«Ювентус» продает Роналду и возвращает Аллегри. Рискуют оказаться в Лиге Европы

Возможна отставка Пирло, но дальше только интереснее.
У туринцев слабый сезон в Серии А
Смотрим на результаты, чтобы объяснить будущую смену тренера. «Ювентус» в четверке, у них поровну очков с «Наполи» и «Миланом», по 66. Но «Интер» оторвался на 13 за пять туров до финиша, может стать досрочным чемпионом.
По голам «Ювентус» на четвертом месте, но из 65 мячей 25 забил Роналду. Только Влахович из «Фиорентины» и Сими из «Кротоне» имеют высшую долю голов. Роналду собрал 38 % мячей, но не помогло – не лидируют.
По ударам уступают «Наполи» и «Аталанте». По голам лишь четвертые, причем «Аталанта», что обыграла Пирло, выше на 13 голов. «Ювентусу» отдают мяч, но и это не подвиг, ведь у «Сассуоло» владение выше.
С Пирло не выдали мощный сезон. И не сыграли на классе – потеряют титул. Получили фаворита в плохой форме. И это еще мало пропускают, хотя по допущенным ударам «Ювентус» лишь шестой в Серии А, снова вне первой четверки.
Но секрет защиты прост – чемпион лучший по проценту сэйвов. Владение мячом привело к низкому количеству ударов соперников в створ, а форма голкиперов подстраховала ошибки защиты. Пирло мог завести «Ювентус» даже ниже первой пятерки.
Никого не впечатлил «Ювентус» Пирло
«Ювентусу» остались матчи против «Удинезе», «Милана», «Сассуоло», «Интера» и «Болоньи». В первом круге всех, кроме команды Конте, обыграли. Но с учетом конкуренции – даже «Аталанта» ничего не гарантировала, любая ничья может стать смертельной и лишить чемпиона места в ЛЧ.
Да и плей-офф турнира не удался. «Порту», «Лион» и «Аякс» справлялись с чемпионами Италии. Все красавцы, но не фавориты. Ни у кого нет Роналду, чтобы отыграться против «Атлетико». А ведь для Аньелли, как и для его американского родственника Джона Элканна, Лига чемпионов – заветная цель.
С 1996-го кубок чемпионов не гостил в музее «Ювентуса». За десятилетия у соперников выработался иммунитет в матчах против туринцев в плей-офф ЛЧ. А дальше опыт переняли клубы Серии А. «Ювентус» проиграл «Интеру», «Наполи» и «Аталанте», то есть Конте, Гаттузо и Гасперини показали, что не слабее Пирло.
Филиппо Индзаги, располагая лишь составом «Беневенто», сыграл аналогично. Если на старте сезона ничьи Андреа против «Ромы», «Кротоны» и «Вероны» списали на отсутствие опыта и притирку с командой, то как быть с потерей четырех пунктов в трех последних матчах Серии А?
Очевидно, что «Ювентус» может не решить ни одну из задач на сезон, если уступят в чемпионате «Интеру». Уже вылетели из ЛЧ от «Порту», а 19 мая ждет финал Кубка Италии против «Аталанты». И, если учесть ничью и поражение от Гасперини в Серии А, фаворитом Пирло не будет.
Если Андреа вообще доберется до финала с «Ювентусом». Сообщают, что Аллегри в форме пожарного приехал в Турин на пепелище Суперлиги. Элканн и Аньелли понимают, что поражения на всех фронтах фанаты им не простят. Особенно с учетом финансовых проблем.
Роналду теряет интерес и не фанат Аллегри
На безрыбье и рак рыба, а признание своих ошибок красит руководителей – возможно, Аньелли и Элканн осознали, что Аллегри подходил «Ювентусу» лучше, чем Сарри и Пирло. Вот только разве Массимилиано не советовал боссам туринцев избавиться от Роналду, чтобы не было перекоса на одного человека?
Гармоничные связи с Дибалой и Моратой, чтобы собирали по 120 голов за сезон, не созданы. При этом остальных звезд может раздражать зарплата португальца. Не забывайте, что богачи тоже бывают жадными. С учетом долгов «Ювентусу» надо думать на два шага вперед. Сыграют с огнем, оставляя Пирло.
И могут не получить ни копейки за Роналду, если затянут с расставанием. Зато получат капризную звезду, которая в Лиге Европы играть не хочет. А если вернут Аллегри, то назревает конфликт. Как улучшить состав и переиначить команду под нового тренера? Аллегри ведь ушел два года назад.
Роналду читал те же новости, что и вы – что тренер советовал от него избавиться перед уходом из «Ювентуса». Можно лицемерно улыбаться на камеру, но португалец обидчивый человек, ему будет сложно сработаться со старым-новым тренером. Значит, Криштиану нужно отпустить, но сразу искать замену.
Также пора искать голкипера, ведь Буффон почти что на пенсии, а Щесны крут только в рамках Серии А, безупречной игры перспективного вратаря каждый сезон не хватает в плей-офф ЛЧ. Кандидат есть – Доннарумма, причем если отстегнуть Райоле, то фанат «Наполи» достанется «Ювентусу» бесплатно.
Итальянцы обожают страсти, поэтому не сомневайтесь – будет весело. Независимо от имени тренера, ему придется работать в сложнейших условиях. Многие согласятся прийти в «Ювентус», если это их потолок. Но есть сомнения, что где-то бегает наставник, чей уровень выше и который готов отправиться в Турин.
Гвардиола не приедет, но задачи тренера знаем
Важно дождаться решения по Аньелли. Если уйдет в конце мая – логично требовать назначения грамотного спортивного директора. Расставание с Мароттой было ошибкой, Беппе создал чемпионский «Интер», а Паратичи и Недвед теряют титул, причем заслуженно.
В момент подписания контракта новый тренер должен понимать, где будет в новом сезоне Роналду. Если уходит, то автоматически нужен еще один звездный человек в атаку, вряд ли Кьеза, Мората и Дибала вместе потянут сложный сезон. Да и Пауло сам может уйти.
Тренер должен учесть возраст состава «Ювентуса». Средний показатель – 27.8 года на брата, это много. Кьеллини, Роналду, Бонуччи, Куадрадо, Щесны, Рэмзи и Алекс Сандро уже старше тридцати. Не только Буффон в списке ветеранов.
Но хватит ли денег на трансферы? Увести из «Милана» Доннарумму – полдела, надо понять Де Лигта, подумать о середине поля (слабый по именам состав). А еще, если Роналду остается, обеспечить ему напарников, с которыми комфортно.
Тактические эксперименты Пирло – «4-4-2», и редкая игра в три центральных, не привели к успехам. Новому тренеру важно зайти в клуб с концепцией. А если это будет привычный Аллегри, предпочитающий атакующий вариант «4-3-3», то под эту схему не так много игроков.
Нужны надежные в обороне латерали, важно найти центрального защитника, подписать чистого опорника. Неслучайно Аньелли требовал гарантированного места в аналоге Лиги чемпионов – понимал, что по спортивным результатам на носу отставка тренера.
И среди основных кандидатов на замену не Зидан, который может остаться в «Реале», дожидаясь Мбаппе, а Аллегри, что не нашел себе клуб за пределами Италии. Смена чемпиона – важный разворот и для всей Серии А, и для «Ювентуса». Похоже, могут оставить Аньелли, переждав скандал, но вернуть Аллегри.
Ходы в стиле клуба, что бывает скандальным, но тушит их классическими методами. Вот только возвращение Массимилиано, скорее всего, приведет к уходу Роналду. А это уже большой шаг на пути к становлению новой тренерской команды.
Чем это будешь крыть? там тоже Роналду виноват?
Чтобы говорить, что Туринцы проиграли "слабому" Лиону, достаточно вспомнить, что франзузы после Ювентуса, прошли Ман.Сити, команду с самым дорогим составом на планете и звездным тренером во главе!
Что на это ответишь?
Или скажешь, что когда Лион играл против Юве, он был слабым клубом, а против Ман.Сити резко стал супер-пупер топ клубом?
Чем это будешь крыть? там тоже Роналду виноват?
Чтобы говорить, что Туринцы проиграли "слабому" Лиону, достаточно вспомнить, что франзузы после Ювентуса, прошли Ман.Сити, команду с самым дорогим составом на планете и звездным тренером во главе!
Что на это ответишь?
Или скажешь, что когда Лион играл против Юве, он был слабым клубом, а против Ман.Сити резко стал супер-пупер топ клубом?
Из всех блогеров соккера самый объективный это Чистяков.
Даже в этом посте, Горин не разу не упомянул бесплатно(выкинутых как ненужных) приобретенных Ремзи и Рабье, сдавшего Сандро, старика Кьеллини, никчемного Кулушевски и о перестройке, которую затеял Ювентус, но пожалев деньги на нормальный материал.
Дибала в этом сезоне пропустил половину игр.
Тренер маникен, который не отучил команду от перепасовки весь матч между защитниками.
И в добавок к этому Интер, набравший мощный ход, за счет приглашения опытного тренера и качественных проверенных игроков, которые позволили всего 2 раза проиграть за сезон.
Раньше таких показателей у Интера не было, вот Ювентус и на раслабоне почевал на лаврах без конкуренции выигрывая титул за титулов в СерииА.
Все это вкупе и стало ударом для Юве в нынешнем сезоне и Роналду тут далеко не причем.
Из всех блогеров соккера самый объективный это Чистяков.
Даже в этом посте, Горин не разу не упомянул бесплатно(выкинутых как ненужных) приобретенных Ремзи и Рабье, сдавшего Сандро, старика Кьеллини, никчемного Кулушевски и о перестройке, которую затеял Ювентус, но пожалев деньги на нормальный материал.
Дибала в этом сезоне пропустил половину игр.
Тренер маникен, который не отучил команду от перепасовки весь матч между защитниками.
И в добавок к этому Интер, набравший мощный ход, за счет приглашения опытного тренера и качественных проверенных игроков, которые позволили всего 2 раза проиграть за сезон.
Раньше таких показателей у Интера не было, вот Ювентус и на раслабоне почевал на лаврах без конкуренции выигрывая титул за титулов в СерииА.
Все это вкупе и стало ударом для Юве в нынешнем сезоне и Роналду тут далеко не причем.
Все говорят что Пеналду совершил ошибку придя в Юве.......наверно правильнее сказать Юве совершил роковую ошибку поменяв Макса на Криша......и дальше идет следствие такого обмена.......... Все видят, он не тянет, лишь свою стату набивает, при этом команда вылетает от всех в ЛЧ........ Аякс, Порту, Лион...... результат на лицо.....плюс португез не может даже стать лучшим бомбардиром сериала.......
игроки тоже не хотят чтобы на их горбу брали награды....потому что в итал сми как и в российских... пишут часто....юве победил благодаря голу пеналды......хотя там счет 4:1 и он забил 4 гол.......без него прямо юве не выиграл бы......
Все говорят что Пеналду совершил ошибку придя в Юве.......наверно правильнее сказать Юве совершил роковую ошибку поменяв Макса на Криша......и дальше идет следствие такого обмена.......... Все видят, он не тянет, лишь свою стату набивает, при этом команда вылетает от всех в ЛЧ........ Аякс, Порту, Лион...... результат на лицо.....плюс португез не может даже стать лучшим бомбардиром сериала.......
игроки тоже не хотят чтобы на их горбу брали награды....потому что в итал сми как и в российских... пишут часто....юве победил благодаря голу пеналды......хотя там счет 4:1 и он забил 4 гол.......без него прямо юве не выиграл бы......