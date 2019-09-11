Всё как у людей. «Спартак» изживет периферийность?

вчера, 12:30

В 2019 году оспорить футбольную провинциальность московского клуба невозможно. «Соккер.ру» предлагает отказаться от периферийности.

«Спартак» соперники часто называют «колхозным» клубом – разными словами с одинаковой сутью. Ничего нового и страшного, но странно, что столько лет нет адекватной реакции в самой Москве. Нет, речь не о том, что нужно оскорбляться – критики правы.

Многие фанаты клуба сами согласны. По всем признакам «красно-белые» давно стали периферийным клубом по европейским меркам, да и в РПЛ тоже, хотя за последние пятнадцать лет чаще встречались с теми, кто куда беднее и не имеет аналогичной поддержки ни в одном из смыслов. Не пора ли поменять подход?

На еврокубковой карте нет «Спартака» как серьезной боевой единицы. И как несерьезной часто тоже нет. С «Ливерпулем» сыграли вничью дома, «Севилью» разбили? Редкие подвиги. Но бессмысленные, ведь дальше 7:0 и свой «Марибор», как у сборной. Попытки оказаться хотя бы в первом раунде плей-офф ЛЧ провалились.

Про поражения в разных квалификациях и группах ЛЕ все знают. Не пора ли что-то делать с клубной хилостью? Причем алгоритм действий построила сама история «Спартака» 21 века.

Не примазываться к великому прошлому

Кононов не пришел ставить футбол Сарри или Гвардиолы, а чесал про Бескова. Пусть сразу берут «дубль-вэ» с 5 форвардами? Из великого прошлого в «Спартаке» остался один борщ – если вернули в меню, конечно, и тот исконно не московский. На прошлом идеологию нового «Спартака» не построить. Пора перестать жить чужой жизнью, не забывая о ней. Например, дата трагедии в «Лужниках» на воротничках футболок – дань памяти. А желание поставить «футбол Бескова» – глупость. «Спартаку» нужен успешный футбол 2019 года, что отличается от игр 70-х и 80-х.

Налаживать связь с поклонниками клуба

Только «колхоз» такое допустит. Великие клубы футбольных стран второго эшелона – Турции, например, сполна используют человеческий ресурс. Весь мир смотрел, как в Стамбуле встречают Фалькао. У «красно-белых» иногда на матчах РПЛ было меньше зрителей, чем ждали Радамеля в аэропорту шесть часов. «Спартак» разрушил отношения с фанатами, хотя количество поклонников – последняя ниточка, связывающая с величием. И «Спартак» ресурс не использует, хотя новорожденный «Краснодар» или не так давно разбогатевший «Зенит» работают иначе. Пора идти навстречу людям, это и умно, и правильно, и дальновидно, и не требует миллионных вложений. Начать можно с контента, который не стыдно показать.

Изживать «глушаковщину» на всех уровнях

Глушаков дал интервью и после лишь один вопрос. Вот этот парень был капитаном «Спартака»? Серьезно? Хотя Глушаковых в «Спартаке» хватало. Медицинский департамент, академия, менеджеры. А отдельная история – бывшие игроки «Спартака». Когда экс-звезды раскрывают рты на тему клуба, то разводишь руками. Говорят Глушаков, Шалимов, Мостовой, Рейнгольд и так далее – стыдно читателям и зрителям. Чем меньше непрофессионализма при завышенном самомнении будет рядом с «красно-белыми» - тем менее «колхозными» станут. Не нужны «спартаковцы» всюду, нужны профессионалы. И следующий пункт с этим тоже связан.

Вернуться к воспитанию сильных футболистов

Многие успешные клубы вне топ-5 – «Бенфика», «Аякс», да хоть «Шахтер», умеют готовить футболистов. Как легионеров, так и своих. Где «спартаковский» Зинченко? Где аналоги Виллиана и Фернандиньо? Нет их, и не будет, ведь Рассказов и Мелкадзе не для АПЛ . Бакаева не стоит переоценивать, пока полно минусов. А Видича вспоминать в 2019 смешно… Если исторически великий клуб бездарен в вопросах повышения класса игроков – Промеса прокачали для запаса «Севильи», не «Реала», то это доказательство периферийности. Что делать? Поставить руководить академией вместо бездарных в педагогике бывших игроков «Спартака» мощных иностранцев. Выдать адекватные зарплаты самым талантливым российским детским тренерам, чтобы перенимали опыт и позже сами возглавили школу.

Собирать трофеи чаще, чем раз в десять лет

Одного чемпионства и Суперкубка мало. Особенно с учетом, что их помножили на ноль. А в Европе «выгребали» сто раз. Даже «Ростов» как клуб за последние семь-десять лет, пожалуй, не менее успешен, чем «Спартак». Разумеется, если подчеркнуть разные масштаб и возможности. У южан даже Кубок России есть! При отсутствии нефти и газа зашли в группу ЛЧ , побывали в плей-офф ЛЕ . Там вылетели от будущего победителя, получили награду от Моуриньо – Жозе впечатлила игра южан. Когда последний раз «Спартак» вправду впечатлял соперника с именем в Европе? Наверное, 8 лет назад, когда хлопнули «Аякс». А теперь возвращаемся в 2019. Какой путь прошли голландцы – финал ЛЕ , полуфинал ЛЧ , 4 чемпионства. В великом голландском клубе сделали выводы после влета «колхозу» из Москвы, а «Спартак», к сожалению, не учили ни победы, ни поражения.

Почему «Спартаку» важно перестать быть «колхозом»?

Не обязательно получится, но это не причина бездействовать. Назначив Цорна, уволив Измайлова и Вартапетова, или набрав перспективный молодой состав, ничего не гарантировали. Они не первые и не вторые в РПЛ , котируются ниже.

Также понятно, что тема с продажей может не привести к действиям. В стране обещания не значат ничего конкретного. Так почему есть смысл поверить в перемены? Деньги. Покупка «колхоза» за сотни миллионов евро – ужасная идея. А именно это предлагают Федун и Алекперов тем, кто готов приобрести акции.

Значит, прежде чем продавать европейскую рухлядь – клуб, где больше провалов, чем триумфов, его хорошо бы облагородить. «Красно-белые» - убыточное предприятие без денег генерального спонсора. В дни матчей кассу уровня Бундеслиги не поднимают, а отчисления от ТВ ниже, чем в Румынии.

Именно поэтому Цорну надо потратить ближайшие два года, чтобы реорганизовать работу клуба и на базе заброшенного великого бренда построить успешный европейский середняк. «Спартаку» нужна ЛЧ , нужен Кубок России – для прокачки характера. В настоящем колхозе мужики, занятые рабским трудом, умели хотя бы драться, а что умеют москвичи? Ярко лишь проваливались.

Не кивайте на «Зенит», ЦСКА , «Краснодар» или «Локомотив» с их вылетами, собирая против конкурентов похожие аргументы. Никто не спорит, что остальные «колхозные» в той или иной мере. Вот только все они не «Спартак».

В России один клуб, у которого много и союзных, и российских трофеев. Уникальный пример исторической величины, как «Бенфика», «Аякс», «Црвена Звезда», только в масштабах российского футбола. А дошли до того, что не было революции после унизительного провала против «Тосно». Перемены пришли с заметным опозданием.

Хотя трансферное лето, как и идея свозить «Спартак» во Флориду зимой – нечто новенькое. Наивному и добродушному Тилю навешали на уши лапши про 50-60 миллионов фанатов «красно-белых» в России, где футболом интересуется по опросам около 23 миллиона человек, и то большинство - нерегулярно.

Но чтобы тем нескольким миллионам, что вправду за «Спартак», был повод гордиться – пора смыть пятна с репутации. Ничего страшного в признании глубокой периферийности клуба, особенно если говорим о европейских полях сражений. Зато огромное отставание имеет один плюс – умные решения, направленные на развитие, будут заметны сразу.

«Спартаку» пора строить успешное настоящее. В том состоянии, что были во многие годы за последние десять лет, ни одному покупателю не нужны. Понимание собственного места станет полезным для начала – быстрее реформируют клуб перед продажей.