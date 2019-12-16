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Жребий ЛЧ. Выбирайте фаворитов!

вчера, 16:37

Гвардиола против Зидана, а Клопп – против Симеоне. «Соккер.ру» сравнивает соперников по плей-офф Лиги чемпионов.  

«Боруссия» Д – ПСЖ

- если год назад Тухель скакал от схемы к схеме в ЛЧ, а теперь у ПСЖ есть основной вариант ведения игры – «4-3-3». Фавр наоборот подстраивался под соперников – применил четыре схемы, основная – «4-2-3-1»;

- у французов невероятно продуктивная атака. По количеству ударов по чужим воротам ПСЖ на скромном 22-м месте в ЛЧ – ниже вылетевших «Аякса» или «Байера», но из 12.5 ударов за игры выжали 17 голов – третий результат турнира;

- также стоит отметить, что ПСЖ выручает невероятный класс и сыгранность нападения – по качеству созданных моментов xG они на третьем месте в турнире, а их соперник из Дортмунда – тринадцатый;

- в этот раз – в группе с «Реалом», у ПСЖ самое низкое количество пропущенных мячей во всей Лиге чемпионов. Всего два раза ошиблись в защите, хотя по допущенным ударам ниже «Лейпцига» или «Боруссии» Д. У разгадки феномена есть имя – Кейлор Навас;

- «Боруссия» Д положилась на второй состав «Барселоны» - каталонцы обыграли «Интер», отправив немцев в плей-офф, где они встретят бывшего тренера. Тухель знает, как играют «шмели», но в Дортмунде талантливые ребята – Хакими, Санчо, Торган Азар, и опытные игроки – Хуммельс, Ройс или Витсель, когда здоров.

Вывод: фаворит – ПСЖ. Посмотрим, как «Боруссия» Д будет ломать чужую защиту и обороняться при навале Неймара, Икарди, Кавани и Мбаппе. Немцы мечтают повторить успех МЮ.

«Реал» - «Манчестер Сити»

- Зидан против Гвардиолы как тренер встретится впервые. И бывший наставник «Барселоны» точно не хочет вылететь еще от одного испанского клуба из Лиги чемпионов, что уже делал с «Баварией»;

- именно «Реал» выбил «горожан» из единственного их полуфинала Лиги чемпионов, когда в 2016 году хватило гола Бэйла для победы команды Зидана;

- Зинедин ищет свою игру с разными схемами, в основном используя «4-3-3», как и Гвардиола. «Манчестер Сити» в этом сезоне больше пропускает, так что проблемы «Реала» в атаке могут и не сказаться;

- разумеется, «горожане» по созданным моментам выше – у них группа была проще, но «Реал» на ЛЧ умеет настраиваться. Зидан шутил о том, что выбьет «Ливерпуль», а достался другой лидер АПЛ – нужно пользоваться опытом Рамоса, Варана, Карвахаля, Крооса и Бензема, и рвением Азара, который встретил на пути в ЛЧ давнего знакомого – Де Брюйне.

Вывод: фаворита нет. Поскольку знаем о приключениях «горожан» в этом сезоне и плей-офф ЛЧ разных лет, то нельзя списывать «Реал» досрочно. У них есть опыт, пусть нет Роналду и Наваса.

«Аталанта» - «Валенсия»

- «Аталанта» впервые в плей-офф, ведь дебютант группового этапа ЛЧ, но команда смелая. Например, атаковали опаснее, чем «Валенсия». По xG разница 12.5 против 8.4 в пользу итальянцев, но испанцы опытнее – по голам 8:9 в пользу «Лос Чес»;

- Гасперини играет с тремя центральными – «3-4-2-1», хотя может перейти на два форварда. Команда Черышева – «4-4-2». Коллективы структурно совершенно разные, что добавляет колорита этой паре;

- не судите «Аталанту» по общему количеству пропущенных мячей, поскольку они провалили два матча группового этапа. У «Валенсии» всего семь ошибок в защите, но Силлессен работал. В этой паре или будет очень мало голов – если перестрахуются, или много – если сыграют, как любят;

- очень важно в этой паре понять, кто кому сможет всунуть мяч? «Аталанта» лишь семнадцатая по владению, «Валенсия» - на двадцатом месте. Встречаются команды, которым удобнее играть вторым номером. Коллективы, где нет одного человека, который все сделает сам.

Вывод: фаворита нет. Пара куда интереснее, чем многим кажется, поскольку «Аталанта» не полностью реализовала потенциал в группе, а «Валенсия» скачет от плохих матчей к хорошим. Это сильные команды, с потенциалом.

«Атлетико» - «Ливерпуль»

- «матрасники» против «красных» не играли в официальных матчах с 2010 года, когда в полуфинале Лиги Европы мадридцы в дополнительное время выгрызли путевку в финал благодаря голу на выезде в дополнительное время;

- Симеоне придерживается привычного стиля, хотя существенно изменил состав – «Атлетико» владел мячом в ЛЧ лишь 50 % игрового времени, тогда как «Ливерпуль» давил 61 % - второй результат ЛЧ;

- Клопп не проигрывает в АПЛ, но уступал в ЛЧ – «Наполи», который по своему подходу напоминает «Атлетико» без Гризманна, Родри и Година. Испанцы для «Ливерпуля» - неудобный соперник;

- оппонент «Локомотива» играет по схеме «4-4-2» - британская классика, а вот «Ливерпуль» исповедует испанскую модель – «4-3-3». Фактически Симеоне и Клопп обменялись стратегиями.

Вывод: фаворит – «Ливерпуль». Будут люди, что после победы «красных», если она случится, скажут – так и знали, но вспомните, что умеет в плей-офф «Атлетико». Даже «Ювентусу» весной уступили глупо – после 2:0 дома.

«Челси» - «Бавария»

- Лэмпард стал первым английским тренером с 2011 года, кто вышел в плей-офф ЛЧ, а в прошлый раз на этой стадии был его дядя Реднапп. Сейчас у «Баварии» тоже «зеленый» главный тренер – Флик, так что будет битва людей с опытом, но другим – игрока и помощника;

- предыдущие матчи команд были весьма результативными, но в двух финалах – ЛЧ и Суперкубка УЕФА, играли дополнительное время и били пенальти. Так что ждем голы – с учетом резвости атаки «Челси» и наличия у «Баварии» Левандовски и его группы поддержки (Роберт уже забил 10 мячей в ЛЧ), но вместе с тем – упорной борьбы;

- для «Баварии» с ее перебежками от «4-2-3-1» к «4-3-3» схема «Челси» - «4-3-3», будет удобной. Лэмпарду нужно учитывать, что его команда будет аутсайдером, и нельзя допускать таких вольностей, как против того же «Аякса». Немцы слишком смелых унижают – как «шпор» 2:7;

- «Бавария» лучшая команда группового этапа по суммарному качеству моментов, «Челси» - четвертые. Встречаются очень атакующие команды, но у немцев опыт – 24 гола, у англичан – его отсутствие, поэтому собрали 11 голов, имея моментов на больше точных ударов.

Вывод: фаворит – «Бавария». Все-таки опыт и класс, если сами немцы не допустят ошибок, приведет к их общей победе. Но может быть весело, ведь Лэмпард понимает законы, по которым живет плей-офф ЛЧ.

«Лион» - «Ювентус»

- Депай порвал связки колена и выбыл на полгода – существенный минус к шансам «Лиона», особенно с учетом, что «Ювентус» настроен на победу в ЛЧ впервые с 1996 года;

- и «ткачи», и их титулованный соперник предпочитают играть первым номером – у двух команд владение выше 50 %, «Лион» - команда с ударами, их даже чуть больше, чем у «Ювентуса», который при этом эффективнее в атаке – 12:9 по голам;

- по качеству созданных моментов французы в конце таблицы после группового этапа ЛЧ, «Ювентус» - в середине. Не исключено, что дуэль будет вязкой и непростой, хотя очевидно, что «Лион» по стилю подходит итальянцам лучше, чем тот же «Локомотив»;

- Сарри не хватает исполнителей для его футбола – играет «4-3-1-2», а не «4-3-3», как любит, а «Лион» поменял по ходу сезона тренера и вышел в плей-офф с подачи «Лейпцига» - метание «ткачей» между пятью разными схемами отвечает на многие вопросы.

Вывод: фаворит – «Ювентус». Сравним класс соперников, которые опередили представителей РПЛ. Конечно же, команда Роналду – фаворит, но «Лиону» терять нечего.

«Тоттенхэм» - «Лейпциг»

- год назад «шпоры» тоже начинали путь в плей-офф ЛЧ с немцев, только с «Боруссии» Д. Сейчас Нагельсманн попробует навязать борьбу новому наставнику «Тоттенхэма». И у Моуриньо есть две победы в ЛЧ;

- если «Лейпциг» на четвертом месте по владению, то «шпоры» - на 14. Но тут надо учитывать, в каком состоянии англичане были в группе, как проигрывали «Баварии», которой «Ред Булл» в сентябре не проиграл – была ничья 1:1;

- в этой паре собрались соперники, которые в группах создали одинаковое количество моментов, вот только у «Тоттенхэма» голов больше – 10:18. Напоминание о важности опыта, ведь Моуриньо достался финалист ЛЧ, пускай и разбитый;

- будет тренерская тактическая дуэль. Нагельсманн использовал в группе 5 разных схем, Моуриньо внедряет свой подход в «Тоттенхэме» - тоже учтет особенности «Лейпцига».

Вывод: фаворит – «Тоттенхэм». «Лейпциг» обезоружил «Зенит», но «шпоры» - команда, которая нырнула на дно. Значит, если успеют подняться к былому уровню – создадут немцам проблемы.

«Наполи» - «Барселона»

- Гаттузо сыграет против Вальверде, и в этом списке нет тренера, который своей команде подходит идеально. «Наполи», пожалуй, даже понизил собственные шансы, когда Де Лаурентис рассорился с Анчелотти;

- «Барселона» при Вальверде не так хорошо управляет игрой, как раньше – владение ниже, чем у «Байера», но и «Наполи» осенью разочаровал поклонников, только успех в ЛЧ сгладил впечатления – хотя и в кубке были приключения;

- забавно, но у «Наполи» результативнее атака, чем у «Барселоны» именно в ЛЧ – 11 голов против 9. У каталонцев были огромные проблемы с завершением атак, что не удивительно – Месси не сразу набрал форму, как и Суарес, а Гризманн пока не вожак коллектива;

- в защите у «Барселоны» много ошибок – по опасности моментов соперники соседствуют в таблице, но в районе «Зенита», то есть должны благодарить тер Штегена и Мерета, что пропустили всего по четыре мяча. Встретятся неидеальные оппоненты.

Вывод: фаворит – «Барселона». Но из тех фаворитов, что могут допустить опасные атаки Лозано и Мертенса, могут проиграть в атаке Кулибали. Но если судить по опыту и классу, то испанцы, конечно же, куда выше.

Кого видите в четвертьфиналах?

Если выбирать здесь и сейчас, не учитывая, как изменится форма команд в ближайшие месяцы – а превращения возможны, то можно назвать многих, чей проход в четвертьфиналы обосновать проще.

Выход в следующую стадию «Барселоны», «Ювентуса», «Баварии» и ПСЖ точно никого не удивит. Хотя одновременно у всех из четверки возможны приключения – не так хороши, разве что парижане часто в полном порядке и давно готовятся к прорыву в ЛЧ.

А в паре «Тоттенхэма» и «Лейпцига» многое зависит от состояния «шпор» в феврале и марте, и от действий немцев на дистанции в Бундеслиге. Ведь «шпоры» сильные, просто не в форме. «Атлетико» опасен для «Ливерпуля», и тут многое зависит от усталости «красных».

Клопп концентрируется на АПЛ, Гвардиола – на ЛЧ, поэтому «Реалу» будет невероятно сложно против «горожан». Хотя это одна из равных пар, как и «Аталанта» - «Валенсия». Помним, сколько сюрпризов может приготовить плей-офф Лиги чемпионов, но это делает прогнозирование более увлекательным.

Обязательно пишите варианты восьмерок победителей первого раунда плей-офф, добавив узнаваемый хештег, вроде #жребийЛЧ, чтобы весной вспомнить и найти свой прогноз. Проверьте интуицию!

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bayern-cobra
bayern-cobra ответил Керосинщик против Князя
сегодня в 05:38
Наполи Барсу не переборщил случайно
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил dimagas2
   231 / 928
сегодня в 00:03
Так и Ливер умеет сушить,игра в прошлом сезоне против Баварии пример. Атлетико в этом сезоне плохо играет,понятно что перестройка и годик-два нужно подождать.Вот про ТТХ соглашусь,Лейпциг это Аякс прошлогодний играют дерзко и энергично.
Да, с Баварией конечно Ливер тогда удивил если честно, мало кто ожидал что он её пройдёт... Но Баварию по-моему и Атлетико обыгрывал, так что...думаю с Атлетико Ливеру будет сложнее чем с немцами.
dimagas2
dimagas2 ответил Stormtrooper-26
   150 / 928
вчера в 22:57
С чего все вдруг решили что в своих парах фавориты Тоттенхэм и Ливерпуль? На мой взгляд, весьма спорное утверждение, по крайней мере против Лейпцига Тоттенхэм смотрится просто убого даже судя по их выступлениям в группах...Црвене Звезде заколачивать кучу голов много ума не надо, а с Баварией у них был полный провал. Атлетико тоже может вполне засушить Ливер, так же как и Реал за счёт опыта выбьет МС, а Валенсия - Аталанту. Имхо...
Так и Ливер умеет сушить,игра в прошлом сезоне против Баварии пример. Атлетико в этом сезоне плохо играет,понятно что перестройка и годик-два нужно подождать.Вот про ТТХ соглашусь,Лейпциг это Аякс прошлогодний играют дерзко и энергично.
blitz
blitz ответил cannongun
   349 / 928
вчера в 22:41
10 % на спартак!!!))))))
usachev
usachev
вчера в 22:36
Надо же, как интересно совпало: в 1/4 будет играть весь правый столбик.
cannongun
cannongun ответил blitz
   194 / 928
вчера в 22:15
Боруссия-ПСЖ. 20/80% Реал-Ман Сити. 50/50 Аталанта-Валенсия 40/60 Атлетико-Ливерпуль. 45/55 Челси -Бавария. 10/90 Лион-Ювентус. 20/80 Тоттенхэм-Лейпциг. 70/30 Наполи-Барселона. 30/70
40 на 50, 10 на ЦСКА?
cannongun
cannongun
   194 / 928
вчера в 22:13
    Action
    Action
       359 / 928
    вчера в 21:56
    Forza Juve!
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
       231 / 928
    вчера в 21:28
    С чего все вдруг решили что в своих парах фавориты Тоттенхэм и Ливерпуль? На мой взгляд, весьма спорное утверждение, по крайней мере против Лейпцига Тоттенхэм смотрится просто убого даже судя по их выступлениям в группах...Црвене Звезде заколачивать кучу голов много ума не надо, а с Баварией у них был полный провал. Атлетико тоже может вполне засушить Ливер, так же как и Реал за счёт опыта выбьет МС, а Валенсия - Аталанту. Имхо...
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       131 / 928
    вчера в 21:19
    Зенит в этой компашке не затерялся бы.
    старина
    старина
       746 / 928
    вчера в 21:13
    Боруссия ПСЖ.Ясно,что Париж в фаворе,но легко им не придется.Шмелята дадут бой.Дортмунду терять нечего,если пройдут французов,станут героями.Шансы 40-60....Реал Мансити.Тут фифти фифти.Будет куча голов и скорее всего желтых и красных карт.Поставлю на выход клуба из Манчестера.....Аталанта Валенсия.Валенсийцы могут выйти за счет опыта.Хотя легко им точно не будет.40-60 в пользу мышей....Атлетико Ливерпуль.Тут коса может найти камень.Матрасные могут высушить банду Клоппа и просто не дадут им забить.А сами что нибудь как нибудь затолкают.Шансы равны.....Челси Бавария.Мюнхен фаворит.15-85.Возможно,все решится в первом же матче....Лион Ювентус.То же самое.Только голов будет меньше,чем в противостоянии Лондона и Мюнхена.Лион уже сделал свое дело.....ТТХ Ляйпциг.Ставлю на проход немцев,которые сейчас на подъеме.35-65 в пользу энергетика из Германии.....Наполи Барселона.Если Каталонцы сыграют в свою силу,у итальянцев нет шансов.Лишь бы Блауграна не стала чудить ,как с Ливерпулем или Ромой в предыдущих розыгрышах ЛЧ
    neukomm
    neukomm
       429 / 928
    вчера в 20:53
    Самое смешное, что те команды, которые набрали форму к концу года и вырвались в плей-оф, могут ее потерять, плюс у выскочек, типа Аталанты и Наполи, могут купить игроков. Слишком уж длинный перерыв между группой и 1/8.
    наблюдатель_13
    наблюдатель_13 ответил viv
       549 / 928
    вчера в 20:17
    А про Локомотив и Краснодар чего забыл вспомнить?
    Да они то туда и так не часто попадают)) А вот Зенит, ЦСКА и Спартак конечно усилили ЛЧ своим отсутствием))
    Roman73
    Roman73
       56 / 928
    вчера в 19:52
    У читывая специфику Лиги и оставшееся время, у всех команд шансы 50 на 50.
    Если к концу февраля команды подойдут в своей оптимальной форме можно порассуждать.
    Боруссия --ПСЖ 45--55
    Дортмунд на Сен-Жерменское предместье, Париж сильнее составом, зато у Дортмунда пылится на полке Кубок Чемпионов, к февралю его можно отдраить и помолиться перед ним на победу, это придаст дополнительный кураж, духом немцы сильнее.
    Реал- -Сити 60 на 40 ,
    Реал уже поймал свою игру и она свежая, Реал ещё добавляет, прогрессирует,
    Взятые уже трофеи--это гандикап в лишний гол, Реал - зубр против Сити -бычок.
    Аталанта- -Валенсия 50 на 50 ,
    два андердога Лиги, кураж Аталанты против опыта Валенсии.
    Атлетико --Ливерпуль 40--60 ,
    Атлетико упорен, но новая игра ещё не поставлена, Ливерпуль силён , почти идеален на момент, но Ливерпуль больше не прибавит, это потолок и в этом шанс остальных.
    Челси - Бавария 45--55 ,
    Челси повеселел, на подъёме , но и Бавария тож, меня не удивит ,если весной
    Левандовски окажется не в форме, он взял невероятный темп. Это будут встречи двух посвежевших коллективов. Вы помните победу Челси на Алянце ?
    Лион --Ювентус 40-60 ,
    Ювентус не играет ниже определённого уровня а Лион может как с Зенитом.
    Тотенхем-Ляйпциш 60 --40 ,
    Тотенхему ещё предстоит стабилизировать игру, но Лондон уже был в финале, а это опыт. Обычный путь сначала поражение в финале, а потом триумф Но Тотенхем далеко не уйдёт в этом розыгрыше.
    Наполи --Барселона 40--60 ,
    Старая , добрая Барса, старая , привычная уже игра стариков Месси, Бускетса, Пикэ. Но не испортит ли старый конь борозды или загнанных лошадей пристреливают ? Этого Наполи силой своей игры доказать не сможет. У всех соперников есть шанс против Барсы , её игра известна, как 2*2, ничего нового.
    Ну, вы знаете как атакует кобра , попробуйте же сладить с ней.
    И так
    Ливерпуль, Реал , Бавария, Барселона, Ювентус, ПСЖ Тотенхем, Аталанта
    ( ранжир по силе игры ) .
    eleven LC
    eleven LC ответил BenderBender
       80 / 928
    вчера в 19:42
    Ну такая Барса как щас на победу в лч конечно по статусу претендовать может но её максимум это реально четвертьфинал
    viv
    viv ответил Да ладно вам
       63 / 928
    вчера в 19:13
    👍👍👍
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответил Да ладно вам
       200 / 928
    вчера в 19:07
    Один из культовых револьверов, появлявшийся во многих фильмах, Smith & Wesson Model 500, более известный как "Магнум 44", имеет пятизарядный барабан, ровно столько соперников и было у Ювентуса перед жеребьёвкой. А вообще, пятизарядных револьверов достаточно много, советую почитать - в интернете предостаточно подобной информации. Уж лучше на это время потратить, чем на забавно выглядящие попытки подловить кого-то)
    А еще-то лучше потратить время на королеву меломана;)
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
       200 / 928
    вчера в 19:05
    Дортмунд - ПСЖ 30/70
    Реал - Манчестер Сити 50/50
    Аталанта - Валенсия 45/55
    Атлетико - Ливерпуль 60/40
    Челси - Бавария 30/70
    Лион - Ювентус 20/80
    Тоттенхэм - РБ Лейпциг 65/35
    Наполи - Барселона 55/45
    Да ладно вам
    Да ладно вам ответил BenderBender
       25 / 928
    вчера в 18:58
    Сколько по-твоему патронов в барабане револьвера?
    Один из культовых револьверов, появлявшийся во многих фильмах, Smith & Wesson Model 500, более известный как "Магнум 44", имеет пятизарядный барабан, ровно столько соперников и было у Ювентуса перед жеребьёвкой.
    А вообще, пятизарядных револьверов достаточно много, советую почитать - в интернете предостаточно подобной информации. Уж лучше на это время потратить, чем на забавно выглядящие попытки подловить кого-то)
    Nick Ch
    Nick Ch
       70 / 928
    вчера в 18:48
    Логика автора: Атлетико -- неудобный соперник, напоминающий по манере игры Наполи, команду, которой Клопп уступал, только у Симеоне ещё и состав сильнее...НО фаворит -- Ливерпуль. Whaat?🤦‍♂️
    sihafazatron
    sihafazatron ответил blitz
       17 / 928
    вчера в 18:45
    Боруссия-ПСЖ. 20/80% Реал-Ман Сити. 50/50 Аталанта-Валенсия 40/60 Атлетико-Ливерпуль. 45/55 Челси -Бавария. 10/90 Лион-Ювентус. 20/80 Тоттенхэм-Лейпциг. 70/30 Наполи-Барселона. 30/70
    Аталанта-Валенсия 40/50
    Атлетико-Ливерпуль. 40/50
    А оставшиеся 10% обе пройдут или обе вылетят?))
    viv
    viv ответил наблюдатель_13
       63 / 928
    вчера в 18:37
    А про Локомотив и Краснодар чего забыл вспомнить?
    blitz
    blitz
       349 / 928
    вчера в 18:34
    Боруссия-ПСЖ. 20/80%
    Реал-Ман Сити. 50/50
    Аталанта-Валенсия 40/60
    Атлетико-Ливерпуль. 45/55
    Челси -Бавария. 10/90
    Лион-Ювентус. 20/80
    Тоттенхэм-Лейпциг. 70/30
    Наполи-Барселона. 30/70
    viv
    viv ответил Serg_Diamond
       63 / 928
    вчера в 18:22
    Футбол не предсказуем....сейчас гадать бесполезно....
    viv
    viv ответил Roger Young
       63 / 928
    вчера в 18:19
    Самая интересная пара Реал-Ман Сити.....
    viv
    viv ответил leopit
       63 / 928
    вчера в 18:18
    Отскочил Зенит.....
    наблюдатель_13
    наблюдатель_13
       549 / 928
    вчера в 18:18
    Но Зенит, Цска и Спартак затащили этот плэй офф ЛЧ своим отсутствием... Молодцы!
    viv
    viv ответил Да ладно вам
       63 / 928
    вчера в 18:17
    Время покажет....
    BenderBender
    BenderBender ответил eleven LC
       67 / 928
    вчера в 18:16
    Барселона обычно в 1/4 вылетает. Так что, согласен
    BenderBender
    BenderBender ответил Да ладно вам
       67 / 928
    вчера в 18:15
    Сколько по-твоему патронов в барабане револьвера?
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