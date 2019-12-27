Срезанный бутон

вчера, 11:31

«Соккер.ру» рассказывает о немецком таланте, завершившем карьеру в 27 лет.

Ему сулили большое будущее. Называли футболистом XXI века в девяностые годы прошлого столетия. В 15 лет парнишка, чей рост едва перевалил за метр шестьдесят, подписал контракт с клубом Бундеслиги. В семнадцать лет он вышел на поле в составе «Боруссии». А через десять лет измученный травмами объявил о завершении карьеры. Узнали? Подозреваю, что не все.

Это Себастьян Дайслер, он же Супер-Басти. Он был самым маленьким в классе и комплексовал по поводу своего роста, потому решил заработать авторитет в футболе. В родном городе Лёррахе это было сделать нетрудно, учитывая дар самого Себастьяна. Он бегал быстрее всех, прекрасно работал с мячом, обладал могучим для его скромных габаритов ударом. Поэтому в Лёррах приезжали представители больших клубов. Самой расторопной оказалась «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, которая предложила щуплому мальчишке взрослый контракт.

После 15 лет Себастьян вдруг стал расти и за год вымахал до метр восемьдесят. Но не утратил ни скорости, ни подвижности, зато стал лучше играть головой. Довольно скоро Дайслера стали привлекать к тренировкам основы. В семнадцать с небольшим правый полузащитник вышел на поле в составе «жеребцов». Раз, другой на замену, третий - уже в стартовом составе. В первом сезоне Дайслер участвовал в 17 матчах «Боруссии» и забил один мяч.

Запомнился, даром что «жеребцы» сезон откровенно провалили, заняв последнее место. Но Басти не отправился во вторую Бундеслигу вместе с командой. Его пригласила «Герта», напротив, проведшая отличный сезон и получившая право играть в Лиге чемпионов. «Пожилая дама» заплатила за молодого полузащитника 4,5 миллиона тогда ещё марок.

Тренировавший берлинцев Юрген Рёбер использовал Себастьяна не только как флангового игрока. Он доверил ему место в центре полузащиты, где играл Дариуш Вош. Более того, Дайслер вдруг из перспективного юноши превратился в ключевого игрока. А это не только доверие и практика, но и большая нагрузка. И физическая, и психологическая. Себастьян столкнулся с огромным вниманием к своей персоне. Он не мог выйти на улицу, заглянуть в магазин или кафе, чтобы не быть узнанным болельщиками. Всё это давило на молодого футболиста. Ему казалось, что в маленьком Мёнхенгладбахе проще раствориться, нежели в большом Берлине.

Но играл Себастьян прилично, за что и заслужил вызов в сборную Германии. Летом поехал на чемпионат Европы. Но первый и, как оказалось, единственный его крупный турнир завершился неудачно. Немцы не смогли выйти из группы.

В 21 год Басти стал лидером «Герты». Выиграл со столичным клубом Кубок Германии. Но он понимал, что со «старушкой» больших высот не достигнешь. То ли дело «Бавария». Он тайком мечтал о мюнхенском клубе. Мечта осуществилась, но как.

В октябре 2001-го Себастьян впервые порвал кресты на правом колене. Операция, долгие месяцы без футбола, перечёркнутая надежда сыграть на чемпионате мира. И в это время «Бавария» решила приобрести полузащитника. Не вечно же он будет лечиться, а Штефану Эффенбергу скоро потребуется замена. «Герта» тоже не устояла перед соблазном пополнить свой баланс на 20 миллионов марок. Летом 2002-го, после серебряного для сборной Германии чемпионата мира, Дайслер был представлен как футболист «Баварии».

Но уже на предсезонке Себастьян в безобидной ситуации повредил то самое колено. Потребовалась повторная операция, а стало быть дебют в составе мюнхенского клуба откладывался на месяцы. Это был уже удар. Мало того, что снова больницы, белые халаты, потом тренажёрные залы. Так ещё и психологическое давление. И на футболиста, и на клуб, купивший травмированного игрока.

Склонность к депрессиям у Себастьяна обнаружили ещё врачи «Герты». Но в Берлине ему некогда было хандрить. Нужно было выходить на поле и тащить на себе столичную команду. Там он был лидером. В Мюнхене же стал одним из многих. И даже возвращение на поле в феврале не принесло былой радости. Тем более что это был несколько другой Дайслер. Который боялся получить травму, убирал ноги, больше думал не об игре, а своих проблемах. «Самая большая ошибка селекции „Баварии“, - услышал он однажды по телевизору. Возможно, телеэксперт был прав, но самому Себастьяну было тяжело слышать подобную оценку. А признавать ещё тяжелее.

В сезоне 2003-04 Дайслер был физически здоров, но играл от случая к случаю. Депрессия никуда не ушла, она, напротив, окутывала футболиста. Пришлось лечь подлечить нервы. Помогло. Равно как и женитьба на бразильской девушке Ойнис и рождение сына Рафаэля. В 2004-го он наконец-то заиграл в „Баварии“, успешно заменив в центре поля уехавшего в „Челси“ Михаэля Баллака. Юрген Клинсманн вернул Басти в сборную Германии. На Кубке конфедераций он был одним из лучших. Себастьян мечтал сыграть на домашнем чемпионате мира. Но в марте 2006 он в третий раз повредил связки на правом колене. От этого удара Дайслер не оправился.

Попытка вернуться на поле оказалась неудачной. Вышел несколько раз, побегал и объявил об окончании карьеры. После чего обратился к психотерапевтам. 27-летнему Дайслеру был поставлен диагноз „эмоциональное выгорание“. Один из самых талантливых футболистов Германии был вынужден уйти, явно не доиграв, не использовав свой колоссальный потенциал. Кто-то потом сравнил Себастьяна с бутоном, который срезали, не дав расцвести.

К счастью, Дайслеру удалось справиться с душевными проблемами. Спасибо психотерапевтам. Сейчас Басти, которому нет ещё сорока, проживает во Фрайбурге. Написал автобиографическую книгу о своей нелёгкой судьбе. Всё завершилось относительно хорошо. А ведь в германском футболе были иные примеры.

„Соккер.ру“ рассказывал о вратаре „Ганновера“ и сборной Германии Роберте Энке, прыгнувшем под колёса поезда. Ему было всего тридцать два. Или ещё один пример. Молодой тренер Саша Левандовски хорошо проявил себя на посту главного тренера „Байера“. Однофамилец польского бомбардира тренировал „аспириновых“ в паре с финном Сами Хююпяя, потом в одиночку. Получалось неплохо, но Левандовски покинул Леверкузен и возглавил берлинский „Унион“.

В столичном клубе Саша продержался до марта, а потом не выдержал и ушёл. С тем же диагнозом, что и у Дайслера - „эмоциональное выгорание“. 44-летний специалист рассчитывал отдохнуть, привести себя в норму и вернуться к любимому ремеслу. Но в июне 2016-го Левандовски был обнаружен мёртвым в своей квартире в городе Бохум. Полиция установила, что тренер ушёл из жизни по своей воле.