Рейтинг! 10 немецких футболистов в РПЛ

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сегодня, 13:13

У половины из их имеется опыт выступлений за Бундесманшафт, а двое становились чемпионами мира! «Соккер.ру» — о славных и бессмысленных немцах, выступавших в РПЛ .

10 место. Малкольм Баду («Спартак») — 0 матчей

Оказавшийся в «Спартаке» во многом благодаря знакомству с Томасом Цорном немецкий защитник с африканскими корнями пока не дебютировал в РПЛ , играл только за «Спартак-2» в ФНЛ , но все же 7 раз попадал в заявку главной команды «красно-белых» на матчи чемпионата, так что может считаться безучастным участником сражений в Премьер-Лиге. В частности, Малкольм со скамейки видел победу над ЦСКА в первом круге с дублем Самуэля Жиго. Понятно, что человек без появлений на поле может занять только последнее место, но так как причастность к РПЛ имеют только 10 немецких футболистов, Баду попал в топ-10.

9 место. Андре Шюррле («Спартак») — 18 матчей, 2 гола

От чемпиона мира и автора результативного паса в финале мундиаля ждали много большего, но Андре, вспыхнув в дебюте своей карьеры в Москве, быстро «отсырел» и потух. Большую часть времени в «Спартаке» Шюррле лечился или был не в форме, а когда выходил на поле, выглядел как мешок, который уговорили сыграть в футбол. Не удивительно, что «Спартак» отказался выкупать трансфер немца: Андре откровенно разочаровал, он уже не профессиональный футболист, а только прикидывается им.

8 место. Патрик Эберт («Спартак») — 25 матчей

Воспитанника «Герты», отыгравшего восемь сезонов за родной клуб, «Спартак» и лично Валерий Карпин присмотрели во время выступлений Патрика в Испании, где он действительно неплохо смотрелся в составе «Вальядолида», однако в России Эберт не сумел заиграть на уровне ожиданий ни у Карпина, ни у Якина. 25 матчей и 0 голов в активе (или пассиве?) вингера, правда отдал 4 результативные передачи. Хоть что-то.

7 место. Марвин Пурье («Уфа») — 13 матчей, 2 гола

В насыщенной карьере Марвина были дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль» (на юношеском уровне), а также «Шальке» и «Копенгаген». Именно из датского клуба Пурье на правах аренды приехал в «Уфу», в дебютном матче отдал результативную передачу на Стоцкого, но за весь сезон забил только два гола. Любопытно, что Марвин — один из двух немцев в РПЛ , который выступал за пределами Москвы.

6 место. Роберт Бауэр («Арсенал») — 16 матчей, 1 гол

Правый защитник перешел в «Арсенал» из «Вердера» прошедшим летом и моментально застолбил за собой место в стартовом составе тульской команды. Мощный, при этом мобильный Роберт классно вписался в РПЛ , да и с адаптацией у него проблем не возникло, ведь Бауэр появился на свет в русскоговорящей семье, которая в начале 90-х переехала в Германию из Казахстана. Учитывая, что дедушка и бабушка Роберта жили в России, а он сам не играл за Бундестим, защитник «Арсенала» может считать кандидатом в сборную.

5 место. Максимилиан Филипп («Динамо») — 15 матчей, 7 голов

«Динамо» выложило за Филиппа 20 миллионов евро дортмундской «Боруссии», и хотя игра Милли в цветах злейшего врага «шмелей» не всегда впечатляла, статистика у немца весьма крутая: 7 голов и результативный пас в 15-ти матчах. Впрочем, Филипп долго запрягал по объективным причинам: стиль Дмитрия Хохлова Максимилиану не подошел, зато при Новикове он в трех победных матчах совершал по два результативных действия.

4 место. Малик Фати («Спартак») — 46 матчей, 7 голов

Уроженец Берлина с турецкими корнями — первый гражданин Германии на футбольных полях России. Добротный защитник, запомнившийся, в том числе своей результативностью, оставил о себе добрую память. Малик — серебряный призер чемпионата России 2009 года, а еще он за каких-то несколько месяцев освоил русский язык и вполне прилично изъяснялся на великом и могучем. А ведь это тоже проявление профессионализма!

3 место. Бенедикт Хеведес («Локомотив») — 50 матчей, 4 гола

Бенедикт — первый чемпион мира от Германии в РПЛ , и у него получилось гораздо лучше, чем у Шюррле. Хеведес приехал после чемпионского сезона «Локо», поиграл с железнодорожниками в Лиге чемпионов, выиграл Кубок и Суперкубок России, забил несколько важных мячей. У Семина чемпион мира поиграл на всех позициях в обороне — и справа, и слева, и в центре.

2 место. Сердар Таски («Спартак») — 85 матчей, 3 гола

Еще один немецкий турок со спартаковской пропиской выделяется среди всех футболистов из Германии, поигравших в РПЛ . В чем же особенность Сердара? Таски — единственный немец, выигравший чемпионат России, причем в чемпионском сезоне «Спартака» защитник регулярно появлялся на поле в компании сначала Кутепова, а потом и Джикии. Конечно, за пять лет в «Спартаке» здоровье Сердара сбоило слишком часто, поэтому и сыграл не так много, как мог бы, но Таски не был равнодушен и показывал солидный класс, когда был в форме.

1 место. Кевин Кураньи («Динамо») — 151 матч, 56 голов