Блицкриг и скука. План Симеоне сработал

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сегодня, 13:30

Действующий победитель Лиги чемпионов начал в плей-офф нового розыгрыша с поражения. «Соккер.ру» - о тактическом превосходстве «Атлетико».

«Ливерпуль» в последнее время разучился проигрывать, но это если мы говорим о матчах в АПЛ , где безпроигрышная серия продолжается вот уже почти 14 месяцев. В Лиге чемпионов за это время «красные» уступили «Барселоне» в полуфинале прошлого розыгрыша (0:3), «Наполи» на старте группового этапа прошедшей осенью (0:2) и вот теперь «Атлетико» в первом матче 1/8 финала (0:1). Ни одно из двух предыдущих поражений обедни «Ливерпулю» не испортило: «Барселона» была разбита на «Энфилде» с более крупным счетом, великий камбэк состоялся, а из группы команда Клоппа вышла с первого места, заслонив тем самым воспоминание о фиаско в Неаполе. Удастся ли так же поступить с минимальным поражением в Мадриде?

Как «Атлетико» выковал свою победу

Не знаю, как кому, а у меня накануне игры «Атлетико» - «Ливерпуль» стояла перед глазами классика антифутбольного жанра Диего Симеоне — домашняя игра против «Челси» Моуриньо в полуфинале Лиги чемпионов 2013/14. Тогда после полутора часов абсолютной скуки в Мадриде «матрасники» выиграли в Лондоне 3:1 и вышли в финал, где были в 30 секундах от триумфа.

Единственное значимое отличие той игры от вчерашнего матча «Атлетико» против «Ливерпуля» в том, что команда Диего Симеоне поедет на Туманный Альбион не с пустыми руками: гол Сауля на 4-й минуте должен стать солидным подспорьем в борьбе за путевку в четвертьфинал, которая продолжится на «Энфилде», где «матрасники» постараются сыграть так же, как на протяжении больше части домашнего матча.

Выстроенный по схеме 4-4-2 «Атлетико» выглядел монументально, причем по такой игре приходится говорить сразу о двух оборонительных линиях — передней и задней. «Задняя» - номинальная защита действовала более чем традиционно, а вот работа «передней» (фактической полузащиты) — это настоящее искусство разрушения.

В первом тайме «матрасники» загоняли Салаха в сети, в этом деле левому защитнику Лоди помогал Тома Лемар, неожиданно оказавшийся в стартовом составе. Со своей миссией француз справился, но в перерыве, опережая возможные ходы Клоппа, Симеоне передвинул футболистов в средней линии, лишив «Ливерпуль» возможности подстроиться: Марко Льоренте вышел на правый фланг, Коке перешел налево, а Сауль был везде.

«Атлетико» с хирургической точностью отсек друг от друга линии «Ливерпуля», лишив их взаимодействия. Мане был заменен в перерыве — и смотрелся неважно, и после желтой карточки еще разок пощупал локтем лицо соперника. Была опасность удаления, и Клопп это учел. Фирмино выглядел призраком самого себя: 0 ударов по воротам, 0 выигранных единоборств за 90 минут, а вот у Салаха была парочка шансов отличиться, когда он бросал свою позицию и импровизировал, выбирая позицию в штрафной.

Чтобы обыграть «Атлетико», «Ливерпулю» нужно было отойти от своего плана и действовать нестандартно, хитрить и запутывать противника, но «красные» пытались играть в свой футбол, который Диего Симеоне изучил, разобрал на составляющие и на который нашел управу. В итоге, мерсисайцды, владея мячом в три раза больше соперника, не нанесли ни одного удара в створ ворот Яна Облака. Поразительная и непростительная беззубость, от которой «Ливерпулю» нужно избавиться к ответной встрече, чтобы не распрощаться с Лигой чемпионов уже в марте.

Premier League, aprendam com Simeone. pic.twitter.com/C9c5Y64kms — Curiosidades Premier League (@CuriosidadesPRL) February 18, 2020

Любопытные факты

27.5% владения мячом. Этого хватило «Атлетико» для победы. Втрое или вчетверо уступать сопернику по этому компоненту нормально для «матрасников», если речь идет о больших матчах, где команда Симеоне играет строго вторым номером. В створ ворот «Ливерпуля» мадридцы пробили лишь дважды: на 4-й минуте забил Сауль, а на 26-й Алиссон спас после удара Мораты. Впрочем, действующий обладатель Кубка чемпионов и этим похвастаться не может.

0 ударов в створ у «Ливерпуля». Такая беда приключается с командой Юргена Клоппа, славящейся своей гремучей и стремительной атакой, во второй раз за 251 матч немца у руля «красных». Впервые «Ливерпуль» был настолько же беспомощным в атаке тоже в гостевом лигочемпионском матче — против «Наполи» в октябре 2018-го. Тогда «Ливерпуль» тоже проиграл 0:1, пропустив от Лоренцо Инсинье на последней минуте основного времени.

Сауль забил 5-й гол в плей-офф Лиги чемпионов. На счету полузащитника «Атлетико» Ньигеса 10 забитых мячей в ЛЧ , половину из которых он забил в матчах плей-офф. Чаще него за «матрасников» в играх на вылет забивал только Антуан Гризманн (6 голов). Каждым своим голом в плей-офф Сауль открывал счет в матче, а список жертв выглядит внушительно: «Бавария», «Байер», «Лестер», «Реал» и теперь «Ливерпуль».

Saul niguez goal atl Madrid vs Liverpool champions league new 1-0 pic.twitter.com/RuZRL6hITX — Fightgame (@futurefights360) February 18, 2020

«Атлетико» при Симеоне: 0 поражений в домашних матчах плей-офф ЛЧ . При Эль Чоло «матрасники» провели 13 матчей в плей-офф Лиги чемпионов и не потерпели ни одного поражения: 9 побед и 4 ничьих! Не меньше впечатляет разница забитых и пропущенных мячей — 15:2. Два пропущенных гола в 13-ти матчах — фантастика! Может быть, соперники — сплошные слабаки? Давайте посмотрим, кто тут у нас: «Барселона» (дважды) и «Реал» (дважды), «Бавария», «Ювентус», «Ливерпуль», «Милан», «Челси», «Байер» (дважды), «Лестер» и ПСВ .

Год назад «Атлетико» не хватило домашней победы 2:0. Впрочем, до выхода в четвертьфинал еще очень далеко. В прошлом розыгрыше «Атлетико» начал плей-офф с домашней победы 2:0 над «Ювентусом», но в Турине пропустил три мяча от Криштиану Роналду и попрощался с Лигой чемпионов. «Ливерпуль», в свою очередь, отыгрывал на «Энфилде» куда более серьезный гандикап у другого испанского клуба, выйдя победителем из дуэли с «Барселоной» после поражения 0:3 в гостевом матче. В дуэли «Ливерпуля» и «Атлетико» все самое интересное впереди. И это не просто форма речи, потому что «позади» интересного футбола практически не было, в ответной игре будет больше риска, больше огня и больше голов (надеемся).