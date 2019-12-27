12 разгневанных мужчин. Присяжные «Спартака»

вчера, 12:41

Руководство и игроки виноваты, но кто супергерой в футболе? «Соккер.ру» объединяет людей с правом голоса.

Вместо роли учителей, вожаков или хотя бы адвокатов, тренеры «Спартака» эпохи Федуна в основном присяжные, которые выносят обвинительные приговоры. Словно немые наблюдатели процесса. Не признают свою вину, когда ошибаются – как Кононов, судя по свежему интервью. Так было всегда?

Невио Скала продержался в «Спартаке» девять месяцев. Человек с опытом не смог убедить новое, «зеленое» в футболе руководство «красно-белых», что разбирается в предмете лучше. Скала сначала нарвался на Червиченко, но ушел из «Спартака» Федуна после победной игры и с подачи гендиректора Первака – дилетанта в футболе, нефтяника.

Итальянец не влюбился в «Спартак», не подчинил руководство, не был главным менеджером, и после ухода из клуба нигде тренером не работал, занимается сельским хозяйством. Старков тоже не справился – проигрывал, предали игроки. А Федотов уверял, что его подсиживают - показания Титова, и впал в депрессию после работы в «Спартаке».

Черчесов? Не лишнее доказательство, что считать себя крутым и быть таковым – совсем разные вещи. Станислав Саламович в 2008 году был сырым молодым и довольно глупым тренером. Устроил серию скандалов, а готовность «Спартака» описывают два поражения по 1:4 от киевского «Динамо» в ЛЧ . Черчесов не навел порядок и не был важнее в футбольных вопросах, чем Федун.

А ведь это принципиально! В «Ливерпуле» президента или спортивного директора мало кто узнает на фото, а Клоппа знают все. Наставники – ключевые персоны. Даже Федун это понял, ведь изменил стартовое мнение, что тренер отвечает за 10 % успеха, 85 % - подбор игроков, и еще 5 % - удача. Составляющие правильные – Гвардиола тоже на первое место ставит селекцию, но соотношение другое.

И для «Спартака» плохо, что взрослые амбициозные мужчины вели себя, как тряпки с претензией на статус картины Да Винчи, оказавшись у руля. Возьмите Лаудрупа. Его пригласил и слил единственный в новейшей истории «Спартака» менеджер с характером – Карпин. Лаудруп не дрался за «Спартак», его не поставить в ряд Симоняна, Бескова и Романцева – разных, сложных мужчин, которые знали, как брать трофеи.

Никто из 12 постоянных главных тренеров эры Федуна не похож на легенд из прошлого. Сам владелец – слишком непоследовательный и либеральный, чтобы лично придушить все конфликты и обеспечить идеальные условия, оставив тренеру только тактику и подготовку к играм. Но ведь Федун не мешает себя убеждать! Так что тут скорее тренеры, шедшие в «Спартак», себя переоценивали.

Не каждый хороший критик снимет сильный фильм, не каждый аналитик станет выдающимся тренером, даже если разбирает ошибки в футболе. Нормально признавать, что чего-то не умеешь. Но дико делать составные части ядерных реакторов, если недостаточно для этого подготовлен. Футбол всегда расщепляет слабых тренеров на молекулы, и «Спартаку» доставались скорее слабаки.

При этом никто не говорит, что нужен диктатор. Можно остаться человеком, став тренером, однако важно иметь стержень. А если помните поведение и решения в критические моменты Скалы, Старкова, Федотова, Черчесова, Лаудрупа, Эмери, Якина, Аленичева, Карреры или Кононова, то понимаете суть обобщения, на которое дает право турнирная таблица.

«Спартаком» в основном управляли случайные люди. И чемпионом стал случайно выбранный Каррера. Первый-второй по средствам в разные периоды клуб России за пятнадцать сыгранных до конца сезонов раз взял «золото», четыре раза финишировали вторыми, дважды – третьими. Получается, в 7 из 15 случаев у «Спартака» была команда для чемпионской борьбы, но только Массимо довел дело до ума.

Остальные наставники бывали четвертыми, пятыми, шестыми и восьмыми по два раза. Результаты скачут, а деньги выдавались всегда.

Кто виноват? Тренеры. Почему сам Каррера не был настойчивым и убедительным, когда задумал убрать Глушакова, Комбарова и других ветеранов из «Спартака»? Почему в команду зачастую попадают не готовые к московским вызовам?

В футболе только представитель одной профессии может все изменить и улучшить в одиночку – главный тренер. У сильного специалиста даже средний состав бедного клуба банально прибавляет. Так что у «Спартака» просто не было, кроме Карпина, человека с задатками правильного наставника. Валерий Георгиевич хотя бы пытался захватить власть, пускай не был к этому полностью готов.

Все остальные плыли по течению – что Скала, что Черчесов, что Аленичев, что Каррера с Кононовым. А москвичам нужен Супермен, который не ноет, что в обычной жизни приходится ходить по земле, не летать, и делать глупые репортажи. Супермен подчинил бы себе трансферы, не прогибался под водителей, вышибал, нефтяников и бывших игроков, бездарных в менеджменте.

Супергерой в особе главного тренера стал бы важнее, чем Федун, и выше в клубной иерархии. Но настолько очаровал владельца, чтобы босс грелся в лучах чужой славы и относился к наставнику, как американские владельцы «Ливерпуля» - к Клоппу. Джон Генри – босс «красных», никогда не признается, но в последнее время любит Юргена сильнее, чем единственного сына.

А если серьезно, то в Москве нужна масштабная личность, иначе «Спартак» не спасти и к серийным чемпионствам – или хотя бы частым трофеям, не вернуть. Даже тот, кого фанаты обожают – Каррера, умудрился проиграть внутренние войны. Разгромно уступил! Его потопили Глушаков, Комбаров и Измайлов, а людям такого масштаба Супермен не сливает.

Показательно, что неряшливого в словах Кононова фанаты возненавидели как раз из-за попытки казаться крутым и вести тренерскую генеалогию от Бескова. Трибуны устали от нытиков и высокомерных бездарей – двух крайностей, одинаково бесполезных в критические моменты. Сильный успешный тренер – справедливый судья, визионер.

Такой человек видит будущее команды, в его голове живет путь к трофеям. После Романцева подобного тренера не было, а Карпин пришел молодым и глупым – не был готов доминировать в России, хотя шансы были. Валерий Георгиевич слишком любит жизнь, чтобы срастись с футболом, всегда поступать мудро, уйти от конфликтов, хватая трофеи с частотой Слуцкого в ЦСКА .

Теперь вот Тедеско нужно оказаться футбольным маньяком в свои 32 года, чтобы стать в один ряд с тренерами, что победили «Спартак». Как показывает практика, обычно «красно-белые» успешно уничтожают наставников морально, и до конца отойти им не помогают даже победы в «Севилье». Хотя, почему виноваты только москвичи?

Возможно, в списке из Скалы, Черчесова, Якина, Лаудрупа, Аленичева, Эмери, Аленичева и Карреры попросту не было ни одного наставника нужного класса и подходящего набора личных качеств? Все круги ада в «Спартаке» одинаково горячие, никто не избежал чувств попавшего на вертел. Все имитировали, что могут справиться с такой махиной, и каждого увольняли.

Кого-то жаль, кого-то – нет, а итог один. Никто не ушел в лучах славы, выполнив миссию. Даже везунчику Каррере не хватило именно жесткого характера и умения настоять на своем, чтобы разрубить все гордиевы узлы внутри клуба, хотя его идеи были верны – фактически Федун действует по лекалам Массимо, заменив менеджеров и игроков, заметно омолодив состав.

Но теперь клуб снова на знакомом перекрестке. Романцев ушел в 2003 после неудачной попытки демарша против тогдашнего руководства «Спартака» - Червиченко, и сезон команда завершила на 10-м месте. Шестнадцать лет спустя аналогичная строчка в таблице, а стать главнее в футбольных вопросах, чем руководство клуба, пытаются дети конца 80-х – Цорн и Тедеско.

Судя по опыту разных предшественников, Томас и Доменико выиграют вместе с «красно-белыми», только если воспримут борьбу за прогресс как войну за право называться адекватными профессионалами. Заносчивость или тряпичность погубила всех предыдущих, золотая середина обожгла Карреру, который был и остается вменяемым на людях, но совершил ряд ошибок за закрытыми дверями.

Трудно быть тренером «Спартака», но это понятно в момент вступления в должность. Неготовые эгоисты заступали и проваливались. Каждый себя переоценил – и Скала, и Черчесов, и Аленичев, и Якин, и Кононов, и все остальные. Крайне редко в футболе за 15 лет в богатом клубе, где созданы все условия для побед – хотя бы вечной игры в ЛЧ после второго места в РПЛ , не справляются одиннадцать тренеров.

Двенадцатому Тедеско важно не быть тряпкой, не быть заносчивым, перестроить «Спартак» и стать по-настоящему главным тренером, менеджером клуба. Ему не нужно выносить вердикты о команде – все грехи «красно-белых» годами на виду, Доменико нужно удивить, как сделал Каррера в золотом сезоне. А иначе появится тринадцатый присяжный с той же судьбой, что у первого, шестого и одиннадцатого.