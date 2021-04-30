Вальдес вернулся в «Барселону» на должность тренера вратарей

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30 апреля 2021, 13:28

Бывший голкипер «Барселоны» вернулся в каталонский клуб.

Как сообщается, Вальдес принял предложение нового президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты, который обещал вернуть экс-голкипера в структуру клуба. Вальдес будет работать тренером вратарей в молодёжной команде.

Стоит отметить, что ранее Виктор не захотел возвращаться в «Барселону», однако теперь пересмотрел своё решение.