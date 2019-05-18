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Рыхлый «Спартак»

18 мая 2019, 22:00

«Спартак» одержал третью победу подряд, но почему-то остается неубедительным. «Соккер.ру» - о том, почему даже пять таких побед кряду не оставят «красно-белых» без критики.

После побед над «Уралом» и «Уфой» с одинаковым счетом 1:0 «Спартак» справился с «Крыльями Советов» - 2:1. Однако во всех случаях к «красно-белым» есть вопросы: по игре, по построению, по настрою и отношению. Сейчас, в конце сезона во главу угла следует ставить результат, гонка за позиции в еврокубках очень напряженная, но к «красно-белым» всегда особые претензии и по части футбола, его качества и стиля.

Тем более что Олег Кононов преподносился в первую очередь как тот тренер, который сможет поставить команде «тот самый» футбол, спартаковский. Никто за язык не тянул. Заявляли – будьте добры соответствовать. Но пока все выглядит так, что «Спартак» просто пытается любыми судьбами зацепить три очка, не думая уже о том, как именно смотрится со стороны его футбол. Какие там «стеночки-забегания» - дотянуть бы до финального свистка, отбиваясь полупанически.

Кружевной красивый футбол возможен, когда команда уверена в себе. О «Спартаке» так сказать нельзя. Он нервничает перманентно. И его выбивает из равновесия практически любая ситуация на поле.

Пропустили первыми – как же так, начинаются ошибки и сбивание в примитив. Забили быстрый гол – что же делать дальше. Удерживать преимущество или играть в атаку? А вдруг забьют? А как бы чего не вышло? Не могут забить долго – мандраж, суета и отчаянные удары. На все случаи жизни у «Спартака» заготовлена нервозность. А должна быть готова тактическая отмычка.

Матч с «Крыльями Советов» можно взять за наглядный пример. Команда победила, но послевкусие осталось. «Спартак» хорошо начал, своими перемещениями один только Лоренцо Мельгарехо запутал всех, что в итоге и привело к пенальти и быстрому голу. Кстати, по быстрым голам спартаковцы – лучшие в лиге. Только в первые 15 минут матчей они забили 9 голов.

На этот раз, правда, немного выбились из графика и забили только на 18-й, но это тоже весьма рано. Эти матчи с быстрыми голами тоже интересны, потому что раскрывают эволюцию мышления спартаковцев по ходу игры. Итак, они имеют преимущество, играют достаточно азартно, напористо, большими силами в атаке, давлением вынуждают соперника ошибаться, а ошибки противника – это прямой путь к голам.

Но что делает «Спартак» потом? Он постепенно теряет хватку, инициативу и позволяет противнику воспрянуть. «Крылья Советов» уже к концу первого тайма имели все шансы восстановить равновесие. Чего больше в таком поведении «Спартака»? Нервов? Страха? Или лишней самоуверенности, уверенности в том, что удастся удержать преимущество.

Да, нередко его удается удержать, но при этом солидной такую игру не назовешь. А от «Спартака» же хотят именно этого. Если речь о нервозности, то необходимо определить ее причину. Вокруг «красно-белых» существует перманентное давление и напряжение – такая команда. Игроки и руководители должны быть к этому готовы. Видимо, не все справляются.

Еще одной причиной может быть увлеченность болельщиков и команды неким противостоянием. Червь противоречий и разногласий начал грызть спартаковское сообщество с известной историей вокруг Массимо Карреры, потом – Дениса Глушакова. С разной интенсивностью это противостояние до сих пор генерирует волны напряженности, что не может не сказываться на команде. Или же все еще проще.

Команда попросту не может усвоить и реализовать тренерские идеи, что и приводит к таким колебаниям и расшатанности в игре. Ведь не только в психологическом аспекте дело. Порой игроки «Спартака» принимают несколько дикие тактические или технические решения на поле, к чему, конечно, тоже можно за уши притянуть психологию, но все же подразумевается, что мы имеем дело с профессионалами высочайшего класса.

Но когда команда на замечательном газоне, играя с соперником, который оставляет зоны и сам вынужден рисковать, раскрываться, не запечатывается плотно, выдает каждый четвертый пас неточно, это повод задуматься. Или когда каждый прорыв соперника через центр поля вызывает панику и ощущение, что у «Спартака» буквально удален футболист из опорной зоны. Она страхуется как придется, тем, кто ближе ситуативно оказывается.

Понятно, почему Фернандо был поднят повыше – в каких-то случаях это дает прирост к эффективности атаки, но при этом необходимо, чтобы и за его спиной плотность сохранялась. Либо другими игроками, либо самим им, но он не всегда успевает возвращаться. Поэтому так часто атаки тех же «Крыльев» просачивались через центр и тут же становились потенциально опасными, приближаясь к штрафной Александра Максименко.

Подобная игра в центральном круге и за ним на своей половине поля – признак неорганизованности. Невозможно поставить игру только в атаке – нужно этим заниматься по всему пространству поля. Отдельно – о неорганизованности в защите. Тоже притяните нервы, если хотите. Но посмотрите на ситуацию с голом самарцев и с опасным моментом в самом конце компенсированного времени.

Гол оборона «Спартака», точнее те, кто в нее пришел на подачу, привезла себе сама. Навес следовал в точку, где не было ни одного самарца, зато три футболиста в красном – именно они сделали скидку, превратившуюся в гол, помешав друг другу. В опасном моменте в конце игры тоже произошло сваливание организованной командной обороны в хаотическую паникующую толпу растерянных.

Конечно, если команда побеждает, то все эти подходы, манеры и выходки иногда срабатывают. Но такую игру невозможно поставить на стабильный поток, дающий результат. Сегодня она дает серию побед, завтра даст серию поражений. А если ты «Спартак» и хочешь бороться за чемпионство, а не бояться за свое пятое место, то будь добр, гордись не нервозно отбитыми тремя очками в Самаре, а крепко сложенной игрой.

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Все комментарии
П.Пар
П.Пар
   691 / 833
20 мая в 08:03
Всё верно. После ухода Промеса Спартак превратился в безынициативную команду. В большинстве игр бегают по полю вроде по делу, а толку нет. Адриано, Мельгарехо и прочие это вчерашний день. Команде нужен хотя бы один хороший атакующий крайний полузащитник
Tepliz
Tepliz
   475 / 833
19 мая в 20:12
Все совершенно верно. Нет игры у Спартака и при чем уже давно
halfbeek
halfbeek
19 мая в 18:32
В Спартаке на данный момент не оказалось игрока который как Промес может подержать мяч, убежать и хорошо пробить. Против самарцев в опорной зоне Зобнин был тенью себя прошлого. Зе Луиш продемонстрировал свою полную непрофессиональность, Фернандо выглядел как новичок. Полузащитники постоянно сбрасывали мяч на Гапонова и тот раздавал пасы как бог на душу положит. Ясно что нервная ситуация отнимает и без того малые силы игроков. Нет позитива. И еще хочется написать про невменяемых недоумков на трибунах поджигающих файеры. Начинаю сомневаться в психологическом здоровье этих людей с низкой социальной ответственностью.
BenderBender
BenderBender
   156 / 833
19 мая в 16:12
И этот больной, погрязший в скандалах и семинольный Спартак опережает ЦСКА, который обыграл на фарте такой же больной, как Спартак, реал и решил, что он крут. Да грош вам цена!!!
mikysss
mikysss ответил papic337
   68 / 833
19 мая в 15:14
То что Глушакова надо гнать ссаными тряпками согласен. Только крови не надо. Достаточно административных мер. За гнилую душу не расстреливают, а просто презирают.
ну я про кровь и не писал, в кавычки спецом выделил))) но мысль моя ясна
kingoffam
kingoffam
   201 / 833
19 мая в 14:11
    papic337
    papic337 ответил mikysss
       240 / 833
    19 мая в 13:57
    Нет братюнь по разуму пытались уже в итоге потеряли Промеса и Карреру, хватит цацкаться весь мусор вон из клуба кто не хочет играть, кто ОПГ создает, пшол вон отсюда - вот такие меры нужны
    То что Глушакова надо гнать ссаными тряпками согласен. Только крови не надо. Достаточно административных мер. За гнилую душу не расстреливают, а просто презирают.
    atur72
    atur72
       776 / 833
    19 мая в 11:19
    Я не поклонник Спартака , но если он выше нахваливаемого Цска , то уже можно говорить о предвзятости автора
    mikysss
    mikysss ответил papic337
       68 / 833
    19 мая в 11:19
    Кровавой не надо. Нужна разумная и основательная.
    Нет братюнь по разуму пытались уже в итоге потеряли Промеса и Карреру, хватит цацкаться весь мусор вон из клуба кто не хочет играть, кто ОПГ создает, пшол вон отсюда - вот такие меры нужны
    13 RUS
    13 RUS
       278 / 833
    19 мая в 11:00
    Опять позорно победил
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       48 / 833
    19 мая в 10:56
    Позор!
    Озеров
    Озеров
       40 / 833
    19 мая в 10:41
      Байкал-38
      Байкал-38
         10 / 833
      19 мая в 10:20
      Озеров
      Озеров
         40 / 833
      19 мая в 10:20
        Байкал-38
        Байкал-38
           10 / 833
        19 мая в 10:19
        Байкал-38
        Байкал-38 ответил parallels
           10 / 833
        19 мая в 10:14
        на соккере уже не первый год известен международный гимн спартака, под который он выходит позориться с рапидами в еврокубках. тарасовский хит на века! https://www.youtube.com/watch?v=PGNiXGX2nLU
        Любимое место ОПГ "Ромашка"
        papic337
        papic337 ответил Литейный 4
           240 / 833
        19 мая в 10:08
        Не рыхлый, а дохлый Спартак. Только судьи. только пенальти помогают им отскакивать почти в каждом матче. Гыгыгы
        Как же ты неровно дышишь к Спартаку.
        papic337
        papic337 ответил mikysss
           240 / 833
        19 мая в 10:06
        сегодня отскока не было - 2-0 и гол в концовке со стандарта это не отскок, но петушки кукарекать будут все равно... другое дело КС в подвале а мы их разорвать не можем - реально стыдно за такой Спартак - чистка требуется летом причем "кровавая"
        Кровавой не надо. Нужна разумная и основательная.
        papic337
        papic337 ответил Озеров
           240 / 833
        19 мая в 10:04
        Спартак рыхлый Зенит увы чемпион цска тухлый вот и весь РПЛ
        Не Зенит чемпион, а Газпром. С остальным согласен.
        severnyj84
        severnyj84
           88 / 833
        19 мая в 10:03
        Рыхлый с помощью судеек тухло побеждает.
        DawnOfDestiny
        DawnOfDestiny
           460 / 833
        19 мая в 09:59
        админы... ну вы и ...
        DawnOfDestiny
        DawnOfDestiny
           460 / 833
        19 мая в 09:57
        "рыхлый" только хлеб а пекарне. тут просто черная дырка)
        DawnOfDestiny
        DawnOfDestiny
           460 / 833
        19 мая в 09:52
          mikysss
          mikysss ответил parallels
             68 / 833
          19 мая в 09:24
          голландия победила на евровидении - у вас там в тарасовке сейчас праздник и салюты?) гыгыгы!
          а при чем тут Тарасовка и Голландия? если это намек на Промеса так вы же его зулусом всегда называли, даже не вспоминая про второе гражданство, да и он игрок Севильи а не Спартака так что твоему детскому троллингу шах и мат
          leopit
          leopit
             345 / 833
          19 мая в 08:43
            МапС
            МапС
               81 / 833
            19 мая в 07:05
            Игра вчера была сдерижированная судьёй, свистевшего и раздававшему карточки по каждому случаю в основном в пользу Крылышек (читай цска). При таком судействе невольно запаникуешь.
            yasukuni
            yasukuni ответил mikysss
               592 / 833
            19 мая в 05:17
            сегодня отскока не было - 2-0 и гол в концовке со стандарта это не отскок, но петушки кукарекать будут все равно... другое дело КС в подвале а мы их разорвать не можем - реально стыдно за такой Спартак - чистка требуется летом причем "кровавая"
            Конечно требуется! И начинать нужно с лакея в спинджаке! Четыре месяца ему нужны были? Прошли полгода, а играют как бы не хуже, чем при Массимо. Но тогда было четкое объяснение: Татарин плюс Ромашка. А почему сейчас ничего нет?
            parallels
            parallels ответил Озеров
               5 / 833
            19 мая в 02:07
            Это будет ваш гимн После каждой игры в ЛЧ
            голландия победила на евровидении - у вас там в тарасовке сейчас праздник и салюты?) гыгыгы!
            Правдин Семён
            Правдин Семён
               38 / 833
            19 мая в 01:13
            В этом сезоне можно и нужно о Спартаке говорить так:победили-и слава Богу.
            Озеров
            Озеров ответил parallels
               40 / 833
            19 мая в 01:00
            на соккере уже не первый год известен международный гимн спартака, под который он выходит позориться с рапидами в еврокубках. тарасовский хит на века! https://www.youtube.com/watch?v=PGNiXGX2nLU
            Это будет ваш гимн

            После каждой игры в ЛЧ
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