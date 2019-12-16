Жребий ЛЧ. Выбирайте фаворитов!

Гвардиола против Зидана, а Клопп – против Симеоне. «Соккер.ру» сравнивает соперников по плей-офф Лиги чемпионов.
«Боруссия» Д – ПСЖ
- если год назад Тухель скакал от схемы к схеме в ЛЧ, а теперь у ПСЖ есть основной вариант ведения игры – «4-3-3». Фавр наоборот подстраивался под соперников – применил четыре схемы, основная – «4-2-3-1»;
- у французов невероятно продуктивная атака. По количеству ударов по чужим воротам ПСЖ на скромном 22-м месте в ЛЧ – ниже вылетевших «Аякса» или «Байера», но из 12.5 ударов за игры выжали 17 голов – третий результат турнира;
- также стоит отметить, что ПСЖ выручает невероятный класс и сыгранность нападения – по качеству созданных моментов xG они на третьем месте в турнире, а их соперник из Дортмунда – тринадцатый;
- в этот раз – в группе с «Реалом», у ПСЖ самое низкое количество пропущенных мячей во всей Лиге чемпионов. Всего два раза ошиблись в защите, хотя по допущенным ударам ниже «Лейпцига» или «Боруссии» Д. У разгадки феномена есть имя – Кейлор Навас;
- «Боруссия» Д положилась на второй состав «Барселоны» - каталонцы обыграли «Интер», отправив немцев в плей-офф, где они встретят бывшего тренера. Тухель знает, как играют «шмели», но в Дортмунде талантливые ребята – Хакими, Санчо, Торган Азар, и опытные игроки – Хуммельс, Ройс или Витсель, когда здоров.
Вывод: фаворит – ПСЖ. Посмотрим, как «Боруссия» Д будет ломать чужую защиту и обороняться при навале Неймара, Икарди, Кавани и Мбаппе. Немцы мечтают повторить успех МЮ.
«Реал» - «Манчестер Сити»
- Зидан против Гвардиолы как тренер встретится впервые. И бывший наставник «Барселоны» точно не хочет вылететь еще от одного испанского клуба из Лиги чемпионов, что уже делал с «Баварией»;
- именно «Реал» выбил «горожан» из единственного их полуфинала Лиги чемпионов, когда в 2016 году хватило гола Бэйла для победы команды Зидана;
- Зинедин ищет свою игру с разными схемами, в основном используя «4-3-3», как и Гвардиола. «Манчестер Сити» в этом сезоне больше пропускает, так что проблемы «Реала» в атаке могут и не сказаться;
- разумеется, «горожане» по созданным моментам выше – у них группа была проще, но «Реал» на ЛЧ умеет настраиваться. Зидан шутил о том, что выбьет «Ливерпуль», а достался другой лидер АПЛ – нужно пользоваться опытом Рамоса, Варана, Карвахаля, Крооса и Бензема, и рвением Азара, который встретил на пути в ЛЧ давнего знакомого – Де Брюйне.
Вывод: фаворита нет. Поскольку знаем о приключениях «горожан» в этом сезоне и плей-офф ЛЧ разных лет, то нельзя списывать «Реал» досрочно. У них есть опыт, пусть нет Роналду и Наваса.
«Аталанта» - «Валенсия»
- «Аталанта» впервые в плей-офф, ведь дебютант группового этапа ЛЧ, но команда смелая. Например, атаковали опаснее, чем «Валенсия». По xG разница 12.5 против 8.4 в пользу итальянцев, но испанцы опытнее – по голам 8:9 в пользу «Лос Чес»;
- Гасперини играет с тремя центральными – «3-4-2-1», хотя может перейти на два форварда. Команда Черышева – «4-4-2». Коллективы структурно совершенно разные, что добавляет колорита этой паре;
- не судите «Аталанту» по общему количеству пропущенных мячей, поскольку они провалили два матча группового этапа. У «Валенсии» всего семь ошибок в защите, но Силлессен работал. В этой паре или будет очень мало голов – если перестрахуются, или много – если сыграют, как любят;
- очень важно в этой паре понять, кто кому сможет всунуть мяч? «Аталанта» лишь семнадцатая по владению, «Валенсия» - на двадцатом месте. Встречаются команды, которым удобнее играть вторым номером. Коллективы, где нет одного человека, который все сделает сам.
Вывод: фаворита нет. Пара куда интереснее, чем многим кажется, поскольку «Аталанта» не полностью реализовала потенциал в группе, а «Валенсия» скачет от плохих матчей к хорошим. Это сильные команды, с потенциалом.
«Атлетико» - «Ливерпуль»
- «матрасники» против «красных» не играли в официальных матчах с 2010 года, когда в полуфинале Лиги Европы мадридцы в дополнительное время выгрызли путевку в финал благодаря голу на выезде в дополнительное время;
- Симеоне придерживается привычного стиля, хотя существенно изменил состав – «Атлетико» владел мячом в ЛЧ лишь 50 % игрового времени, тогда как «Ливерпуль» давил 61 % - второй результат ЛЧ;
- Клопп не проигрывает в АПЛ, но уступал в ЛЧ – «Наполи», который по своему подходу напоминает «Атлетико» без Гризманна, Родри и Година. Испанцы для «Ливерпуля» - неудобный соперник;
- оппонент «Локомотива» играет по схеме «4-4-2» - британская классика, а вот «Ливерпуль» исповедует испанскую модель – «4-3-3». Фактически Симеоне и Клопп обменялись стратегиями.
Вывод: фаворит – «Ливерпуль». Будут люди, что после победы «красных», если она случится, скажут – так и знали, но вспомните, что умеет в плей-офф «Атлетико». Даже «Ювентусу» весной уступили глупо – после 2:0 дома.
«Челси» - «Бавария»
- Лэмпард стал первым английским тренером с 2011 года, кто вышел в плей-офф ЛЧ, а в прошлый раз на этой стадии был его дядя Реднапп. Сейчас у «Баварии» тоже «зеленый» главный тренер – Флик, так что будет битва людей с опытом, но другим – игрока и помощника;
- предыдущие матчи команд были весьма результативными, но в двух финалах – ЛЧ и Суперкубка УЕФА, играли дополнительное время и били пенальти. Так что ждем голы – с учетом резвости атаки «Челси» и наличия у «Баварии» Левандовски и его группы поддержки (Роберт уже забил 10 мячей в ЛЧ), но вместе с тем – упорной борьбы;
- для «Баварии» с ее перебежками от «4-2-3-1» к «4-3-3» схема «Челси» - «4-3-3», будет удобной. Лэмпарду нужно учитывать, что его команда будет аутсайдером, и нельзя допускать таких вольностей, как против того же «Аякса». Немцы слишком смелых унижают – как «шпор» 2:7;
- «Бавария» лучшая команда группового этапа по суммарному качеству моментов, «Челси» - четвертые. Встречаются очень атакующие команды, но у немцев опыт – 24 гола, у англичан – его отсутствие, поэтому собрали 11 голов, имея моментов на больше точных ударов.
Вывод: фаворит – «Бавария». Все-таки опыт и класс, если сами немцы не допустят ошибок, приведет к их общей победе. Но может быть весело, ведь Лэмпард понимает законы, по которым живет плей-офф ЛЧ.
«Лион» - «Ювентус»
- Депай порвал связки колена и выбыл на полгода – существенный минус к шансам «Лиона», особенно с учетом, что «Ювентус» настроен на победу в ЛЧ впервые с 1996 года;
- и «ткачи», и их титулованный соперник предпочитают играть первым номером – у двух команд владение выше 50 %, «Лион» - команда с ударами, их даже чуть больше, чем у «Ювентуса», который при этом эффективнее в атаке – 12:9 по голам;
- по качеству созданных моментов французы в конце таблицы после группового этапа ЛЧ, «Ювентус» - в середине. Не исключено, что дуэль будет вязкой и непростой, хотя очевидно, что «Лион» по стилю подходит итальянцам лучше, чем тот же «Локомотив»;
- Сарри не хватает исполнителей для его футбола – играет «4-3-1-2», а не «4-3-3», как любит, а «Лион» поменял по ходу сезона тренера и вышел в плей-офф с подачи «Лейпцига» - метание «ткачей» между пятью разными схемами отвечает на многие вопросы.
Вывод: фаворит – «Ювентус». Сравним класс соперников, которые опередили представителей РПЛ. Конечно же, команда Роналду – фаворит, но «Лиону» терять нечего.
«Тоттенхэм» - «Лейпциг»
- год назад «шпоры» тоже начинали путь в плей-офф ЛЧ с немцев, только с «Боруссии» Д. Сейчас Нагельсманн попробует навязать борьбу новому наставнику «Тоттенхэма». И у Моуриньо есть две победы в ЛЧ;
- если «Лейпциг» на четвертом месте по владению, то «шпоры» - на 14. Но тут надо учитывать, в каком состоянии англичане были в группе, как проигрывали «Баварии», которой «Ред Булл» в сентябре не проиграл – была ничья 1:1;
- в этой паре собрались соперники, которые в группах создали одинаковое количество моментов, вот только у «Тоттенхэма» голов больше – 10:18. Напоминание о важности опыта, ведь Моуриньо достался финалист ЛЧ, пускай и разбитый;
- будет тренерская тактическая дуэль. Нагельсманн использовал в группе 5 разных схем, Моуриньо внедряет свой подход в «Тоттенхэме» - тоже учтет особенности «Лейпцига».
Вывод: фаворит – «Тоттенхэм». «Лейпциг» обезоружил «Зенит», но «шпоры» - команда, которая нырнула на дно. Значит, если успеют подняться к былому уровню – создадут немцам проблемы.
«Наполи» - «Барселона»
- Гаттузо сыграет против Вальверде, и в этом списке нет тренера, который своей команде подходит идеально. «Наполи», пожалуй, даже понизил собственные шансы, когда Де Лаурентис рассорился с Анчелотти;
- «Барселона» при Вальверде не так хорошо управляет игрой, как раньше – владение ниже, чем у «Байера», но и «Наполи» осенью разочаровал поклонников, только успех в ЛЧ сгладил впечатления – хотя и в кубке были приключения;
- забавно, но у «Наполи» результативнее атака, чем у «Барселоны» именно в ЛЧ – 11 голов против 9. У каталонцев были огромные проблемы с завершением атак, что не удивительно – Месси не сразу набрал форму, как и Суарес, а Гризманн пока не вожак коллектива;
- в защите у «Барселоны» много ошибок – по опасности моментов соперники соседствуют в таблице, но в районе «Зенита», то есть должны благодарить тер Штегена и Мерета, что пропустили всего по четыре мяча. Встретятся неидеальные оппоненты.
Вывод: фаворит – «Барселона». Но из тех фаворитов, что могут допустить опасные атаки Лозано и Мертенса, могут проиграть в атаке Кулибали. Но если судить по опыту и классу, то испанцы, конечно же, куда выше.
Кого видите в четвертьфиналах?
Если выбирать здесь и сейчас, не учитывая, как изменится форма команд в ближайшие месяцы – а превращения возможны, то можно назвать многих, чей проход в четвертьфиналы обосновать проще.
Выход в следующую стадию «Барселоны», «Ювентуса», «Баварии» и ПСЖ точно никого не удивит. Хотя одновременно у всех из четверки возможны приключения – не так хороши, разве что парижане часто в полном порядке и давно готовятся к прорыву в ЛЧ.
А в паре «Тоттенхэма» и «Лейпцига» многое зависит от состояния «шпор» в феврале и марте, и от действий немцев на дистанции в Бундеслиге. Ведь «шпоры» сильные, просто не в форме. «Атлетико» опасен для «Ливерпуля», и тут многое зависит от усталости «красных».
Клопп концентрируется на АПЛ, Гвардиола – на ЛЧ, поэтому «Реалу» будет невероятно сложно против «горожан». Хотя это одна из равных пар, как и «Аталанта» - «Валенсия». Помним, сколько сюрпризов может приготовить плей-офф Лиги чемпионов, но это делает прогнозирование более увлекательным.
Обязательно пишите варианты восьмерок победителей первого раунда плей-офф, добавив узнаваемый хештег, вроде #жребийЛЧ, чтобы весной вспомнить и найти свой прогноз. Проверьте интуицию!
Если к концу февраля команды подойдут в своей оптимальной форме можно порассуждать.
Боруссия --ПСЖ 45--55
Дортмунд на Сен-Жерменское предместье, Париж сильнее составом, зато у Дортмунда пылится на полке Кубок Чемпионов, к февралю его можно отдраить и помолиться перед ним на победу, это придаст дополнительный кураж, духом немцы сильнее.
Реал- -Сити 60 на 40 ,
Реал уже поймал свою игру и она свежая, Реал ещё добавляет, прогрессирует,
Взятые уже трофеи--это гандикап в лишний гол, Реал - зубр против Сити -бычок.
Аталанта- -Валенсия 50 на 50 ,
два андердога Лиги, кураж Аталанты против опыта Валенсии.
Атлетико --Ливерпуль 40--60 ,
Атлетико упорен, но новая игра ещё не поставлена, Ливерпуль силён , почти идеален на момент, но Ливерпуль больше не прибавит, это потолок и в этом шанс остальных.
Челси - Бавария 45--55 ,
Челси повеселел, на подъёме , но и Бавария тож, меня не удивит ,если весной
Левандовски окажется не в форме, он взял невероятный темп. Это будут встречи двух посвежевших коллективов. Вы помните победу Челси на Алянце ?
Лион --Ювентус 40-60 ,
Ювентус не играет ниже определённого уровня а Лион может как с Зенитом.
Тотенхем-Ляйпциш 60 --40 ,
Тотенхему ещё предстоит стабилизировать игру, но Лондон уже был в финале, а это опыт. Обычный путь сначала поражение в финале, а потом триумф Но Тотенхем далеко не уйдёт в этом розыгрыше.
Наполи --Барселона 40--60 ,
Старая , добрая Барса, старая , привычная уже игра стариков Месси, Бускетса, Пикэ. Но не испортит ли старый конь борозды или загнанных лошадей пристреливают ? Этого Наполи силой своей игры доказать не сможет. У всех соперников есть шанс против Барсы , её игра известна, как 2*2, ничего нового.
Ну, вы знаете как атакует кобра , попробуйте же сладить с ней.
И так
Ливерпуль, Реал , Бавария, Барселона, Ювентус, ПСЖ Тотенхем, Аталанта
( ранжир по силе игры ) .
Если к концу февраля команды подойдут в своей оптимальной форме можно порассуждать.
Боруссия --ПСЖ 45--55
Дортмунд на Сен-Жерменское предместье, Париж сильнее составом, зато у Дортмунда пылится на полке Кубок Чемпионов, к февралю его можно отдраить и помолиться перед ним на победу, это придаст дополнительный кураж, духом немцы сильнее.
Реал- -Сити 60 на 40 ,
Реал уже поймал свою игру и она свежая, Реал ещё добавляет, прогрессирует,
Взятые уже трофеи--это гандикап в лишний гол, Реал - зубр против Сити -бычок.
Аталанта- -Валенсия 50 на 50 ,
два андердога Лиги, кураж Аталанты против опыта Валенсии.
Атлетико --Ливерпуль 40--60 ,
Атлетико упорен, но новая игра ещё не поставлена, Ливерпуль силён , почти идеален на момент, но Ливерпуль больше не прибавит, это потолок и в этом шанс остальных.
Челси - Бавария 45--55 ,
Челси повеселел, на подъёме , но и Бавария тож, меня не удивит ,если весной
Левандовски окажется не в форме, он взял невероятный темп. Это будут встречи двух посвежевших коллективов. Вы помните победу Челси на Алянце ?
Лион --Ювентус 40-60 ,
Ювентус не играет ниже определённого уровня а Лион может как с Зенитом.
Тотенхем-Ляйпциш 60 --40 ,
Тотенхему ещё предстоит стабилизировать игру, но Лондон уже был в финале, а это опыт. Обычный путь сначала поражение в финале, а потом триумф Но Тотенхем далеко не уйдёт в этом розыгрыше.
Наполи --Барселона 40--60 ,
Старая , добрая Барса, старая , привычная уже игра стариков Месси, Бускетса, Пикэ. Но не испортит ли старый конь борозды или загнанных лошадей пристреливают ? Этого Наполи силой своей игры доказать не сможет. У всех соперников есть шанс против Барсы , её игра известна, как 2*2, ничего нового.
Ну, вы знаете как атакует кобра , попробуйте же сладить с ней.
И так
Ливерпуль, Реал , Бавария, Барселона, Ювентус, ПСЖ Тотенхем, Аталанта
( ранжир по силе игры ) .
Реал - Манчестер Сити 50/50
Аталанта - Валенсия 45/55
Атлетико - Ливерпуль 60/40
Челси - Бавария 30/70
Лион - Ювентус 20/80
Тоттенхэм - РБ Лейпциг 65/35
Наполи - Барселона 55/45
Реал - Манчестер Сити 50/50
Аталанта - Валенсия 45/55
Атлетико - Ливерпуль 60/40
Челси - Бавария 30/70
Лион - Ювентус 20/80
Тоттенхэм - РБ Лейпциг 65/35
Наполи - Барселона 55/45
А вообще, пятизарядных револьверов достаточно много, советую почитать - в интернете предостаточно подобной информации. Уж лучше на это время потратить, чем на забавно выглядящие попытки подловить кого-то)
А вообще, пятизарядных револьверов достаточно много, советую почитать - в интернете предостаточно подобной информации. Уж лучше на это время потратить, чем на забавно выглядящие попытки подловить кого-то)
Атлетико-Ливерпуль. 40/50
А оставшиеся 10% обе пройдут или обе вылетят?))
Атлетико-Ливерпуль. 40/50
А оставшиеся 10% обе пройдут или обе вылетят?))
Реал-Ман Сити. 50/50
Аталанта-Валенсия 40/60
Атлетико-Ливерпуль. 45/55
Челси -Бавария. 10/90
Лион-Ювентус. 20/80
Тоттенхэм-Лейпциг. 70/30
Наполи-Барселона. 30/70
Реал-Ман Сити. 50/50
Аталанта-Валенсия 40/60
Атлетико-Ливерпуль. 45/55
Челси -Бавария. 10/90
Лион-Ювентус. 20/80
Тоттенхэм-Лейпциг. 70/30
Наполи-Барселона. 30/70