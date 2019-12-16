Жребий ЛЧ. Выбирайте фаворитов!

вчера, 16:37

Гвардиола против Зидана, а Клопп – против Симеоне. «Соккер.ру» сравнивает соперников по плей-офф Лиги чемпионов.

«Боруссия» Д – ПСЖ

- если год назад Тухель скакал от схемы к схеме в ЛЧ , а теперь у ПСЖ есть основной вариант ведения игры – «4-3-3». Фавр наоборот подстраивался под соперников – применил четыре схемы, основная – «4-2-3-1»;

- у французов невероятно продуктивная атака. По количеству ударов по чужим воротам ПСЖ на скромном 22-м месте в ЛЧ – ниже вылетевших «Аякса» или «Байера», но из 12.5 ударов за игры выжали 17 голов – третий результат турнира;

- также стоит отметить, что ПСЖ выручает невероятный класс и сыгранность нападения – по качеству созданных моментов xG они на третьем месте в турнире, а их соперник из Дортмунда – тринадцатый;

- в этот раз – в группе с «Реалом», у ПСЖ самое низкое количество пропущенных мячей во всей Лиге чемпионов. Всего два раза ошиблись в защите, хотя по допущенным ударам ниже «Лейпцига» или «Боруссии» Д. У разгадки феномена есть имя – Кейлор Навас;

- «Боруссия» Д положилась на второй состав «Барселоны» - каталонцы обыграли «Интер», отправив немцев в плей-офф, где они встретят бывшего тренера. Тухель знает, как играют «шмели», но в Дортмунде талантливые ребята – Хакими, Санчо, Торган Азар, и опытные игроки – Хуммельс, Ройс или Витсель, когда здоров.

Вывод: фаворит – ПСЖ . Посмотрим, как «Боруссия» Д будет ломать чужую защиту и обороняться при навале Неймара, Икарди, Кавани и Мбаппе. Немцы мечтают повторить успех МЮ .

«Реал» - «Манчестер Сити»

- Зидан против Гвардиолы как тренер встретится впервые. И бывший наставник «Барселоны» точно не хочет вылететь еще от одного испанского клуба из Лиги чемпионов, что уже делал с «Баварией»;

- именно «Реал» выбил «горожан» из единственного их полуфинала Лиги чемпионов, когда в 2016 году хватило гола Бэйла для победы команды Зидана;

- Зинедин ищет свою игру с разными схемами, в основном используя «4-3-3», как и Гвардиола. «Манчестер Сити» в этом сезоне больше пропускает, так что проблемы «Реала» в атаке могут и не сказаться;

- разумеется, «горожане» по созданным моментам выше – у них группа была проще, но «Реал» на ЛЧ умеет настраиваться. Зидан шутил о том, что выбьет «Ливерпуль», а достался другой лидер АПЛ – нужно пользоваться опытом Рамоса, Варана, Карвахаля, Крооса и Бензема, и рвением Азара, который встретил на пути в ЛЧ давнего знакомого – Де Брюйне.

Вывод: фаворита нет. Поскольку знаем о приключениях «горожан» в этом сезоне и плей-офф ЛЧ разных лет, то нельзя списывать «Реал» досрочно. У них есть опыт, пусть нет Роналду и Наваса.

«Аталанта» - «Валенсия»

- «Аталанта» впервые в плей-офф, ведь дебютант группового этапа ЛЧ , но команда смелая. Например, атаковали опаснее, чем «Валенсия». По xG разница 12.5 против 8.4 в пользу итальянцев, но испанцы опытнее – по голам 8:9 в пользу «Лос Чес»;

- Гасперини играет с тремя центральными – «3-4-2-1», хотя может перейти на два форварда. Команда Черышева – «4-4-2». Коллективы структурно совершенно разные, что добавляет колорита этой паре;

- не судите «Аталанту» по общему количеству пропущенных мячей, поскольку они провалили два матча группового этапа. У «Валенсии» всего семь ошибок в защите, но Силлессен работал. В этой паре или будет очень мало голов – если перестрахуются, или много – если сыграют, как любят;

- очень важно в этой паре понять, кто кому сможет всунуть мяч? «Аталанта» лишь семнадцатая по владению, «Валенсия» - на двадцатом месте. Встречаются команды, которым удобнее играть вторым номером. Коллективы, где нет одного человека, который все сделает сам.

Вывод: фаворита нет. Пара куда интереснее, чем многим кажется, поскольку «Аталанта» не полностью реализовала потенциал в группе, а «Валенсия» скачет от плохих матчей к хорошим. Это сильные команды, с потенциалом.

«Атлетико» - «Ливерпуль»

- «матрасники» против «красных» не играли в официальных матчах с 2010 года, когда в полуфинале Лиги Европы мадридцы в дополнительное время выгрызли путевку в финал благодаря голу на выезде в дополнительное время;

- Симеоне придерживается привычного стиля, хотя существенно изменил состав – «Атлетико» владел мячом в ЛЧ лишь 50 % игрового времени, тогда как «Ливерпуль» давил 61 % - второй результат ЛЧ ;

- Клопп не проигрывает в АПЛ , но уступал в ЛЧ – «Наполи», который по своему подходу напоминает «Атлетико» без Гризманна, Родри и Година. Испанцы для «Ливерпуля» - неудобный соперник;

- оппонент «Локомотива» играет по схеме «4-4-2» - британская классика, а вот «Ливерпуль» исповедует испанскую модель – «4-3-3». Фактически Симеоне и Клопп обменялись стратегиями.

Вывод: фаворит – «Ливерпуль». Будут люди, что после победы «красных», если она случится, скажут – так и знали, но вспомните, что умеет в плей-офф «Атлетико». Даже «Ювентусу» весной уступили глупо – после 2:0 дома.

«Челси» - «Бавария»

- Лэмпард стал первым английским тренером с 2011 года, кто вышел в плей-офф ЛЧ , а в прошлый раз на этой стадии был его дядя Реднапп. Сейчас у «Баварии» тоже «зеленый» главный тренер – Флик, так что будет битва людей с опытом, но другим – игрока и помощника;

- предыдущие матчи команд были весьма результативными, но в двух финалах – ЛЧ и Суперкубка УЕФА , играли дополнительное время и били пенальти. Так что ждем голы – с учетом резвости атаки «Челси» и наличия у «Баварии» Левандовски и его группы поддержки (Роберт уже забил 10 мячей в ЛЧ ), но вместе с тем – упорной борьбы;

- для «Баварии» с ее перебежками от «4-2-3-1» к «4-3-3» схема «Челси» - «4-3-3», будет удобной. Лэмпарду нужно учитывать, что его команда будет аутсайдером, и нельзя допускать таких вольностей, как против того же «Аякса». Немцы слишком смелых унижают – как «шпор» 2:7;

- «Бавария» лучшая команда группового этапа по суммарному качеству моментов, «Челси» - четвертые. Встречаются очень атакующие команды, но у немцев опыт – 24 гола, у англичан – его отсутствие, поэтому собрали 11 голов, имея моментов на больше точных ударов.

Вывод: фаворит – «Бавария». Все-таки опыт и класс, если сами немцы не допустят ошибок, приведет к их общей победе. Но может быть весело, ведь Лэмпард понимает законы, по которым живет плей-офф ЛЧ .

«Лион» - «Ювентус»

- Депай порвал связки колена и выбыл на полгода – существенный минус к шансам «Лиона», особенно с учетом, что «Ювентус» настроен на победу в ЛЧ впервые с 1996 года;

- и «ткачи», и их титулованный соперник предпочитают играть первым номером – у двух команд владение выше 50 %, «Лион» - команда с ударами, их даже чуть больше, чем у «Ювентуса», который при этом эффективнее в атаке – 12:9 по голам;

- по качеству созданных моментов французы в конце таблицы после группового этапа ЛЧ , «Ювентус» - в середине. Не исключено, что дуэль будет вязкой и непростой, хотя очевидно, что «Лион» по стилю подходит итальянцам лучше, чем тот же «Локомотив»;

- Сарри не хватает исполнителей для его футбола – играет «4-3-1-2», а не «4-3-3», как любит, а «Лион» поменял по ходу сезона тренера и вышел в плей-офф с подачи «Лейпцига» - метание «ткачей» между пятью разными схемами отвечает на многие вопросы.

Вывод: фаворит – «Ювентус». Сравним класс соперников, которые опередили представителей РПЛ . Конечно же, команда Роналду – фаворит, но «Лиону» терять нечего.

«Тоттенхэм» - «Лейпциг»

- год назад «шпоры» тоже начинали путь в плей-офф ЛЧ с немцев, только с «Боруссии» Д. Сейчас Нагельсманн попробует навязать борьбу новому наставнику «Тоттенхэма». И у Моуриньо есть две победы в ЛЧ ;

- если «Лейпциг» на четвертом месте по владению, то «шпоры» - на 14. Но тут надо учитывать, в каком состоянии англичане были в группе, как проигрывали «Баварии», которой «Ред Булл» в сентябре не проиграл – была ничья 1:1;

- в этой паре собрались соперники, которые в группах создали одинаковое количество моментов, вот только у «Тоттенхэма» голов больше – 10:18. Напоминание о важности опыта, ведь Моуриньо достался финалист ЛЧ , пускай и разбитый;

- будет тренерская тактическая дуэль. Нагельсманн использовал в группе 5 разных схем, Моуриньо внедряет свой подход в «Тоттенхэме» - тоже учтет особенности «Лейпцига».

Вывод: фаворит – «Тоттенхэм». «Лейпциг» обезоружил «Зенит», но «шпоры» - команда, которая нырнула на дно. Значит, если успеют подняться к былому уровню – создадут немцам проблемы.

«Наполи» - «Барселона»

- Гаттузо сыграет против Вальверде, и в этом списке нет тренера, который своей команде подходит идеально. «Наполи», пожалуй, даже понизил собственные шансы, когда Де Лаурентис рассорился с Анчелотти;

- «Барселона» при Вальверде не так хорошо управляет игрой, как раньше – владение ниже, чем у «Байера», но и «Наполи» осенью разочаровал поклонников, только успех в ЛЧ сгладил впечатления – хотя и в кубке были приключения;

- забавно, но у «Наполи» результативнее атака, чем у «Барселоны» именно в ЛЧ – 11 голов против 9. У каталонцев были огромные проблемы с завершением атак, что не удивительно – Месси не сразу набрал форму, как и Суарес, а Гризманн пока не вожак коллектива;

- в защите у «Барселоны» много ошибок – по опасности моментов соперники соседствуют в таблице, но в районе «Зенита», то есть должны благодарить тер Штегена и Мерета, что пропустили всего по четыре мяча. Встретятся неидеальные оппоненты.

Вывод: фаворит – «Барселона». Но из тех фаворитов, что могут допустить опасные атаки Лозано и Мертенса, могут проиграть в атаке Кулибали. Но если судить по опыту и классу, то испанцы, конечно же, куда выше.

Кого видите в четвертьфиналах?

Если выбирать здесь и сейчас, не учитывая, как изменится форма команд в ближайшие месяцы – а превращения возможны, то можно назвать многих, чей проход в четвертьфиналы обосновать проще.

Выход в следующую стадию «Барселоны», «Ювентуса», «Баварии» и ПСЖ точно никого не удивит. Хотя одновременно у всех из четверки возможны приключения – не так хороши, разве что парижане часто в полном порядке и давно готовятся к прорыву в ЛЧ .

А в паре «Тоттенхэма» и «Лейпцига» многое зависит от состояния «шпор» в феврале и марте, и от действий немцев на дистанции в Бундеслиге. Ведь «шпоры» сильные, просто не в форме. «Атлетико» опасен для «Ливерпуля», и тут многое зависит от усталости «красных».

Клопп концентрируется на АПЛ , Гвардиола – на ЛЧ , поэтому «Реалу» будет невероятно сложно против «горожан». Хотя это одна из равных пар, как и «Аталанта» - «Валенсия». Помним, сколько сюрпризов может приготовить плей-офф Лиги чемпионов, но это делает прогнозирование более увлекательным.

⚡ Официально. Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов 🔥



Как вам #жеребьевкаЛЧ? Ответьте гифкой 📱 pic.twitter.com/HLwHUVWdxz — UEFA .com на русском (@UEFAcom_ru) December 16, 2019

Обязательно пишите варианты восьмерок победителей первого раунда плей-офф, добавив узнаваемый хештег, вроде #жребийЛЧ, чтобы весной вспомнить и найти свой прогноз. Проверьте интуицию!