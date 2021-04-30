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«Ювентус» продает Роналду и возвращает Аллегри. Рискуют оказаться в Лиге Европы

вчера, 16:00
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Возможна отставка Пирло, но дальше только интереснее.

У туринцев слабый сезон в Серии А

Смотрим на результаты, чтобы объяснить будущую смену тренера. «Ювентус» в четверке, у них поровну очков с «Наполи» и «Миланом», по 66. Но «Интер» оторвался на 13 за пять туров до финиша, может стать досрочным чемпионом.

По голам «Ювентус» на четвертом месте, но из 65 мячей 25 забил Роналду. Только Влахович из «Фиорентины» и Сими из «Кротоне» имеют высшую долю голов. Роналду собрал 38 % мячей, но не помогло – не лидируют.

По ударам уступают «Наполи» и «Аталанте». По голам лишь четвертые, причем «Аталанта», что обыграла Пирло, выше на 13 голов. «Ювентусу» отдают мяч, но и это не подвиг, ведь у «Сассуоло» владение выше.

С Пирло не выдали мощный сезон. И не сыграли на классе – потеряют титул. Получили фаворита в плохой форме. И это еще мало пропускают, хотя по допущенным ударам «Ювентус» лишь шестой в Серии А, снова вне первой четверки.

Но секрет защиты прост – чемпион лучший по проценту сэйвов. Владение мячом привело к низкому количеству ударов соперников в створ, а форма голкиперов подстраховала ошибки защиты. Пирло мог завести «Ювентус» даже ниже первой пятерки.

Никого не впечатлил «Ювентус» Пирло

«Ювентусу» остались матчи против «Удинезе», «Милана», «Сассуоло», «Интера» и «Болоньи». В первом круге всех, кроме команды Конте, обыграли. Но с учетом конкуренции – даже «Аталанта» ничего не гарантировала, любая ничья может стать смертельной и лишить чемпиона места в ЛЧ.

Да и плей-офф турнира не удался. «Порту», «Лион» и «Аякс» справлялись с чемпионами Италии. Все красавцы, но не фавориты. Ни у кого нет Роналду, чтобы отыграться против «Атлетико». А ведь для Аньелли, как и для его американского родственника Джона Элканна, Лига чемпионов – заветная цель.

С 1996-го кубок чемпионов не гостил в музее «Ювентуса». За десятилетия у соперников выработался иммунитет в матчах против туринцев в плей-офф ЛЧ. А дальше опыт переняли клубы Серии А. «Ювентус» проиграл «Интеру», «Наполи» и «Аталанте», то есть Конте, Гаттузо и Гасперини показали, что не слабее Пирло.

Филиппо Индзаги, располагая лишь составом «Беневенто», сыграл аналогично. Если на старте сезона ничьи Андреа против «Ромы», «Кротоны» и «Вероны» списали на отсутствие опыта и притирку с командой, то как быть с потерей четырех пунктов в трех последних матчах Серии А?

Очевидно, что «Ювентус» может не решить ни одну из задач на сезон, если уступят в чемпионате «Интеру». Уже вылетели из ЛЧ от «Порту», а 19 мая ждет финал Кубка Италии против «Аталанты». И, если учесть ничью и поражение от Гасперини в Серии А, фаворитом Пирло не будет.

Если Андреа вообще доберется до финала с «Ювентусом». Сообщают, что Аллегри в форме пожарного приехал в Турин на пепелище Суперлиги. Элканн и Аньелли понимают, что поражения на всех фронтах фанаты им не простят. Особенно с учетом финансовых проблем.

Роналду теряет интерес и не фанат Аллегри

На безрыбье и рак рыба, а признание своих ошибок красит руководителей – возможно, Аньелли и Элканн осознали, что Аллегри подходил «Ювентусу» лучше, чем Сарри и Пирло. Вот только разве Массимилиано не советовал боссам туринцев избавиться от Роналду, чтобы не было перекоса на одного человека?

Гармоничные связи с Дибалой и Моратой, чтобы собирали по 120 голов за сезон, не созданы. При этом остальных звезд может раздражать зарплата португальца. Не забывайте, что богачи тоже бывают жадными. С учетом долгов «Ювентусу» надо думать на два шага вперед. Сыграют с огнем, оставляя Пирло.

И могут не получить ни копейки за Роналду, если затянут с расставанием. Зато получат капризную звезду, которая в Лиге Европы играть не хочет. А если вернут Аллегри, то назревает конфликт. Как улучшить состав и переиначить команду под нового тренера? Аллегри ведь ушел два года назад.

Роналду читал те же новости, что и вы – что тренер советовал от него избавиться перед уходом из «Ювентуса». Можно лицемерно улыбаться на камеру, но португалец обидчивый человек, ему будет сложно сработаться со старым-новым тренером. Значит, Криштиану нужно отпустить, но сразу искать замену.

Также пора искать голкипера, ведь Буффон почти что на пенсии, а Щесны крут только в рамках Серии А, безупречной игры перспективного вратаря каждый сезон не хватает в плей-офф ЛЧ. Кандидат есть – Доннарумма, причем если отстегнуть Райоле, то фанат «Наполи» достанется «Ювентусу» бесплатно.

Итальянцы обожают страсти, поэтому не сомневайтесь – будет весело. Независимо от имени тренера, ему придется работать в сложнейших условиях. Многие согласятся прийти в «Ювентус», если это их потолок. Но есть сомнения, что где-то бегает наставник, чей уровень выше и который готов отправиться в Турин.

Гвардиола не приедет, но задачи тренера знаем

Важно дождаться решения по Аньелли. Если уйдет в конце мая – логично требовать назначения грамотного спортивного директора. Расставание с Мароттой было ошибкой, Беппе создал чемпионский «Интер», а Паратичи и Недвед теряют титул, причем заслуженно.

В момент подписания контракта новый тренер должен понимать, где будет в новом сезоне Роналду. Если уходит, то автоматически нужен еще один звездный человек в атаку, вряд ли Кьеза, Мората и Дибала вместе потянут сложный сезон. Да и Пауло сам может уйти.

Тренер должен учесть возраст состава «Ювентуса». Средний показатель – 27.8 года на брата, это много. Кьеллини, Роналду, Бонуччи, Куадрадо, Щесны, Рэмзи и Алекс Сандро уже старше тридцати. Не только Буффон в списке ветеранов.

Но хватит ли денег на трансферы? Увести из «Милана» Доннарумму – полдела, надо понять Де Лигта, подумать о середине поля (слабый по именам состав). А еще, если Роналду остается, обеспечить ему напарников, с которыми комфортно.

Тактические эксперименты Пирло – «4-4-2», и редкая игра в три центральных, не привели к успехам. Новому тренеру важно зайти в клуб с концепцией. А если это будет привычный Аллегри, предпочитающий атакующий вариант «4-3-3», то под эту схему не так много игроков.

Нужны надежные в обороне латерали, важно найти центрального защитника, подписать чистого опорника. Неслучайно Аньелли требовал гарантированного места в аналоге Лиги чемпионов – понимал, что по спортивным результатам на носу отставка тренера.

И среди основных кандидатов на замену не Зидан, который может остаться в «Реале», дожидаясь Мбаппе, а Аллегри, что не нашел себе клуб за пределами Италии. Смена чемпиона – важный разворот и для всей Серии А, и для «Ювентуса». Похоже, могут оставить Аньелли, переждав скандал, но вернуть Аллегри.

Ходы в стиле клуба, что бывает скандальным, но тушит их классическими методами. Вот только возвращение Массимилиано, скорее всего, приведет к уходу Роналду. А это уже большой шаг на пути к становлению новой тренерской команды.

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Arelaw
Arelaw ответ RR117 (раскрыть)
вчера в 23:48
Аякс и сейчас крут. Дольше всех из голландских клубов играет в Лиге чемпионов, а проигрывает только сильнейшим клубам и то с минимальным счётом
Arelaw
Arelaw
вчера в 23:46
Аллегри нужно перейти в качестве главного тренера в ФК Зенит, а Семака отправить в ФК Ювентус. На 1-2 сезона. За это время Аллегри сделает Зенит стабильно сильным в Лиге чемпионов, а Семак сделает надёжным и единоличным лидером в Серии А Ювентус
RR117
RR117 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 23:05
Тот Аякс был прекрасен и выбил Реал, действующего победителя ЛЧ.
Чем это будешь крыть? там тоже Роналду виноват?

Чтобы говорить, что Туринцы проиграли "слабому" Лиону, достаточно вспомнить, что франзузы после Ювентуса, прошли Ман.Сити, команду с самым дорогим составом на планете и звездным тренером во главе!

Что на это ответишь?
Или скажешь, что когда Лион играл против Юве, он был слабым клубом, а против Ман.Сити резко стал супер-пупер топ клубом?
RR117
RR117 ответ Makcum (раскрыть)
вчера в 22:55, ред.
Ничего удивительного нет, это в стиле Горина большого персофана Месси, который в каждой своей статье Роналду делает крайним.

Из всех блогеров соккера самый объективный это Чистяков.

Даже в этом посте, Горин не разу не упомянул бесплатно(выкинутых как ненужных) приобретенных Ремзи и Рабье, сдавшего Сандро, старика Кьеллини, никчемного Кулушевски и о перестройке, которую затеял Ювентус, но пожалев деньги на нормальный материал.
Дибала в этом сезоне пропустил половину игр.
Тренер маникен, который не отучил команду от перепасовки весь матч между защитниками.

И в добавок к этому Интер, набравший мощный ход, за счет приглашения опытного тренера и качественных проверенных игроков, которые позволили всего 2 раза проиграть за сезон.
Раньше таких показателей у Интера не было, вот Ювентус и на раслабоне почевал на лаврах без конкуренции выигрывая титул за титулов в СерииА.

Все это вкупе и стало ударом для Юве в нынешнем сезоне и Роналду тут далеко не причем.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:23
Не понятно насколько хорош Макс. Его уволили раньше Почетино,но аргентинцу доверили ПСЖ,а вот итальянец так и остался безработным. Даже Жозе успел возглавить Шпор и быть изгнаным. К примеру уволили Тухеля,так он не успел дать объявление Ищу Работу,как на яхте по ла-маншу прокатился.Куман и тот возглавил Барсу.Вроде бы Аллегри и специалист не плохой,НО почему тогда нет спроса? Уверен,что если Гвардиоллу выгонят из МанСити,за ним выстроится очередь с контрактами.Так что скажем,что Макс кроме,как Юве - никому то ко двору не пришёлся. Ясное дело,что Фиалки или Парма, какая -нибудь Герта или Валенсия за счастье его бы взяли.но он бы наверное их не возглавил,ожидая более выгодного предложения,хотя бы Арсенал. А может этот тренер недооценен? Но во всяком случае,отдадим должное,что Юве при нём смотрелась куда грознее,чем в его отсутствии.
Bom Bom
Bom Bom ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 20:41
Да, сейчас не до жиру, быть бы живу. Будем надеяться, что этот набор полузащитников вдруг заиграет нормально при Максе) У американца и Рабьо есть потенциал (второй многое теряет из-за своей инфантильности), но задача у тренера будет не из простых))
juvenale
juvenale ответ Bom Bom (раскрыть)
вчера в 19:28
к сожалению эти деньги в такое время просто пойдут на оплату долгов
DXTK
DXTK
вчера в 18:09, ред.
Аллегри сам сказал что проблема Юве как раз в Пеналду потому что от тренеров требуют чтобы вокруг него строили игру........ по этому Макс и ушел....... Типа лидер и все дела,......... а он не лидер и никогда им не был.....он хорош в замыкании, в пенальти и нырках.........

Все говорят что Пеналду совершил ошибку придя в Юве.......наверно правильнее сказать Юве совершил роковую ошибку поменяв Макса на Криша......и дальше идет следствие такого обмена.......... Все видят, он не тянет, лишь свою стату набивает, при этом команда вылетает от всех в ЛЧ........ Аякс, Порту, Лион...... результат на лицо.....плюс португез не может даже стать лучшим бомбардиром сериала.......

игроки тоже не хотят чтобы на их горбу брали награды....потому что в итал сми как и в российских... пишут часто....юве победил благодаря голу пеналды......хотя там счет 4:1 и он забил 4 гол.......без него прямо юве не выиграл бы......
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 17:54
Продажа Роналду при текущем проекте выглядит абсолютно логичной. За вырученные деньги можно будет подлатать центр поля.
juvenale
juvenale
вчера в 17:40
Изначально было ошибкой его звать.За те деньги,которые потратили на него можно было 3 топов содержать в хорошем возрасте
Elliada
Elliada
вчера в 17:38
Аньели был глуп, когда приглашал Роналду. И будет еще глупее, если не продаст его летом.
Makcum
Makcum
вчера в 17:29
Статья не читабельна... набор слов
112910415
112910415
вчера в 16:48
что ж, и в Лиге Европы люди живут ...
Gelious
Gelious
вчера в 16:21
Да вроде нормальные отношения у него с Аллегри. Что за чушь
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 16:07
Отработали Криштиану Рональду
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