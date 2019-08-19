ПСЖ наказан в Ренне

вчера, 10:50

Удивленные и озадаченные – такими были лица руководителей ПСЖ , когда «Ренн» расправился с их командой. «Соккер.ру» - о непростом старте сезона для чемпиона Франции.

В ПСЖ так увлеклись разборками с Неймаром, обсуждением слухов вокруг его будущего, работой по пристраиванию бразильца за дорого куда-то в испанский клуб, что не заметили начала сезона. И если с «Нимом» в первом туре дома удалось расправиться в силу класса, то с «Ренном» возникли большие проблемы, которые обернулись в поражение, причем заслуженное.

Как обычно проигрывают большие команды середнякам и аутсайдерам? Несложно представить себе картину: фаворит возит соперника лицом по столу, упускает два десятка моментов, а аутсайдеру откровенно везет забить с полутора моментов два мяча. Так это бывает обычно. И случается раз-два в год. Но в данной игре все получилось иначе. «Ренн» не просто победил благодаря случайности – он заслуженно и по делу обыграл ПСЖ , а парижане еще легко отделались, пропустив только два, а не пять, например. Бретонцы просто были лучше парижан. Скорее поэтому, а не из-за самого результата, президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи и спортивный директор Леонардо сидели на трибунах с открытыми ртами и не могли понять, что происходит.

А на поле 16-летний Эдуардо Камавинга уничтожал всю дорогостоящую полузащиту ПСЖ . Да, сейчас во Франции только и говорят про этого темнокожего худощавого паренька, которого тренер Жюльен Стефан не побоялся поставить в центр полузащиты против ПСЖ . И тот доверие оправдал сполна. Он сделал голевую передачу и сыграл феноменально, добившись точности передач в 98 процентов. В академии «Ренна» он занимается с 11 лет, за пять лет стремительно вырос в игрока основного состава клуба Лиги 1. Его главное достоинство – универсальность и вездесущность. Он откуда-то появлялся в штрафной, помогая защите в нужный момент, а потом вдруг оказывался на острие атаки и наносил опасный удар. При этом успевал рулить игрой в центре поля, когда его пытались прессинговать парижские полузащитники.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (4) – 9 (2)

«Ренн» на протяжении всего матча был острее соперника, особенно во втором тайме. Что удивительно. Ведь это парижане уступали в счете с начала второй половины. И они должны были наваливаться, штурмовать, придумывать что-то в атаке. Вместо этого именно бретонцы проводили стремительные выпады, разрезая оборону ПСЖ . Еще у хозяев было попадание в штангу после оригинального розыгрыша углового.

Владение мячом (точность передач): 38,7% (85%) – 61,3% (89%)

За контроль над мячом «Ренн» с ПСЖ и не боролся. Бретонцам это было ни к чему. Им хватало контратакующей модели, которая давала результат. А парижское владение мячом оказывалось бесполезным и совершенно не острым. Только помогало наращиванию средней точности передач, потому что они делались поперек поля на пару метров. Но тут даже любопытнее точность «Ренна». При таком маленьком проценте владения подобная гроссмейстерская точность – это большая редкость. Обычно при контратакующей модели команда часто теряет мяч, быстро доставляя его в атаку. У таких команд процент точности в районе 70 с небольшим. Именно феноменально точная работа с мячом в условиях нехватки времени и прессинга позволила «Ренну» быть острее ПСЖ и в итоге одержать победу.

Еще одним немаловажным фактором стал прессинг. Футболисты «Ренна» до последней минуты применяли очень высокий уровень прессинга, атакуя защитников ПСЖ большими силами и создавая для них дискомфортные условия, из-за чего тем приходилось выбираться из обороны не предпочтительным способом, а как получится. Безусловно, такой футбол очень энергозатратен, но «Ренну» хватило сил поддерживать высокую интенсивность до конца. Плюс явные проблемы с остротой есть у самих парижан. «Ренн» нейтрализовал главную угрозу – Килиана Мбаппе. Форвард постоянно принимал мяч либо где-то глубоко, откуда приходилось прорываться, а простора не давали. Либо далеко на фланге, откуда тоже угрожать не получалось – только подачами, которые иногда доставляли бретонцам неудобства. Благодаря грамотной организации игры Мбаппе показал себя процентов на 30-40. А если уж ему не хватало подвижности, то что говорить о других. ПСЖ выглядел весьма неповоротливой машиной, которая не могла организовать себе плацдарм для атак в средней зоне и не могла быть динамичнее бретонцев.

Томас Тухель (главный тренер ПСЖ ): «Мы ждали сложного матча. Некоторые из наших игроков готовились лишь две недели. Это нормально для августа. Мы еще не в оптимальном состоянии. А „Ренн“ мощен физически, выкладывается по полной, игроки бегают как сумасшедшие. Мы забили первыми, контролировали ситуацию, но допустили ошибки. Надо было забивать еще после первого гола. Мы близко подходили к воротам „Ренна“, но нам не хватало тонуса. Было сложно создавать моменты. Такой матч можно и проиграть, и выиграть. Отсутствие Неймара? Его не было в матче за Суперкубок, не было в первом туре. О нем много вопросов, но дело не в нем. Если Неймар уйдет, мы найдем ему замену. Без замены он не может уйти. Ареола? Я не особо помню его в работе. Есть два удара и два гола. Это почти все. Это неудачный матч для вратаря. Мы можем играть лучше. Но нам не хватало Керера, Эрреры, Неймара и Кимпембе. Не хватает качества для конкуренции. Надо набраться терпения и сохранять уверенность».

Жюльен Стефан (главный тренер «Ренна»): «Это отличная работа команды. Мы много работали во время подготовки, извлекали уроки. Нам удалось сохранить собранность, добавить мастерство и при небольшом везении получилось забить на гол больше. Я хотел, чтобы команда лучше работала с мячом. И это получилось. Нужно работать и дальше так же. Не нужно переоценивать себя после такого».