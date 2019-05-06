Провал сезона. Стыдно за «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 15:00

Игры нет, ЛЧ не будет, прогресса футболистов не видно. «Соккер.ру» наблюдает, как великий клуб упал на дно.

Вылет из топ-4 – заслуженный итог

Ладно, «Арсенал». Им не привыкать без Лиги чемпионов. Да и в плей-офф играли не сильно успешнее, чем МЮ последних лет – до первого сложного соперника. Ладно, «Тоттенхэм» - живут мечтой о финале в Мадриде, поэтому в последних 4 матчах АПЛ заработали жалких три пункта (а «канониры» - один).

А МЮ набрал всего 2 очка из 12 возможных, хотя четырех пунктов хватало, чтобы сейчас идти вровень с «Челси». Проигрывают частенько – 4 поражения в 8 последних матчах и всего 2 победы. И если «Тоттенхэм» может кивать на усталость – точечно состав не усиливали, то у «Манчестер Юнайтед» какие могут быть оправдания?

«Дьяволы» вторые по тратам последних лет в АПЛ – выше только «Манчестер Сити». «Ливерпуль» тратил меньше, а показывает куда более мощную игру в лиге. В Манчестере поменяли неугодного тренера, который не ставил правильный футбол, на родного человека. Успели собрать серию без поражений. Легко могли сохранить место в первой четверке, если бы не теряли очки против команд, которые намного беднее и попросту слабее.

Но, как видите, у «Манчестер Юнайтед» проблемой был не только Моуриньо. Надо было перестраиваться на уровне целого клуба. Стоило подумать, есть ли коллектив чемпионов? Боятся ли их соперники? Каким должен быть стиль? Ведь только «Ювентус» в сезоне отдал еще меньше передач, чем МЮ , которые ломали чужие линии из грандов топ-5. Но там Роналду и другая тактическая специфика. А МЮ на своем игровом дне.

Финансовые успехи не вечны

У «Милана» тоже когда-то были деньги… В сентябре на официальном сайте МЮ опубликовали результаты последнего финансового года. Заработали 590 млн фунтов – рекорд клуба всех времен. Чистая прибыль – 44.1 млн, очень много для футбола.

Можно нагрести титулов и прийти к финишу с 15 млн фунтов в кармане. А тут 337 миллионов потратили за сезон на зарплаты. Это около 29 миллиардов рублей. Больше, чем суммарные бюджеты тройки самых богатых клубов РПЛ – «Зенита», «Спартака» и «Локомотива». Санчес, Погба и компания выдоили из МЮ космические деньги.

И в этом случае стоит поднять вопрос адекватности менеджмента. Вудворд настолько некомпетентный в футболе – хотя и компетентный в финансах, что у него Рэшфорд получает почти в восемь раз меньше, чем Алексис Санчес. И на какой контракт с Маркусом без ЛЧ рассчитывают? Да и как англичанин играет сейчас? Ужасно, как и почти вся команда.

Но если клуб, которому остро нужно переформатировать состав, создав боеспособную команду, тратит 337 миллионов на зарплаты, то остается без учета денег с продаж игроков 227 млн на все, в том числе – трансферы. Нынешних рекордных доходов не хватит, чтобы компенсировать ужасные футбольные результаты и потребности. МЮ нужно продавать игроков, а доходы могут упасть без ЛЧ .

«Юнайтед» не умеет расставаться

Сульшер не избежит большой чистки состава, а прощаться не умеют. Ди Марию по катарской цене спихнули в Париж – 63 млн евро. Вот только заплатили за аргентинца 75, а еще немало потеряли на зарплате, ведь в составе «Юнайтед» сейчас игрок настолько высокого класса ничего не показал. Депай – аналогичная история, и отбыл тоже во Францию.

Мхитарян, Блинд и Феллаини суммарно не покроют подписание одного человека за сто миллионов евро. А именно такого мастера не хватает, чтобы «Манчестер Юнайтед» не был аутсайдером в играх против ПСЖ и «Барселоны» в ЛЧ . Впрочем, в этот раз останутся без главного турнира Европы, что ударит по составу и амбициям игроков сильнее, чем любые другие неудачи.

Погба уже выигрывал Лигу Европы, ему нечего делать в МЮ – Зидан якобы поставил ультиматум Полю: или сейчас идет в «Реал», или никогда в Мадриде не поиграет. Также в Манчестере засиделись Де Хеа, Лукаку и тот же Рэшфорд. Марсьяля убедили подписать новый контракт – о чем Антони успел пожалеть, но если присмотреться, то в составе у Сульшера много тех, с кем нужно расстаться.

Но мало людей, с которыми расставаться не хочется. Будут колоссальные денежные и репутационные потери. Разве Вудворд сможет выгодно продать Санчеса? Гениальный Эд скорее подпишет контракт с Матой и потеряет Эрреру, чем удачно раздаст Смоллинга, Джонса, Рохо и компанию в другие клубы. Кроме того, правы критики из числа легенд МЮ – ни Гриманн, ни Облак, ни Дибала в такую команду спешить не станут. Даже Бэйл со всеми травмами предпочтет «Реал».

Вудворд уже не научится покупать

«Манчестер Юнайтед» превратили в цирк, а ведь Фергюсон оставил им великий клуб и команду, которую надо было технично перестроить. А знаете, как увольняли Моуриньо? Авторитетное издание из Нью-Йорка выяснило: один из футболистов позвонил Вудворду наябедничать на тренера, а тот испугался саботажа игроков и позвонил боссам в США .

Те дали отмашку – МЮ потерял кучу денег, но выгнал Жозе. И зачем было давать контракт Сульшеру так быстро, если все по календарю видели – концовка сезона у «Манчестер Юнайтед» будет сложной? А еще Моуриньо говорил – попадание в Лигу чемпионов посчитает чудом, Жозе в четвертое место не верил. Оле-Гуннар сделал все, что мог, но «дьяволы» как боеспособная машина с большими амбициями давно уничтожены.

Не может команда, которую «Севилья» и «Барселона» прошли в плей-офф Лиги чемпионов, выносить «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в АПЛ , если максимум МЮ – 81 пункт, а Клоппу может не хватить 97 для титула. Конкуренты на длительной дистанции чемпионата показывают запредельную стабильность. Отрыв в таблице сейчас – 26 и 28 пунктов, это расстояние от самих «дьяволов» до 16 строчки в таблице!

Если Вудворд не покинет «Манчестер Юнайтед» или не найдет сильного спортивного директора - будут, как «Арсенал», еще хуже. То есть финансовую составляющую окончательно поставят выше, чем футбольную. «Канониры» пробовали отказаться от порочной практики, за которую их критиковали свои же фанаты, но не сумели, как видите по результатам. Зато у них нет победы в Лиге Европы – Эмери простят неудачу в АПЛ , если сыграют в финале и возьмут кубок. А Сульшеру победы не светят.

Для чуда нет предметных оснований

Никаких домыслов, голые факты и мнение авторитетного эксперта. Сам СУльшер так и сказал – не видит причин, чтобы через год МЮ боролся за титул. Если «Ливерпуль» долго готовил при помощи сильных менеджеров, чьи кабинеты на базе рядом с рабочей комнатой Клоппа, такие сезоны, как два последних – с полуфиналами Лиги чемпионов и борьбой за титул до последнего тура, то МЮ годами скатывался.

Ничего случайного, они и в сезон, когда Де Хеа выбросил Моуриньо на второе место, отстали от «горожан» на 19 пунктов – были лучшими среди худших. А теперь Сульшер попросту в западне. Медовый месяц прошел, летом из команды убегут все, кто умеет бегать. Также после Фергюсона не было попытки изменить саму концепцию игры. Если судить строго, то из «автобуса» после ухода Моуриньо никто не вышел.

Просто удачнее реализовывали моменты, ничего более. Откровений не было, а везение – видели, как в концовке в Париже. После отрезка, на котором явно плавили португальца – требовал слишком многого, выдали качественные месяцы, когда был результат, хотя нередко отдавали мяч сопернику. А потом Де Хеа устал спасать и захотел в Париж или Турин – результаты на табло. Хотя дело не только в защите.

В обороне – Смоллинг, а центре поля - Фред, в атаке – Лукаку, и у каждого по-своему ужасный сезон. По средним оценкам на отдельных английских порталах МЮ – 11-я команда лиги. Второй-третий по деньгам клуб планеты не имеет права быть шестым в таблице и в лучшем случае седьмым по футбол - «Вулверхэмптон» не случайно дважды обыграл Сульшера, их сезон ярче. Причем оправдание Моуриньо, что не хватает подписаний – бред.

Сравните хотя бы с ПСЖ . Все помнят цены трансферов Мбаппе и Неймара. Но даже с их учетом за 5 последних сезона МЮ потратил больше, чем парижане! Ни в одной из плоскостей нет оправданий футболу и результатам команды бедного норвежца, который шел в «Юнайтед», который знал с молодости, а пришел в богатый вариант «Спартака». В клубе нет порядка, нет грамотных управленцев, нет мотивированных игроков.

Упали так низко, что растоптали единственного, кто много лет сражался, как лев – Де Хеа. Давид ошибается, но отношение к его промахам показательное. В МЮ не умеют поддержать и развивать, что страшно для команды, воспитавшей поколение победителей ЛЧ из Гарри и Фила Невиллов. Но рядом были Шмейхель, Йорк, Гиггз, Бекхэм и была команда с характером, как позже состав с Руни и Роналду. А сейчас нет ничего, кроме тени былого величия и американского капитала.