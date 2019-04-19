Четверо голодных: за трофеем и Лигой чемпионов

вчера, 09:55

Число кандидатов на победу в Лиге Европы сузилось до четырех. «Соккер.ру» пристальнее смотрит на эти команды.

«Челси» (Англия)

У букмекеров именно подопечные Маурицио Сарри являются главными претендентами на победу в Лиге Европы. Обусловлено это не только силой команды, но и тем, что в полуфинале «синие» сыграют с «Айнтрахтом», который по-прежнему многими воспринимается как выскочка, который пройти лондонцам удастся с большей вероятностью, чем тому же «Арсеналу» - «Валенсию».

В четвертьфинале «Челси» устроил довольно яркое противостояние с пражской «Славией», которая показала себя активным бойцом. И если в Чехии лондонцы ограничились победой со счетом 1:0, то дома попытались было устроить феерию и достаточно быстро повели со счетом 4:1. Это преимущество расслабило «Челси», который позволил «Славии» сократить отставание до минимального.

Но на большее дерзких пражан не хватило – поражение со счетом 3:4. Это была достойная кампания для «Славии», а для «Челси» Лига Европы становится реальной возможностью попасть в Лигу чемпионов на следующий год. Возможно, так будет проще, чем через чемпионат Англии. Хотя это касается почти всех участников полуфинала Лиги Европы.

Любопытно, что «Челси» повторил рекорд турнира по беспроигрышной серии. Сейчас она составляет у «синих» 15 матчей – 14 побед и 1 ничья. В последний раз в Лиге Европы «Челси» проигрывал в 2013 году «Рубину» на выезде. Но тогда же «Челси» выиграл турнир. Аналогичная серия была у «Атлетико» в 2011 и 2012 годах. Интересно, что для главного тренера «Челси» Маурицио Сарри это первый в карьере выход в полуфинал еврокубков.

Отличились лондонцы и по результативности. «Челси» стал вторым клубом Англии после «Манчестер Сити», который забил в сезоне больше ста голов. А Оливье Жиру второй в еврокубках нынешнего сезона игрок, который преодолел отметку в десять голов. Первый, конечно, Лионель Месси.

Маурицио Сарри (главный тренер «Челси»): «Это был мой 22-й матч в Лиге Европы, 18 из них я выиграл. Но все равно меня считают тренером, не соответствующим уровню еврокубков. Я рад, что мне не придется играть против „Наполи“ на „Сан-Паоло“, и этому есть тысячи причин, но было бы здорово встретиться с ними на нейтральном поле и побороться за серьезную награду. Мы проделали невероятный путь, но это плей-офф, здесь ты можешь вылететь в любой момент».

«Арсенал» (Англия»)

Впервые за 35 лет сразу четыре английских клуба попали в полуфиналы еврокубков. Это к слову для тех, кто говорил, что чемпионат Англии в упадке, а Испания – на коне. Как видим, все циклично. Хотя никто не отменяет той возможности, что оба еврокубка в итоге могут выиграть испанские клубы. Но может случиться и так, что мы увидим чисто английские финалы в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это будет триумфом АПЛ .

А для Унаи Эмери триумфы в Лиге Европы привычны. «Арсеналу» достался в четвертьфинале самый сложный по имени соперник, но сопротивления на этой стадии «канониры» получили от «Наполи» неприлично мало. В обоих матчах итальянский клуб проиграл всухую: 0:2 и 0:1. Так что сомнений в заслуженности выхода «Арсенала» в полуфинал нет никаких.

«Канониры» грамотно выстроили игру в обоих матчах, показав тактическую гибкость и бережность в использовании шансов, чего не хватило «Наполи». Причем для «Арсенала» это второй подряд выход в полуфинал Лиги Европы. Впервые за 24 года «канониры» дважды подряд дошли до такой стадии еврокубка.

«Валенсия» (Испания)

А «Валенсии» выход в полуфинал Лиги Европы дался проще остальных, наверное. «Летучие мыши» легко разобрали в четвертьфинале соотечественников из «Вильярреала». Кризисная «желтая субмарина» оказалась очень подходящим удобным противником, поэтому «Валенсия» победила со счетом 3:1 на выезде и 2:0 дома, не оставив сомнений в заслуженности завоеванной путевки в полуфинал.

Традиционно испанские клубы успешно выступают в Лиге Европы, добираясь регулярно до высоких стадий, поскольку не привыкли наплевательски относиться ко второму еврокубку в отличие от тех же англичан и итальянцев, которые всерьез включаются в борьбу только на поздних стадиях. «Валенсия» интересна нам еще и с той точки зрения, что Денис Черышев имеет возможность стать обладателем еврокубка, что с российскими футболистами случается не так часто.

Марселино Гарсия Тораль (главный тренер «Валенсии»): «Мы гордимся выходом в полуфинал и благодарны игрокам. Мы в полуфинале Лиги Европы, в финале Кубка Испании и хорошо выступаем в Ла Лиге. Хотели бы сыграть в двух финалах в год своего столетия.

„Арсенал“ всерьез борется за выход в Лигу чемпионов в своем чемпионате. У них тренер, которого мы очень хорошо знаем, и потрясающие игроки. Мы будем играть с тем же желанием и настроем на победу, что и они, но при этом „Арсенал“ будет под давлением».

«Айнтрахт» (Германия)

Достаточно неожиданный участник полуфинала на фоне остальных команд. Многими «Айнтрахт» воспринимается как аналог «Аякса» из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Немецкая команда тоже недооценивалась на стадии плей-офф, но всякий раз блестяще выходила из ситуации, выбив из турнира «Шахтер» и «Интер». А противостояние с «Бенфикой» получилось крайне ярким. В Лиссабоне «Айнтрахт» оказался быстро в меньшинстве и проиграл, пропустив четыре мяча, но умудрился при дефиците игроков забить дважды, так что счет 2:4 давал шанс на спасение.

И в Германии была одержана победа с нужным результатом 2:0, что обеспечило «Айнтрахту» путевку в полуфинал. «Бенфика» действительно в гостях смотрелась очень блекло. Но это не отменяет того факта, что первый мяч «Айнтрахт» забил с явным нарушением правил – судьи не заметили четкого офсайда, а ВАР в Лиге Европы до финала не используется. Так что выход «Айнтрахта» в полуфинал, конечно, выглядит ярко, но имеет неприятный осадок. Для «Айнтрахта» это первый выход в полуфинал еврокубков за 39 лет. Ровно столько времени назад этот клуб выиграл Кубок УЕФА .

Адольф Хюттер (главный тренер «Айнтрахта»): «Нам повезло, что не было ВАР. Костич был вне игры, когда забивал. Но если брать в целом, мы заслужили победу. В первом тайме мы отыграли идеально, очень хорошо, не дали „Бенфике“ шансов. У „Бенфики“ индивидуально выделялись некоторые игроки. Но наша победа справедлива. Путешествие продолжается. Многих мы удивили. Я горжусь, что тренирую эту замечательную команду».

Для всех четырех команд-полуфиналистов участие в Лиге Европы еще и шанс застолбить место в Лиге чемпионов. Так получилось, что все четверо ведут в своих чемпионатах борьбу за эту путевку прямо на границе заветной зоны. «Челси» и «Арсенал» сражаются за две путевки с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». «Валенсия» бьется с «Севильей» и «Хетафе» за четвертое место. «Айнтрахту» конкуренцию за эту позицию составляет менхенгладбахская «Боруссия». Так что для всех этих команд Лига Европы не просто возможность завоевать трофей, но и прекрасный шанс выбраться в главный турнир Старого Света.