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Рейтинг! 10 горячих испанцев в РПЛ

вчера, 13:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Гарсия Хави
Гарсия Хави
Полузащитник
Навас Сесар
Навас Сесар
Защитник
Хурадо Хосе Мануэль
Хурадо Хосе Мануэль
Полузащитник

«Соккер.ру» вспоминает лучших представителей еще одной футбольной страны в отечественном чемпионате.

10 место. Рубен Рочина («Рубин») — 31 матч, 2 гола

Самый «испанский» клуб РПЛ — казанский «Рубин». Курбан Бердыев всегда с интересом смотрел на пиренейский футбол и тамошних футболистов, а в сезоне 2016/17 у «Рубина» был испанский тренер Хави Грасия, пригласивший в Татарстан сразу нескольких соотечественников. Большинство из них выступали в РПЛ неудачно, да и купленный за 10 млн евро у «Гранады» Рочина не оправдал возложенных на него надежд, но Рубен хотя бы забил пару раз и сделал 5 «ассистов». Мастерство у полузащитника было, а вот мотивации — маловато.

9 место. Альберто Сапатер («Локомотив») — 38 матчей, 1 гол

До перехода в «Локомотив» испанский хавбек поиграл за родную «Сарагосу», итальянский «Дженоа» и португальский «Спортинг», а в Москву приехал по приглашению Жозе Коусейру.  Под руководством этого тренера регулярно выходил на поле, а когда власть сменилась, потерял место в составе, а потом и в команде: при Кучуке Сапатера не заявили на сезон, он тренировался с «Локомотивом-2». Как выяснилось позднее, у Альберто тяжелое заболевание почек, из-за которого ему даже пришлось приостановить карьеру на два года. Сейчас он снова в «Сарагосе», за которую сыграл больше трех сотен матчей.

8 место. Родри («Спартак») — 28 матчей, 1 гол

Этого воспитанника «Барселоны» Валерий Карпин пригласил в «Спартак» запасным центральным защитником, учитывая, что от Серхио Родригеса не ждали подвигов, а его трансфер обошелся всего лишь в 400 тысяч евро, можно смело утверждать, что испанец со своей миссией в Москве справился. Родри сумел даже отметиться голом в дерби — поразил ворота «Локомотива».

7 место. Иван Маркано («Рубин») — 61 матч, 3 гола

Маркано — защитник серьезного уровня, это было видно и по выступлениям за «Рубин», правда, в России Ивану часто не хватало какой-то осознанности и сосредоточенности на футбольном поле. Но своей дальнейшей карьерой испанец подтвердил свой безоговорочно высокий класс: сыграл около 200 матчей за «Порту», забил за «драконов» 20 голов, носил капитанскую повязку в большом португальском клубе. Своей игрой в Португалии Маркано обратил на себя внимание «Ромы» и отметился в римском клубе, впрочем, в Италии провел всего один сезон, по ходу которого не имел твердого места в стартовом составе, и вернулся в «Порту», где снова рулит обороной.

6 место. Анхель Деальберт («Кубань») — 63 матча, 2 гола

Воспитанник «Кастельона» до перехода в «Кубань» успел поиграть за «Валенсию» времен Унаи Эмери, а в Краснодар Деальберт приехал, потому что ему предложили место в стартовом составе и Лигу Европы. Анхель в центре обороны действовал уверенно, «Кубань» в двух сезонах Деальберта держалась в верхней половине турнирной таблицы РПЛ и установила два важнейших для истории клуба достижения: заняла пятое место в чемпионате России и пробилась в основную сетку Лиги Европы, устранив в квалификации «Фейеноорд».

5 место. Виктор Альварес («Арсенал») — 73 матча, 2 гола

Левый защитник тульского «Арсенала» — каталонец по происхождению. Альварес провел шесть лет в «Ла Масии», но из школы «Барселоны» ушел в 13 лет в соседний «Эспаньол», где начал профессиональную карьеру и уверенно играл по молодости в команде Маурисио Почеттино, которому тогда только предстояло стать топ-тренером в Англии. Вот уже почти три года Виктор выступает в Туле, и представить без него «Арсенал» уже сложно.

4 место. Пабло Орбаис («Рубин») — 36 матчей, 1 гол

Орбаис приехал в Казань одновременно с Маркано, провел в футболке «Рубина» всего год, но оставил более целостное впечатление, чем Иван. Опытный Пабло, которому на момент переезда в Россию было уже 33, был игроком железной основы у Бердыева, выполняя задачи мозга и совести команды в центре поля. Это с Орбаисом «Рубин» дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где уступил только будущим победителям из «Челси». Легенда «Атлетика» из Бильбао (11 лет в баскском клубе и свыше 300 матчей) оставил о себе добрую память в Казани.

3 место. Хосе Хурадо («Спартак») — 77 матчей, 14 голов

У Хурадо насыщенная карьера: он воспитанник «Реала», который впервые громко заявил о себе в «Атлетико»: сыграл 125 матчей за «матрасников», выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, играя рядом с Давидом Де Хеа, Серхио Агуэро, Диего Форланом. После этих успехов Хосе перебрался в «Шальке», где завоевывал немецкие кубки вместе с Нойером и Раулем, а уже из Гельзенкирхена попал в Москву. Хурадо в «Спартаке» выделялся техникой и видением поля, но был склонен к праздности, поэтому классные матчи выдавал в лучшем случае через два на третий.

2 место. Хави Гарсия («Зенит») — 108 матчей, 7 голов

В первой тройке лучших испанских футболистов в РПЛ сплошь воспитанники «Реала». Хави даже 32 матча сыграл за «Королевский клуб», пока не уехал в «Бенфику». Между Лиссабоном и Санкт-Петербургом была еще остановка в «Манчестер Сити». С «Зенитом» Гарсия выиграл полный комплект внутренних российских наград и запомнился жесткой, а иногда и грубой игрой. Ну а чего вы хотели от злого опорного полузащитника?

1 место. Сесар Навас («Рубин» и «Ростов») — 321 матч, 5 голов

Неоспоримый лидер испанского футбольного табора в РПЛ! Сесар-Цезарь провел в России  10 лет, выступая преимущественно в командах Курбана Бердыева. Навас — чемпион России, обладатель Кубков и Суперкубков, участник Лиги чемпионов с «Рубином» и «Ростовом», да и вообще один из сильнейших защитников РПЛ всех времен безотносительно национальности.

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Все комментарии
NbKA555
NbKA555 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 13:23
Да там тоже интересный список ,ну про Вагнера бесспорно тут
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ NbKA555 (раскрыть)
сегодня в 12:46
Мне сказали уже. Этот пост я пропустил хотя больше всего ждал
NbKA555
NbKA555 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 12:40, ред.
Листай ниже в блогах ,уже было про Бразильцев
NbKA555
NbKA555
сегодня в 12:38, ред.
Ещё пишите о легионерах из других стран ,очень интересные статьи
Александр Чистяков
Александр Чистяков ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 17:23
Бразильцы уже были https://www.soccer.ru/blogs/record/1178951/vagner-lav-krasnodar
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 16:53
Ждём бразильцев. На первом по-любому Вагнер на втором и третьем халк и Фернандес. Дальше виллиан Карвальо, веллитон, Алекс, жо, Роберто Карлос. На десятое место можно поставить дуду или фернандо
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 16:35
Гарсия крыса, помню симуляцию с Головиным.
Заполярный
Заполярный
вчера в 16:09
Навас и Хурадо. Остальные для количества.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:05
испанцы почему то не запомнились)))
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
вчера в 14:46
Орбаис забивал Атлетико в ЛЕ 2012/13.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:24
Сесар однозначно лучший, как игрок и, как человек.
RomzesRZN
RomzesRZN
вчера в 13:59
Хави Гарсия - то ещё дно, какое ему второе место?) Он даже на фоне днищ из зенита не выделялся, что уж говорить о всём чемпионате)
G12ridul
G12ridul
вчера в 13:48
Правильно написано.
FROLL 001
FROLL 001
вчера в 13:30
Гарсия и Навас ничего, остальные шлак шлаком. Гыгыгы
makkie
makkie
вчера в 13:23
Навас, конечно - глыба!
Где бы ни играл, везде выделялся своей стабильностью, в особенности при Бердыеве.

Таких бы легионеров побольше в РПЛ.
Глядишь, и уровень чемпионата бы повысился. Звёзд с неба не хватают, зато свою работу выполняют прекрасно.

З.Ы. Хурадо в Спартаке тоже понравился. Типичный испанец, в меру лентяй, но зато выделялся техникой и забивал красивые голы.
Mikki
Mikki ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:16
Добрый день. Тогда и значения выигрыша придется пропорционально сокращать, иначе второе место всегда будет больше набирать, чем в остальных 15 группах.
shlomo
shlomo ответ Mikki (раскрыть)
вчера в 13:03
Уважаемая, администрация.....есть предложение....в связи с тем, что в июне будет много матчей, а за день набирается не так много "очков" можно ли сделать в группе на " точный счет" ставку на матч не в 500, а в 300 очков...????
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 13:01
Внесли свою лепту в РПЛ
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