэффективное преимущество. Они хотят стать чемпионами по ТТД.Судейство было не идеальным,вполне можно было назначать пенальти в пользу "Спартака" и жёлтую "крашеному" за попытку симуляции в штрафной "Ростова".Ну и Гацкан мог удалиться-так яростно и многократно он "объезжал" Мелкадзе-аж смешно было! Явно неравнодушен к гырузину!
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