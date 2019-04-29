«Спартак» опять не смог

вчера, 23:30

Камень критики все мощнее давит на «Спартак». «Соккер.ру» ощущает со стороны, как после ничьей с «Рубином» прессинг на «красно-белых» усиливается.

«Спартак» держит оборону, «Спартак» отбивается. И не столько на футбольном поле, сколько за его пределами. Не так давно из стана красно-белых доносились амбициозные слова о возможном чемпионстве, которые, конечно, воспринимались как дежурные. Но теперь уже есть серьезные опасения и по поводу того, что «Спартак» вообще останется без еврокубков на следующий сезон. Ни о каких стеночках и забеганиях речи не идет – отбиться бы и набрать очки.

За последние пять туров «Спартак» победил всего раз – безнадежно тонущий «Енисей». В прошлом туре случилось унизительное поражение со счетом 0:3 от «Арсенала». Какой-то реакции публика ждала в домашнем матче с «Рубином», который погряз в еще более масштабном кризисе по всем фронтам. Но даже с такими казанцами, которые не побеждали со 2 марта, «Спартак» ничего не мог поделать и выглядел откровенно жалко.

Олегу Кононову пришлось перестраивать схему и состав, помещая Романа Зобнина снова на правый фланг защиты, приподнимая Фернандо, который, кстати, был ярким пятном на общем невыразительном фоне. Позднее Кононов переместил Зобнина опять в центр, выпустив Андрея Ещенко. Но все эти перестановки уже не казались стремлением реализовать обещанный спартаковский фирменный футбол. Они были попыткой набрать три очка любыми судьбами, найти затычку, костыль, систему, которая хоть как-то позволит пережать несчастных казанцев.

И первая часть матча осталась за «Спартаком» по активности, по давлению, по остроте, по частоте ударов. Как следствие – случился гол Фернандо, пусть немного и неожиданно возникший, а не в результате какой-то залихватской комбинации. Но убедительным футбол «Спартака» все равно нельзя было назвать. Чувствовалось, как «красно-белые» борятся с желанием попытаться удержать этот минимальный перевес вместо того, чтобы продолжать активный наступательный футбол.

«Красно-белые» и при Кононове вернулись в состояние страха, в состояние дрожи, которое предшествует очередному краху, развалу здания, рассыпанию его, еще недостроенного. Конечно, было бы наивно полагать, что «Спартак» дома в игре со страдающим «Рубином» не имел бы моментов – они были. Но создавали их и гости.

А когда ближе к концу поединка спартаковцы все сильнее демонстрировали не самое достойное стремление докатать матч любыми судьбами до минимальной победы, «Рубин» противника наказал усилиями защитника-бомбардира Егора Сорокина. Спартаковцам оставалось слушать свист родных болельщиков. И это еще к тому времени Денис Глушаков поле покинул – ему отдельно доставалось на протяжении всего первого тайма, во время которого он был растворен в толпе.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 22 (4) – 15 (4)

Можно было предположить, что речь об открытой игре с обилием моментов. Но большая часть ударов скорее наносилась для статистики, хотя возникали и по-настоящему острые ситуации. У «Спартака» много на себя брали Фернандо и Софьян Ханни, которые на двоих настреляли половину всех ударов команды. У «Рубина» таким активным был Дмитрий Полоз – четыре удара.

Владение мячом (точность передач): 50,9% (80%) – 49,1% (76%)

Довольно странно видеть, что «Спартак», которому вроде должен быть присущ футбол в контроль мяча, на своем поле не переигрывает в этом компоненте сугубо закрытую команду, переживающую кризис. Да и по точности передач спартаковцы не слишком превзошли казанцев.

Курбан Бердыев (главный тренер «Рубина»):

Есть удовлетворение от игры, от многих моментов. Ничья закономерна. Хотя мы могли и большего добиться. У нас есть молодежь, мы даем ей шанс проявить себя в премьер-лиге, и они неплохо пользуются этим шансом. Насколько легко было разобрать «Спартак»? Сегодня было легче, чем в остальных случаях.

Олег Кононов (главный тренер «Спартака»):

Не думаю, что мы во втором тайме перестали владеть мячом. Может, количество владения уменьшили. «Рубин» также хотел отыграться. У нас были хорошие моменты, где-то 50 на 50 игра была. У нас не было плана играть на контратаках, «Рубин» достаточно активно играл, они где-то выровняли игру. Не получилось забивать, не получилось с выходом игроков атаки. Плюс были трудности в том, что мы теряли мяч там, где не стоило. На эмоциях спешили вперед. Конечно, я был готов к любому повороту событий. Мне бы хотелось, чтобы команда играла в тот футбол быстрее. Но в силу определенных обстоятельств, в частности из-за травм игроков, нам не удавалось играть тем составом, которым хотелось бы. Но и очень хотелось, чтобы игроки прогрессировали, без этого никак нельзя в моем понимании. Нужно работать над собой. Ребята работают, но тут важно время. Я готов работать. Меня уже спрашивали об этом в Туле. Я готов работать в «Спартаке» и строить команду, которая мне доверена. На остальные скользкие вопросы я бы не хотел отвечать. В первую очередь то, что мы двигаемся в своем направлении. И команда хочет играть в свой футбол. Это получается. И у меня получается иметь доверие, это для тренера это самое главное. Дело в том, что мы отыграли непростые матчи за эти девять-десять дней. Возможно, функционально наложилось. Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас. Да, такие игры бывают, как с «Арсеналом», после них тяжело собраться. В любом случае доверие к игрокам у меня большое.

Все больше в словах Кононова после матчей пустых общих слов. Все чаще слышатся интонации и агрессия в ответах на вопросы, что было присуще Жозе Моуриньо, когда тот понимал: продержаться долго не удастся, все валится. Но между Моуриньо и Кононовым есть разница: один из них завоевал десятки трофеев.