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Больше не европейский гранд. «Ювентус» выбивали из Лиги чемпионов «Аякс», «Лион», «Порту» и «Вильярреал»

вчера, 15:55
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Серия неудач продолжается.

Новая глава в серии неудач «Ювентуса» в Лиге чемпионов

В третий раз подряд «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов после первого раунда плей-офф, проиграв дуэль, в которой считался абсолютным фаворитом. Видимо, пора отказать «Юве» в ярких ярлыках, раз из года в год «Старую Синьору» огорчают команды из «второго эшелона». Один раз — случайность, два — совпадение, три и четыре — подтвержденная закономерность. При всей своей богатой истории и вчерашней гегемонии в Серии A здесь и сейчас «Ювентус» не является топ-клубом по европейским меркам.

Ренессанс туринцев в начале второго десятилетия XXI века привел к многочисленным титулам в Италии и зародил мечты о европейском господстве, которые в один момент стали такими близкими — только руку протяни. Антонио Конте не добился успехов в Лиге чемпионов, а вот сменивший его Массимилиано Аллегри пошел на штурм вожделенной вершины: «Ювентус» дважды добирался до финалов ЛЧ, где уступал итальянским грандам, а на более ранних стадиях вылетал от «Баварии» и «Реала», уступая в один мяч или по итогам дополнительного времени.

2017/18. Судья с мусорным ведром вместо сердца и досадный вылет от «Реала»

В предыдущем розыгрыше «Ювентус» без шансов проиграл «Реалу» в финале — 1:4, а через девять месяцев жребий свел финалистов в 1/4-й новой Лиги чемпионов. «Реал» выиграл в Турине 3:0, а Роналду получил порцию аплодисментов от местных болельщиков, которые поспособствовали его переезду в Италию. Конечно, после крупной победы «Реала» на выезде было полное ощущение, что для «Ювентуса» все кончено, однако на «Сантьяго Бернабеу» команда Макса Аллегри забила три мяча за час игры.

Суперкамбэк был на подходе, «Юве» собирался добить деморализованного противника в дополнительное время, но в эндшпиле второго тайма Майкл Оливер назначил пенальти (бесспорный при всей эмоциональности момента) в ворота туринцев и удалил Буффона за бурное несогласие с этим решением. Вышедший на замену Щесны не справился с ударом Роналду на 90+7 минуте, и «Реал» продолжил поход за третьей подряд победой в Лиге чемпионов. «Ювентус» вылетел, но все еще был близок к уровню грандов. Пожалуй, в последний раз.

2018/19. Сенсационный «Аякс» заставил капитулировать «Юве» и Роналду

Перед сезоном 2018/19 лигочемпионские амбиции «Ювентуса» только усилились, ведь итальянский гигант подписал главного баловня Лиги чемпионов из действующих футболистов — Криштиану Роналду, который пять раз поднимал над головой «ушастого» и уверенно лидировал в списке бомбардиров турнира за всю историю. Португалец действительно напомнил о себе в 1/8 финала, когда «Юве» совершил вдохновляющий камбэк в противостоянии с «Атлетико», выиграв 3:0 после поражения 0:2 в Мадриде. Криштиану сделал хет-трик.

Однако уже в четвертьфинале «Ювентус» ждало угрюмое разочарование. Роналду открывал счет в обоих матчах против «Аякса», но у ловких амстердамцев каждый раз находились достойные ответы: первый матч завершился со счетом 1:1, а в Турине хозяева поля и положения и вовсе проиграли 1:2. «Аякс» в том розыгрыше поочередно убрал с пути «Реал» и «Ювентус», был в считанных секундах от выхода в финал, так что «Юве» проиграл главной сенсации розыгрыша. С кем не бывает? Однако следующие сезоны показали, что это не было случайностью.

2019/20. «Лион» положил начало серии вылетов «Ювентуса» после 1/8 финала

За последние пять розыгрышей Лиги чемпионов «Ювентус» выиграл только два противостояния в плей-офф — у «Тоттенхэма» (2017/18) и у «Атлетико» (2018/19). Вот уже три сезона не могут преодолеть стадию 1/8 финала, причем в каждом из трех случаев «Юве» выигрывал группу и получал проходимого соперника в первом раунде плей-офф.

«Лион» с ролью жертвы не согласился и начал дуэль с домашней победы 1:0. Ответный матч из-за ковидного локдауна был сыгран только через полгода, но и там все пошло не по плану: Мемфис Депай открыл счет с пенальти уже на 12-й минуте. Криштиану Роналду оформил дубль, но этого оказалось мало: правило выездного гола еще действовало, дальше пошел «Лион».

2020/21. «Порту» не дрогнул в дополнительное время на «Ювентус Стэдиум»

Снова «съедобный» на первый взгляд соперник и снова поражение в первом матче, причем на «Драгау» «Ювентус» проигрывал 0:2 до 82-й минуты, когда Федерико Кьеза забил такой важный гол. В Турине Кьеза отметился дублем в ответ на гол Сержиу Оливейры, выяснение отношений заползло в овертайм, где тот же Оливейра прикончил фаворита контрольным выстрелом. «Ювентус» даже успел ответить своим голом, но этого было мало, ведь правило выездного гола снова сработало в пользу соперника.

2021/22. «Вильярреал» дотерпел до разгрома «Ювентуса»

Между прочим, мы предупреждали, что «Ювентус» не такой уж большой фаворит в дуэли с «Вильярреалом», ведь у Эмери организованная и управляемая команда со свежим победным опытом в еврокубках, пусть и этажом ниже: «подводники» выиграли Лигу Европы в прошлом сезоне. «Вильярреал» не подвел, испанцы сыграли в ожидаемой манере, а вот «Ювентус» оказался совсем незрелым.

Команда вернувшегося на тренерский мостик после двух лет отсутствия Аллегри забила свой единственный гол в ворота «Вильярреала» на 32-й секунде первого матча. Да, «Юве» владел игровым преимуществом в домашней встрече, но отсутствие своих голов и три пропущенных в концовке ввергли «Старую Синьору» в пучину уныния.

«Вильярреал» сыграл с четким осознанием сильных и слабых качеств, своих и соперника, в результате чего одержал хрестоматийную победу «андердога», пинающего мнимый класс своим порядком. Слова Аллегри о том, что соперник «решил отбиваться», звучат жалко, когда на табло счет 0:3. «Ювентусу» стоит начать с трезвой оценки и осознания своей реальной силы.

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Роналду покинул ЛЧ вслед за Месси. Ушла эпоха, но остался «испанский синдром» МЮ
16 мартаВадим Багров в блоге "Соккер" ХронографКомментарии18
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:51
есть причины ... но о них продолжают спорить
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:57
Пытаются прыгнуть дальше своих возможностей, от того и итог такой
Roger Young
Roger Young
вчера в 23:03
Спасибо Александру за статью. Соглашусь с тезисом, что последний топовый Ювентус был в сезоне 17/18. После этого туринцы перестали быть топ-клубом. Просто обычный денежный мешок
Еня Вселюбят
Еня Вселюбят ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:54
Какая же у вас ненависть к человеку , который в 37 находит мотивацию самому играть и требовать игры от партнёров. Смотри если здраво рассуждать . Роналду с МЮ и Реалом выигрывал кубки и никто не говорил , что он мол разваливает команду . В сборной тоже нет таких моментов . А если вспомнить финал евро , то все игроки говорили что мы играем в финале за него . И посмотри как переживал он тогда за своих на скамейке. Человек строит сам себя , строг по требованиям к себе и требует этого от окружающих . Слушайте, знаю много примеров в бизнесе , когда хороший руководитель требователен и в первую очередь к себе. Большие деньги = большие требования. Ювентус и до Рональдо не был победителем ЛЧ , а в финале за последние 25 лет и Монако с Порто бывали , да и Боруссия захаживала пару раз . Ювентус убили трансферы и зп игроков со всякими схемами. Вспомни Пьяничей-артуров , Рэмзи с зп 400 к фунтов в неделю ( 23 млн в год) , всяких бернардески , морат ( которые по праздникам забивают) вечно вот вот станушим супермегафутболистом Дюбалой , Хедир , командировок Бониччи в Милан и обратно . Как и МЮ убивают трансферы типа отбывающего номер Погбы , без царя в голове Магуаера, Марсьялей всяких , Фредов . Ты вспомни как СЭФ бутсами в суперзвезду Бекхэм кидал. У того номер на поле не отбудешь. Или вспомни Барселону. Как только ушли реально два Гения Хави и Иньеста , то все. Нет больше Барселоны какой мы ее видели . Не ла Лигу таланта конечно хватает , а когда надо было рвать и заводить команду как в лч то все . В редких случаях камбэки как с псж , но при этом и Роме могли в чистую слить . И лично мое мнение что лидер после хави с иньестой там суарес был . В командах которые выигрывали ЛЧ всегда был 1-2 человека, которые в решающий момент брали игру на себя, от Олейничева с Азаром до Бэйли с Рональдо. Как и у Юве давно не было лидера на подобии Дель Пьеро. И кстати именно поэтому , как мне кажется , даже при грандиозных тратах МС не выиграл ещё ЛЧ . И КР надо было идти в МС. Ты просто подумай , кри который профессионал до мозга костей в команде где номер точно никто отбыть не сможет. Плюс тренер Хосеп . А это не Рагники с Сарри , которые по факту ничего не добились с клубами. У Зидана же сложились с кри великолепные отношения. А Хосеп как и ЗиЗу непререкаемые тренерские фигуры, им у К не хватило бы высказывать или указывать.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:52
Меня сегодня упрекнули, что я мол зря гоню на Роналду и он совсем не виноват в бедах Юве. Но даже в этой статье отчётливо заметин след данного "пассажира".
Юве до прихода Роналду славился командной игрой, а пришёл португалец и сразу потребовал играть только на него. Роналду убил не только командную игру, но и командных дух Юве. Попробуй скажи против и тебя не будет в команде и все должны пресмыкаться перед ним. Нечто похожее сейчас в МЮ.
Сложно придётся Юве подыматься из руин оставленных португальцем.
У МЮ ещё есть шанс избавиться он "пассажира" летом, если упустят, то последствия могут быть ещё трагичнее.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 16:43
Поражение со счетом 0:3 для «Ювентуса» тяжело, особенно если учесть, что «Бьянконери», возможно, были лучшей командой более 75 минут и имели много шансов выйти вперед. «Вильярреал», однако, был вознагражден за непревзойденную оборону, которая выстояла, даже когда в течение длительного времени оказывалась глубокой.

Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри гневно отреагировал на вопросы о разочаровывающем сезоне его команды после их ухода. Самая успешная команда Серии А также не провела самый плодотворный сезон внутри страны. Они занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на семь очков.

Ну все, нет итальянских команд. Ждём жеребьёвки!
Elliada
Elliada
вчера в 16:33
До Роналду Юве дважды в финале ЛЧ играл и чемпионство и кубок страны выигрывать считалось обыденным делом. С ним 4-е место и 1/8 праздником считалось.

Юве еще долго будет в себе приходить. Теперь МЮ разваливается
DЕАDPOОL
DЕАDPOОL
вчера в 16:12
Было время,когда Юве на колени ставили пешехода и барсу (3-0 дважды), но увы.
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