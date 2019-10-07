Почеттино уходит?! или новые кандидаты для «Тоттенхэма»

вчера, 23:13

Да в последнее время часто слышно, что «Тоттенхэм» намерен уволить Маурисио Почеттино после провального старта и уже нашли замены. А чего он там проиграл? В ЛЧ команда не сумела дожать и удержать победу с «Олимпиакосом» - 2:2, после и во все был разгром еще и дома от «Баварии» - 2:7, да и в АПЛ , была так же беда упустили победу над «Арсеналом» ведя 2:0, проиграли неожиданно «Ньюкаслу» и «Брайтону», причем последним крупно 0:3 в последнем туре. Но знаете, это еще не провал, провал если бы «Тоттенхэм» был бы во второй десятке, хотя еще не время и все впереди, да и из группы ЛЧ все еще могут выйти, тем более Почет хорошо знает игроков, и что все можно исправить, главное не бросать дело. Но сегодня тут не и поймешь, действительно у них игровой спад, после прошлогоднего рывка до финала ЛЧ и выигранного Кубка Ауди, как же не упомянуть такой классный трофей, для тех кто проиграл финал ЛЧ , или же игроки и тренеры не довольны своим положением в команде.

Надеюсь все же это спад, а не бунт на корабле, но если это корабль и судно идет на дно, капитан а в данном случаи тренер должен оставаться с клубом до конца, как говорят капитан должен последним покидать тонущее судно, так же и Почеттино уйти должен последним или же это относится к Кейну, который как лидер хочет уже уйти. Но опять же чего хотят в руководстве смены или они там угрожают просто, потому что Почеттино ставит ультиматумы в виде, не в первый раз требует еще трансферов, да еще и не слишком провалился, да и сделал в прошлом году, да и за последние года больше для шпор, чем тот же Леви и все с ним в руководстве. Хотя Даниеэл Леви все же не продал лидеров построоил стадион, и тоже вкладывает в команду, просто не все это могут оценить, ну как скажем Федун в Спартаке.

Но пока, так это все больше похоже на движуху в сонном еврейском царстве, а там, и игроки уже начинают нервничать, тоже бросать будто играть, сливая концовки встреч, хотя нужно быть моральными уродами, чтобы слить - 2:7 от Баварии от этого страдает имидж клуба перед болельщиками, а не думать о себе любимых. И опять же это всего навсего слухи, что хотят уволить Почеттино, и пресса подливает масла в огонь на фоне последних неудач. Может сми на «Арсенал» работает, и те только и ждут, чтобы аргентинец свалил, рассорит клуб, руководство, болельщиков и тренера, ведь скажем «Тоттенхэм» оказывался постоянно последние 4 сезона выше их. Да, и провалы случались, и по ходу прошлых сезонов, но исправлялись, правда сегодня чуточку затянувшийся, и более глубокий кризис, но может для Почеттино это предел, как и финал ЛЧ , дальше выхода нет и он хочет уйти, но тогда уходи сам, но а как же неустойка. Но если все еще хочешь их тренировать Почеттино должен показать, а не издевается когда говорит, так я с вами еще на 5 лет, что умеет справляться с давлением, и исправится, как и игроки, а то чуток поплыли и давай я хочу уйти, меня тут насильно держат и тд.

Но если дело дойдет до увольнения, то давайте определимся с теми кто может сменить взбунтовавшегося или спекшегося аргентинца у руля клуба, и мой вариант тренеров на сегодня.

Сменщики

- один блогер на соккере предложил кандидатура Лорана Блана для «Спартака», чтобы тот возобновил свою карьеру тренера, но мне кажется это предложение и одно слово «Спартак», как и РФПЛ просто издевательство, по отношению к французу. Он так низко не падал, и карьеру свою не гробил. Ведь он хорошо работал с «Бордо», где сделал хорошую команду с которой даже побеждал, затем был вызов в ПСЖ , где также добивался хороших результатов. По этому если, и есть сегодня куда идти, и кого менять, и тренер как бы с идеями, и действительно по работе с «Бордо» доказал, что умеет. Вот «Тоттенхэм» как раз и подходит, для возобновления тренерской карьеры. А то «Спартак», вот пускай семинулевые его и возглавляют, а Блану нужно действительно интересные варианты. И опять если он все еще при деле, а то может гольф играет, как ОЛири.

- говорят Моуриньо сбитый летчик, он поплыл давно, но именно Жозе в каком бы состоянии он бы не находился, способен с командами добиваться результата, не просто ТОП 4, а трофеи. Да и «Тоттенхэм» никогда не был грандом, даже сейчас он просто клуб, который впервые побывал в финале ЛЧ , что я имею ввиду, то что до этого Моуриньо с «Порту», с «Интером», добивался успеха, хотя эти клубы не являлись грандами, даже «Порту» до прихода особенного не мог победить внутренней лиге 4 года. Все говорят об его игре в автобус, да мне плевать, главное что он и его тактика дают победы, и собирает трофеи, ведь в «Тоттенхэме» уже поизголадались, а Почеттино кроме Кубка Ауди не на что не способен уже. Понятно, что Моуриньо будет требовать много, на что Левит не пойдет, но сегодня португалец не в том положении, чтобы диктовать условия, особенно после его двух увольнений подряд, и если он хочет доказать, что он еще особенный, а не обыкновенный, ему нужен вызов - «Тоттенхэм» это тот клуб в котором он его получит, а если хочет денег дорого в ПСЖ . Еще не забываем Моуриньо уже сообщил, что скучает по футболу, как думаете лукавит или нет, да и идеальный кандидат для «шпор»?

- После работы в «Ювентусе», где выигрывать трофеи легче, чем их не выигрывать, вряд ли пойдет в такой клуб как «Тоттенхэм», возможно «Реал», «Бавария», ПСЖ , на крайний случай «Манчестер Юнайтед». В чем Аллегри может быть успешен в АПЛ как тренер, то что в последнее время специалисты из Италии добиваются успеха в АПЛ , возьмите Конте, и таких середнячков как Раньери и Сарри, и те добивались успеха. Поставит игру, привлечет новых футболистов, и даже звезд? Говорят Моуриньо будет просить, а прямо итальянец не будет просить денег на усиление, думаю вряд ли даже имея Кейна, Сона, Эриксена в составе он сможет чего то добиться, и чего «шпоры» от такого сотрудничества получат, может в обороне научатся играть получше когда первыми забьют не будут упускать счет, так как итальянцы знают, как построить катеначо, а другие футболисты вряд ли пойдут в такой клуб, как Тоттенхэм, да они были в финале ЛЧ , но не победили. Хотя Аллегри сам был с Юве два раза в финале проиграв оба, но имея класс футболистов выше, чем сейчас имеют шпоры. Да, и мне видится больше если он и придет в АПЛ , МЮ его легко переманит.

- немецкий специалист тоже давно никого не тренировал, как и Лоран Блан, и Тоттенхэм как раз интересный вариант, еще по той причине, что Клинси был их футболистом в 90-х в составе клуба, с которым в 95 году занял пятое место самое высокое в первом десятилетии АПЛ , которое тогда им позволило обогнать «Арсенал» в чемпионате. Да и сейчас модно своих бывших назначать тренерами. У него опыт есть, его думаю до сих пор любят в Лондоне болелы Тоттенхэма, да и такой именитый футболист может для игроков, быть как своего рода отцом родным и наставником. Конечно он не Почеттино, который их создал, но однозначно легенда, на которого будут равняться. Хотя сегодня многие игроки плюют на то какой ты легендарный. Хотя Юрген не является прямо успешным тренером по сравнению с тем каким великолепным футболистом он является, но если кого и брать по середине сезона то его, ведь Почеттино тоже пришел из «Саутгемптона». Как говорил свой, лучше чем чужой, да и чем «шпоры» хуже МЮ , «Челси», «Барселоны», «Реала», ничем, чтобы дать шанс своему, другое дело пойдет у него, а это можно увидеть только по работе. У Почетино проблемы против «Ливерпуля» и Клоппа, а как говорят клин клином вышибают у вас немец, и у нас он будет противовес может и наподает ботанику Дортмундскому.

- француз ярко-выраженный канонир, который 22 года управлял клубом, и должно быть маразмом брать его тренером принципиального соперника. Ведь игроки его не примут, болелы будут протестовать, да и сам Венгер не захочет ими руководить, по той причине, что уважает «Арсенал», и только есть единственный клуб из Лондона, которому он останется верен до конца, даже в МЮ не пойдет. Но если вспомнить конец 90-х, то уже один бывший канонир тренировал «Тоттенхэм» Джордж Грэмм, который еще сумел выиграть один из двух кубков лиги в истории АПЛ для клуба, (хотя может именно Грэмм сказал Кэмпбелллу, чтобы тот переходил в «Арсенал», пока был тренером). И возможно Арсен, тоже добьется успеха, скажем выиграет Кубок Англии, его любимый турнир, да и шпоры в финале давно не играли все около, а с ним пройдут?! Хотя был и Терри Нейл экс-канонир с которым «шпоры» вылетали из элиты. Да и говорят на полном серьезе кто-то задумался, чтобы деда поставить тренером.

- он почти это сделал с «Челси», он добился победы с «Лестером», но вот в «Фулхэме» вообще не пошло. Итальянец хороший специалист, но не топ, хорошо руководил «Челси», но трофеев не завоевал, хотя имел хороших исполнителей. А в Лестере не мел приличных игроков, сумел взобраться на вершину. А с «Фулхэмом» вообще получился казус, когда его уволили, после неудовлетворительных результатов, но дачники не «Лестер», накупили игроков, но вылетели. Да если вернутся к его кандидатуре он вместе с Лестером против Почетино и его «Тоттенхэма», боролся за титул и в итоге выиграл его, да еще и год назад, были новости если аргентинец уйдет то итальянец может его заменить, да и Раньери может в случаи отставки стать тренером до конца сезона, хотя шпоры могут еще упасть в таблице, но если руководство шпор всерьез намерены расстаться со своим тренером, то как раз Раньери хороший вариант, а летом искать варианты, да и подготовит команду к приходу Аллегри.

- еще один итальянский специалист, который тренировал даже в России Зенит, конечно так себе кандидатура, но как вариант может быть неплохой вариант до конца сезона. Но мне кажется если шпоры хотят прибавить, то Спаллетти не тот специалист с которым будут прогрессировать дальше, могут и просесть. Хотя итальянец и может добиться успеха, как и говорил в последнее время они хорошо составляли конкуренцию в АПЛ .

- добротный специалист, который неплохо может руководить, и удерживать клубы на плову после провалов на старте, испортить не испортит, а поменять накаленную обстановку сможет. Крепкий тренер и хороший специалист, на подобе я бы сказал Харри Реднаппа.

- еще один бывший игрок Тоттенхэма, правда как тренер больше тренировал клубы чемпионшипа «Ньюкасл» и «Брайтон», и нижней части АПЛ все тот же «Брайтон» удержал и «Норвич» с которым даже занял 11-ое место. По этому наверно он не самый верный выбор, а как бывший игрок и как специалист, может быть уровня как скажем Тим Шервуд. До конца сезона может быть как подушка безопасности, ну а там как пойдет, да и более дешевый вариант для Леви. Хотя с другой стороны может Крис именно тот кто способен на большее. Ведь тоже нельзя судить по его работе с «Брайтоном» или «Норвичем», у которых финансов меньше, и тратят на трансферы меньше чем даже шпоры. Но именно со своими бывшими «шпоры» добивались успехов возьмите Билла Николсона, Терри Венейблса.

- начал свой путь в роли ассистента Жозе Моуриньо, когда тот руководил «Реалом», сам же испанец в Англии возглавлял клубы уровня чемпионшипа «Мидлсбро» с которым поднялся в элиту, и «Ноттингем Форест» с которым не все пошло однозначно, но возможно еще характер испанца, амбиции как у Моуриньо, а тренерские способности, как у простого среднего наставник, ведь он конфликтовал на ровном месте с руководством «Боро» пытался уйти еще до выхода в АПЛ , но оставался, а в АПЛ в марте все же добился желаемого и покинул их, когда они просели, но все еще имели шанс на сохранение прописки. Кстати Каранка мог бы спокойно возглавит Реал, если те уже хотят, чтобы Зидан ушел, тем более свои физруки меняют своих физруков, именно так сегодня в сливках происходят дела. Но кстати в «Тоттенхэме», может чего и получится, но если только до конца сезона.

- крепкий наставник, который первым сумел «Лестер» сделать добротным клубом с которым играл три раза в кубке лиги, и два раз победил, проиграл финал как раз «Тоттенхэму». В своем время играл под руководством Клафа, как игрок, да и как тренер имеет кубковые победы, то есть специалист умеющий побеждать по духу, это то что «Тоттенхэму» нужно. Но возможно ОНил тренер средней руки, а кем был Почеттино и кем является до сих пор?