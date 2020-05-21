Рейтинг! 10 горячих испанцев в РПЛ

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вчера, 13:00

«Соккер.ру» вспоминает лучших представителей еще одной футбольной страны в отечественном чемпионате.

10 место. Рубен Рочина («Рубин») — 31 матч, 2 гола

Самый «испанский» клуб РПЛ — казанский «Рубин». Курбан Бердыев всегда с интересом смотрел на пиренейский футбол и тамошних футболистов, а в сезоне 2016/17 у «Рубина» был испанский тренер Хави Грасия, пригласивший в Татарстан сразу нескольких соотечественников. Большинство из них выступали в РПЛ неудачно, да и купленный за 10 млн евро у «Гранады» Рочина не оправдал возложенных на него надежд, но Рубен хотя бы забил пару раз и сделал 5 «ассистов». Мастерство у полузащитника было, а вот мотивации — маловато.

9 место. Альберто Сапатер («Локомотив») — 38 матчей, 1 гол

До перехода в «Локомотив» испанский хавбек поиграл за родную «Сарагосу», итальянский «Дженоа» и португальский «Спортинг», а в Москву приехал по приглашению Жозе Коусейру. Под руководством этого тренера регулярно выходил на поле, а когда власть сменилась, потерял место в составе, а потом и в команде: при Кучуке Сапатера не заявили на сезон, он тренировался с «Локомотивом-2». Как выяснилось позднее, у Альберто тяжелое заболевание почек, из-за которого ему даже пришлось приостановить карьеру на два года. Сейчас он снова в «Сарагосе», за которую сыграл больше трех сотен матчей.

8 место. Родри («Спартак») — 28 матчей, 1 гол

Этого воспитанника «Барселоны» Валерий Карпин пригласил в «Спартак» запасным центральным защитником, учитывая, что от Серхио Родригеса не ждали подвигов, а его трансфер обошелся всего лишь в 400 тысяч евро, можно смело утверждать, что испанец со своей миссией в Москве справился. Родри сумел даже отметиться голом в дерби — поразил ворота «Локомотива».

7 место. Иван Маркано («Рубин») — 61 матч, 3 гола

Маркано — защитник серьезного уровня, это было видно и по выступлениям за «Рубин», правда, в России Ивану часто не хватало какой-то осознанности и сосредоточенности на футбольном поле. Но своей дальнейшей карьерой испанец подтвердил свой безоговорочно высокий класс: сыграл около 200 матчей за «Порту», забил за «драконов» 20 голов, носил капитанскую повязку в большом португальском клубе. Своей игрой в Португалии Маркано обратил на себя внимание «Ромы» и отметился в римском клубе, впрочем, в Италии провел всего один сезон, по ходу которого не имел твердого места в стартовом составе, и вернулся в «Порту», где снова рулит обороной.

6 место. Анхель Деальберт («Кубань») — 63 матча, 2 гола

Воспитанник «Кастельона» до перехода в «Кубань» успел поиграть за «Валенсию» времен Унаи Эмери, а в Краснодар Деальберт приехал, потому что ему предложили место в стартовом составе и Лигу Европы. Анхель в центре обороны действовал уверенно, «Кубань» в двух сезонах Деальберта держалась в верхней половине турнирной таблицы РПЛ и установила два важнейших для истории клуба достижения: заняла пятое место в чемпионате России и пробилась в основную сетку Лиги Европы, устранив в квалификации «Фейеноорд».

5 место. Виктор Альварес («Арсенал») — 73 матча, 2 гола

Левый защитник тульского «Арсенала» — каталонец по происхождению. Альварес провел шесть лет в «Ла Масии», но из школы «Барселоны» ушел в 13 лет в соседний «Эспаньол», где начал профессиональную карьеру и уверенно играл по молодости в команде Маурисио Почеттино, которому тогда только предстояло стать топ-тренером в Англии. Вот уже почти три года Виктор выступает в Туле, и представить без него «Арсенал» уже сложно.

4 место. Пабло Орбаис («Рубин») — 36 матчей, 1 гол

Орбаис приехал в Казань одновременно с Маркано, провел в футболке «Рубина» всего год, но оставил более целостное впечатление, чем Иван. Опытный Пабло, которому на момент переезда в Россию было уже 33, был игроком железной основы у Бердыева, выполняя задачи мозга и совести команды в центре поля. Это с Орбаисом «Рубин» дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где уступил только будущим победителям из «Челси». Легенда «Атлетика» из Бильбао (11 лет в баскском клубе и свыше 300 матчей) оставил о себе добрую память в Казани.

3 место. Хосе Хурадо («Спартак») — 77 матчей, 14 голов

У Хурадо насыщенная карьера: он воспитанник «Реала», который впервые громко заявил о себе в «Атлетико»: сыграл 125 матчей за «матрасников», выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА , играя рядом с Давидом Де Хеа, Серхио Агуэро, Диего Форланом. После этих успехов Хосе перебрался в «Шальке», где завоевывал немецкие кубки вместе с Нойером и Раулем, а уже из Гельзенкирхена попал в Москву. Хурадо в «Спартаке» выделялся техникой и видением поля, но был склонен к праздности, поэтому классные матчи выдавал в лучшем случае через два на третий.

2 место. Хави Гарсия («Зенит») — 108 матчей, 7 голов

В первой тройке лучших испанских футболистов в РПЛ сплошь воспитанники «Реала». Хави даже 32 матча сыграл за «Королевский клуб», пока не уехал в «Бенфику». Между Лиссабоном и Санкт-Петербургом была еще остановка в «Манчестер Сити». С «Зенитом» Гарсия выиграл полный комплект внутренних российских наград и запомнился жесткой, а иногда и грубой игрой. Ну а чего вы хотели от злого опорного полузащитника?

1 место. Сесар Навас («Рубин» и «Ростов») — 321 матч, 5 голов