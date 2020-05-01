ТОП 10 лучших тренеров в истории футбола.

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вчера, 20:56

Давайте определим лучшего тренера в истории лучшей игры мира, оставившим самый большой след в истории Футбола. Понятно, что я никого особо не удивлю и спокойно определю

ТОП 10 ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ.

10. Оттмар Хитцфельд (Германия) - в истории немецкого футбола существовало и существует много великих тренеров, но я выберу этого специалиста. Он сделал великолепную Боруссию Дортмунд в середине 90-х, по мимо двух салатниц, он завоевал с ними ЛЧ в 97 году переиграв итальянский «Ювентус». Дальше в его карьере была мюнхеновская «Бавария» помимо 5 титулов также завоевал ЛЧ в 2001 году одолев «Валенсию».

9. Эленио Эррера (Аргентина, Франция) — «Маг». Считается основателем тактической схемы катенначо игры с перевесом в сторону обороны и на множественных тактических фолах. Один из величайших тренеров в истории футбола. Играл во франции, но тренировал в Испании заложив прекрасный «Атлетико Мадрид», затем «Барселону» собрав с этими клубами пару титулов, переехав в Италию «Интер» с которым выиграл помимо 3-х Скудетт, 2 КЕЧ .

8. Арриго Сакки (Италия) - он для итальянского футбола помимо постного катенначо игры строго от обороны, внес такие изменения как высокий прессинг и атакующий футбол, что было настоящей находкой для них. Наибольшего результатта он добился на посту «Милана» выиграв пару Скудетт, также два КЕЧ , а также привел сборную Италии к серебряным наградам на ЧМ 1994 года.

7. Эрнест Хаппель (Австрия) - тренер который повлиял на футбол в нескольких странах на родине в Австрии, в Голландии тренируя сначала Ден Хаг, а после добивался успеха и с «Фейеннордом» до тотального футбола Аякса завоевывал КЕЧ , после тренировал в Бельгии и Германии, где также оставил неосопоримый вклад развития футбола в этих странах.

6. Жозе Моуриньо (Португалия) — «Особенный». В начале 21 века в футболе появился тренер, который о с себе громко заявил тренируя «Порту» вернул клубу величие в чемпионате, и в Европе вернул их на лидирующие позиции победив в двух кубках подряд в 2003 взял Кубок УЕФА , в 2004 году выиграл ЛЧ , при этом его клуб не считался фаворитом турниров. После он приехал на туманный Альбион, и привили наконец «Челси» менталитет победителей, выиграв с ними титул впервые за 50 лет, а после удачно его защитил, здесь в Англии Жозе и стал себя считать «особенным». После был «Интер», который являлся фаворитом Серии А, но не ЛЧ , где в 2010 году по мимо ушастого Моуриньо оформил еще и требл, по пути остановив сильнейшую «Барсу» Гвардиолы в полуфинале. Затем зазнавшись полез в «Реал», кое-что выиграл, и сумел наконец их вывести хотя бы в полуфинал ЛЧ , до этого они много лет не могли это сделать вылетая на стадии 1/8. Но постепенно Моуриньо перестал быть тем же «победителем», и «особенным», которого мы знали много лет, и это не смотря на то , что ему удалось вернутся в «Челси» выиграть титул, после с МЮ кубок ЛЕ , но два раза был уволен. Но тем не менее, он именно один из немногих тренер, кто больше всего повлиял на футбол, и внес что-то новое.

5. Брайан Клаф (Англия) - он стал известен не только тем ,что был остр на язык, но также и тренером победителем, который возглавлял «Дерби Каунти» и «Ноттингем Форест». Два клуба, которые никогда не побеждали в высшим дивизиона, и на момент, когда он их возглавлял находились в плачевном состоянии, и боролись за выживание во второй лиге. «Баранов» он возглавлял с 1967 по 1973 год, за это время вывел их из второй лиги победив там, затем завоевал титул первый дивизион, и дошел до полуфинала КЕЧ . С «лесниками» работал с 1975 по 1993, также вывел их в первый дивизион, завоевал титул с ними, также два КЕЧ подряд в 1979-ом против «Мальме», затем защитив его в 1980-ом против «Гамбурга», тем самым стал последним британским тренером побеждавшем в нем два года подряд, а также выиграл супекубок УЕФА в 79-ом «Форест» одолел «Барселону». Действительно выдающийся тренер, сейчас вряд ли кто-то возглавив клуб из второй лиги и выведя его в АПЛ и победит, а тогда это была дерзость в прямом смысле слова.

4. Валерий Лобановский ( СССР , Украина) - Один из лучших тренеров своего времени, который больше всех повлиял на футбол в СССР , а после и на украинский футбол. Киевское «Динамо» это его детище, выиграл кучу трофеев, среди них два КОК 75-ом и 86-ом году, а также суперкубок Уефа в том же 75-ом, три раза выходил в полуфинал главного европейского кубка. Во всех списках о лучших тренерах с момента основания УЕФА в 1954 году в ходит в 10-ок выдающихся специалистов всех времен. Гениальный человек и тренер.

3. Хосеп Гвардиола (Испания) - один из самых титулованных тренеров современности, изобретатель своего стиля тики-таки. Все свои команды Пеп Гвардиола доводит до совершенства, и все его команды побеждают, и собирают кучу трофеев, так было с «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити». С «сине-гранатовыми» помимо двух кубков чемпионов победив в финале 2009-го и 2011-го «Юнайтед» Фергюсона, он также собрал в 2009 году шесть трофеев за один год, подобного среди тренеров больше никто не добивался в истории футбола. С начала 21 века его «Барселона» считается сильнейшим клубом в истории. А с «Ман Сити» по мимо того, что установил рекорд набрав 100 очков в чемпионате, завоевал первым внутренний требл ( АПЛ , кубок Лиги и кубок Англии). В «Баварии» поскромней, конечно особенно после требла Хайкенса, показать что-то новое было трудно, но и тут он помимо титулов, сумел продолжить выводить немецкую команду в полуфинал ЛЧ , установив с ними рекорд.

2. Алекс Фергюсон (Шотландия) - легендарная личность в британском футболе. Естественно, многие люди в современном футболе его знают, как одного из выдающихся тренеров в истории футбола, который вписал свое имя большими буквами в летопись «Манчестер Юнайтед» и шотландского «Абердина», а также является одним из лучших тренеров всех времен. Его смело можно поставить в список лучших тренеров всех времен даже под первым номером. С 1986 по 2013 год шотландский специалист рулил «красными дьяволами» и за это время выиграл 38 трофеев из 49 за карьеру, среди них 13 титулов АПЛ и две Лиги Чемпионов 1999-го против «Баварии», оформив тогда еще и требл, и 2008-го против «Челси», мог бы и больше, но не смог одолеть «Барселону» Гвардиолы. Также имеет два КОК тренируя «Абердин» одолев в 1984-ом «Реал Мадрид» Ди Стефано, а возглавляя МЮ в 1991 «Барселону» Кройфа. Он побеждал в 20 веке, и продолжал это делать в 21 веке, уходя из футбола Ферги оставил последнее слово за собой выиграв последний титул в истории МЮ . Помимо того, что он был гениальным тренером, он воспитал целое поколение молодых игроков, которых мы прозвали «птенцы Ферги».

1. Ринус Михелс (Голландия) — изобретатель тотального футбола добивался успеха с «Аяксом», «Барселоной» и сборной Нидерландов. Единственный тренер, кто привел сборную Голландию к золотым медалям на больших турнирах ЕВРО 88. Он один из великих тренеров в истории, который повлиял на развитие европейского футбола.

Бонус.

Лучший тренер в Истории Футбола.

Йохан Кройф (Голландия) — Он стал первым примером того, что великий игрок может стать и великим тренером. Он начинал в «Аяксе», где добился высоких результатов, после была «Барселона», три раза выиграл золотой мяч. С этими же клубами он также работал тренером, выиграв титулы и еврокубки, а главным его кубком является победа в 1992 году в КЕЧ / ЛЧ с «Барселоной». По мимо усовершенствования тотального футбола, создал еще «Дрим Тим». Также заложил основу для развития футбольных школ. Как и Михилс внес большой вклад в современный футбол.

Также я бы выделил бы Карло Анчелотти, Арсена Венгера, Марсело Бьелсу, которые мне кажется тоже повлияли на футбол особенно на современный. Среди российских выделил бы Юрия Семина, Валерия Газзаева, Олега Романцева. Среди британских Дэвида О'Лири и Харри Реднаппа. А кто по вашему мнению лучший в истории?