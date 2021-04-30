«Ювентус» продает Роналду и возвращает Аллегри. Рискуют оказаться в Лиге Европы

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вчера, 16:00

Возможна отставка Пирло, но дальше только интереснее.

У туринцев слабый сезон в Серии А

Смотрим на результаты, чтобы объяснить будущую смену тренера. «Ювентус» в четверке, у них поровну очков с «Наполи» и «Миланом», по 66. Но «Интер» оторвался на 13 за пять туров до финиша, может стать досрочным чемпионом.

По голам «Ювентус» на четвертом месте, но из 65 мячей 25 забил Роналду. Только Влахович из «Фиорентины» и Сими из «Кротоне» имеют высшую долю голов. Роналду собрал 38 % мячей, но не помогло – не лидируют.

По ударам уступают «Наполи» и «Аталанте». По голам лишь четвертые, причем «Аталанта», что обыграла Пирло, выше на 13 голов. «Ювентусу» отдают мяч, но и это не подвиг, ведь у «Сассуоло» владение выше.

С Пирло не выдали мощный сезон. И не сыграли на классе – потеряют титул. Получили фаворита в плохой форме. И это еще мало пропускают, хотя по допущенным ударам «Ювентус» лишь шестой в Серии А, снова вне первой четверки.

Но секрет защиты прост – чемпион лучший по проценту сэйвов. Владение мячом привело к низкому количеству ударов соперников в створ, а форма голкиперов подстраховала ошибки защиты. Пирло мог завести «Ювентус» даже ниже первой пятерки.

Никого не впечатлил «Ювентус» Пирло

«Ювентусу» остались матчи против «Удинезе», «Милана», «Сассуоло», «Интера» и «Болоньи». В первом круге всех, кроме команды Конте, обыграли. Но с учетом конкуренции – даже «Аталанта» ничего не гарантировала, любая ничья может стать смертельной и лишить чемпиона места в ЛЧ .

Да и плей-офф турнира не удался. «Порту», «Лион» и «Аякс» справлялись с чемпионами Италии. Все красавцы, но не фавориты. Ни у кого нет Роналду, чтобы отыграться против «Атлетико». А ведь для Аньелли, как и для его американского родственника Джона Элканна, Лига чемпионов – заветная цель.

С 1996-го кубок чемпионов не гостил в музее «Ювентуса». За десятилетия у соперников выработался иммунитет в матчах против туринцев в плей-офф ЛЧ . А дальше опыт переняли клубы Серии А. «Ювентус» проиграл «Интеру», «Наполи» и «Аталанте», то есть Конте, Гаттузо и Гасперини показали, что не слабее Пирло.

Филиппо Индзаги, располагая лишь составом «Беневенто», сыграл аналогично. Если на старте сезона ничьи Андреа против «Ромы», «Кротоны» и «Вероны» списали на отсутствие опыта и притирку с командой, то как быть с потерей четырех пунктов в трех последних матчах Серии А?

Очевидно, что «Ювентус» может не решить ни одну из задач на сезон, если уступят в чемпионате «Интеру». Уже вылетели из ЛЧ от «Порту», а 19 мая ждет финал Кубка Италии против «Аталанты». И, если учесть ничью и поражение от Гасперини в Серии А, фаворитом Пирло не будет.

Если Андреа вообще доберется до финала с «Ювентусом». Сообщают, что Аллегри в форме пожарного приехал в Турин на пепелище Суперлиги. Элканн и Аньелли понимают, что поражения на всех фронтах фанаты им не простят. Особенно с учетом финансовых проблем.

Роналду теряет интерес и не фанат Аллегри

На безрыбье и рак рыба, а признание своих ошибок красит руководителей – возможно, Аньелли и Элканн осознали, что Аллегри подходил «Ювентусу» лучше, чем Сарри и Пирло. Вот только разве Массимилиано не советовал боссам туринцев избавиться от Роналду, чтобы не было перекоса на одного человека?

Гармоничные связи с Дибалой и Моратой, чтобы собирали по 120 голов за сезон, не созданы. При этом остальных звезд может раздражать зарплата португальца. Не забывайте, что богачи тоже бывают жадными. С учетом долгов «Ювентусу» надо думать на два шага вперед. Сыграют с огнем, оставляя Пирло.

И могут не получить ни копейки за Роналду, если затянут с расставанием. Зато получат капризную звезду, которая в Лиге Европы играть не хочет. А если вернут Аллегри, то назревает конфликт. Как улучшить состав и переиначить команду под нового тренера? Аллегри ведь ушел два года назад.

Роналду читал те же новости, что и вы – что тренер советовал от него избавиться перед уходом из «Ювентуса». Можно лицемерно улыбаться на камеру, но португалец обидчивый человек, ему будет сложно сработаться со старым-новым тренером. Значит, Криштиану нужно отпустить, но сразу искать замену.

Также пора искать голкипера, ведь Буффон почти что на пенсии, а Щесны крут только в рамках Серии А, безупречной игры перспективного вратаря каждый сезон не хватает в плей-офф ЛЧ . Кандидат есть – Доннарумма, причем если отстегнуть Райоле, то фанат «Наполи» достанется «Ювентусу» бесплатно.

Итальянцы обожают страсти, поэтому не сомневайтесь – будет весело. Независимо от имени тренера, ему придется работать в сложнейших условиях. Многие согласятся прийти в «Ювентус», если это их потолок. Но есть сомнения, что где-то бегает наставник, чей уровень выше и который готов отправиться в Турин.

Гвардиола не приедет, но задачи тренера знаем

Важно дождаться решения по Аньелли. Если уйдет в конце мая – логично требовать назначения грамотного спортивного директора. Расставание с Мароттой было ошибкой, Беппе создал чемпионский «Интер», а Паратичи и Недвед теряют титул, причем заслуженно.

В момент подписания контракта новый тренер должен понимать, где будет в новом сезоне Роналду. Если уходит, то автоматически нужен еще один звездный человек в атаку, вряд ли Кьеза, Мората и Дибала вместе потянут сложный сезон. Да и Пауло сам может уйти.

Тренер должен учесть возраст состава «Ювентуса». Средний показатель – 27.8 года на брата, это много. Кьеллини, Роналду, Бонуччи, Куадрадо, Щесны, Рэмзи и Алекс Сандро уже старше тридцати. Не только Буффон в списке ветеранов.

Но хватит ли денег на трансферы? Увести из «Милана» Доннарумму – полдела, надо понять Де Лигта, подумать о середине поля (слабый по именам состав). А еще, если Роналду остается, обеспечить ему напарников, с которыми комфортно.

Тактические эксперименты Пирло – «4-4-2», и редкая игра в три центральных, не привели к успехам. Новому тренеру важно зайти в клуб с концепцией. А если это будет привычный Аллегри, предпочитающий атакующий вариант «4-3-3», то под эту схему не так много игроков.

Нужны надежные в обороне латерали, важно найти центрального защитника, подписать чистого опорника. Неслучайно Аньелли требовал гарантированного места в аналоге Лиги чемпионов – понимал, что по спортивным результатам на носу отставка тренера.

И среди основных кандидатов на замену не Зидан, который может остаться в «Реале», дожидаясь Мбаппе, а Аллегри, что не нашел себе клуб за пределами Италии. Смена чемпиона – важный разворот и для всей Серии А, и для «Ювентуса». Похоже, могут оставить Аньелли, переждав скандал, но вернуть Аллегри.

Ходы в стиле клуба, что бывает скандальным, но тушит их классическими методами. Вот только возвращение Массимилиано, скорее всего, приведет к уходу Роналду. А это уже большой шаг на пути к становлению новой тренерской команды.