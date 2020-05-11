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вчера, 09:46

На это раз поговорим об громких имена футболистов в чемпионате Англии, которые так и не смогли подняться на вершину и выиграть титул.

ТОП 10 великих игроков не ставших чемпионами в Англии.

10. Юрген Клинсман («Тоттенхэм») — немецкий футболист и бомбардир, Чемпион Мира, а также за свою карьеру выиграл и Чемпионат Европы. Однако в 94 году прибыв в АПЛ и присоединился к английскому «Тоттенхэму», тогда руководство клуба решила усилить команду, чтобы она наконец поборолась за титул в АПЛ . Несмотря на то, что Клинсман забил 20 голов, но клуб финишировал лишь на седьмой строчке. В 98 году Клинси возвращался в команду, и помог им уже в сохранении прописки.

9. Том Финни («Престон Норд Энд») - англичанин получивший прозвище «престонский водопровидчик» один из великих бомбардиров конца 40-х и 50-х годов в составе «Пресона», забивший также 30 голов и за сборную Англии, хоть он и выступал в составе первого чемпиона, однако в 1953 и в 1958 году завоевал два раза лишь серебряные награды, но по сей день футболист является лучшим бомбардиром клуба с 210 голами.

8. Гленн Ходдл («Тоттенхэм» «Челси») — еще один яркий футболист в истории английского футбола, одна из звезд 80-годов, но выступая за лондонские коллективы смог выиграть лишь пару трофеев в основном с «Тоттенхэмом» кубок УЕФА 1984, и два кубка Англии, также в составе клуба выступали и два аргентинца ЧМ 78 года Ардилис и Вилья. А в составе «Челси» выполнял роль играющего тренера.

7. Пат Дженнингс («Тотенхэм», «Арсенал», «Эвертон») - северо-ирландец один из великих вратарей 70-х и 80-х годах в Английском футболе, однако выступая за лондонские коллективы не смог поднять на вершину. И даже перейдя в «Эвертон» в конце своей карьеры, который тогда в 80-х на равных боролся с «Ливерпулем» за корону, так и не стал чемпионом.

6. Хаби Алонсо («Ливерпуль») — испанец чемпион мира и двухкратный чемпион европы прибыл в АПЛ в 2004 году, и сразу в первом же сезоне с клубом завоевал ЛЧ , а на следующий год и кубок Англии. Все тогда думали, что у «Ливерпуля» наступила новая эра, однако под руководством Рафаэля Бенитеса, и вместе с Алонсо клуб так и не смог забраться на вершину. В последнем сезоне испанца за «красных», клуб в упорной борьбе в сезоне 2008/2009 занял лишь второе место проиграв тогда два матча, и отстав на 4 очка от чемпиона лиги в лице МЮ .

5. Стенли Мэтьюз («Сток Сити», «Блэкпул») — англичанин первый футболист выигравший золотой мяч. В Англии в 40-х и в 50-х выступал за боле чем скромные клубы такие как «Сток» и «Блекпул», при этом выступал в высшей лиге, однако кроме кубка Англии обыграв в финале «Болтон» — 4:3, финал получил название финал Мэтьюза, но выиграть титул так и не получилось.

4. Джефри Херст («Вест Хэм», «Сток Сити») - символ «молотобойцев» и главный символ сборной Англии, именно его исторический хет-трик в финале в матче против сборной ФРГ — 4:2 позволил родоначальникам футбола у себя дома на Мундиале 66 года выиграть главный трофей сборных. В чемпионате выступал за «Вест Хэм», но лондонский коллектив под руководством Рона Гринвуда так и не смог завоевать титула, тогда они смогли зачихлить лишь кубки Англии и один еврокубок КОК в 65 года. После был еще «Сток», но как понимаем и с ними на вершину не взобраться, даже не смотря что за них выступали великие английские вратари и Бенкс и Шилтон.

3. Гари Линекер («Лестер Сити», «Эвертон», «Тоттенхэм») - Гари тоже был прекрасным бомбардиром, обладателем золотой бутсы на ЧМ , однако он не смог подняться на вершину, понятно трудно было сделать это со скромным «Лестером», однако перейдя в «Эвертон» он это сделал после чемпионского сезона, затем Линекер отправился в «Барселону», а вернувшись стал выступать за «Тоттенхэм» с которым, также было трудно победить.

2. Гордан Бэнкс («Лестер Сити», «Сток Сити») - легендарный английский вратарь мирового уровня, защищавший цвета «Лис» и «Гончар» и сборной Англии. Он входил в тройку сильнейших вратарей Туманного Альбиона 60-х годов. После проведённого опроса среди мировых футбольных экспертов Бэнкс занял второе место в списке сильнейших вратарей XX века после Льва Яшина. Он является триумфатором Чемпионата Мира 1966 победив на нем. На клубном уровне в составе «Лестера» и «Стока» выиграл лишь кубки лиги, в остальных финалах им не хватала какой-то выдержки. Также был игроком команды Мэтта Гиллиса, которые в 63-ем получили прозвище «короли льда», и были близки завоевать титул, однако в решающий момент клуб потерял очки, и пришел на финиш лишь четвертым.

1. Джимми Гривз («Челси», «Тоттенхэм») - англичанин один из выдающихся бомбардиров конца пятидесятых и шестидесятых годов, обладал прекрасным даром забивать голы, что его делало часто первоклассным бомбардиром в чемпионате Англии, 6 раз был лучшим голеодором первенства, лучший бомбардир в истории «шпор» и лиги. Однако выступая за «Тоттенхэм» пришел в команду Билла Николсона уже после чемпионского сезона, однако стал одним из тех кто помог клубу в 63-ем году привести первый еврокубок в Британию.

Бонус.

Бобби Мур («Вест Хэм», «Фулхэм»)- легендарный капитан «молотобойцев» и сборной трех львов. Это футболист вел за собой лондонский коллектив и сборную, был выдающимся защитником, и является лучшим эталоном игрока обороны всех времен. Но выиграть титула высшего дивизиона у него не получилось, однако ЧМ 66 года он завоевал вместе со своими партнерами по клубу с Джефф Херстом и Мартином Питерсом.

А каких игроков сможете назвать вы, кто не выиграл титула в Англии?