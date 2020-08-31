В Серии А 20 лет не было российской звезды. Миранчук променял деньги на карьеру в топ-5

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вчера, 11:00

Головин заиграл во Франции, а Алексей начнет в веселой команде в Италии. «Соккер.ру» желает всем смелым футболистам успехов.

Выбрал конкуренцию вместо денег

Алексей мог заключить контракт с «Зенитом» — получил бы деньги и новые титулы. Даже если в конкретном сезоне команда Семака провалится, то финансовый отрыв такой, что уволят Медведева и Рибалту, найдут еще пяток Дугласов Сантосов – прекрасный футболист, без понтов, и вернутся на вершину, как получилось с Ракицким, Барриосом и Азмуном.

Алексей легко мог остаться в «Локомотиве». Продажа Миранчука лишь за 15 млн евро с бонусами связана строго с тем, что через год ушел бы бесплатно. Зато скауты «Аталанты» и лично Гасперини поставили плеймейкеру «Локомотива» очень высокую независимую оценку, не стали откладывать сделку, значит, он им нужен уже в сентябре.

Алексей мог отказать «Аталанте» — похоже, так изначально и поступал, грезил скорее футболками «Севильи» или «Милана». Но кто сказал, что клуб из Бергамо хуже для старта в топ-5? Непросто найти более здоровый здесь и сейчас коллектив. Например, у Иличича давняя депрессия – его понимают и помогают. У Малиновского были проблемы с адаптацией на старте сезона – Руслан набрал форму летом. А Пашалич как добавил?

Все названные на разных участках поля могут быть конкурентами Алексея, не говоря о Папу Гомесе. Вместо контракта для будущих внуков с «Зенитом» Миранчук выбрал отсутствие гарантий. Кроме одной: в Бергамо получит школу, которую ему ни Кикнадзе, ни Мещеряков, ни Николич дать не могут. Из этой тройки никого до Конте в «Интер» великий и ужасный Беппе Маротта не звал, а Гасперини мог стать тренером «нерадзурри». Но остался в «Аталанте» и усилил состав Миранчуком.

«Аталанта» — уникальный коллектив

Магия нового клуба Алексея в том, что там крайне редко кто-то реально талантливый не заиграл за последние годы. Миранчук в идеальной для себя форме – много голов, а травма несерьезная, успеет к старту Серии А восстановиться, имея преимущество над соперниками и напарниками, ведь уже вошел в сезон. А параллельно попадает в рассадник для талантов любого возраста.

Пашалич заиграл и уже растет в цене. Луис Муриэль забивал голы, выпал из основы, но в стоимости не упал. Побежал к голам Сапата, который пришел за 12 млн евро, а сейчас его контракт оценили в 40. Голлини мог сидеть в «Астон Вилле», а так сыграл в четвертьфинале Лиги чемпионов — вратарь набрал себе вистов. Де Рон, Иличич, Паломино, Госенс и Хатебур не пожалели, что оказались в «Аталанте». И Миранчук не пожалеет, если будет в порядке здоровье и окажется готов к конкуренции, которой в РПЛ был лишен.

У Гасперини будет несколько вариантов ведения игры, у «Аталанты» есть Папу Гомес – главный плеймейкер, но прелесть ситуации для Алексея – играть дают всем. Речь об атакующей машине, что работает тонко, как любит Миранчук. В закрытом и рациональном «Локомотиве» у хавбека и второго форварда не было столько моментов, как может быть в «Аталанте». Также есть шанс зажечь в еврокубках, атакующий хавбек сборной России попадает в благополучный коллектив.

Дедушка Гасперини создал четкую тренерскую команду с диким подходом к тактике. Играть, как «Бавария», можно, если у тебя состав Флика – бесполезно копировать нюансы. А вот тактику «Аталанты» будут изучать сейчас все приличные клубы и наставники Европы. Тут тебе и прекрасный персональный прессинг, и шикарные фланги, и великолепная работа атакующих хавбеков перед штрафной площадью, и неуловимый сразу универсализм игроков нападения.

От «Милана» осталось лишь имя

Увы, надеюсь, временно. Но Миранчук выбрал стиль, а не деньги или статус. В «Милане» заплатили бы больше. Но идет за мечтой, как сам сказал. Да и не обидят Алексея в Бергамо, там принимали и менее одаренных ребят, поднимая их уровень. Миранчук за последние месяцы стал самостоятельнее на поле, хотя ему полезно пройти путь Горецки – не обязательно думать о бицепсах, но выносливость в Серии А нужна.

У Алексея будет много матчей против клубов уровня «Ювентуса», «Интера», «Лацио», «Наполи» и «Ромы» (плюс ЛЧ ), поэтому надо подумать о физике. Над движением и темпом надо работать постоянно. Любовь к паузам может быть главным врагом Миранчука в Италии, «Аталанта» работает на дикой скорости. Опасения при переезде человека, что до 2017-го года жил в общежитии «Локомотива», присутствуют, но простота игрока в быту ему пригодится в Бергамо.

Алексей Миранчук точно стал потерей для «Локомотива», но «железнодорожники» были лишены вариантов – или получить деньги и потерять атакующего игрока сейчас, или через год брат Антона выбрал бы себе новый клуб в качестве свободного агента. Допускать такое нельзя, в Москве у руководства клуба и так граната в руке, а чеку унес с собой Сёмин, так что Миранчук ушел вовремя, без скандалов. Жаль лишь, что в недавнем матче за «Локомотив» получил травму.

Зато теперь получает паузу без игры сборной России на переезд и адаптацию к новому месту. У Алексея должно получиться, поскольку реально хотел в Италию или Испанию, уже не мальчик, чтобы захандрить, а самое главное – выбрал идеальный клуб для созидателя. В проблемном «Милане» надо таскать рояль за Златаном. Причем Ибрагимович, если не сойдется с кем-то изначально, потом спуску не даст. Особенно сейчас, когда вся Италия гудит о его романе с великолепной Дилеттой Леотта. В «Лацио» уже есть глубинный плеймейкер – Луис Альберто, а Иммобиле может уехать в «Барселону».

А вот «Аталанта» — маленький, но гордый клуб со вкусом к хорошему атакующему футболу. Еще год назад говорили, что им будет сложно повторить успех уже позапрошлого сезона. И сейчас вероятность, что пойдут вниз в таблице Серии А выше. История, как у Головина, ведь «Монако» без него успел выиграть чемпионат Франции, а потом начал распродажу и скатился. Однако не важно, как будет играть вся «Аталанта», если сам Миранчук зажжет. Скаутам плевать на место клуба в таблице, они смотрят на игрока.

Россиянин вернулся в Серию А

В идеале первый за двадцать лет звездный россиянин в Серии А должен видеть в новом клубе удачный трамплин для будущего еще более интересного вызова. А пока вспомним, что последним россиянином в высшей лиге Италии формально был Будянский, но не того полета птица. Фактически Серия А двадцать лет без звезд из России. В 90-х были Колыванов, Шалимов и Аленичев, но они уже давно тренеры.

Миранчук открывает рынок для футболистов из РПЛ . А одновременно не должен подвести самого себя. Лучшим футболистам российской лиги, если возраст позволяет, нужно в топ-5, поскольку там все совершенно иначе. В Серии А будет интересно, как и в ЛЧ . Пусть Алексей не самый темповой парень, но соображает прекрасно. В «Аталанте» такому человеку найдут применение, иначе не отдавали бы 15 млн евро, зная, что уже зимой можно было начинать переговоры с будущим свободным агентом.

А всем скептикам еще раз напомним – Миранчука выбрали сами итальянцы, раз Будянский воспитывался в «Ювентусе», все тренеры всех клубов Серии А отказывались ото всех россиян до Алексея почти двадцать лет. А кто соглашался, как тренер «Вероны» в случае с Нигматуллиным, – тот пожалел. Алексея оценили в «Ювентусе» – после удачных матчей против туринского клуба, оценил «Милан», а теперь за него отдал хорошие деньги Гасперини. Далеко не последний наставник мира здесь и сейчас верит в Миранчука.

Так почему бы не порадоваться за парня, который осуществил свою детскую мечту? Шанс получит, клуб выбрал симпатичный – не из тех, где не дают играть, но одновременно такой, которому конкретно Алексей может помочь, ведь его легко представить в схемах Гасперини между линиями. Малиновскому, который больше любит контроль мяча с ударами, чем вертикальные пасы, в «Аталанте» было поначалу сложнее. А вот Миранчук может быстро заиграть. Хочется в это верить, хотя никто торопить не станет.

Попадает к очень опытному наставнику, что абсолютно точно знает, чего хочет. И кто ему нужен на поле, ведь Алексей стал главной летней ставкой «Аталанты». Ответ всем скептикам, что не верили в отъезд Миранчука в топ-5. Головин хорош в «Монако» — и легкого ему восстановления после свежей небольшой травмы, а брата Алексея оценим в Серии А. Через три недели стартует новый итальянский чемпионат, начнется самое увлекательное в спортивной жизни Миранчука испытание, которое одновременно становится наградой за его прогресс в РПЛ .