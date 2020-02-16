Бирмингемская перестрелка

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вчера, 22:55

Самая богатая на удары игра 2020 года в Англии. Встреча «Астон Виллы» и «Тоттенхэма» оставила впечатлений больше, чем отдельные туры. «Соккер.ру» - о драме в Бирмингеме.

Игра «Астон Виллы» и «Тоттенхэма» по турнирным раскладам не обещала какой-то большой интриги или острого сюжета. Все-таки слишком разные позиции у команд, разные задачи, а у «Тоттенхэма» были особенно хорошие воспоминания от последних лет с «Астон Виллой». «Шпоры» проиграли только один матч из последних 18 (уже 19) встреч с бирмингемцами во всех турнирах. Это случилось в апреле 2015 года. В серии три ничьи и было 14 побед, теперь – 15.

Игра делилась на несколько частей. В первой подавляющим, даже пугающим преимуществом обладала «Астон Вилла», которая своей агрессией и способностью нажимать на соперника удивляла: сложно было поверить, что это – борец за выживание. Причем особенно «шпор» подкосил быстрый автогол Тоби Алдервейрелда, у которого еще сложится своя история в этом матче. Потому что позднее он забьет в чужие ворота, став первым таким игроком «Тоттенхэма» с 2012 года. Тогда в одном матче в свои и чужие забил Гарет Бэйл. Со статистической точки зрения матч получился примечательным по целому ряду причин. Но сначала продолжим по сценарию. Алдервейрелд сравнял счет сам с собой к исходу получаса, причем его гол сопернику казался не слишком логичным. Хотя ближе к концу тайма «Тоттенхэм» подравнял игру, а по счету вышел вперед. Благодаря пенальти, который был назначен за нарушение на Стивене Бергвейне. Причем фол был настолько неуловимым, что сам голландец и не просил пенальти. Да и главный судья не обратил бы внимания на эпизод, если бы не всевидящий ВАР, который указал, что пенальти должен быть назначен. Удар Сон Хын Мина с «точки» Пепе Рейна парировал, но кореец оказался первым на добивании. Тут отдельно стоит сказать и о Рейне, который провел невероятный матч и может быть признан лучшим его футболистом. Согласитесь, большая редкость, когда этого звания достоин вратарь команды, пропустившей три мяча. Все из-за высокой интенсивности игры и плотности ударов. В этом матче соперники нанесли по воротам друг друга 41 удар (23 на счету «Тоттенхэма» и 18 – на счету «Астон Виллы»). И это рекорд чемпионата Англии в 2020 году. Причем «шпоры» десять раз попали в створ против четырех попаданий у бирмингемцев, так что у Рейны было полно работы.

Второй тайм проходил во все той же интенсивной равной борьбе, но с гораздо большей остротой со стороны «Тоттенхэма». При этом само обилие голевых эпизодов и встречных ярких атак не позволяло отдать кому-то предпочтение с точки зрения симпатии, а не болельщицких пристрастий. Тем внезапнее был гол Сон Хын-Мина в компенсированное время из-за ошибки Бьорна Энгелса, который подарил корейцу шанс. Кстати, Сон бил семь раз по воротам – больше всех в обеих командах. И при этом загубил массу моментов. Но все равно вошел в историю. Он стал первым азиатским футболистом, который преодолел отметку в 50 голов в Премьер-Лиге – их у него теперь 51. К тому же он всего лишь шестой игрок «Тоттенхэма», пересекший эту отметку. До него были Тедди Шерингем, Робби Кин, Джермейн Дефо, Харри Кейн и Кристиан Эриксен.

Пепе Рейна (вратарь «Астон Виллы»): «Мы все совершаем ошибки. Поэтому нужно подбодрить Бьорна Энгелса. Я проходил через это, мы учимся на ошибках. Он вряд ли сможет уснуть этой ночью, но придет новый день. Мы должны воспринимать и позитивные моменты. Мы хорошо подготовились и должны быть более последовательными, пропускать меньше. Будем работать над этим».

Тоби Алдервейрелд (защитник «Тоттенхэма»): «Прошедшая неделя получилась для меня невероятной из-за рождения сына. Я не спал. Накануне был в пути восемь часов. И тут в игре совершил ошибку, которую трудно понять. Но рад, что смог помочь команде голом. У нас было больше голевых моментов, чем у соперника. Мы могли бы закончить игру намного раньше. Но и такая победа неплоха».

Дин Смит (главный тренер «Астон Виллы»): «Мы должны попытаться извлечь позитив из этого. У нас были шансы выиграть матч, но не хватило реализации. У „Тоттенхэма“ в атаке играет четверка, которая может вскрыть любую защиту. Поэтому мы должны были высоко прессинговать и защищаться. В целом мы справились неплохо, но я разочарован тем, как пропустили мячи. Наверное, мы многое упустили в контратаках. Но мы не заслужили таких пропущенных мячей. Заслуживали большего. Пенальти? Никто на стадионе и не подумал, что там можно назначить пенальти. Даже сам пострадавший футболист. Судьям потребовалось две минуты, чтобы прийти к решению, что показывает, насколько оно неочевидно. Я думаю, что ВАР испортил изначально верное решение судьи».

Жозе Моуриньо (главный тренер «Тоттенхэма»): «Я думаю, что мы заслужили победу, но „Астон Вилла“ не заслужила поражения. Она сыграла победный матч. Алдервейрелд? Забавно, можно сказать, что он забил три мяча: автогол, потом гол сопернику, к тому же он проиграл дуэль Энгелсу, когда тот забивал. Но на этой неделе он отличился по-другому, голом всей жизни – у него родился ребенок».