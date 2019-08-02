Схема 4-4-2, единственное спасение Спартака против московского Динамо

02 августа 2019, 23:57

Последними трансферными баталиями Спартак загнал себя в угол. Продажа проверенных бойцов и покупка ещё не вписавшихся новичков в состав команды, заставляет задуматься, какая же игровая схема окажет наиболее благоприятное влияние на игру против московского Динамо. Будем разбираться вместе.

Продажа Фернандо и ожидание Гуса Тиля, ставит большой крест на тройке центральных полузащитников Спартака. Кононов хотел, чтобы тройка центральных полузащитников, а именно опорник и два центральных, или наоборот, оказывали большой прессинг на соперника и успевали отрабатывать назад. Причём, именно атакующий центральный полузащитник должен был отличаться работоспособностью, это вам не свободный художник, а рабочая лошадка не обделённая креативом. Гус Тиль обладает такими качествами, но его приезд откладывается, поэтому остаётся выбирать из того, что имеем. Белорусский специалист пытался сделать креативного и более атакующего полузащитника из Зобнина, но это идея с треском провалилась. Роман лишён креатива, тонкого паса и техничного удара, его плюсы это: отбор, работоспособность и борьба. Пожалуй, Рому нужно оставить в опорной зоне и не экспериментировать с ним по позиции. Ананидзе не любит отрабатывать в защите или его попросту не хватает даже на 60 минут игры, в последних играх, это блеклая тень, которая растворяется на поле. К Игнатову у тренерского штаба нет доверия, как и к Умярову. Последний чистый опорник, если Зобнин будет играть опорника, то на острие выдвинется Гулиев, но россиянин также не обладает скилами креативщика, пожалуй его выделяет, только поставленный удар. Если исходить из всего, что имеет Олег Кононов, то двойка опорников в центральной зоне Зобнин-Гулиев смотрится перспективно. Спартак не получит таких разрывов в обороне, потому что будет двое опорников, которые заняты разрушением, а не созиданием, которое у них мягко говоря не получается, а так же будет играть в равных составах, потому что Ананидзе выпадал из игры постоянно. При этом, можно будет оказывать большое давление на Шиманьски и Юсупова, которые задействованы в центральной зоне созидания у Динамо, от Каборе не стоит ждать креатива.

Двойка форвардов. Вот здесь, есть где разгуляться. Есть Понсе, который прекрасно цепляется за мяч у чужих ворот и хорошо пасует, ему необходим быстроногий форвард, который сможет открыться и также участвовать в прессинге. Роль Понсе понятна, если его будут использовать на острие, все свои плюсы он покажет, ибо последние игры его ставили на левый фланг, где аргентинец не обладающий стартовой скоростью и дриблиннгом, уходил в тень. Идеальный партнёр для него, это Ларссон, да-да, именно швед. Который играл в паре в форвардом, который умеет прессинговать и обладает стартовой скоростью и неплохим ударом. Но, швед только перешёл и его выход в стартовом составе маловероятен. Из имеющихся вариантов идеально подошёл бы Мельгарехо, но у него конфликт с Кононовым. Ещё можно представить Ташаева, в динамовские годы он играл форварда поддержки и неплохо контратаковал. Можно пофантазировать с Мелкадзе, который играл оттянутого форварда в Спартаке-2, но статистика говорит сама за себя, в общем этот напарник приходит на крайний случай, да и верится мало. Но я настоятельно рекомендую играть двумя форвардами, потому что весь прессинг можно обрушить на центральную пару защитников, которые при розыгрыше мяча часто допускаю ошибки или помогать с прессингом опорников Каборе-Юсупов. Это усложнит розыгрыш мяча в игру бело-синими и заставит во многом играть забросами, где у Динамо цепляться некому, а на флангах сейчас чехарда, где сыгранности никакой нет.

Главная ответственность ложиться на фланги. Будь это пара Шюррле-Бакаев или Мирзов-Бакаев. От них требуется колоссальный прессинг фланговых защитников, которых Хохлов меняет, как перчатки или производит замены в матчах. Дриблинг у всей этой тройки в порядке, таких защитников они должны проходить. Также выделяется скорость, здесь преимущество на стороне красно-белых. И конечно же креатив и пас, если за Бакаева и Шюррле я уверен, то вот Мирзов вызывает сомнения. Также тройка фланговых полузащитников имеет поставленный удар, смещение в центр и хлесткий удар, никто не отменял. Смысл в том, чтобы не давать продохнуть фланговым защитникам Динамо прессингом и выдавать креативные пасы со смещением в центр, ибо опорная пара будет занята только разрушением и поддержка форвардов должна быть. Как я и писал , все трое могут выстрелить, только необходимо определить обязанности и подстраховку. А страховать как правило обязаны фланговые защитники, поэтому, за мобильность и подключение Айртона я спокоен, а вот Рассказов в последние время не впечатляет, благо фланговая игра Динамо не близка к идеалу.

Бонус. Игра при стандартах и реакция Шунина. Пара центральных Жиго-Джикия, знаю как забивать при стандартах, главное сейчас найти подающего, при всём моих просмотрах взор падает на Айртона, возможно, Гулиева. У Динамо катастрофическая проблема с защитой при стандартах и непонятные выходы Шунина. Всё это совокупности даёт некий бонус, которым ещё подопечным Кононова необходимо воспользоваться .

Итог. 4-4-2 идеальная схема для прессинга, где вся группа атаки также вступает в отбор. У Динамо только происходит становление, оборона, каждый матч новая, особое внимание надо уделять их флагам обороны. Также они не имеют квалифицированного форварда, думаю Джикии-Жиго по силам сдержать Шейдаева (Нжи, Грулева). Два опорника помогут намертво зацементировать середину поля и напрочь убрать Шиманьски. Фланги полузащиты Спартака должны намертво затерзать Динамо, имея поддержку и подстраховку в лице Айртона-Рассказова. А сдвоенный центр форвардов поможет иметь в атаке на одного игрока больше. С этой схемой есть хоть какие-то надежды на спасение. С приходом Тиля у Спартака появится вариативность и можно будет использовать 4-3-3, но это совсем другая история, а из этого матча мы поймём умеет ли Олег Кононов быть гибким и доработает ли он до августа на посту главного тренера.