Месси ушёл из «Барселоны». Все ищут виноватого и новый клуб для Лео

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вчера, 23:38

Лионель Месси уходит из «Барселоны». Теперь официально. «Соккер.ру» — о событии, которое, как казалось, никогда не произойдет.

Когда мы говорим «Барселона» — подразумеваем Месси, когда говорим «Месси» — подразумеваем «Барселону». Так было много лет. По сути, весь современный период в мировом футболе Месси и «Барселона» были неразрывным целым, неким ориентиром в восприятии футбольной истории.

Вряд ли кто-то мог предположить, что все произойдет таким образом – самым неприятным для «Барселоны», например, которая теряет свой самый ценный, самый главный актив бесплатно, причем находясь в состоянии финансового кризиса. Чудовищный сценарий, который воплотился в жизнь. Некоторые до сих пор не верят, что это случилось и перечитывают раз за разом официальное заявление клуба, надеясь, что какие-то слова им померещились или вдруг изменятся. Но нет. Все на своих местах. Заявление гласит:

Несмотря на то, что «Барселона» и Месси достигли соглашения и намеревались подписать новый контракт, это не может быть сделано из-за финансовых и структурных препятствий. Обе стороны глубоко сожалеют о том, что желания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены. «Барселона» искренне выражает свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в его личной и профессиональной жизни.

Почему это произошло?

Если вкратце: это нелепое стечение обстоятельств и очень жесткие правила Ла Лиги. Контракт 34-летнего аргентинца, который играл за «Барселону» с 2003 года, истек 1 июля. Однако Месси оставался в клубе, все понимали, что фактически вопрос продления соглашения – это лишь бюрократическая формальность. И в «Барселоне» пытались утрясти эти самые нюансы. Через две недели удалось договориться с Месси о продлении контракта до 2026 года, причем игрок якобы согласился на сокращение зарплаты чуть ли не в два раза. Чтобы клубу хватило средств вписаться в жесткие требования Ла Лиги по тратам.

Но даже при таком сокращении «Барселоне» необходимы были дополнительные вливания, продажи. Ситуация застала клуб в таком положении, когда некоторые активы (игроки) не стоят столько, сколько нужно, а другие не имеют спроса в нынешней конъюнктуре рынка. Месси и «Барселона» оказались в заложниках в парадоксальной ситуации: оба хотят быть вместе, но не могут (хотя отечественные изготовители телесериалов давно используют эту фразу). Финансовое регулирование в Ла Лиге очень жесткое, чтобы клубы жили по средствам.

На каждый сезон для клубов высчитывается определенный потолок, выше которого траты быть не должны – лига попросту не зарегистрирует новые контракты. Для «Барселоны» потолок за два года снизился почти в два раза. Конечно, на такой короткой дистанции подогнать все финансы под такое сокращение едва ли возможно. Но берутся ограничения не с потолка – они рассчитываются по формуле, которая зависит от доходов и расходов клубов.

Разумеется, теперь в журналистской, экспертной и болельщицкой среде началось главное состязание: назначение виноватого. Рассматриваются три наиболее популярные версии.

Виновата Ла Лига

Пандемия ударила по всем сферам жизни, включая футбол. Изменения в жизни клубов, чисто формальные, происходят медленно, гибко подстраиваться под меняющиеся условия непросто. Поэтому лига, по этой версии, должна была пойти навстречу клубам и смягчить свои требования. Причем для всех. Это чисто формальный подход. Есть и эмоциональная составляющая. Босс Ла Лиги Хавьер Тебас любит сравнивать свой чемпионат с английским. После ухода Роналду из «Реала» и Неймара из «Барселоны» он стал в меньшей степени этим заниматься.

Но все время напирал на то, что лиге нужны топовые звезды, чтобы ее смотрели, права покупали, рынок рос. Но почему-то правила его же лиги создали такие условия, при которых уходит главная звезда Примеры. А оба главных гранда – «Реал» и «Барселона» — оказываются в финансовом кризисе. Может, Ла Лиге стоит посмотреть на свои правила и мастерство работы с клубами?

Виноват Месси

Да, есть и такое мнение. Сторонники этой позиции считают, что Лионель настолько сжился с «Барселоной», что не должен был ее оставлять ни при каких условиях. Да – кивают они – Месси согласился на сокращение зарплаты, но мы говорим о сокращении гигантской, колоссальной зарплаты, которая даже после этого сокращения останется невероятной. Поэтому Лионель должен был еще больше снизить свои финансовые запросы и играть за «Барселону» чуть ли не бесплатно, за идею.

К слову, об идейности: ровно год назад Месси обрушил на клуб факс, в котором заявлял, что хочет активировать немедленно свой пункт об отступных, чтобы уйти из клуба. Правда, вскоре он признал, что никто из потенциальных покупателей не заплатит прописанные 700 миллионов евро. Впрочем, сам порыв был. Позднее появлялись разные слухи, а сам Лионель говорил, что хотел бы однажды поиграть в MLS после окончания контракта с «Барселоной».

Виновата «Барселона»

Тоже весьма популярная мысль. Точнее даже не «Барселона», а выигравший выборы президента клуба Жоан Лапорта. Ведь он из всех орудий палил по своему предшественнику Бартомеу, который в итоге под давлением ушел в отставку. Лапорта же главным пунктом своей предвыборной программы называл продление контракта с Месси и был готов положить все ради этой цели. Наверняка он сильно старался. Но результата нет.

В этой третьей версии есть нюансы. Кто-то до сих пор винит Бартомеу, который создал именно организационные предпосылки для того, чтобы «Барселона» в одночасье оказалась у разбитого корыта. Ведь это можно было просчитать. В конце концов правила Ла Лиги появились не вчера. Но кто-то в руководстве «Барселоны» был слишком уверен в том, что Месси неразрывен с клубом, а все остальное рассосется.

В комментариях можете поделиться своим мнением о том, как тут распределяется вина.

Куда идти?

Ну и самый главный вопрос, который возникает после того, как отгремят все эмоциональные выстрелы: куда теперь пойдет Месси? Ведь он – свободный агент. Вариантов тоже несколько, разумеется. Давайте рассортируем по популярности.

Первый вариант: «Манчестер Сити». Шейхи себе могут позволить зарплату любого футболиста и мечтали бы усилиться такой звездой, чтобы наконец-то выиграть все трофеи мира и удовлетвориться в ранге легендарного клуба. Да и Месси наверняка был бы не против поработать снова с Гвардиолой, получать шикарную зарплату и иметь богатые трофейные перспективы. Вот только «Сити» даже с бездонным кошельком может сильно поистратиться. Грилиша как раз купили за сто миллионов фунтов.

Второй вариант: ПСЖ . Еще один клуб с дефицитом легендарности, который стремится его восполнить, но всякий раз терпит фиаско. Зато располагает большим кошельком и другом Месси Неймаром в составе. Связка Неймара, Месси и Мбаппе может стать чем-то головокружительным. Но все звезды в Париже жутко скучают от уровня соперников в Лиге 1, и ПСЖ по-прежнему не воспринимается как большой претендент на ту же Лигу чемпионов – все время найдет, где споткнуться. Его даже «Лилль» во Франции обставил. Чего говорить.

Третий вариант: возвращение в Аргентину. А что, это было бы красиво! Но, наверное, рановато. Вряд ли такой шаг входил в планы Месси прямо сейчас. Фактически это было бы почетной пенсией, а Лионелю туда рановато. Четвертый вариант: лига доигрывания. Схожий по смыслу с предыдущим, но все же дающий больше разнообразия. Те же США , куда звезды уезжали и неплохо так зарабатывали и играли на уровне. Вспомним Ибрагимовича. Есть и Катар с ОАЭ и Китаем с Японией. Но то уж совсем экзотика по меркам Месси.

И тут снова обращаемся к вам: куда теперь податься Лионелю?