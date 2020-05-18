ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

Рейтинг! 10 немецких футболистов в РПЛ

сегодня, 13:13
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Шюррле Андре
Шюррле Андре
Нападающий
Хеведес Бенедикт
Хеведес Бенедикт
Защитник
Таски Сердар
Таски Сердар
Защитник

У половины из их имеется опыт выступлений за Бундесманшафт, а двое становились чемпионами мира! «Соккер.ру» — о славных и бессмысленных немцах, выступавших в РПЛ.

10 место. Малкольм Баду («Спартак») — 0 матчей

Оказавшийся в «Спартаке» во многом благодаря знакомству с Томасом Цорном немецкий защитник с африканскими корнями пока не дебютировал в РПЛ, играл только за «Спартак-2» в ФНЛ, но все же 7 раз попадал в заявку главной команды «красно-белых» на матчи чемпионата, так что может считаться безучастным участником сражений в Премьер-Лиге. В частности, Малкольм со скамейки видел победу над ЦСКА в первом круге с дублем Самуэля Жиго. Понятно, что человек без появлений на поле может занять только последнее место, но так как причастность к РПЛ имеют только 10 немецких футболистов, Баду попал в топ-10.

9 место. Андре Шюррле («Спартак») — 18 матчей, 2 гола

От чемпиона мира и автора результативного паса в финале мундиаля ждали много большего, но Андре, вспыхнув в дебюте своей карьеры в Москве, быстро «отсырел» и потух. Большую часть времени в «Спартаке» Шюррле лечился или был не в форме, а когда выходил на поле, выглядел как мешок, который уговорили сыграть в футбол. Не удивительно, что «Спартак» отказался выкупать трансфер немца: Андре откровенно разочаровал,  он уже не профессиональный футболист, а только прикидывается им.

8 место. Патрик Эберт («Спартак») — 25 матчей

Воспитанника «Герты», отыгравшего восемь сезонов за родной клуб, «Спартак» и лично Валерий Карпин присмотрели во время выступлений Патрика в Испании, где он действительно неплохо смотрелся в составе «Вальядолида», однако в России Эберт не сумел заиграть на уровне ожиданий ни у Карпина, ни у Якина. 25 матчей и 0 голов в активе (или пассиве?) вингера, правда отдал 4 результативные передачи. Хоть что-то.

7 место. Марвин Пурье («Уфа») — 13 матчей, 2 гола

В насыщенной карьере Марвина были дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль» (на юношеском уровне), а также «Шальке» и «Копенгаген». Именно из датского клуба Пурье на правах аренды приехал в «Уфу», в дебютном матче отдал результативную передачу на Стоцкого, но за весь сезон забил только два гола. Любопытно, что Марвин — один из двух немцев в РПЛ, который выступал за пределами Москвы.

6 место. Роберт Бауэр («Арсенал») — 16 матчей, 1 гол

Правый защитник перешел в «Арсенал» из «Вердера» прошедшим летом и моментально застолбил за собой место в стартовом составе тульской команды. Мощный, при этом мобильный Роберт классно вписался в РПЛ, да и с адаптацией у него проблем не возникло, ведь Бауэр появился на свет в русскоговорящей семье, которая в начале 90-х переехала в Германию из Казахстана. Учитывая, что дедушка и бабушка Роберта жили в России, а он сам не играл за Бундестим, защитник «Арсенала» может считать кандидатом в сборную.

5 место. Максимилиан Филипп («Динамо») — 15 матчей, 7 голов

«Динамо» выложило за Филиппа 20 миллионов евро дортмундской «Боруссии», и хотя игра Милли в цветах злейшего врага «шмелей» не всегда впечатляла, статистика у немца весьма крутая: 7 голов и результативный пас в 15-ти матчах. Впрочем, Филипп долго запрягал по объективным причинам: стиль Дмитрия Хохлова Максимилиану не подошел,  зато при Новикове он в трех победных матчах совершал по два результативных действия.  

4 место. Малик Фати («Спартак») — 46 матчей, 7 голов

Уроженец Берлина с турецкими корнями — первый гражданин Германии на футбольных полях России. Добротный защитник, запомнившийся, в том числе своей результативностью, оставил о себе добрую память. Малик — серебряный призер чемпионата России 2009 года, а еще он за каких-то несколько месяцев освоил русский язык и вполне прилично изъяснялся на великом и могучем. А ведь это тоже проявление профессионализма!

3 место. Бенедикт Хеведес («Локомотив») — 50 матчей, 4 гола

Бенедикт — первый чемпион мира от Германии в РПЛ, и у него получилось гораздо лучше, чем у Шюррле. Хеведес приехал после чемпионского сезона «Локо», поиграл с железнодорожниками в Лиге чемпионов, выиграл Кубок и Суперкубок России, забил несколько важных мячей. У Семина чемпион мира поиграл на всех позициях в обороне — и справа, и слева, и в центре.

2 место. Сердар Таски («Спартак») — 85 матчей, 3 гола

Еще один немецкий турок со спартаковской пропиской выделяется среди всех футболистов из Германии, поигравших в РПЛ. В чем же особенность Сердара? Таски — единственный немец, выигравший чемпионат России, причем в чемпионском сезоне «Спартака» защитник регулярно появлялся на поле в компании сначала Кутепова, а потом и Джикии. Конечно, за пять лет в «Спартаке» здоровье Сердара сбоило слишком часто, поэтому и сыграл не так много, как мог бы, но Таски не был равнодушен и показывал солидный класс, когда был в форме.

1 место. Кевин Кураньи («Динамо») — 151 матч, 56 голов

Кураньи по-прежнему немецкий футболист №1 в РПЛ. Кевин забил больше полусотни голов, 24 раза ассистировал партнерам, и хотя перепад форм для него был нормой, статистика в любом случае выводит Кураньи на первую строчку пьедестала. Кевин, хоть и относится к немцам, является гражданином мира: его отец немецко-венгерского происхождения, мать из Панамы, а появился на свет экс-форвард «Динамо» в Бразилии.

«Ахмат» испытывает трудности с возвращением легионеров
Вчера, 19:30 Комментарии9
Заразившийся коронавирусом Фарфан рассказал о своём самочувствии
Вчера, 00:16 Комментарии19
Врач «Локомотива» рассказал о состоянии Фарфана, заболевшего коронавирусом
16 мая Комментарии4
СлухиНападающий «Локомотива» Фарфан заразился коронавирусом
16 мая Комментарии27
Без них невозможно полноценное возвращение РПЛ
16 маяВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии3
Карп: «„Уфа“ будет готова к возобновлению сезона в РПЛ на сто процентов»
15 мая ВидеоКомментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:43
Кураньи действительно единственный приехал играть в футбол, а не чесать деньги. Очень сильный футболист. Даже жалко, что то Динамо не взяло ни один трофей
Faustello
Faustello ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 14:39
    Армейская душа
    Армейская душа
    сегодня в 13:54
    Баду и Шюррле должны возглавлять этот рейтинг
    gentlewolf
    gentlewolf
    сегодня в 13:49
    Кевин когда в форме был - огонь! Ну не удивительно, в принципе игрок сборной был еще за пару лет до приезда, ушел по неспортивным причинам.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 13:49
    немцы в россии не приживаются))) не климатит))
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
    сегодня в 13:48
    Фати запомнился попыткой верховой борьбы с Коллером)
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 13:16
    Кроме Кураньи остальные неликвид. Гыгыгы
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100