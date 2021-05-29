Три Новичка АПЛ.

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вчера, 23:18

Перед стартом сезона Чемпионшипа я сделал небольшой прогноз, кто выйдет в элиту, напомню было так ( 1. Уотфорд", 2 «Брентфорд» в плейофф должны были сразится 3. «Суонси Сити», 4. «Борнмут», 5. «Ноттингем Форест» и 6. «Дерби Каунти».........остальные в общем авангарде, а на вылет 22. «Барнсли», 23 «Ротерхэм Юнайтед» и 24 «Уикомб Уондерерс», как понимаем не все вышло, как ожидалось, но я был в общем близок к истине.

Итог: 1. место «Норвич Сити».

Мой прогноз: 9 место в таблице.

Когда давал свой прогноз я вообще не увидел, что «канарейки» смогут вернутся в элиту с первой попытки, так как в своем последнем сезоне в АПЛ они провели хуже всех, набрав тогда кое-как 21 очко, замкнув таблицу. Аргументировал я тем, что клубы которые неудачно провели последний сезон в элите, заняв 20 место проваливаются в чемпионшипе на следующий сезон, и скатываются в середину таблицы, так было с «Сандерлендом» или «Хаддерсфилдом». Но как понимаем я был удивлен, тем что «Норвич» не просто сумел вернуться обратно, но и выиграть вторую лигу. Их тренирует по прежнему Даниэл Фарке немецкий специалист, (в свое время работал в Боруссию Дортмунт, правда во второй команде, теперь у нас в АПЛ будет три тренера которых объединяет черно-желтые из бундеслиги, Клопп и Тухэль, которые правда тренировали первую команду, и вот теперь и Фарке примкнет к ним. А вы знаете, раньше было трудно найти немецкого тренера в АПЛ , а теперь их станет три, прогресс просто какой-то, и спрос на них стал, ведь ждали Нагельсманна, и может даже Флика), который их возглавил еще 4 года назад в 2017 году, и он же их уже возвращал в элиту в 2019 году, но ограничился всего одним сезоном. После вылета клуба, тренер, что неудивительно не ушел сразу, а остался, и как видим не упустил команду из рук окончательно, как могло показаться после вылета.

Среди игроков например можно выделить: остался финский бомбардир Теэмму Пукки, который неплохо в АПЛ отжигал, забивая голы, в шипе он продолжил оставаться главной ударной силой, забив 26 раз, тем самым помог клубу вернутся обратно. Также аргентинский полузащитник Эмелиано Буэндия отличился 15 раз, став вторым бомбардиром клуба, футболист 3 сезон проводит в клубе, и во второй раз помог «желто-зеленым» подняться в элиту. Также на воротах продолжает стоять Тим Крул, голландский воротчик, которому не слишком везет с командами то с «Ньюкаслом» пару раз понижался в классе, а теперь это делает с «Норвичем» и также возвращается обратно, хотя Крул приличный вратарь, скажем неплох в серии пенальти. В обороне действуют Макс Эронз воспитанник клубной академии, проводит третий свой сезон за команду и практически бессменный лидер на левом фланге, также Грант Хэнли, 4 сезон в команде, тоже стабильный игрок, Оливер Скип полузащитник находящийся в аренде, воспитанник «Тоттенхэма» проводил весь сезон в команде, и скорей всего на будущий сезон окончательно примкнет к ним. Посмотрим будет ли укрепляться команда перед стартом следующего сезона, останутся ли лидеры на своих местах, мне кажется особо на рынке наверно не так будут активны, да и стабильность игроков, и сыгранность должна быть успехом, тем более не всегда трансферы и новички помогают командам.

Сможет ли «Норвич Сити» сохранить прописку? Мой прогноз очередная упорная борьба за выживание не выше 16 места, но скорей всего вылет, хотя мне этот клуб всегда симпатичен. — Итог 19 место.

Итог: 2. место «Уотфорд».

Мой прогноз: 1 место в таблице.

Да, я рассчитывал увидеть «шершней» в борьбе за повышение в классе, и моя интуиция не подвела, правда они не выиграли лигу, но достойно, и даже спокойно финишировали на втором месте. На старте сезона их возглавлял сербский специалист Владимир Ивич, который хорошо себя зарекомендовал в израильской лиге тренируя «Маккаби», возглавив клуб в начале августа, специалист продержался на посту главного лишь до декабря. Клуб провел 22 игры 9 раз выиграл, 8 раз зафиксировали ничью и 5 раз проиграл. В ноябре даже получил награду тренер месяца, но клуб к тому моменту был лишь пятым в лиге, что конечно почему то не устроило руководство, и было решено вроде как по обоюдному согласию о расторжении контракта. Его сменил испанец Франсиско Хавьер Муньос Льомпарт или как сокращено его называли Хиско, который тренировал до этого Динамо Тбилиси, и с которым он выиграл чемпионат, и как видим это в итоге принесло свои плоды, клуб уже в первой игре обыграл лидера «Норвич», и постепенно вышел на вторую позицию, выиграв восемнадцать матчей, трижды сыграл в ничью, и шесть раз оступился, и напрямую уже в апреле получил повышение в классе.

Главным бомбардиром клуба стал Исмаил Сарр, сенегальский футболист проводит свой второй сезон за команду, ему помогают Том Клеверли, когда-то воспитанник «Манчестер Юнайтеда», начинавший еще в эпоху Фергюсона, но не смог задержатся в клубе и покинул его уже давно, Трой Дини проводит уже 11 сезон в команде, Натаниэль Чалоба, тоже один из лидеров команды. На воротах по прежнему стоит Бен Фостер, но у него появился достойный конкурент австрийский воротчик Даниэл Бенчманн, они друг друга сменяли по ходу сезона. Что можно ждать от команды, мне кажется они активнее всех новичков проведут трансферную компанию, усилиться надо, тем более в руководстве хотят все же, чтобы клуб остался в лиге, и что вылет год назад был простым недразумением связанным с пандемией, и это просто стечение обстоятельств, и не более. Ведь можно вспомнить, в последнем сезоне АПЛ они первые, кто нанес поражение — 3:0 непобедимой на тот момент машине Клоппа «Ливерпулю» с Ван Дейком и Алиссоном в составе, но не удержались и рухнули вниз.

Сможет ли «Уотфорд» сохранить прописку? Мой прогноз больше шанса из всех троих, на сохранение прописки в элите, хотя не исключен повторный вылет с Итог — 18 места, максимум 14-17 место в лучшем случаи не выше.

Итог: 3. место «Брентфорд».

Мой прогноз: 2 место в таблице.

Все таки мы приятно будем удивлены появлением новичка лиги «Брентфорд», впервые в истории клуб поднялся в АПЛ , со второй попытки заскочили сюда. В прошлом году они также финишировали третьими, попали в матчи плейофф, но проиграли решающую битву в лондонском дерби «Фулхэму» — 1:2, но на этот раз фортуна была на их стороне. Для начала выстояли против недавнего участника АПЛ «Борнмута» проиграв первую игру — 0:1, сумели переломить ход двухматчевого противостояния отыгравшись в ответной игре — 3:1, а в финале их ждал «Суонси», который тоже не так давно выступал в элите, и тоже второй раз подряд не проходит стыки, уверено дожали соперника — 2:0, во многом такой успех связан с игроком Айвен Тоуни, хотя можно прочесть как Иван , Ванечка, но темнокожий, который в итоге стал лучшим бомбардиром лиги с 31 забитым голом. Он проводит свой первый сезон за команду, и такой прорыв для него и клуба, до этого футболист бороздил первую лигу с «Питерсборо» наколотив тогда 24 гола, а уже через год попадет в АПЛ став лучшим бомбардиром шипа, вот это прорыв. Да, и с прогнозом о повышение клуба в классе у меня вышло, правда поставил я их на второе место, но третье, и вторая попытка стала удачной, и это хорошо. Томас Франк датский коуч тренирует их с 2018 года, за это время смог наладить игру команды, клуб стал стабильно находиться в первой десятке, постепенно двигаясь к моменту, чтобы попасть в элиту, и вот спустя 3 года он их повысил в классе.

Сможет ли «Брентфорд» сохранить прописку? Да, они явный аутсайдер, и все их поставят на вылет первыми, мол они ничего не покажут, состав у них не ахти, ждать от них никто ничего не будет, и займут 20 место. Но мне кажется клуб будет биться до конца, и сохранит прописку, как до этого делал «Шеффилд Юнайтед», в нынешнем сезоне это сделал «Лидс», еще можно вспомнить такие клубы, которые на сезон точно оставались в лиге, хотя их ставили первыми на выбывание это «Хаддерсфилд», «Брэдфорд» в начале нулевых, «Рединг», «Уиган», «Борнмут», мой прогноз — 17 спасительное место. Хочется сенсации от новичка, и сохранение прописки хотя бы на один сезон, и именно от них. А то эти лифты уже надоели.

Выводы: «Уотфорд» и «Брентфорд» в итоге поднялись в элиту, удивил меня конечно «Барнсли», которого я поставил на вылет из второй лиги, а они не только поднялись в верхнюю часть таблицы, но и попали в плейофф. «Борнмут» и «Суонси» я ждал в борьбе за повышение в классе, и тут, да я попал в точку, но разочаровали меня, как понимаем «Ноттингем Форест» финишировавший в итоге даже не в десятке, а лишь 17-ым, и «Дерби», который чудом избежал понижения в классе замкнув спасательный круг на 21-ом месте. С двумя клубами, которые покинули вторую лигу я тоже был прав — это «Уикомб» и «Ротерхэм». Да, огорчил меня «Шеффилд Уэнсдей» замкнувший таблицу на 24 месте, хотя я им предрекал, что будут вести борьбу за выживание, но спасутся буквально рядышком на 20 месте, но увы пошли на дно.