Победитель Лиги чемпионов и напарник Роналду — идеальные и неожиданные новички «Ливерпуля»

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вчера, 16:07

Огромные деньги Юргену потратить не разрешили, одна серьезная сделка сорвалась. Но «Соккер.ру» расскажет, как Эдвардс вышел из положения.

Майкл Эдвардс снова сработал выше всяких похвал

Поскольку спортивный директор «Ливерпуля», что работает в клубе почти четыре года – в ноябре годовщина, не светится, как тот же Вудворд, и не имеет магического ареола, как у его коллеги Мончи из «Севильи», то про Майкла многие не знают. Его даже по фотографии не все узнают, настолько редко о нем говорят. Но это несправедливо, поскольку Клопп уверен – человек из соседнего кабинета невероятно важен.

И за Эдвардса говорит его работа. У «Ливерпуля» были сезоны, когда крутые трансферы шли вперемешку со слабыми. Но КПД вырос при новом спортивном директоре. Приход Мане за 41 млн евро многие встретили скептически – давно передумали. Стоимость трансфера ван Дейка многих испугала – зря. Салаха взяли за 42 млн евро, а сейчас он стоит в три раза больше, причем как минимум. Да и продажа Коутиньо за 145 (подписали за 13 еще до Эдвардса) – в золотом фонде удачных трансферов.

Связка Юргена и Майкла работает, ведь немец обеспечивает результат – читай, прибыль, а англичанин ее грамотно тратит на усиление. И хотя в прошлом сезоне взяли паузу в трансферах, ведь состав был сформирован под чемпионство и правки вносить намного сложнее, летом Клопп ждал точечное усиление. И Алькантара с Жотой не были под первыми номерами в списках.

«Ливерпуль» искал форварда и сначала выбрал Вернера

Клопп не скрывает, что у него хорошие отношения с Тимо. Поэтому долгое время трансфер немца в «Ливерпуль» казался делом решенным – так и было, общались давно. «Лейпциг» просто ждал конца сезона и щедрого предложения. Но затем вмешались понятные обстоятельства в экономике, и когда Юрген пошел к руководству с просьбой пригласить конкурента для Фирмино, то получил категоричный отказ – на тот момент у «Ливерпуля» не было свободных денег, чтобы встревать в аукцион с «Челси». Плюс Чех и Лэмпард навестили семью Вернера в Германии, проявили заботу к новичку.

Так «красные» лишились универсального форварда, который вписывается в тактические схемы Клоппа и мог заменить Фирмино на острие, ведь тоже – нетипичный центральный нападающий, имеющий опыт игры на других позициях. Тоже молодой, как и Бобби на момент приезда в АПЛ , тоже из Бундеслиги. Клопп шел по знакомому пути, но на тот момент «Ливерпуль» не был готов тратить большие деньги. И трансфер Алькантары тоже не рассматривался – полгода назад еще никто и подумать не мог, что испанец сам решится на уход из беспечной «Баварии».

Но Тьяго оказался тем, кто сам выбирает путь. Редкий случай, когда футболист быстрее, чем наставник или спортивный директор, определяется с будущим. У Клоппа Рождество наступило раньше – получил подарок под елку. А затем включился Эдвардс, не отдал испанца другим и убедил американских боссов «Ливерпуля» заплатить 30 млн евро за возрастного новичка, у которого истекал контракт с «Баварией».

Тьяго сделает центр поля чемпионов более интеллектуальным

Алькантара – большой футболист. Это как подписать Хаби Алонсо, готовый мозг команды, даже если никогда в ней ранее не играл. Также посмотрите на список хавбеков Клоппа. Там есть универсал Фабиньо, ветеран Милнер, напористый Окслейд-Чемберлен, подменявший Фирмино в атаке, темповой Наби Кейта и капитан Хендерсон. И никого из списка не назвать глубинным плеймейкером, как и Вейналдума, что теперь собрался в «Барселону», ведь понимает – капитан Хендерсон и новичок Алькантара занимают два места в основе из трех.

Клоппу логично использовать Тьяго выше, чем он играл в «Баварии». Решение сместить Киммиха ближе к чужим воротам и наделить диспетчерскими привилегиями в исполнении Флика могло подтолкнуть испанца сменить одного чемпиона на другого. В «Ливерпуле» же своего Де Брюйне нет – отсюда высокая игра Александера-Арнольда по правому флангу со смещениями и большим количеством голевых передач не только в стиле латераля – прострелами, но и диагоналями, не доходя до линии штрафной. Одним словом, в перечне Клоппа не было в прошлом сезоне настолько же умного и тонкого полузащитника.

А это значит, что вроде бы идеальный чемпионский состав «Ливерпуля» новичок Алькантара реально может усилить. Это будет главная тактическая ставка? До вчерашнего вечера так и было, ведь грек Цимикас из «Олимпиакоса» приехал, чтобы страховать Робертсона в дни, когда Эндрю нужно будет отдохнуть. Но Клопп решил, что ему нужно все-таки поменять Вернера на человека из того же списка скаутов – найти форварда.

Фирмино впервые в шаге от лавки запасных в «Ливерпуле»

Бобби всем хорош – и фанатов «красных» в мире, где футболистам еще разрешалось ходить по ресторанам, поздравлял. И Алиссону с Фабиньо помогает создать бразильскую футбольную колонию идеального размера. Фирмино на пиковых для себя отрезках был в пятерке самых уместных центральных форвардов мира, а по необычности подхода с ним могут сравниться единицы – на ум приходит Бензема с его жертвенностью напарникам. Но Роберто не является центральным форвардом изначально, хотя и стал частью трио с Мане и Салахом.

Клопп явно не собирается менять стиль – схема «4-3-3» остается, поскольку подходит идеально, но посмотрите на статистику Фирмино в последнее время. Непонятно, с чем это связано – возможно, бразильская душа закисла на карантине без привычного темпа жизни, но Роберто не становится лучше. Он в фазе Суареса – когда важнейший для своего клуба человек не забивает столько, как нужно на его уровне, и в решающий момент. По голам Фирмино выдал худший сезон в «Ливерпуле» из пяти – 10 мячей по всех турнирах. Нехватка мячей от форварда стоила вылета из Лиги чемпионов, где по пути «Атлетико» можно было дойти до финала против «Баварии».

Но Бобби не спас, поэтому вчера «Ливерпуль» представил новичка – Диого Жоту. Это неочевидная ставка, главные инсайдеры АПЛ подтвердили сделку всего на семь часов раньше, чем это сделал Нуну Эшпириту Санту. Но если присмотреться к португальцу, то именно Диого – идеальный нападающий для команды Клоппа. Возможно, не так крут, как Вернер, но всем хорош именно для роли Фирмино 2.0.

Юрген нахваливает Жоту, как мало кого из футболистов

И английский язык знает, и в обороне пашет. Клопп аргументировал подписание Жоты тремя ключевыми словами – «желание, жадность, направление». Желание играть на высоком уровне, ведь у Жоты 44 гола в 131 игре за «Вулверхэмптон», жадность к мячу, которая нужна, чтобы разгрузить Салаха и Мане, когда это нужно, и направление – прекрасен в движении. Португалец работал в другой схеме, где был центральный форвард Хименес, но Жота в декабре отпразднует всего 24-й день рождения.

Он молодой, стиль можно подстраивать под потребности «Ливерпуля», хотя и так вписывается идеально – мнение Клоппа. Взять такого форварда за примерно 43-45 млн евро – большая удача, ведь теперь или Фирмино покажет класс и оставит Жоту рядом с Ориги в роли джокеров, или португалец станет третьим в связке с Мане и Салахом. Плюс его универсальность пригодится на случай смены схем. Амбициозный игрок – хочет чаще быть напарником Роналду в сборной, с техникой, с умением сменить направление движения и с голевым чутьем был нужен. Изначально выбрали Вернера, не хватило денег – взяли португальца, их у «Вулверхэмптона» много.

Если в весть о трансфере Адама Траоре поверить было сложно – играет на позиции Салаха, то Диого пришел, поскольку может выступать на острие или закрыть место «десятки» при переходе на «4-4-2». Жота еще больший универсал, чем Вернер, но его не планировали подписывать, если бы не сорвался трансфер немца. Зато Клопп не остался без усиления, хотя «Ливерпуль» не провел такую бурную трансферную кампанию, как их нынешний соперник – «Челси». Но если Алькантара и Жота заиграют, то пиренейский акцент сделает «красных» еще более вариативными и опасными.