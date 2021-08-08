Шварц выбрал Месси, Березуцкий привыкает к тренерским дебрям. «Динамо» и ЦСКА этим летом – антиподы

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вчера, 10:02

Команда немца атакует, а соседские футболисты в окопе.

«Динамо» накануне дерби

- Шварц в хорошем настроении, ведь взяли 6 пунктов из 6 на старте. Обе победы заслужили, но во втором случае решили, что дубля с пенальти от Фомина мало, надо добавить экшен. Привезли два мяча, а затем Шиманьски вырвал победу 2:3. Тренер Сандро явно доволен, ведь пошутил, что Бувач в Москве ведет переговоры с капитаном «Барселоны», вот-вот подпишут Месси.

- Главный трансфер в РПЛ среди россиян этим летом – переход Макарова в «Динамо». «Рубин» отпустил молодого крайнего хавбека, получил за это достойные деньги. Поскольку Слуцкий не выпускал Дениса в основе из-за физической формы, то лишь адреналин от смены клубы может забросить Макарова в основу на дерби. Но это хороший матч для дебюта, может выйти на замену.

- У москвичей, особенно после травмы Лесового, ведь подтвердились худшие опасения, проблема не в мениске, а в «крестах», есть задача: выбрать правильного левого хавбека. Макаров предпочитает правый край, но может получиться хорошая связка из Лаксальта и Скопинцева. Последний переучивался на латераля, был полузащитником, так что тут все зависит от формы Дмитрия.

- Поскольку у «Динамо» всего семь иностранцев, то даже без продажи Игбуна и Н’Жи, которые пригодятся на неприкрытых позициях – в центре атаки и слева, можно подумать о подписании опытного форварда. Тюкавин классно начал сезон, но Константину всего 19 лет. Опрометчиво со стороны Бувача и Шварца оставлять неприкрытой важную зону. Реализация имени Комличенко радовала не сильно чаще, чем реализация имени Шейдаева. Тюкавин может искать себя на разных позициях, как и Грулев. Раз есть слот для крутого новичка – надо его подписывать.

- На старте сезона у Шварца тактически все понятно. Бальбуэна и Ордец удивили во втором тайме против «Уфы», перечеркнули классную игру в первом туре. Но они опытные, вернутся к классному футболу. Паршивлюка подожмет с лавки Варела. Шиманьски может меняться местами со Скопинцевым или Захаряном. Сам Арсен будет в центре, если Макаров закрепится справа. А вот глубже все понятно – высоту игру Моро подбирают от соперника, а Фомин сочетает атакующую и разрушительную природы. Центр поля и атака – молодые, оборона во главе с Шуниным – опытная. Перспективный, грамотно собранный состав.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-2-3-1): Шунин – Паршивлюк, Бальбуэна, Ордец (Евгеньев), Лаксальт – Моро, Фомин – Захарян, Шиманьски, Скопинцев – Тюкавин.

ЦСКА перед поединком

- У «армейцев» проблем больше. Как и «Динамо», не будут обременены еврокубками, что приумножают скорбь, поэтому Алексей Березуцкий может сосредоточиться на РПЛ . В первом туре одержали скромную победу над «Уфой», во втором повели после гола-шедевра, повод для которого сочинил арбитр, но дальше опытный «Локомотив» отыгрался и вышел вперед. Впрочем, фанатов ЦСКА смущает не только результат, ведь «железнодорожникам» проигрывали не раз и с более опытным тренером.

- Ключевая претензия – «армейцы» слишком глубоко окопались. Березуцкий вроде бы логично и хладнокровно подходит к делу. Чалов и тот в защите пашет, не говоря про Бистровича, Облякова, Бийола или Мухина. Но перекос в сторону обороны присутствует, а правильной защиты нет. Ошибки перед носом у Акинфеева характерные и узнаваемые (как и их отдельные авторы). ЦСКА активно дерется и ждет Фукса с олимпийским «золотом», к тренеру копятся вопросы. Не факт, что есть «план Б», если пропустят первыми или дважды после своего мяча.

- Возможно, Березуцкого критикуют рановато. У него есть эксперименты – Бийол в центре обороны, юный Мухин в роли нового Вернблума, хотя полную свободу для отбора новичку пока не дали. Зато Захарян и Шиманьски – идеальные соперники для серьезной проверки. Наконец, Ахметов в роли левого инсайда, или же Дзагоев как двигатель оригинальности в основе, о которой Алан начал забывать – еще два новшества, коих больше, чем замечают фанаты, ссылаясь на «трусливый стиль».

- Одновременно нельзя не заметить, что даже лидеры – Акинфеев и Фернандес, устали от постоянных проблем ЦСКА . Команда не рассчитывает на подписание дорогих легионеров, не всегда справляется с адаптацией талантов – Сигурдссон отправился в Италию, Гайч ищет себе новую команду, Фукс не играл из-за травмы. Многовато мелких проколов, которые вместе привели к неудаче в прошлом сезоне. А состав не такой уж юный – постарше «Динамо» будут с Заболотным, Дзагоевым, Васиным, Акинфеевым и Фернандесом в основе.

- Вряд ли Влашича выпустят с первых минут. Заметно, что Никола мыслями в районе Милана, поэтому даже скрытный Бабаев не обманывает – никто силой держать хорвата не станет. Но и цену не снижают, чтобы ускорить трансфер, ведь деньги ЦСКА нужны. Дзагоев и Ахметов становятся ближе к основе, Мухину нужно работать за двоих, а Чалов в мире Антона Заболотного привыкает к роли инсайда. Если Зайнутдинов готов сыграть с первых минут слева в защите – у Щенникова небольшие проблемы, а Набабкин не так крут, как пять лет назад, то у ЦСКА даже набирается интересный старт.

Ориентировочный состав ЦСКА (4-1-4-1): Акинфеев – Фернандес, Бийол (Васин), Дивеев, Щенников (Зайнутдинов; Набабкин) – Мухин – Чалов, Дзагоев, Бистрович (Обляков), Ахметов (Эджуке) – Заболотный.

О непостоянном дерби

- Не так давно был отрезок в противостоянии, когда в трех матчах из четырех забили один мяч. Затем сыграли 2:2, но потом вернулись к скромным результатам – нулевым ничьим и победам 1:0. Тот случай, когда легко назвать фаворита не получается, ведь в прошлом сезоне ЦСКА сначала выиграл 3:1, а во втором круге уступил 2:3. На отрезке в 10 матчей картина не проясняется – 3 победы «армейцев», 4 мировые, 3 победы «бело-голубых», равенство.

- Коллектив Шварца здоровее – видят, что надо работать над ошибками, но не прибиты морально серией тренерских перестановок, как ЦСКА . Заход и выход Олича повлиял, а отказ опытных тренеров стал знаком для футболистов «армейцев» — проверенные наставники не видят команду за миг до триумфа. У Шварца история другая, ведь Захаряна и Тюкавина хватает, чтобы даже в случае ошибок в защите за счет нескольких атак все изменить. И Шиманьски не забывайте – недооцененный, тонкий игрок.

- ЦСКА не раз оказывался в таком положении, в принципе, как и «Динамо». Для первых характерно возвращаться после поражений, для вторых – прерывать успешные серии. На дистанции в 10 матчей разница видна – у «Динамо» лишь 3 поражения, а у ЦСКА целых 5, но по статистике намного ближе. Тюкавин и Захарян более меткие, чем Чалов и Обляков, но у «Динамо» есть лишние фолы. А самое главное – обе команды не всегда уютно чувствуют себя с мячом. Им давай пространство, контратаку. Тем дерби и интересно, ведь Шварцу и Березуцкому нужно (как в боксе) найти верное расстояние к сопернику.

- Антиподы, ведь где у «Динамо» прибавление – Лаксальт оказался очень цепким, сегодня его дуэль с Фернандесом будет одной из самых интересных, там у ЦСКА минус – нет ясности по левому защитнику. Где у одних новичок из АПЛ – Бальбуэна чудит довольно редко, куда чаще играет грамотно, там у других Васин. Моро опытнее, чем Мухин, хотя и не чистый опорник. Фоминым неслучайно интересовался «Зенит» после травмы Оздоева. Захарян нужен всем, но кто ж его отдаст?