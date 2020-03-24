Эмиграция великанов. Важнейшие трансферы 2020 года

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сегодня, 12:46

«Соккер.ру» выделяет футбольное совпадение – целая толпа мастеров одной профессии планируют сменить клубы летом.

Азар жует гамбургеры в самоизоляции, получил травму. Пропал ли без него «Реал» в текущем сезоне? Ошибки с трансферами атакующих футболистов – например, Коутиньо и Дембеле, если говорим о «Барселоне», а не о мадридцах, зачастую получается компенсировать.

Куда хуже, если неправильно играют центральные защитники или голкиперы, на которых сделана ставка. Тут есть пример прошлогоднего Куртуа, есть ошибки голкиперов «Ливерпуля». Даже неприступный замок, как «Ювентус», страдает, если у де Лигта не все получается, а Кьеллини в лазарете.

Центральный защитник может изменить многое. Ван Дейк – фундамент успехов «Ливерпуля», если бы в центре играла пара Ловрена и Гомеса, то ни о каких финалах ЛЧ и лидерстве в АПЛ речь не шла. Та же история с удачным отрезком Сульшера в МЮ – лоска в атаке придал Бруну Фернандеш, но и Магуайр оказался полезным.

И ближайшим летом успешная операция «В поисках своего ван Дейка» нужна многим. Причем на рынке оказываются именно звездные центральные из числа лучших на планете.

Калиду Кулибали («Наполи», 28 лет)

Сенегалец давно интересен различным клубам – «Барселоне», МЮ , МС , ПСЖ , поскольку это невероятно качественный, завидно мощный – под два метра ростом и крепкий, и умный защитник, который прошел школу итальянского футбола. Кулибали не ушел из «Наполи» по одной простой причине – Аурелио Де Лаурентис. Как великолепный герой сериала Соррентино про Ватикан – фанат «Наполи» госсекретарь Сильвио Орландо, владелец неаполитанского клуба обожает отдавать приказы. И не умеет торговаться, ведь повесил на контракт Кулибали невероятный ценник. Но пандемия ударит по финансам «Наполи», значит, нужно будет заработать. Калиду летом сменит клуб, осталось понять, куда именно уедет.

Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити», 25 лет)

Для не совсем старого пока француза нынешний сезон сложился неоднозначно. Травмы вмешались – сыграл в центре защиты в АПЛ всего 7 раз. Центральный хавбек Фернандиньо вынужденно стал оборонцем, ему помогает Отаменди, а Стоунз и Ляпорт оказались на задворках. Во-первых, Гвардиола давно пожалел, что не подписал ван Дейка. Во-вторых, руководство «горожан» задумалось, правильные ли ставки сделали в сердце защиты? Для команды, что постоянно атакует, каждая ошибка в обороне может стать фатальной. И если Ляпорт, воспитанный в «Атлетике», заинтересовал «Барселону» — у МС есть повод согласиться. Тем более, если англичан вышибут из Лиги чемпионов на два года.

Диего Годин («Интер», 34 года)

Уругваец решился на переезд из Мадрида, где у него все складывалось идеально, в Милан, где возникли проблемы. Условия были заманчивыми. Ханданович – прекрасный вратарь, который выручает «Интер», как привык, Конте – крутой тренер, который сразу же повлиял на тактический облик «нерадзурри». Однако если говорим персонально о Године, то у человека, который чаще играл в схеме с двумя центральными в «Атлетико», возникли проблемы с адаптацией в Италии. Годину уже 34 года, тяжело переучиваться, поэтому де Врей, Шкриньяр и молодой Бастони составили ему серьезную конкуренцию. Годин смотрится плохо, а поскольку у него нет времени, чтобы сидеть на лавке, то ждем уругвайца в АПЛ . Говорят о МЮ , Сульшеру «дед» рядом с Магуайром не помешает.

Тиаго Силва ( ПСЖ , 35 лет)

На определенном отрезке и Кулибали, и Годин, и Силва были лучшими защитниками мира. То есть о смене клуба вынуждены думать многие из настоящей элиты. Бразильский капитан ПСЖ , наверное, с радостью бы продолжил карьеру в Париже, более того – рассмотрел бы возможность в будущем стать тренером команды, о чем уже говорил. Однако высокая зарплата и объективное старение вынуждают руководство клуба подумать о расставании. Уходили Бекхэм и Ибрагимович, уйдет и Тиаго Силва. Недели две тому назад появилась информация, что возрастной защитник предложил услуги «Барселоне». Также говорили о «Милане», статус свободного агента поможет найти новый клуб.

Милан Шкриньяр («Интер», 25 лет)

Рядом с ветеранами есть футболисты в самом соку. О том, что Шкриньяр уедет из Милана, говорят давно. Словак интересует многие команды, поскольку молодой, жесткий, крепкий, умеет работать в низкой линии защиты, читает чужие ходы. И что важно для одного потенциального покупателя – прекрасно отдает передачи, причем как короткие пасы, так и длинные. Через Милана можно выходить в атаку, поэтому когда читаем новость о предложении «Манчестер Сити» в размере 85 млн евро – нет сомнений, что сделка возможна. Словак готов к вызову, хотя если уйдет Шкриньяр, то Годин может остаться. Эмиграция молодого человека более вероятна.

Хосе Мария Хименес («Атлетико», 25 лет)

Как сообщают испанцы, у Клоппа губа не дура – заменить Ловрена в «Ливерпуле» планируют подписанием солидного защитника. Выбирают между Хименесом, Упамекано и Бастони. Хосе – верный ученик Година и Симеоне, многолетний помощник Облака. Удивительно даже, как человек с темпераментом Отаменди остается настолько дисциплинированным и крутым игроком обороны. Правда, в этом случае у «Ливерпуля» могут возникнуть проблемы с переговорами – «Атлетико» дешево Хименеса не отдаст. Пусть уругваец выпал из стартовой обоймы из-за Фелипе и Савича, но это сильный мастер.

Дайотчанкуль Упамекано («Лейпциг», 21 год)

Понятно, что Умтити может заиграть, тогда «Барселоне» не будет нужен Упамекано, о котором немало в этом сезоне говорят. Но хвалят француза из Бундеслиги заслуженно. Он нужен не только каталонцам. Если сорвется сделка с Кулибали – за Упамекано могут прийти из «Манчестер Юнайтед». Молодой, крепкий, грамотный. Нагельсманн готовит «Лейпциг» по современным стандартам, 21-летний Дайотчанкуль – ценный алмаз на трансферном рынке. И дополнительная мотивация появится – Евро через год, нужно доказать право на вызов в сборную Франции, играя за великий клуб.

Алессио Романьоли («Милан», 25 лет)

Если «Интер» сделает все, чтобы Бастони остался в команде, то у «Милана» с каждым днем все меньше аргументов для капитана Романьоли. Постоянный бардак в клубе утомил и Доннарумму, и другого клиента Райолы – Алессио. Сколько можно тасовать руководство, сколько можно обещать золотые горы, а потом заявлять о введении потолка зарплат? Понятно, почему Златан закинул удочку на тему завершения карьеры – не хочет снижения оклада до 2-2.5 млн евро. Также очевидно, что Алессио не хочет терять деньги и время в «Милане». Возможно, Романьоли найдут место в «Челси», где есть потребность в надежной игре защиты. Не сказать, что тут второй Неста, но Алессио всего 25 лет, его душа просит трофеев и серьезных вызовов.

Рафаэль Варан («Реал», 26 лет)

Ван Дейк как-то сказал, что ему не нравится такой тип защитников, как Серхио Рамос, больше импонирует Варан. С Вирджилом согласятся многие тренеры. Рафаэль покидает «Реал» годами, хотя даже в Мадриде не скрывают – слухи имеют основания, тут речь о личном выборе. Парня уговаривают остаться, но с каждым разом это сделать сложнее. Возможно, француз устал играть столько лет за один клуб? Не исключено, что хочется попробовать себя в АПЛ . Похоже, Ла Лига без Роналду и с постаревшим Месси уже не так возбуждает футбольный интерес чемпиона мира. Варан в числе лучших центральных защитников мира, если не лучший, поэтому за ним обязательно придут из «Манчестер Сити». Хотя возникает ощущение, что Рафа играет в футбол уже лет десять, ему всего 26, остался запас времени для рывка в АПЛ .

Как видите из списка, тут почти весь цвет профессии. Только те, кто прирос к нынешним клубам, или не имеет оснований менять обстановку (ван Дейк, Пике, Рамос, Кьеллини, Хуммельс или Маркиньос), не подумывают о смене команды летом. Но добрый десяток важных защитников, от которых зависит судьба больших матчей, на чемоданах. Еще в список могут добавиться Вертонген, Боатенг, Стоунз или Умтити…

Не исключено, что в год отмены Евро именно ставки на центральных оборонцев определят судьбу следующего сезона. От того, насколько грамотно клубы выберут своих ван Дейков, зависит многое, где на кону сотни миллионов евро. Современный футбол атакующий, но от вратарей или защитников тоже прямо зависит, ведь у них цена ошибки куда выше. Оборонцы чаще сидят на одном месте, но этот год особенный – футбольные скалы могут сменить дислокацию.