Всё как у людей. «Спартак» изживет периферийность?

В 2019 году оспорить футбольную провинциальность московского клуба невозможно. «Соккер.ру» предлагает отказаться от периферийности.
«Спартак» соперники часто называют «колхозным» клубом – разными словами с одинаковой сутью. Ничего нового и страшного, но странно, что столько лет нет адекватной реакции в самой Москве. Нет, речь не о том, что нужно оскорбляться – критики правы.
Многие фанаты клуба сами согласны. По всем признакам «красно-белые» давно стали периферийным клубом по европейским меркам, да и в РПЛ тоже, хотя за последние пятнадцать лет чаще встречались с теми, кто куда беднее и не имеет аналогичной поддержки ни в одном из смыслов. Не пора ли поменять подход?
На еврокубковой карте нет «Спартака» как серьезной боевой единицы. И как несерьезной часто тоже нет. С «Ливерпулем» сыграли вничью дома, «Севилью» разбили? Редкие подвиги. Но бессмысленные, ведь дальше 7:0 и свой «Марибор», как у сборной. Попытки оказаться хотя бы в первом раунде плей-офф ЛЧ провалились.
Про поражения в разных квалификациях и группах ЛЕ все знают. Не пора ли что-то делать с клубной хилостью? Причем алгоритм действий построила сама история «Спартака» 21 века.
Не примазываться к великому прошлому
Кононов не пришел ставить футбол Сарри или Гвардиолы, а чесал про Бескова. Пусть сразу берут «дубль-вэ» с 5 форвардами? Из великого прошлого в «Спартаке» остался один борщ – если вернули в меню, конечно, и тот исконно не московский. На прошлом идеологию нового «Спартака» не построить. Пора перестать жить чужой жизнью, не забывая о ней. Например, дата трагедии в «Лужниках» на воротничках футболок – дань памяти. А желание поставить «футбол Бескова» – глупость. «Спартаку» нужен успешный футбол 2019 года, что отличается от игр 70-х и 80-х.
Налаживать связь с поклонниками клуба
Только «колхоз» такое допустит. Великие клубы футбольных стран второго эшелона – Турции, например, сполна используют человеческий ресурс. Весь мир смотрел, как в Стамбуле встречают Фалькао. У «красно-белых» иногда на матчах РПЛ было меньше зрителей, чем ждали Радамеля в аэропорту шесть часов. «Спартак» разрушил отношения с фанатами, хотя количество поклонников – последняя ниточка, связывающая с величием. И «Спартак» ресурс не использует, хотя новорожденный «Краснодар» или не так давно разбогатевший «Зенит» работают иначе. Пора идти навстречу людям, это и умно, и правильно, и дальновидно, и не требует миллионных вложений. Начать можно с контента, который не стыдно показать.
Изживать «глушаковщину» на всех уровнях
Глушаков дал интервью и после лишь один вопрос. Вот этот парень был капитаном «Спартака»? Серьезно? Хотя Глушаковых в «Спартаке» хватало. Медицинский департамент, академия, менеджеры. А отдельная история – бывшие игроки «Спартака». Когда экс-звезды раскрывают рты на тему клуба, то разводишь руками. Говорят Глушаков, Шалимов, Мостовой, Рейнгольд и так далее – стыдно читателям и зрителям. Чем меньше непрофессионализма при завышенном самомнении будет рядом с «красно-белыми» - тем менее «колхозными» станут. Не нужны «спартаковцы» всюду, нужны профессионалы. И следующий пункт с этим тоже связан.
Вернуться к воспитанию сильных футболистов
Многие успешные клубы вне топ-5 – «Бенфика», «Аякс», да хоть «Шахтер», умеют готовить футболистов. Как легионеров, так и своих. Где «спартаковский» Зинченко? Где аналоги Виллиана и Фернандиньо? Нет их, и не будет, ведь Рассказов и Мелкадзе не для АПЛ. Бакаева не стоит переоценивать, пока полно минусов. А Видича вспоминать в 2019 смешно… Если исторически великий клуб бездарен в вопросах повышения класса игроков – Промеса прокачали для запаса «Севильи», не «Реала», то это доказательство периферийности. Что делать? Поставить руководить академией вместо бездарных в педагогике бывших игроков «Спартака» мощных иностранцев. Выдать адекватные зарплаты самым талантливым российским детским тренерам, чтобы перенимали опыт и позже сами возглавили школу.
Собирать трофеи чаще, чем раз в десять лет
Одного чемпионства и Суперкубка мало. Особенно с учетом, что их помножили на ноль. А в Европе «выгребали» сто раз. Даже «Ростов» как клуб за последние семь-десять лет, пожалуй, не менее успешен, чем «Спартак». Разумеется, если подчеркнуть разные масштаб и возможности. У южан даже Кубок России есть! При отсутствии нефти и газа зашли в группу ЛЧ, побывали в плей-офф ЛЕ. Там вылетели от будущего победителя, получили награду от Моуриньо – Жозе впечатлила игра южан. Когда последний раз «Спартак» вправду впечатлял соперника с именем в Европе? Наверное, 8 лет назад, когда хлопнули «Аякс». А теперь возвращаемся в 2019. Какой путь прошли голландцы – финал ЛЕ, полуфинал ЛЧ, 4 чемпионства. В великом голландском клубе сделали выводы после влета «колхозу» из Москвы, а «Спартак», к сожалению, не учили ни победы, ни поражения.
Почему «Спартаку» важно перестать быть «колхозом»?
Не обязательно получится, но это не причина бездействовать. Назначив Цорна, уволив Измайлова и Вартапетова, или набрав перспективный молодой состав, ничего не гарантировали. Они не первые и не вторые в РПЛ, котируются ниже.
Также понятно, что тема с продажей может не привести к действиям. В стране обещания не значат ничего конкретного. Так почему есть смысл поверить в перемены? Деньги. Покупка «колхоза» за сотни миллионов евро – ужасная идея. А именно это предлагают Федун и Алекперов тем, кто готов приобрести акции.
Значит, прежде чем продавать европейскую рухлядь – клуб, где больше провалов, чем триумфов, его хорошо бы облагородить. «Красно-белые» - убыточное предприятие без денег генерального спонсора. В дни матчей кассу уровня Бундеслиги не поднимают, а отчисления от ТВ ниже, чем в Румынии.
Именно поэтому Цорну надо потратить ближайшие два года, чтобы реорганизовать работу клуба и на базе заброшенного великого бренда построить успешный европейский середняк. «Спартаку» нужна ЛЧ, нужен Кубок России – для прокачки характера. В настоящем колхозе мужики, занятые рабским трудом, умели хотя бы драться, а что умеют москвичи? Ярко лишь проваливались.
Не кивайте на «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» или «Локомотив» с их вылетами, собирая против конкурентов похожие аргументы. Никто не спорит, что остальные «колхозные» в той или иной мере. Вот только все они не «Спартак».
В России один клуб, у которого много и союзных, и российских трофеев. Уникальный пример исторической величины, как «Бенфика», «Аякс», «Црвена Звезда», только в масштабах российского футбола. А дошли до того, что не было революции после унизительного провала против «Тосно». Перемены пришли с заметным опозданием.
Хотя трансферное лето, как и идея свозить «Спартак» во Флориду зимой – нечто новенькое. Наивному и добродушному Тилю навешали на уши лапши про 50-60 миллионов фанатов «красно-белых» в России, где футболом интересуется по опросам около 23 миллиона человек, и то большинство - нерегулярно.
Но чтобы тем нескольким миллионам, что вправду за «Спартак», был повод гордиться – пора смыть пятна с репутации. Ничего страшного в признании глубокой периферийности клуба, особенно если говорим о европейских полях сражений. Зато огромное отставание имеет один плюс – умные решения, направленные на развитие, будут заметны сразу.
«Спартаку» пора строить успешное настоящее. В том состоянии, что были во многие годы за последние десять лет, ни одному покупателю не нужны. Понимание собственного места станет полезным для начала – быстрее реформируют клуб перед продажей.
Спасибо Стасу Горину за ласковый слог.
Мне бы дали микрофон...я бы то же самое сказал,только по фене.
Колхоз-миллионер в советское время звучало гордо,а сейчас грустно.
Прав Горин,ой прав.
Спасибо Стасу Горину за ласковый слог.
Мне бы дали микрофон...я бы то же самое сказал,только по фене.
Колхоз-миллионер в советское время звучало гордо,а сейчас грустно.
Прав Горин,ой прав.
И главная её мысли - прошлое надо помнить и чтить, но не жить в нём
И главная её мысли - прошлое надо помнить и чтить, но не жить в нём
А ради чего едут тили, шюррли, ларсены и прочие кралы? - ради идеи?
А ради чего едут тили, шюррли, ларсены и прочие кралы? - ради идеи?
Это на столько не вероятно, что если случится ни чего кроме отставки быть не может.
Это на столько не вероятно, что если случится ни чего кроме отставки быть не может.
Хау!
Хау!
никогда не слышал про "колхозный".
никогда не слышал про "колхозный".
"Где «спартаковский» Зинченко? "-там же,где воспитанники остальных клубов. Зинченко не в Уфе научили играть в футбол, как и Головина не в ЦСКА.
"Поставить руководить академией вместо бездарных в педагогике бывших игроков «Спартака» мощных иностранцев"..-ради чего такие специалисты приедут в Россию?
И так далее.
"Где «спартаковский» Зинченко? "-там же,где воспитанники остальных клубов. Зинченко не в Уфе научили играть в футбол, как и Головина не в ЦСКА.
"Поставить руководить академией вместо бездарных в педагогике бывших игроков «Спартака» мощных иностранцев"..-ради чего такие специалисты приедут в Россию?
И так далее.
Нет мировых новостей —пиши про Спартак ))))
АВТОР пересмотри матчи с Ростовом в квалификации и группе ЛЧ и ты увидишь Бердыевский АВТОБУС, начиная от Андерлехта и Аякса , команды просто недооценили ФК Ростов, и не изучили тактику Бердыева!
Уверен, Спартак в такой футбол не будет играть да и болельщика Спартака не воспримут такую игру!
И самое важное, не надо сравнивать Аякс-2016 с Аяксом-2018/2019 это совершенно разные команды, Аякс прошлого года в ЛЧ - это машина!
Которая могла укатать тот Ростов!
и хватит писать про Спартак!
Напиши статью о Локомотиве, о Краснодаре- о командах про которые журналисты редко упоминают!
Нет мировых новостей —пиши про Спартак ))))
АВТОР пересмотри матчи с Ростовом в квалификации и группе ЛЧ и ты увидишь Бердыевский АВТОБУС, начиная от Андерлехта и Аякса , команды просто недооценили ФК Ростов, и не изучили тактику Бердыева!
Уверен, Спартак в такой футбол не будет играть да и болельщика Спартака не воспримут такую игру!
И самое важное, не надо сравнивать Аякс-2016 с Аяксом-2018/2019 это совершенно разные команды, Аякс прошлого года в ЛЧ - это машина!
Которая могла укатать тот Ростов!
и хватит писать про Спартак!
Напиши статью о Локомотиве, о Краснодаре- о командах про которые журналисты редко упоминают!