Десятка с плюсом. Остальной мир. Восьмидесятые

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вчера, 21:37

«Соккер.ру» завершает цикл рассказов о сильнейших вратарях 80-х годов прошлого века.

В футбол играют не только в Европе и Южной Америке. Было бы несправедливо забыть о голкиперах из других уголков земного шара. Большей его части. Тем более что там тоже было немало сильных мастеров своего дела. Начнём.

Тома Н'Коно (1955). Камерун. «Канон» 1976-82, «Эспаньол» 1982-91.

С одним из двух великих африканских вратарей вы уже встречались в главе, посвящённой Испании. И встретитесь ещё раз, в главе про девяностые. Ограничусь лишь тем, что Тома блестяще сыграл на чемпионате мира 1982, где пропустил один мяч в трёх играх, и то из-за кочки в штрафной площадке. Через восемь лет Н'Коно пропустил немало - только от нашей сборной четыре мяча. Но его команда стала первым представителем Африки, дошедшим до четвертьфинала чемпионата мира. «Неукротимые львы» дали бой англичанам и в итоге уступили в достойной борьбе. И не забудем о влиянии, оказанном Тома на юного Джиджи Буффона.

Жозеф-Антуан Белл (1954). Камерун. «Африка Спортс» 1980-81, «Аль-Мокавлун» 1981-83, «Марсель» 1985-88, «Тулон» 1988-89, «Бордо» 1989-91.

И про второго великого африканского вратаря вы читали, но уже в серии, посвящённой лучшим вратарям Франции. До сих пор спорят о том, кто круче — Тома или Жозеф? Оба были выдающимися голкиперами, причём не континентального масштаба. Но на чемпионатах мира лучше проявил себя герой предыдущего абзаца. В Италию Белл поехал под первым номером, но Валерий Непомнящий, работавший с камерунцами, заметил, что «дядюшка Жо» не очень-то верит в успешное противостояние с аргентинцами. В отличие от своего коллеги. Поэтому Белл просидел в запасе на двух чемпионатах мира. Зато выиграл два Кубка Африки — в 1984 и 1988 годах.

Мехди Сербах (1964). Алжир. «Куба» 1980-82 и 1983-86, «Монреаль Маник» (мини-футбол) 1983.

Возможно, кого-то смутит присутствие Сербаха в этом списке. На чемпионате мира 1982 года он пропустил два необязательных мяча в игре с чилийцами, чем помешал сборной Алжира выйти из группы. Но одну сенсацию в Испании Мехди сотворил. Он выстоял против сборной ФРГ и помог дебютантам мировых первенств обыграть одну из сильнейших команд мира. В Алжире Сербаха признали лучшим вратарём ХХ века. Наверное, не только за игру с немцами.

Табет Эль-Батал (1953-2005). Египет. «Аль-Ахли». 1973-91.

На протяжении 18 сезонов Табет оставался верным одному клубу — каирскому «Аль-Ахли», в составе которого он 11 раз выигрывал чемпионат Египта и дважды брал африканский Кубок чемпионов. В сборной своей страны Эль-Батал сыграл 87 матчей, участвовал во многих региональных турнирах, Олимпийских играх, а под занавес карьеры смог осуществить свою мечту — стал участником чемпионата мира. Однако сыграть на итальянских полях Табету не довелось.

Ахмед Шобаир (1960). Египет. «Аль-Ахли» 1980-96.

На чемпионате мира 1990 ворота «фараонов» защищал Ахмед Шобаир, который начинал третьим вратарём «Аль-Ахли». Потом стал вторым, а потом выдвинулся в первые. Девятикратный чемпион Египта и обладатель нескольких африканских кубков. Кстати, на ЧМ -90 и сборная Египта, и её вратарь выступили более чем достойно. Две ничьи — с голландцами и ирландцами, и одно поражение от англичан. Шобаир пропустил лишь два мяча в трёх встречах.

Завершив карьеру футболиста, Ахмед Шобаир брался за многие дела и во всех был успешен. Много лет заседал в парламенте Египта, был вице-президентом федерации футбола страны. Сейчас Ахмед — популярный футбольный комментатор, ведущий футбольного ток-шоу и видеоблогер.

Экрами Эль-Шабат (1955). Египет. «Аль-Ахли» 1971-87.

Присутствие в сборной двух вратарей из одного клуба — это явление редкое. А вот чтоб три голкипера вызывались из одной команды... Такое представить сложно. Всех троих сразу не вызывали, но почти два десятка лет ворота «фараонов» были отданы в распоряжение голкиперов «красных гигантов». Экрами Эль-Шебат был очень популярен в Каире и не только. «Монстр Африки» входит в десятку сильнейших вратарей континента ХХ века.

Заки Баду (1959). Марокко. «Видад» 1978-86, «Майорка»1986-92.

Один из сильнейших вратарей Африки прошлого века, четвёртое место в списке. Лучший футболист континента 1986. В том же 1986-м марокканцы, благодаря своему вратарю и капитану, стали первой африканской командой, преодолевшей групповой барьер чемпионата мира. «Львы Атласа» завершили нулевыми ничьими встречи с командами Польши и Англии, а потом обыграли португальцев 3:1. Достойно выглядела команда Марокко и её вратарь в 1/8 финала против немцев. Но единственная ошибка Баду за весь турнир оказалась роковой. За полторы минуты до окончания основного времени он неверно выстроил стенку, чем и воспользовался Лотар Маттеус.

Но после чемпионата мира Заки подписал контракт с испанской «Мальоркой» и на протяжении шести лет верно служил островитянам. Помог им выбраться из Сегунды, став при этом самым надёжным вратарём второго испанского дивизиона, добрался до финала Кубка Короля. И при этом марокканец обычно пропускал менее мяча за игру.

Хулио Сесар Арсу (1954). Гондурас. «Реал Эспанья» 1974-82, «Расинг» (Сантандер) 1982-83, АДЕТ 1983, «Тела Тимсе» 1983-85, «Олимпия» 1990.

Хулио было 15 лет, когда между Гондурасом и Сальвадором вспыхнула самая настоящая война, поводом для которой стала путёвка на чемпионат мира в Мексике. Досталась она в итоге сальвадорцам. А юный вратарь с тех пор мечтал хотя бы раз сыграть на мировом первенстве. И мечта сбылась. В 1982 году обе сборные добились права представлять Северную Америку на чемпионате мира. Но там, в Испании, соседи выступили по-разному. Команда Сальвадора проиграла все три встречи. Причём венграм с результатом 1:10.

А команда Гондураса выступила более чем достойно. Пусть заняла последнее место в группе, ну так и группа была представительной — сборные Испании, Северной Ирландии и Югославии. Две ничьих, в том числе с хозяевами чемпионата. И проигрыш югославам. В двух встречах гондурасцев явно засудили, назначив в их ворота более чем сомнительные пенальти.

Одним из героев той команды был вратарь Хулио Сесар Арсу, о блестящую игру которого разбилась атака испанцев. После этой ничьей у хозяев Мундиаля всё пошло наперекосяк. Арсу же пропустил на том турнире три мяча, из них только один с игры. И, конечно, он был достоин того, чтоб сыграть на турнире более чем в трёх встречах. А ещё Хулио наряду с Тома Н'Коно показали, что на темнокожих вратарей тоже можно положиться. До 80-х существовало некое предубеждение в отношении голкиперов с тёмным цветом кожи. Не ищите расизм там, где его нет. Никого же не смущает, что большинство сильных бегунов — темнокожие, а среди пловцов их — единицы. Просто считалось, что им не хватает стабильности, мастерства. Что они лучше чувствуют себя на других участках поля. Даже бразильцы, после неудач Моасира Барбозы на чемпионате мира 1950 и Манги на ЧМ -66, отдавали предпочтение белым голейрос. После 1982 года отношение изменилось. Выяснилось, что и среди чёрных есть прекрасные вратари.

Как и Н'Коно, Арсу после чемпионата мира остался в Испании. Но карьера в «Расинге» не заладилась. Хулио уехал в Сальвадор, потом вернулся в Гондурас. В 1985 году завершил карьеру, а через пять ненадолго вернулся. Сейчас Арсу тренирует женскую команду в своей стране.

Пабло Лариос (1960-2019). Мексика. «Сакатепек»1980-84, «Крус Асуль» 1984-89, «Пуэбла» 1989-94.

Пабло Лариос, точнее Пабло Лариос Ивасаки (мать вратаря была японкой) считался одним из сильнейших вратарей Мексики в восьмидесятые. Именно ему выпала честь сыграть на домашнем чемпионате мира, и надо сказать, что Лариос достойно справился со своей миссией. В пяти матчах Пабло пропустил два мяча, а его команда дошла до четвертьфинала, где оказала достойное сопротивление немцам. Сто двадцать минут не принесли успеха ни одной из сторон, а выиграть серию пенальти у Манншафт практически невозможно. За всю историю это получилось только у команды Чехословакии в финале чемпионата Европы 1976. Пабло продолжил защищать ворота мексиканцев и далее. Но на чемпионат мира 1990 мексиканцев не пустили, а потом пришла пора другого знаменитого голкипера — Хорхе Кампоса, с которым мы встретимся в девяностые.

Тони Меола (1969). США . «Вирджиния Кэвальерс» 1988-89, «Брайтон энд Хоув Альбион» 1990, «Уотфорд» 1990.

В 1990 году сборная США после долгого перерыва пробилась на чемпионат мира. В Италии ворота «звёздно-полосатых» защищал 21-летний Тони Меола. Американец итальянского происхождения оказался не только самым молодым вратарём на турнире, он ещё и носил капитанскую повязку в своей сборной.

Меола поиграл на разных позициях, прежде чем определился с местом на поле. Играл за юношеские и молодёжные сборные США , а потом из студенческого футбола (другого в стране не было) попал в первую сборную. В Италии американцы проиграли все три матча группового этапа, причём в первой встрече, с командой Чехословакии, Тони пропустил пять мячей. Но при этом взял 11-метровый и отлично проявил себя в игре с собратьями-итальянцами. Более того, это был только старт славной карьеры Меолы. Да и американская школа вратарей со временем стала весьма авторитетной.

Луис Габело Конехо (1960). Коста-Рика. «Картахинес» 1979-85, «Рамоненсе» 1985-90.

Наряду с аргентинцем Серхио Гойкоэчеа, этот голкипер стал одним из открытий чемпионата мира 1990. Сборная Коста-Рики сотворила сенсацию, когда вышла из группы, опередив команды Шотландии и Швеции. Да и с бразильцами команда Боры Милутиновича выглядела более чем достойно. Во многом благодаря вратарю, чья фамилия переводится с испанского как «кролик».

Конехо прекрасно сыграл и против шведов. Но травма помешала Луису сыграть в 1/8 финала с командой Чехословакии. Дублёр со своей миссией не справился — 1:4. Сборная Коста-Рики вернулась домой, а её болельщики потом сокрушались: «вот бы был здоров Конехо». А Луис, залечив травму, подписал контракт с испанским «Альбасете» и защищал его ворота на протяжении четырёх лет. Конехо был признан лучшим вратарём Коста-Рики ХХ века, а заодно и повлиял на выбор юного Кейлора Наваса.

Ахмед Эль-Тарабульси (1947). Кувейт. «Кувейт СК». 1964-83.

Вообще-то Ахмед — ливанец. Но ещё в юности он перебрался в Кувейт, где стал вратарём одной из сильнейших команд небольшой страны. Ахмед более двадцати лет защищал ворота национальной команды. Был участником московской Олимпиады, где проявил себя с хорошей стороны. Сборной СССР пришлось немало постараться, чтобы забить ему два мяча в четвертьфинале. Эль-Тарабульси защищал ворота команды Кувейта на первом (и единственном) для неё чемпионате мира. Со сборной Чехословакии ветеран отыграл очень прилично. Пропустил один мяч, да и тот с пенальти, который исполнял Антонин Паненка, чьё имя стало нарицательным. В скандальном матче с французами в воротах команды Кувейта побывало много мячей, но советский судья Мирослав Ступар засчитал четыре. Англичане забили два мяча, но Эль-Тарабульси спас свою команду от больших неприятностей.

Отыграв на чемпионате мира, Ахмед вскоре завершил карьеру футболиста и стал... священнослужителем, то есть имамом. Более того, через несколько лет он победил на конкурсе чтецов Корана. Сейчас бывшему вратарю уже за семьдесят, но он по-прежнему несёт службу в одной из мечетей Эль-Кувейта.

Раад Хаммуди (1953). Ирак. «Аль-Шорта» 1971-87.

Президент Национального олимпийского комитета Ирака в молодости был замечательным вратарём, который неоднократно признавался лучшим в странах Персидского залива. Наградой за многолетнюю службу стало участие на чемпионате мира 1986, где Хаммуди был капитаном сборной Ирака. В Мексике сборная Ирака проиграла все четыре встречи, однако ни одной претензии в адрес Раада не прозвучало.

Абдулла Аль-Деайя (1961). Саудовская Аравия. «Аль-Таи» 1979-93.

Старший брат знаменитого аравийца Мохаммеда Аль-Деайя тоже был сильным вратарём. Он дважды выиграл Кубок Азии. И оба раза признавался лучшим голкипером турнира. Но начинал Адбулла в гандболе, причём полевым игроком. В футбол пришёл в 15 лет, играл в нападении, а потом пришлось встать в ворота. Понравилось. И сам играл прилично, и младшего брата потом подтянул.

Фрэнк ван Хаттум (1958). Новая Зеландия. «Манурева» 1976-82 1990, «Крайстчёрч Юнайтед» 1983, «Папатуту» 1984, «Окленд Юниверсити» 1985-86, «Таурага» 1987-89.

Фрэнк сыграл на одном чемпионате мира — в 1982 году, где его команда проиграла все три встречи, в том числе и нашей сборной 0:3. В среднем ван Хаттум пропускал по четыре мяча за игру на испанском Мундиале. Но уберёг свою слабенькую команду от куда больших неприятностей. Кроме того, потомственный голкипер удачно играл и до, и после чемпионата мира. Международная федерация футбольной истории и статистики поставила ван Хаттума на второе место среди вратарей Австралии и Океании ХХ века вслед за Марком Босничем. Доверимся этой уважаемой организации.

Вот и подошёл к концу сериал о лучших, сильных и просто хороших вратарях восьмидесятых. На очереди следующее десятилетие. В котором тоже будет немало интересных личностей.