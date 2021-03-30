Кто заменит Агуэро в «Манчестер Сити»? Кандидаты, от которых голова идёт кругом

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вчера, 18:11

Лондонский Ураган, норвежский Шторм или французская Молния?

«Манчестер Сити» выиграл 22 из 30 матчей АПЛ в нынешнем сезоне и уверенно лидирует в турнирной таблице, команда Хосепа Гвардиолы продолжает бороться за победы в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке английской лиги. «Горожане» учатся доминировать, но нельзя сказать, что это команда без слабых мест. Это может показаться странным при первом прочтении, но «Ман Сити» не так уж хорош у чужих ворот.

Во-первых, упала средняя результативность: вместо 2.5 голов в среднем за игру в трех предыдущих сезонах «горожане» в нынешнем чемпионате забивают 2.1 гола. Во-вторых, в тройке лучших бомбардиров команды в АПЛ нет центрального нападающего: 12 голов у хавбека Гюндогана, по 9 у фланговых Стерлинга и Мареза. И только на четвертом месте идет Габриэль Жезус с 7 голами.

Бразилец уже не так юн, чтобы бесконечно подбадривать его: в субботу Жезусу исполнится 24 года, а до эффективности лучших образцов Агуэро пока далеко. Габи не выглядит эффективной заменой Куну, который мало играл в этом сезоне из-за травм и болезни, а вчера объявил о своем уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона.

«Горожанам» нужна новая «девятка», новый ударный нападающий. Еще в октябре Гвардиола обмолвился о том, что если «Ман Сити» решит купить нападающего, то это должен быть форвард, «выступающий в одной лиге с Габриэлем и Серхио». Пеп добавил, что клуб не может себе позволить такую покупку, но он вообще любит преуменьшать финансовые возможности «Манчестер Сити» и предпочитает избегать разговоров об уже состоявшихся тратах.

При этом за пять неполных лет на «Этихаде» клуб купил для Гвардиолы футболистов на 950 миллионов евро. Ни один тренер в мире не может даже мечтать о таких масштабных вливаниях в состав. И неужели грядущим летом «Сити» что-то помешает перевалить за миллиард евро в статье расходов «футболисты для Пепа»? Думаю, преодоление этой отметки неизбежно, сколько бы ни прибеднялся сам Гвардиола.

Нужно обратить внимание, что Хосеп в текущем сезоне преобразовал атакующую систему «Манчестер Сити», чтобы сделать команду менее зависимой от классического центрального нападающего, однако сделал он это под давлением обстоятельств — травм Агуэро и невысокой продуктивности Жезуса. Ни один тренер в мире, в том числе Гвардиола, не откажется добавить в команду форварда экстра-класса.

Эрлинг Холанд («Боруссия Дортмунд»)

Норвежца наравне с Килианом Мбаппе называют игроком, который определит футбольную реальность в следующем десятилетии. Холанд — это настоящий автомат по забиванию голов, его статистика говорит сама за себя. Стоит напомнить, что отец Эрлинга, Альф-Инге, играл за «Манчестер Сити», так что связующая ниточка между клубом и форвардом уже имеется. В то же время есть сомнения относительно того, попадет ли Холанд в игровую концепцию Гвардиолы, который предпочитает более элегантных и разноплановых нападающих. Сам Эрлинг ориентируется на Ибрагимовича, а об отношениях своего кумира с Гвардиолой он может узнать из книги Златана.

Харри Кейн («Тоттенхэм»)

У «Тоттенхэма» нет никакого желания отпускать своего звездного нападающего, но сам Харри может попроситься на выход, ведь «шпорам» грозит еще один сезон без Лиги чемпионов, а у шикарного Кейна, который летом отметит 28-й день рождения, по-прежнему 0 трофеев в карьере. Если за ним придет «Сити», «Тоттенхэму» будет очень сложно удержать своего лидера и капитана, несмотря на действующий до 2024 года контракт.

В Англии всерьез говорят о том, что Кейн должен заменить Агуэро в «Манчестер Сити», местные эксперты убедительно говорят о том, что набор навыков, успешные выступления в АПЛ и послужной список англичанина перевешивают его технические недостатки, которые могут проявиться в схемах Хосепа Гвардиолы. Но есть и альтернативное мнение: если и платить огромные деньги, то за прогрессирующую звезду, а не за форварда, который уже находится на пике карьеры.

Килиан Мбаппе ( ПСЖ )

Предполагается, что Мбаппе рано (будущим летом) или поздно (в следующем году) перейдет в мадридский «Реал», за который болеет с детства, однако истекающий в 2022 году контракт француза с ПСЖ делает его лакомым кусочком для всех топ-клубов. Тем более, «Реал» на фоне пандемии испытывает финансовые затруднения. Разностороннее одаренный Мбаппе — настоящая находка для Гвардиолы, но подписать его будет очень сложно. Тут и тяготение футболиста к «Мадриду», и тонкие восточные дела: катарские владельцы ПСЖ сделают все возможное и невозможное, чтобы не отдать свою главную звезду клубу с хозяевами из ОАЭ .

Ромелу Лукаку («Интер»)

Мощный форвард уже играл в Манчестере за «Юнайтед», а после отъезда в Италию разрывает Серию A – 42 гола в 62 матчах. Результативная игра Лукаку станет серьезным подспорьем для первого Скудетто «нерадзурри» за 10 лет. Однако в ближайшее время клуб ждут перемены на уровне владельца, что может отразиться и на команде. Если «Интер» не сможет удержать своих лучших игроков, в число которых входит бельгийский форвард, то Ромелу прямая дорога в АПЛ , где он еще не сказал своего последнего слова. Впрочем, относительно Лукаку есть целый ряд сомнений: он на том же этапе карьеры, что и Кейн, относится к типу форвардов, которых Гвардиола не умеет «готовить», а еще выступления за МЮ в прошлом могут сыграть свою роль.

Лаутаро Мартинес («Интер»)

Но в «Интере» есть и другой форвард, которого уже называли наследником Агуэро. Будет особенно символично, если именно Лаутаро заменит Серхио в «Манчестер Сити». Мартинес является ровесником Габриэля Жезуса, и он является интересным материалом, из которого скульптор Гвардиола может вылепить идеального форварда для своей команды. Правда, в «Интере» аргентинец проявляет себя рядом с большим Лукаку, будет ли он так же полезен в роли одинокой «девятки»?

Жоау Фелиш («Атлетико Мадрид»)

Еще один дрейфующий форвард, вписывающийся в представления Хосепа Гвардиолы о прекрасном. В 2019-м «Атлетико» приобрел Фелиша у «Бенфики» за 126 миллионов евро, и хотя португалец пока далек от того, чтобы оправдать вложения «матрасников», не стоит забывать, что ему только 21 год, а в более атакующей команде, чем «Атлетико», и статистика может быть совершенно иной. Обладающий естественным пониманием игры и выдающейся техникой Жоау может заинтересовать Пепа больше остальных кандидатов, так как он способен добавить «Сити» множество вариантов построения атаки.