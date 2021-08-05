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Месси ушёл из «Барселоны». Все ищут виноватого и новый клуб для Лео

вчера, 23:38
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Лионель Месси уходит из «Барселоны». Теперь официально. «Соккер.ру» — о событии, которое, как казалось, никогда не произойдет.

Когда мы говорим «Барселона» — подразумеваем Месси, когда говорим «Месси» — подразумеваем «Барселону». Так было много лет. По сути, весь современный период в мировом футболе Месси и «Барселона» были неразрывным целым, неким ориентиром в восприятии футбольной истории.

Вряд ли кто-то мог предположить, что все произойдет таким образом – самым неприятным для «Барселоны», например, которая теряет свой самый ценный, самый главный актив бесплатно, причем находясь в состоянии финансового кризиса. Чудовищный сценарий, который воплотился в жизнь. Некоторые до сих пор не верят, что это случилось и перечитывают раз за разом официальное заявление клуба, надеясь, что какие-то слова им померещились или вдруг изменятся. Но нет. Все на своих местах. Заявление гласит:

Несмотря на то, что «Барселона» и Месси достигли соглашения и намеревались подписать новый контракт, это не может быть сделано из-за финансовых и структурных препятствий. Обе стороны глубоко сожалеют о том, что желания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены. «Барселона» искренне выражает свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в его личной и профессиональной жизни.

Почему это произошло?

Если вкратце: это нелепое стечение обстоятельств и очень жесткие правила Ла Лиги. Контракт 34-летнего аргентинца, который играл за «Барселону» с 2003 года, истек 1 июля. Однако Месси оставался в клубе, все понимали, что фактически вопрос продления соглашения – это лишь бюрократическая формальность. И в «Барселоне» пытались утрясти эти самые нюансы. Через две недели удалось договориться с Месси о продлении контракта до 2026 года, причем игрок якобы согласился на сокращение зарплаты чуть ли не в два раза. Чтобы клубу хватило средств вписаться в жесткие требования Ла Лиги по тратам.

Но даже при таком сокращении «Барселоне» необходимы были дополнительные вливания, продажи. Ситуация застала клуб в таком положении, когда некоторые активы (игроки) не стоят столько, сколько нужно, а другие не имеют спроса в нынешней конъюнктуре рынка. Месси и «Барселона» оказались в заложниках в парадоксальной ситуации: оба хотят быть вместе, но не могут (хотя отечественные изготовители телесериалов давно используют эту фразу). Финансовое регулирование в Ла Лиге очень жесткое, чтобы клубы жили по средствам.

На каждый сезон для клубов высчитывается определенный потолок, выше которого траты быть не должны – лига попросту не зарегистрирует новые контракты. Для «Барселоны» потолок за два года снизился почти в два раза. Конечно, на такой короткой дистанции подогнать все финансы под такое сокращение едва ли возможно. Но берутся ограничения не с потолка – они рассчитываются по формуле, которая зависит от доходов и расходов клубов.

Разумеется, теперь в журналистской, экспертной и болельщицкой среде началось главное состязание: назначение виноватого. Рассматриваются три наиболее популярные версии.

Виновата Ла Лига

Пандемия ударила по всем сферам жизни, включая футбол. Изменения в жизни клубов, чисто формальные, происходят медленно, гибко подстраиваться под меняющиеся условия непросто. Поэтому лига, по этой версии, должна была пойти навстречу клубам и смягчить свои требования. Причем для всех. Это чисто формальный подход. Есть и эмоциональная составляющая. Босс Ла Лиги Хавьер Тебас любит сравнивать свой чемпионат с английским. После ухода Роналду из «Реала» и Неймара из «Барселоны» он стал в меньшей степени этим заниматься.

Но все время напирал на то, что лиге нужны топовые звезды, чтобы ее смотрели, права покупали, рынок рос. Но почему-то правила его же лиги создали такие условия, при которых уходит главная звезда Примеры. А оба главных гранда – «Реал» и «Барселона» — оказываются в финансовом кризисе. Может, Ла Лиге стоит посмотреть на свои правила и мастерство работы с клубами?

Виноват Месси

Да, есть и такое мнение. Сторонники этой позиции считают, что Лионель настолько сжился с «Барселоной», что не должен был ее оставлять ни при каких условиях. Да – кивают они – Месси согласился на сокращение зарплаты, но мы говорим о сокращении гигантской, колоссальной зарплаты, которая даже после этого сокращения останется невероятной. Поэтому Лионель должен был еще больше снизить свои финансовые запросы и играть за «Барселону» чуть ли не бесплатно, за идею.

К слову, об идейности: ровно год назад Месси обрушил на клуб факс, в котором заявлял, что хочет активировать немедленно свой пункт об отступных, чтобы уйти из клуба. Правда, вскоре он признал, что никто из потенциальных покупателей не заплатит прописанные 700 миллионов евро. Впрочем, сам порыв был. Позднее появлялись разные слухи, а сам Лионель говорил, что хотел бы однажды поиграть в MLS после окончания контракта с «Барселоной».

Виновата «Барселона»

Тоже весьма популярная мысль. Точнее даже не «Барселона», а выигравший выборы президента клуба Жоан Лапорта. Ведь он из всех орудий палил по своему предшественнику Бартомеу, который в итоге под давлением ушел в отставку. Лапорта же главным пунктом своей предвыборной программы называл продление контракта с Месси и был готов положить все ради этой цели. Наверняка он сильно старался. Но результата нет.

В этой третьей версии есть нюансы. Кто-то до сих пор винит Бартомеу, который создал именно организационные предпосылки для того, чтобы «Барселона» в одночасье оказалась у разбитого корыта. Ведь это можно было просчитать. В конце концов правила Ла Лиги появились не вчера. Но кто-то в руководстве «Барселоны» был слишком уверен в том, что Месси неразрывен с клубом, а все остальное рассосется.

В комментариях можете поделиться своим мнением о том, как тут распределяется вина.

Куда идти?

Ну и самый главный вопрос, который возникает после того, как отгремят все эмоциональные выстрелы: куда теперь пойдет Месси? Ведь он – свободный агент. Вариантов тоже несколько, разумеется. Давайте рассортируем по популярности.

Первый вариант: «Манчестер Сити». Шейхи себе могут позволить зарплату любого футболиста и мечтали бы усилиться такой звездой, чтобы наконец-то выиграть все трофеи мира и удовлетвориться в ранге легендарного клуба. Да и Месси наверняка был бы не против поработать снова с Гвардиолой, получать шикарную зарплату и иметь богатые трофейные перспективы. Вот только «Сити» даже с бездонным кошельком может сильно поистратиться. Грилиша как раз купили за сто миллионов фунтов.

Второй вариант: ПСЖ. Еще один клуб с дефицитом легендарности, который стремится его восполнить, но всякий раз терпит фиаско. Зато располагает большим кошельком и другом Месси Неймаром в составе. Связка Неймара, Месси и Мбаппе может стать чем-то головокружительным. Но все звезды в Париже жутко скучают от уровня соперников в Лиге 1, и ПСЖ по-прежнему не воспринимается как большой претендент на ту же Лигу чемпионов – все время найдет, где споткнуться. Его даже «Лилль» во Франции обставил. Чего говорить.

Третий вариант: возвращение в Аргентину. А что, это было бы красиво! Но, наверное, рановато. Вряд ли такой шаг входил в планы Месси прямо сейчас. Фактически это было бы почетной пенсией, а Лионелю туда рановато. Четвертый вариант: лига доигрывания. Схожий по смыслу с предыдущим, но все же дающий больше разнообразия. Те же США, куда звезды уезжали и неплохо так зарабатывали и играли на уровне. Вспомним Ибрагимовича. Есть и Катар с ОАЭ и Китаем с Японией. Но то уж совсем экзотика по меркам Месси.

И тут снова обращаемся к вам: куда теперь податься Лионелю?

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Все комментарии
Maksat Karanov
Maksat Karanov
сегодня в 11:30
Не надо виноватых искать, он хозяин своей жизни. Месси мужик по своей натуре, если ушёл, значит так надо...
Мир не перевернулся, Барса не перестанет быть супер-клубом. Новая страница для клуба началась, она будет не менее звёздной, сомневаться не стоит.
Roger Young
Roger Young ответ faneng (раскрыть)
сегодня в 11:29
+1 хорошо сказал
faneng
faneng
сегодня в 11:22
Месси никуда не уйдет. Ему идти некуда: у Гвардиолы команда-машина, ему не нужен пешеход-Месси. ПСЖ не знает, как расстаться с дорогостоящими и капризными Мбаппе и Неймаром. Зачем им еще 34-летний Месси. Всё, других претендентов нет. Пусть Месси доигрывает в Катаре или ОАЭ.
Такая же ситуация с Роналду: после Ювентуса 37-летний пижон никому не нужен в Европе.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:04, ред.
И тут снова обращаемся к вам: куда теперь податься Лионелю?
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Широков уже ответил на этот вопрос)
David Young
David Young ответ Сколот (раскрыть)
сегодня в 10:59
Как по мне Месси играющий под руководством Сергея Семака или Леонида Слуцкого - эти варианты были бы более эпичными.
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 10:56
в ла лиге вообще не осталось звезд. даже рамос свалил. на кого там теперь смотреть ? На пенсионеров бензему и суареса, или на гризманна с его женскими прическами.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:33
Респект барсе, дале щелчка по жадному носу, и теперь аппетит гнома поубавится
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 10:22, ред.
Месси стоило бы задуматься о завершении карьеры игрока. Лучше уйти сейчас, всё всем доказав, оставаясь легендой Барселоны, чем через пару лет дряхлым посмешищем, ведь не факт, что в другом клубе у него будет также хорошо получаться. А всех денег все равно не заработаешь.
Gelious
Gelious ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 10:11
Мне кажется, Пеп повесится, если ему купят. Он не любит игроков, которые на себя одеяло тянут. И с удовольствием сбежал. Пытается подлизываться к фанатам барсы, зная, что может вернуться однажды, но я ему не верю.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 09:58
Этот потолок ввела Ла Лига. РПЛ тоже стоило бы задуматься.
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 09:36
охереть у вас география))) может в ФК Улан-Батор пусть идет, Лондон опять же рядом.... там под тысяч восемь расстояние между США и Аргентиной)) или у вас Америка - это США, а рядом понатыканы в шаговой доступности Канада,Мексика,Бразилия и Аргентина?)))
rams
rams
сегодня в 09:33
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 09:31
    Жадный. Жадный. Жадный. Жадный. Жадный. Жадный. Жадный.
    Он может быть 6-кратным обладателем титула Золотой мяч, но титулов жадности у него вместе с его отцом куда больше. Съел весь бюджет Каталонии и никак не смог насытиться. Пусть теперь идёт играет в свой двор.
    arsenVS
    arsenVS
    сегодня в 09:17
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 08:32
      То есть Месси должен уйти из-за потолка зарплат, при этом шейхи из МС и ПСЖ творят лютую финансовую дичь несколько лет и ничего, нормально. ФФП в деле!
      Леха Малышев
      Леха Малышев
      сегодня в 08:08
      Я думаю, что все было известно заранее. Месси и Барселона решили обелить себя и сослаться на правила Лиги. Даже придумали то что Месси хочет сократить зарплату в два раза 😂
      edubokom
      edubokom
      сегодня в 07:50
      Год назад всё было решено. Месси затаил обиду на кумана и барсу. И понял что уйдёт свободным агентом. И целый год скрывал это, хоть и не очень тщательно. Ну что ж, красиво, ничего не скажешь. Тупо холодная месть
      112910415
      112910415
      сегодня в 07:45
      такого не может быть, потому что ...
      Strashniy
      Strashniy
      сегодня в 07:44
      Это все к лучшему.
      sir_Alex
      sir_Alex
      сегодня в 06:49
      В MLS. И Аргентина рядом)))
      Сколот
      Сколот
      сегодня в 06:29
      Месси: с детства мечтал поиграть под руководством Руя Виттории)
      An Jo
      An Jo
      сегодня в 06:20
      Ждём новый сериал.
      Артём Маркин
      Артём Маркин
      сегодня в 06:11
      Месси мог и за 100 тысяч долларов поиграть в год за барсу,большие деньги даже по меркам испанцев,а то что он сделал это предательство,никогда ее не любил,слова о любви к ней пустые слова.
      Пирамида
      Пирамида
      сегодня в 05:12
      Барса и Месси развелись.
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ allemz (раскрыть)
      сегодня в 04:45
      Это просто шедевр!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))
      амурец
      амурец
      сегодня в 02:22
      возможно ПСЖ или МЛС, на эмираты Месси вряд ли согласиться, ну а другие клубы финансовые его потребности вряд ли станут удовлетворять
      Nеmesis
      Nеmesis
      сегодня в 00:37
      Месси и Роналду в США уедут в возраст 38 лет,если уедут вообще.Они даже в таком возрасте играют и забивают больше Мбаппе и ко.Идеальный вариант МС или ПСЖ, а те продают Мбаппе Реалу.
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      сегодня в 00:33
      Кум подставил Куна!!!
      бибра
      бибра
      сегодня в 00:32
      после обрушения факса на клуб обратной дороги нет согласен. .. . . .

      а Интер можно? там тоже вроде не бедные сидят
      futbol liiverpool
      futbol liiverpool ответ Q-J-G (раскрыть)
      сегодня в 00:27
      В определенном смысле ты прав но Месси был готов остаться в "тонущем корабле"
      Он я думаю тоже хотел остаться но по каким-то обстоятельствам этого не случилось он же вел переговоры зачем если он хотел бежать он вел переговоры в твоя речь это мягко говоря большое переувелечение
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