Карпин снова побил «Спартак»

вчера, 22:45

«Ростов» в искрометном матче вырвал победу у «Спартака». «Соккер.ру» впечатлен и игрой, и результатом.

Матч «Ростова» со «Спартаком» преподносился как центральный в туре. И ожидания не обманул. Подогревало интригу перед матчем не только противостояние Карпина со «Спартаком». «Ростов» вобрал в себе немало людей, у которых есть общее прошлое с красно-белыми. Это и Сергей Песьяков, и Сергей Паршивлюк, и Ивелин Попов, и Роман Еременко.

Команды на протяжении всей встречи держали в напряжении, несмотря на кардинально различающиеся типы тактики. Этого очень не хватает многим российским матчам, поэтому футбол «Ростова» со «Спартаком» смотрелся живо, динамично, даже свежо, несмотря на некоторые огрехи в качестве, вызванные спешкой футболистов. Карпин перевел в оборону Александра Гацкана, который от этого не стал менее острым. Голы в его исполнении – редкость.

В предыдущий раз он забивал два года назад. А теперь с новой для себя позиции отличился, завершив розыгрыш стандарта быстрым голом. Любопытно, что матч сам по себе был знаковым для Гацкана – он догнал Тимофея Калачева по количеству игр за «Ростов». Теперь у обоих рекордсменов по 255 матчей. У «Спартака» нашелся свой редко стреляющий. Роман Зобнин вскоре сравнял счет, и для него этот гол тоже стал первым за два года. «Спартак» пробовал добавить в остроте, но очень невовремя «сломался» Зе Луиш – его потеря для атаки нынешних красно-белых все-таки ощутима.

Но «Ростов» не менял подхода, поэтому «Спартак» мог себе позволить гораздо больше владеть мячом. Хотя после перерыва остроты стало ощутимо меньше. Напряжение чуть снизилось. Что, впрочем, не отменяло ощущения того, что в любой момент может разразиться голевая атака. Подходам в спешке не хватало завершающего аккорда. А у ростовчан, которые все-таки сумели заковать бурное течение этой игры в подходящее для себя русло, нашелся козырь. Им стал по иронии судьбы Роман Еременко, который выдал радиоуправляемую подачу на голову Элдору Шомуродову, чей удар стал победным для «Ростова». Сам автор мяча не скрывает заслуги партнера:

Я находился в штрафной, подавали мяч, который летел в мою голову. Оставалось забить.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (3) – 14 (3)

Не такая огромная разница по этим показателям, чтобы можно было говорить о несправедливости итогового результата, исходя из данных по количеству ударов. Для контратакующей закрытой в принципе модели «Ростова» эти показатели очень неплохи, особенно реализация не подкачала – все было разыграно грамотно. «Спартак» же снова столкнулся с неэффективностью. Причем не только с неэффективностью завершающих ударов, но и с неэффективностью самих атак, самого выхода на завершение.

Владение мячом (точность передач): 32,6% (66%) – 67,4% (87%)

О том, насколько контроль над игрой не связан с остротой в виде ударов, говорит вторая часть цифр. «Спартак» владел мячом более двух третей времени. И извлек из этого только три точных удара. Тут можно жаловаться на тактику «Ростова», но неумение ее вскрывать не делает чести. А высокая точность передач объяснима большим числом пасов ради пасов, поскольку лучших вариантов впереди не было. У «Ростова» очень низкий показатель не только по владению, но и по точности передач. Каждая третья была неточной. Это вызвано очень глубокой игрой ростовчан, которые и не ставили на затяжные или короткие розыгрыши, делая акцент на быстрейшей доставке мяча в атаку без задержек, но с риском потери.

Олег Кононов (главный тренер «Спартака»):

«Ростов» играет стабильно автобусом. Это тактика ни плохая, ни хорошая – она приносит результат. Раз мы не прошли этот автобус, то тренер соперника выиграл. Мы не забили свои моменты, реальность на табло. Всегда трудно говорить за игроков, почему не использовали момент. Такая у нас сейчас реализация. Конечно, все переживают, работаем на тренировках, разговариваем с игроками. Сложно сказать, нервозность или недостаток мастерства. Но все равно могу похвалить команду. Пытались биться, когда надо было играть на пределе. Не хватает сыгранности для преодоления таких сложных оборонительных редутов, как сегодня у «Ростова». Но в каждого из футболистов верю, мы будем биться до конца в каждой игре. То, что произошло с ЦСКА и «Ростовом», – это для нас большой стимул. Я верю в чемпионство – до конца, до тех пор, когда шансов уже совсем не будет. Еще будет много игр между лидерами, наша задача набирать свои очки, а на таблицу будем смотреть, когда закончится чемпионат. Но от нас уже не все будет зависеть. От нас зависят только наши игры и наши победы.

Валерий Карпин (главный тренер «Ростова»):

В первом тайме присутствовала нервозность, слишком большое желание выиграть, отсюда ошибки, в том числе в своей штрафной. В раздевалке поговорили, успокоились. В начале второго тайма уже оказывали давление, но матч дался тяжело. А нам надо всегда так играть, как сегодня. Думаю, после «Уфы» никто нам не хлопал. Я не буду рассказывать, какие именно коррективы внес в перерыве. Для этого сюда доску принести надо. Но самое главное – чуть поспокойнее стали играть. Кононов заявил, что я поставил автобус? Ну автобус, трамвай, локомотив, поезд. И?

Итак, Кононов продолжает верить в чемпионство «Спартака», хотя впору было бы говорить о вере в участие в еврокубках на следующий сезон. Ведь красно-белые уже на пятом месте в турнирной таблице РПЛ . Они отстают от лидирующего «Зенита» - раз уж тренер говорит о чемпионской гонке – на 12 очков. Это если еще не учитывать компанию клубов между ними. Более того, «Ростов» подобрался к «Спартаку» на расстояние всего одного очка.

А Карпин вообще стал ночным кошмаром Кононова, поскольку встречался с ним как тренер трижды. И все три раза победил. Кстати, он повторил достижение Леонида Слуцкого, потому что после него никто «Спартак» не обыгрывал дважды в одном розыгрыше чемпионата России. В Москве, напомним, «Ростов» победил со счетом 1:0. А Слуцкий делал это три года назад с ЦСКА – обыгрывал дважды за чемпионат с такими же счетами: 2:1 и 1:0.

Поединок получился ярким, тактически разнообразным, в чем-то нервным, а по-другому и быть не могло. Добавили страстей болельщики, которые как всегда создали потрясающий антураж и привнесли эмоций, например, своей реакцией на Дениса Глушакова в очередной раз. А результаты красно-белых говорят о том, что «Спартак» еще надолго останется одной из главных тем для обсуждения и объектом давления, пока «Зенит» и остальные в более-менее спокойной обстановке разыгрывают титул.