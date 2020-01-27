Будущие победители топ-5 чемпионатов и их конкуренты

сегодня, 18:00

«Соккер.ру» проводит осмотр чемпионских интриг топ-5 европейских первенств. Какой чемпионат можно заканчивать, а где нас ждет борьба до последнего тура?

В ведущих европейских чемпионатах пройдено больше половины турнирной дистанции, поэтому уже можно дать волю любопытству и заглянуть в магический шар, который показывает будущее. Хотя, в иных случаях можно обойтись и без него…

5 место. Чемпионат Франции: ПСЖ и унылая свита

Лидер: ПСЖ — 52 очка (+10 от идущего вторым «Марселя»)

Кто участвует в золотой гонке? ПСЖ . И всё.

Лига 1 — во всех смыслах пятое колесо в пятерке ведущих первенств Старого Света. Если судить по интересу извне, то французский чемпионат не может тягаться с Бундеслигой и Серией A, не говоря об АПЛ и Ла Лиге. Да и гегемония ПСЖ не делает Лигу 1 привлекательнее, хотя персофаны Неймара и Мбаппе сейчас начнут бросаться… чем они там бросаются обычно?

В общем, если вас не связывают с чемпионатом Франции давняя дружба или даже нежные чувства, сейчас не лучшее время, чтобы заводить отношения и становиться его поклонником. ПСЖ доминирует не первый год, ни о какой чемпионской гонки речи не идет в принципе, остальные команды обречены бороться за второе место и путевки в Лигу чемпионов. Больше всего шансов стать «народным чемпионом» у «Марселя» Андре Виллаш-Боаша.

4 место. Чемпионат Англии: лучезарный «Ливерпуль»

Лидер: «Ливерпуль» — 52 очка (+16 от идущего вторым «Ман Сити» и матч в запасе)

Кто участвует в золотой гонке? «Ливерпуль» разыграет чемпионство «сам на сам».

Пусть в АПЛ отрыв лидирующего «Ливерпуля» даже больше, чем у ПСЖ от ближайшего преследователя, английское отсутствие чемпионской интриги все равно гораздо интереснее, чем французское. Во-первых, оно не повторяется из года в год и не успело надоесть, блестящий сезон «красных» - это событие. Во-вторых, если сравнивать два исключительно маловероятных события, то я действительно скажу: скорее «Ливерпуль» упустит «золото», чем ПСЖ . В-третьих, соревнование команды Клоппа с самой собой вызывает неподдельный интерес.

Смогут ли «красные» пройти сезон без поражений? Сколько точно продлится сумасшедшая беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ , которая уже раскинулась почти на 13 месяцев и 40 матчей? Падет ли «вечный» рекорд «Арсенала», который не проигрывал на протяжении 49 встреч? «Ливерпуль» так давно не становился чемпионом Англии, что очень любопытно, как именно он это сделает, тем более команда Юргена Клоппа постоянно обращает на себя внимание: побеждает, но редко разрывает соперников, постоянно играет с огнем и редко дует на воду. Чемпионской интриги в АПЛ уже нет, зато интрига есть почти в каждом матче с участием будущего чемпиона. И этим можно и нужно наслаждаться.

3 место. Чемпионат Испании: вечный вопрос

Лидер: «Реал» — 46 очков (+3 от идущей второй «Барселоны»)

Кто участвует в золотой гонке? «Реал» и «Барселона», «Барселона» и «Реал».

В Ла Лиге, Бундеслиге и Серии A суперинтересно, так что измерение интриг в этих чемпионатах задачка не из легких. Чтобы не скатиться в чистую вкусовщину, решено отталкиваться от числа претендентов на «золото». В Испании их только два. Зато какие! «Барселона» и «Реал» спорят за корону, которую каталонцы уже устали носить, а «сливочные» так редко примеряли в последнее десятилетие. Этот сезон — хорошая возможность для «Королевского клуба» финишировать на первой строчке, ведь вечного конкурента лихорадит, пока даже смена тренера не идет на пользу. По итогам прошедшего уикенда «Реал» впервые с октября вышел на чистое первое место, на котором постарается удержаться до мая.

2 место. Чемпионат Италии: время пришло, «Ювентус»! Но… для чего?

Лидер: «Ювентус» — 51 очко (+3 от идущего вторым «Интера»)

Кто участвует в золотой гонке? «Ювентус», «Интер», а еще «Лацио».

Последние восемь скудетто достались «Ювентусу», и туринский клуб не собирается на этом останавливаться. Но в этом сезоне у «Старой Синьоры» есть реальный конкурент в лице «Интера» Антонио Конте, который стоял у истоков чемпионской серии «Юве». «Нерадзурри» выдерживают сумасшедший темп «бьянконери», хотя в последних турах и допустили несколько осечек, зато зимние трансферы могут придать миланцам ускорения и воодушевления: приезд Кристиана Эриксена зимой — это суперусиление! Не хочется сбрасывать со счетов и «Лацио», который до вчерашней ничьей в римском дерби выиграл 11 подряд матчей в чемпионате. Вспоминается развязка сезона 1999/2000, когда «Ювентус» последнем туре упустил скудетто, проиграв «Перудже» и тем самым озолотив «Лацио».

1 место. Чемпионат Германии: прервется ли чемпионская серия «Баварии»?

Лидер: «РБ Лейпциг» — 40 очков (+1 от идущей второй «Баварии»)

Кто участвует в золотой гонке? «РБ Лейпциг», «Бавария» и обе «Боруссии».

Не думаю, что у «жеребцов» из Менхенгладбаха хватит дыхалки, чтобы опередить всех конкурентов, хотя эта «Боруссия» и лидировала в Бундеслиге на протяжении нескольких туров, однако и отказать в участии в золотой гонке не получится: команда Марко Розе в двух очках от лидера. Дортмундская «Боруссия» отстает на 4, но и «шмелей» оставим в числе претендентов, не в последнюю очередь из-за Эрлинга Холанда, который в двух первых матчах (точнее — за 59 минут, дважды выходя на замену) забил 5 мячей. Такой форвард может сыграть ключевую роль в розыгрыше первого места, хотя мы помним, что у «Баварии» есть Левандовски, а у «РБ Лейпциг» - Вернер. Именно эти две команды являются фаворитами среди претендентов, а главный вопрос формулируется просто: кто-нибудь сможет прервать серию «Баварии» из семи подряд чемпионств?