«Оранжевая» революция в Лиге наций

сегодня, 09:30

Второй полуфинал Лиги наций получился длинным – потребовалось дополнительное время. «Соккер.ру» - о непростой победе Нидерландов над Англией.

Тягучий разогрев

Первая часть встречи прошла под знаком взаимной боязни. Очевидно, что и голландцы, и англичане испытывали такое уважение друг к другу, которое переходило в лишнюю опасливость и выливалось в отсутствие остроты. Взаимный прессинг создавал иллюзию напряжения, а опасных моментов почти не возникало – внимательности защитников хватало, чтобы ликвидировать угрозы, развивающиеся неторопливо и предсказуемо. Тем удивительнее, что в этой тихой обстановке минимизации ошибок Матийс де Лигт совершил нелепую осечку и привез пенальти, который реализовал Маркус Рэшфорд. По такой равной и неострой игре даже преимущество в один мяч казалось весьма весомым. К тому же завестись по-настоящему Нидерланды долго не могли.

Восстание «оранжевых»

До середины второго тайма казалось, что Англия и Гарет Саутгейт полностью тактически и с планом на матч переигрывают Рональда Кумана. Последний затягивал с заменами, тогда как англичане их делали планомерно, причем освежая линию атаки, чтобы поддерживать в тонусе контратакующий потенциал – они ждали, что Нидерланды рванут рано или поздно вперед рисковать. Голландцы действительно все больше переходили вперед и рисковали, создавали моменты, но получали опасные ответы.

Наверное, где-то ближе к 80-й минуте наступил бы критический момент, когда лишний риск «оранжевых» дорого им бы обошелся и они бы пропустили. Но преобразившийся после перерыва де Лигт все исправил, сравняв счет после углового. Он вообще стал по ходу матча одним из лучших его участников, потому что нашел свое призвание со второго тайма – сдерживать Харри Кейна, который вышел вместо Рэшфорда. И у юного защитника получилось блестяще справиться с одним из самых опасных форвардов мира.

Так что на скидку потенциальным покупателям Матийса рассчитывать не приходится. Казалось, что замены Саутгейта делают игру более острой, нежели перестановки Кумана. Однако после того, как счет стал равным, игра неуклонно катилась в одну сторону – преимущество Нидерландов стремительно нарастало. Обе команды прибавляли, однако свежие игроки голландцев оказывались свежее, чем коллеги из Англии. Недаром перед матчем Саутгейт обещал дать отдых тем, кто играл в финале Лиги чемпионов. Видимо, понимал, насколько они устали. Потому и появлялись только по ходу матча, а не в стартовом составе.

Но все равно оживить кардинальным образом игру им не получилось. Возможно, Саутгейт слишком перестраховался и следовало поступить как Куман, который бросил в бой и Вирджила ван Дейка, и Джорджиньо Вейналдума с первых минут. В итоге те отбарабанили весь матч. А выходившие у англичан футболисты необходимого оживления в дополнительного время не внесли – вся британская команда выглядела на фоне «оранжевых» тяжелой и уставшей. А усталость, как известно, туманит разум и вынуждает совершать ошибки.

Бес попутал

Финальная фаза игры прошла при тотальном доминировании голландцев, которые создавали момент за моментом. По иронии судьбы, Кейн, которому нужно было забивать, дважды выносил мяч с линии своих ворот. А отличились голландцы еще двумя голами после грубейших ошибок англичан, которые даже школьники не совершат. А тут – полуфиналисты дважды кряду. Сначала Джон Стоунз завозился с мячом у своей штрафной и был обворован Мемфисом Депаем, чей удар Джордан Пикфорд парировал, но добивал Квинси Промес. Кстати, добивал впопыхах неточно – в ворота мяч подправил в подкате Кайл Уокер, который хотел как лучше.

Третий мяч голландцев тоже пришел благодаря активности Промеса и Депая, а также нелепости британцев, которые просто вводили мяч из аута на своей половине поля. Перед линией штрафной Росса Баркли запрессинговал Квинси, англичанин выкатил мяч на ворота Депаю, а тот вернул его Промесу уже на пустые ворота, вытащив на себя голкипера. С одной стороны победа Нидерландов кажется закономерной, потому что они создали уйму моментов в конце матча. С другой – два из трех голов были забиты после чудовищных ошибок, которые никак нельзя заложить в систему игры и предусмотреть, какую бы гениальную тактику ты не выстраивал.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 29 (14) – 13 (3)

Разница кажется колоссальной, хотя в первом тайме ударов практически не было. Всю эту разницу голландцы набили во второй части четырехтаймовой игры. Причем весомый вклад внес Депай, который сделал десять ударов и стал чемпионом по упущенным шансам. Зато отдал две голевые передачи. Очень много ударов голландцев было заблокировано, многие пришлись в Пикфорда. В общем, сыграли «оранжевые» хорошо, но могли бы эффективнее, а то без ошибок защиты Англии и не вышли бы вперед.

Владение мячом (точность передач): 53,2% (86%) – 46,8% (85%)

Компонент точности у обеих команд примерно равный и на высоком уровне. А вот во владении мячом преимущество голландцев очевидно. Англичане не отказывались от игры на контратаках, отдавая сопернику контроль. Нидерланды не сразу смогли правильно распоряжаться мячом, зачастую в первой части матча очень долго и бессмысленно его раскатывая. Только задвигав мяч гораздо быстрее, «оранжевые» получили искомый эффект в виде остроты.

Слова

Рональд Куман (главный тренер сборной Нидерландов):

Это был позитивный матч. Мы владели мячом, и хотя чаще использовали фланги, наибольшую опасность приносили атаки по центру. Англичане часто выдвигались вперёд, но мы сохраняли хладнокровие. За исключением момента с ударом головой Санчо, мы чувствовали себя вполне комфортно. Думаю, мы заслужили этот результат. Те, кто вышел у нас на замену, внесли весомый вклад в результат. Проппер помог нам в удержании мяча, а Донни [ван де Бек] и Квинси [Промес] сделали именно то, на что я рассчитывал. Мы обыграли Германию, Францию, а теперь четвёртую команду мира. Это говорит о нашем прогрессе. Эта команда ещё не имела опыта игры в полуфиналах и финалах, но мы относимся к этому со спокойствием. На мой взгляд, [в другом полуфинале] Швейцария была лучше Португалии, но важно не только это. Криштиану Роналду – невероятный игрок. В матче с Португалией нам нужно держать мяч у себя. Если он будет у нас, Роналду не сможет нам навредить.

Гарет Саутгейт (главный тренер сборной Англии):

Я считаю, что мы должны играть лучше. Последний гол был следствием усталости. Незадолго до него у Росса [Баркли] была судорога, а когда у тебя накапливается усталость, случаются ошибки. Так что я не думаю, что мы должны прекращать делать то, что делаем. Дело не только в двух пропущенных мячах. Мы допускали ошибки и предоставляли сопернику возможности, за что должны были быть наказаны ещё раньше. Голландцы были очень хороши в прессинге и действовали очень интенсивно, мы же не были столь остры у их ворот. Думаю, мы многому научились в матче с высококлассной командой, которая доставила нам проблемы, с которыми мы ранее не встречались. Очевидно то, что мы пропустили слишком детские голы. Такие мячи нельзя пропускать, на каком уровне бы вы не выступали. Однако и у нас была парочка по-настоящему хороших моментов.

Главным образом, англичан подвела усталость. Сложно сказать, чем это обусловлено. Наверное, более насыщенным и тяжелым сезоном, который провели британские игроки по сравнению с голландскими. Хотя тоже не самое очевидное утверждение. Но именно усталость не позволила Саутгейту реализовать план по постепенному усилению состава и игры – она проседала, несмотря на замены, потому что общая усталость накапливалась. Она же приводила и к нелепым результативным ошибкам. В то время как, напротив, замены Кумана, которые сначала казались запоздавшими, грамотно дергали за те ниточки, которые нужны для расшатывания построений противника. Донни ван де Бек и Квинси Промес лихо раскрутили игру голландцев.