Сборная 14 тура РПЛ - Жирков, Еременко, Ларссон и другие

сегодня, 16:36

Из главных тренеров так и хочется составить тандем. Отличились в 14 туре Доменико Тедеско и Кирилл Новиков. Оба в своих командах без году неделя, оба победили в дерби - против «Локомотива» и ЦСКА соответсвенно, оба сделали результативные замены - первый угадал с Ларссоном, второй - с Нжье.

На самом деле, есть еще Сергей Первушин, который в дебютной матче у руля «Тамбова» крупно обыграл «Уфу». Выделим и его.

Вратарь

Максименко / «Спартак» / Оценка Whoscored 8,2

В первом тайме спас команду после ударов Мариу и Миранчука, а ведь все в дерби могло закончится иначе. Конкурент в сборной тура - Годзюр из «Урала».

Защитники

Левый - Жирков / «Зенит» / 8,2

Есть Меркулов, который провел сильный матч именно как защитник, а есть Жирков, который отметился чудо-голом и еще 4 хорошими ударами. Мы же за атакующий футбол и ярких защитников, так?

Центральный - Ойеволе / «Тамбов» / 8,6

Претендентов на позицию масса. Уремович из «Рубина», Ордец из «Динамо», Чистяков из «Ростова», но выберем Ойеволе. Помимо надежной игры в обороне записал гол на свой счет.

Центральный - Жиго / «Спартак» / 7,9

Самюэль действует в агрессивной манере, не жалея соперников и самого себя - за это его ценят болельщики и тренеры. В дерби показал лучший для защитников показатель выигранных единоборств, сделал 9 выносов.

Правый - Плиев / «Рубин» / 7,6

Ни разу не дал себя обыграть, совершив 6 чистых отборов и однажды сфолив на желтую карточку. К отборам добавил 2 перехвата.

Полузащитники

Опорный - Фидлер / «Урал» / 8,2

Продуктивная игра против «Рубина» в Казани, 4 отбора и 7 перехватов. По версии Whoscored - лучший игрок матча.

Центральный - Еременко / «Ростов» / 7,6

Кто-то записал второй гол в ворота «Сочи» в пассив Набиуллина, но это не отменяет великолепной игры Еременко в предшествующем эпизоде, а победный мяч у Романа никто не отнимет.

Левый - Бериша / «Ахмат» / 8,1

Против «Арсенала» у Бернарда 2 удара, сумасшедшие 14 попыток дриблинга, 8 из которых успешные. Свою работу сделал хорошо.

Правый - Бакаев / «Спартак» / 8,6

Ассистентский хет-трик в матче с «Локомотивом». Особенно запомнился первый голевой пас на Понсе - высший пилотаж.

Нападающие

Ларссон / «Спартак» / 8,5

2 гола в дерби должны заставить Джордана поверить в себя в Москве. Кстати, швед по-прежнему в борьбе за «Золотую бутсу»: добавив в копилку 2 мяча (к 11 уже имевшимся) он ворвался в топ-7 европейских бомбардиров сезона, сместив звезду минувшего тура ЛЧ Эрлиха Холанда.

Азмун / «Зенит» / 8,1

Сердар запорол свой шанс забить, но отметился во второй голевой атаке «Зенита» блестящим сольным проходом и пасом на Дзюбу. Стоит отметить и Деспотовича, который снова забивает гранду - с 6 голами оренбуржец в четверке лучших снайперов лиги.