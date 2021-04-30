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Вальдес вернулся в «Барселону» на должность тренера вратарей

30 апреля 2021, 13:28

Бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес вернулся в каталонский клуб.

Как сообщается, Вальдес принял предложение нового президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты, который обещал вернуть экс-голкипера в структуру клуба. Вальдес будет работать тренером вратарей в молодёжной команде.

Стоит отметить, что ранее Виктор не захотел возвращаться в «Барселону», однако теперь пересмотрел своё решение.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10 ответ ariec93 (раскрыть)
30 апреля в 22:53
Эти реже привозят. Витёк любил чудить в Эль Классико и ЛЧ. Но кипер хороший, без сомнения
ariec93
ariec93 ответ Мessi 10 (раскрыть)
30 апреля в 21:54
А Тер Штеген, Нойер? без привозов? Это побочный эффект от того, что вратарь на равне с полевыми принимает участие в розыгрыше.
3ton
3ton
30 апреля в 15:14
Хотелось бы видеть его тренером Барсы 🙂
3ton
3ton ответ Мessi 10 (раскрыть)
30 апреля в 15:13
Много выручал , где нереально было
Мessi 10
Мessi 10
30 апреля в 14:06
Ох, Витек такой привозчик, любитель острых ощущений в своей штрафной.
Помню его неудачные перепасовки с защитниками, после которых Барса пропускала
ОПС
ОПС
30 апреля в 13:39
А мы посмотрим, как у него получится тренировать.
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