Анчелотти и не только. МЮ ищет тренера, консультирует Фергюсон

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вчера, 23:48

Рангнику нужен тот, кто спасет команду.

Карло Анчелотти

Плюсы. Анчелотти – тренер для больших звезд. У него всегда хуже получается, если команда сама по себе не умеет играть в футбол. В МЮ есть критическая масса мастеров с классом, но без порядка. Возможно, умудренный опытом наставник с внушительным количеством побед в Лиге чемпионов в качестве игрока и тренера им и нужен. Опять же, работал в АПЛ , и Фергюсон его советует.

Минусы. Судя по тактическому рисунку в «Реале», Карло спекся как генератор идей. Благодаря состоянию «Барселоны» до Хави мадридцы сумели оторваться в таблице Ла Лиги, но против ПСЖ в Париже сыграли не круто. У Анчелотти были неудачи в бывших клубах, считать его наставником, который начнет новую эру в МЮ , а не временным исполнителем, как в «Реале», довольно сложно.

Хулен Лопетеги

Плюсы. Если Луис Энрике рассмеялся, когда его спросили о контракте с МЮ – хотя это не значит, что его мнение до сих пор не изменилось, то Хулен Лопетеги точно согласится работать в АПЛ . Бывший голкипер «Реала» и «Барселоны» на семь лет моложе, чем Анчелотти. Он испанец, а представители этой тренерской школы неплохо работали в Англии. Лопетеги уязвлен коротким пребыванием на посту наставника «сливочных» — ждет еще один большой вызов.

Минусы. Лопетеги не похож на тренера для больших клубов и великих финалов. В «Севилье» он выиграл Лигу Европы, но с такой задачей в этом клубе справится, кажется, даже водитель автобуса. Из Хулена так себе стратег – не задержался в «Порту», побежал в «Реал», хотя недоработал в сборной Испании – Перес переманил его, что вызвало конфликт и досрочный уход накануне ЧМ -18. В Мадриде, опять же, не задалось. МЮ кажется слишком сложным клубом для Лопетеги, хотя тренер неплохой.

Маурисио Почеттино

Плюсы. Маурисио давно в числе фаворитов для руководства МЮ , но это откровенно странная кандидатура. Почеттино – хороший тренер для «Тоттенхэма», чтобы все покусать, а ничего не съесть. С другой стороны, ему доверяют гранды, позвали ведь в ПСЖ , хотя в этом случае на вкус парижан вряд ли стоит полагаться – они доверяют наставникам, которых потом не поддерживают. Возможно, именно поэтому Моуриньо к ним так и не пошел? А вот Почеттино согласился работать в бывшем клубе, но теперь каждый месяц читаем в новостях, что не рад и планирует уйти.

Минусы. Почеттино, хотя это добротный наставник, не великий. Даже не такой знаменитый и именитый, как Анчелотти. «Манчестер Юнайтед» — проблемный клуб, который лишился не серого кардинала в лице Вудворда и постоянно повторяет однотипные ошибки на поле. Эд ушел, а дело его живет. Почеттино может усугубить многие комплексы «Манчестер Юнайтед» без Фергюсона, а именно остаться без трофеев еще много лет, если их возглавит Маурисио. Аргентинец до сих пор мечтает о приглашении в «Реал» и в клубы такого калибра, но в Париже работает странно. Команда часто играет так, словно у супервезд попросту нет главного тренера соответствующего уровня.

Брендан Роджерс

Плюсы. В отличие от Зидана, не откажет «Манчестер Юнайтед», хотя и тренировал «Ливерпуль». Североирландский наставник устал латать дыры в «Лестере». После двух обидных финишей в районе четвертого места команда скатилась ниже, но Роджерс, хотя и сосед Джеррарда в таблице, наставник опытный, что для больших клубов с проблемами всегда важно. Другое дело, что его лучшие годы Роджерса прошли. Он понимает АПЛ , может поставить футбол четче, чем Рангник с его устаревшим взглядом на тактику. Но примут ли его звезды?

Минусы. Кроме того, что Брендан не в форме и не является наставником, которому с порога будет доверять Роналду, в отличие от Анчелотти, нужно добавить неудачливость тренера, который объединяет его со следующим кандидатом. Роджерс точно знает, как переиграть «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в следующем сезоне? В еврокубках, как показал «Спартак», у этого наставника тоже могут быть непростые будни. Вряд ли Роджерс, хотя его рассматривали как экстренную замену Сульшеру, фаворит в списке. Особенно с учетом следующего кандидата.

Эрик тен Хаг

Плюсы. Хотя «Аякс» успешен, работа Эрика в этом клубе может подойти к концу. У голландцев скандал за скандалом. Сначала Овермарса уволили, поскольку Марк устроил охоту за женщинами из клуба, вплоть до преследования и отправки интимных фото. Дальше оказалось, что помощник Эрика и еще один бывший футболист – Уинстон Богард, цеплялся к сотруднице смежной фирмы, которая с ним постоянно работала. Причем клуб скрыл этот случай, как утаивал то, что делал Овермарс. Тен Хаг может подумать об уходе, тем более, на поле у его «Аякса» все круто – забили 71 мяч в 24 турах чемпионата Нидерландов, пропустили всего 7. В Лиге чемпионов в гостях сыграли 2:2 против «Бенфики», но еще будет ответный поединок.

Минусы. Хорошо, Эрик тен Хаг – король Ере. Но хватит ли его квалификации для работы в таком сложном клубе, как «Манчестер Юнайтед»? В этой команде тоже водятся странные люди – Гринвуда будут судить по делу о домашнем насилии и изнасиловании, но больше довольно высокомерных и сложных персон, как Погба или Роналду. Эрик тен Хаг в «Аяксе» получал поддержку Овермарса и Ван дер Сара, а в Манчестере может оказаться под руководством Рангника. Это, кстати, проблема для каждого нового тренера. Останься Фергюсон надзирателем – ничего не получилось бы. Тренерская профессия для свободных людей с идеями, а в этом списке к таковым может причислить себя лишь Эрик тен Хаг, ведь Лопетеги, Почеттино и Роджерс связаны своими поражениями, а папа Карло – возрастной наставник, который работает по заданным лекалам.