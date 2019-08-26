«Милан» разбирается в себе

вчера, 23:00

Изменения в руководстве каждый год – добрая традиция для «Милана». «Соккер.ру» - о новом витке мучений именитого клуба.

Если боль становится постоянной, то ощущения от нее притупляются, человек приспосабливается, привыкает и не чувствует ее остроты, хотя интенсивность боли может не спадать. Примерно это ощущают в последние годы болельщики «Милана», которым уже привычно, что с их клубом делается нечто невероятное, каждый год проводятся чудовищные эксперименты, препарирования, которые приводят к разрушению предыдущих основ и недостраиванию новых.

Болельщики «Спартака» могут с пониманием улыбнуться, но у них хотя бы в обозримом прошлом есть чемпионство, от которого повеяло теплом. «Милан» же продолжает пробуксовывать, причем для понимания этой пробуксовки уже не нужно ждать середины сезона или его окончания. Обычно по «Милану» это видно с самого начала.

Громкие слова, серия неудач, обещания, что все вот-вот наладится, а потом все сначала, но с другими именами. На этот раз пытаются прикрыться фамилиями Паоло Мальдини и Звонимира Бобана, но суть не меняется. Тем забавнее звучат слова президента «Милана» (Все же в курсе, кто это? Нет? Удивительно) Паоло Скарони, которого попросили сравнить «россонери» с «Ювентусом»:

Не думаю, что есть смысл сравнивать «Милан» с «Ювентусом». «Милан» — мировой гигант, потому что семь раз выиграл Лигу чемпионов. «Ювентус» — итальянский гигант, потому что выиграл восемь титулов в серии А подряд. Поздравляю их, но когда дело касается фанатов, им нужно знать, как подавать имидж клуба по всему миру. Если вы не выиграете Лигу чемпионов, фанаты в Индонезии, Таиланде и Бразилии не будут покупать ваши футболки.

Тут уместно спросить у болельщиков «Милана». Согласны ли они с тем, что победа в Лиге чемпионов в бородатом году и благополучные сливы борьбы в Серии А в последние годы – это круче, чем стабильные чемпионства от сезона к сезону и подход к поздним стадиям Лиги чемпионов, но без завершающего успеха в ней? Действительно, интересный вопрос.

Мнения же всякие могут быть. Только достаточно опрометчиво озвучивать подобную позицию президенту клуба, который как чайка мечется из стороны в сторону в попытке судорожно до закрытия трансферного окна залепить дыры в составе, но не очень понимает, где именно эти дыры образовались и что с ними делать.

Примерно так выглядят телодвижения «Милана», если, конечно, верить итальянской прессе. Ее сообщения стоит делить на два, но судя по всему, в «Милане» объявлена полундра, и все пробуют наладить жизнь – каждый по-своему. Бобан катается по Испании в поисках форварда. Причем они не особо понимают, какой нападающий им нужен – кто-то из Мадрида. Поэтому то к Анхелю Корреа бросаются из «Атлетико», то к Мариано Диасу из «Реала».

Получают отворот в обоих случаях, но стучатся в эти двери снова, потому что зря что ли приехали? Внезапно решили сделать ставку на молодых и услышали, что где-то во Франции шикарно выступил в прошлом сезоне «Лилль». Не глядя зацепили оттуда 20-летнего бразильца Рафаэла Леау за 25 миллионов евро, который вроде как должен решить все вопросы в атаке. Но зачем Кшиштоф Пентек, почему вдруг захотелось продавать Андре Силву и Саму Кастильехо и как умудряются загубить потенциал Сусо и Хакана Чалхаонглу?

Это в чистом виде менеджмент на час, и можно не сомневаться в том, что через год уже новые директора и менеджеры будут сдавать в аренду условного Леау и цеплять кого-то еще, случайным образом подвернувшегося. А результаты останутся в прежнем русле – перебиваться с борьбы за Лигу чемпионов на борьбу за Лигу Европы. При этом сетовать регулярно на несправедливость финансового фэйр-плей. А нет ничего удивительного в том, что у авторов этого правила есть претензии к «Милану».

Потому что «россонери» тратят деньги бездумно, вкладывают их в проекты и в людей, про которых забывают тут же, которых сдают в аренду или продают за бесценок. «Милан» - это уже не конвейер по звездам, а просто сломавшийся сифон, через который проходят и хорошие, и плохие игроки, превращаясь в нечто серое и пробуя свои силы потом в другом месте. Хотя философствования Бобана объяснимы – нужно же делать вид, что все вот-вот наладится:

Мы делаем все возможное, учитывая различные проблемы. Это займет время, и мы пытаемся сделать некоторые необходимые шаги. Кроме того, громкие имена не обязательно являются лучшими игроками для работы. Например, кто знал о Кака, когда он впервые прибыл? Я уверен, что в конце кампании болельщики будут довольны нашим выбором. Финансовый фэйр-плей хорошо влияет на футбол, но УЕФА должен понимать, что его необходимо адаптировать и усовершенствовать, чтобы он соответствовал конкретной ситуации.

Вторит ему и главный тренер Марко Джампаоло, чье назначение до сих пор вызывает вопросы и у болельщиков «Милана», и у тех, кто смотрит за этой кутерьмой со стороны. Но Джампаоло заранее подготовил вам ответ:

Я нахожусь в необычном клубе, и у меня есть свое видение, представление о том, куда мы хотим двигаться и как туда добраться. Мне нужно время, чтобы поработать с игроками и с системой, не отступая, даже если возникнут проблемы. Быть в «Милане» - это привилегия, то, что немногие получают в жизни. «Милан» имеет миллионы и миллионы болельщиков по всему миру, и это все, что вам нужно знать о том, что представляет этот клуб.

Он это сказал еще до матча 1-го тура чемпионата Италии с «Удинезе». Соломку постелил. Вряд ли это помогло «россонери» плюхнуться мягче, ведь сезон начался с поражения. Ждем повторения цикла.