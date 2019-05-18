Рыхлый «Спартак»

18 мая 2019, 22:00

«Спартак» одержал третью победу подряд, но почему-то остается неубедительным. «Соккер.ру» - о том, почему даже пять таких побед кряду не оставят «красно-белых» без критики.

После побед над «Уралом» и «Уфой» с одинаковым счетом 1:0 «Спартак» справился с «Крыльями Советов» - 2:1. Однако во всех случаях к «красно-белым» есть вопросы: по игре, по построению, по настрою и отношению. Сейчас, в конце сезона во главу угла следует ставить результат, гонка за позиции в еврокубках очень напряженная, но к «красно-белым» всегда особые претензии и по части футбола, его качества и стиля.

Тем более что Олег Кононов преподносился в первую очередь как тот тренер, который сможет поставить команде «тот самый» футбол, спартаковский. Никто за язык не тянул. Заявляли – будьте добры соответствовать. Но пока все выглядит так, что «Спартак» просто пытается любыми судьбами зацепить три очка, не думая уже о том, как именно смотрится со стороны его футбол. Какие там «стеночки-забегания» - дотянуть бы до финального свистка, отбиваясь полупанически.

Кружевной красивый футбол возможен, когда команда уверена в себе. О «Спартаке» так сказать нельзя. Он нервничает перманентно. И его выбивает из равновесия практически любая ситуация на поле.

Пропустили первыми – как же так, начинаются ошибки и сбивание в примитив. Забили быстрый гол – что же делать дальше. Удерживать преимущество или играть в атаку? А вдруг забьют? А как бы чего не вышло? Не могут забить долго – мандраж, суета и отчаянные удары. На все случаи жизни у «Спартака» заготовлена нервозность. А должна быть готова тактическая отмычка.

Матч с «Крыльями Советов» можно взять за наглядный пример. Команда победила, но послевкусие осталось. «Спартак» хорошо начал, своими перемещениями один только Лоренцо Мельгарехо запутал всех, что в итоге и привело к пенальти и быстрому голу. Кстати, по быстрым голам спартаковцы – лучшие в лиге. Только в первые 15 минут матчей они забили 9 голов.

На этот раз, правда, немного выбились из графика и забили только на 18-й, но это тоже весьма рано. Эти матчи с быстрыми голами тоже интересны, потому что раскрывают эволюцию мышления спартаковцев по ходу игры. Итак, они имеют преимущество, играют достаточно азартно, напористо, большими силами в атаке, давлением вынуждают соперника ошибаться, а ошибки противника – это прямой путь к голам.

Но что делает «Спартак» потом? Он постепенно теряет хватку, инициативу и позволяет противнику воспрянуть. «Крылья Советов» уже к концу первого тайма имели все шансы восстановить равновесие. Чего больше в таком поведении «Спартака»? Нервов? Страха? Или лишней самоуверенности, уверенности в том, что удастся удержать преимущество.

Да, нередко его удается удержать, но при этом солидной такую игру не назовешь. А от «Спартака» же хотят именно этого. Если речь о нервозности, то необходимо определить ее причину. Вокруг «красно-белых» существует перманентное давление и напряжение – такая команда. Игроки и руководители должны быть к этому готовы. Видимо, не все справляются.

Еще одной причиной может быть увлеченность болельщиков и команды неким противостоянием. Червь противоречий и разногласий начал грызть спартаковское сообщество с известной историей вокруг Массимо Карреры, потом – Дениса Глушакова. С разной интенсивностью это противостояние до сих пор генерирует волны напряженности, что не может не сказываться на команде. Или же все еще проще.

Команда попросту не может усвоить и реализовать тренерские идеи, что и приводит к таким колебаниям и расшатанности в игре. Ведь не только в психологическом аспекте дело. Порой игроки «Спартака» принимают несколько дикие тактические или технические решения на поле, к чему, конечно, тоже можно за уши притянуть психологию, но все же подразумевается, что мы имеем дело с профессионалами высочайшего класса.

Но когда команда на замечательном газоне, играя с соперником, который оставляет зоны и сам вынужден рисковать, раскрываться, не запечатывается плотно, выдает каждый четвертый пас неточно, это повод задуматься. Или когда каждый прорыв соперника через центр поля вызывает панику и ощущение, что у «Спартака» буквально удален футболист из опорной зоны. Она страхуется как придется, тем, кто ближе ситуативно оказывается.

Понятно, почему Фернандо был поднят повыше – в каких-то случаях это дает прирост к эффективности атаки, но при этом необходимо, чтобы и за его спиной плотность сохранялась. Либо другими игроками, либо самим им, но он не всегда успевает возвращаться. Поэтому так часто атаки тех же «Крыльев» просачивались через центр и тут же становились потенциально опасными, приближаясь к штрафной Александра Максименко.

Подобная игра в центральном круге и за ним на своей половине поля – признак неорганизованности. Невозможно поставить игру только в атаке – нужно этим заниматься по всему пространству поля. Отдельно – о неорганизованности в защите. Тоже притяните нервы, если хотите. Но посмотрите на ситуацию с голом самарцев и с опасным моментом в самом конце компенсированного времени.

Гол оборона «Спартака», точнее те, кто в нее пришел на подачу, привезла себе сама. Навес следовал в точку, где не было ни одного самарца, зато три футболиста в красном – именно они сделали скидку, превратившуюся в гол, помешав друг другу. В опасном моменте в конце игры тоже произошло сваливание организованной командной обороны в хаотическую паникующую толпу растерянных.

Конечно, если команда побеждает, то все эти подходы, манеры и выходки иногда срабатывают. Но такую игру невозможно поставить на стабильный поток, дающий результат. Сегодня она дает серию побед, завтра даст серию поражений. А если ты «Спартак» и хочешь бороться за чемпионство, а не бояться за свое пятое место, то будь добр, гордись не нервозно отбитыми тремя очками в Самаре, а крепко сложенной игрой.