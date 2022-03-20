От Винисиуса до Педри. Собираем сборную молодых талантов из топ-5

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вчера, 22:23

В день Эль Класико вспоминаем о больших талантах.

Вратарь

Георгий Мамардашвили («Валенсия») – 21 год

В «Сент-Этьене» частенько играет Этьен Грин, сын англичанина и француженки, который с четырех лет живет во Франции. Но куда интереснее судьба грузинского голкипера из Тбилиси – Георгия Мамардашвили. Он оказался в «Валенсии» в аренде, а в этом сезоне догоняет по матчам Силлессена. Не всегда появляются такие голкиперы, как Акинфеев или Доннарумма, готовые играть с юных лет. В топ-5 немного юных крутых голкиперов из основы. Грин и Мамардашвили провели больше всех минут из молодых.

Защитники

Букайо Сака («Арсенал») – 20 лет

В «Саутгемптоне» подрастает талантливый Ливраменто, но выделим другого, более опытного англичанина. Универсал из «Арсенала» где только не играл – и слева, и справа. Конечно, поскольку у Сака прекрасный последний пас, то на позиции правого защитника Артета выбирает другого футболиста. Но Букайо – невероятно крутой мастер, один из лучших игроков «Арсенала» и автор юбилейного мяча клуба в АПЛ . Сборной Англии тоже пригодится, хотя там конкуренция очень высокая.

Вильям Салиба («Марсель») – 20 лет

Не нашел себе места в «Арсенале», зато перешел в прошлом году в «Марсель». Возможно, вернется в Лондон и будет играть в основе, ведь Салиба во Франции готовит теплое местечко для Жиго и смотрится здорово. Вильям в юном возрасте был оценен в 30 млн евро, прошло пару лет – вынужден искать себе игровую практику на родине. Но в таланте Салиба не сомневаются, с ним в составе «Марсель» пропускает не очень часто.

Ешко Гвардиол («Лейпциг») – 20 лет

Будет забавно, если в будущем хорват, который может сыграть в центре и слева, окажется в «Манчестер Сити» у тренера Гвардиолы. Но пока Ешко рубится за Тедеско и его «Лейпциг». Команда Доменико уже четвертая в таблице и еще может оказаться на третьем месте. Результат приличные – давно не проигрывают, и пропустили всего на два гола больше, чем «Бавария». Гвардиол в будущем может оказаться в команде, где тоже играют три центральных в линию.

Альфонсо Дэвис («Бавария») – 21 год

В представлении не нуждается. Надеемся, проблемы с сердцем, который возникли у Дэвиса после коронавируса – опасная зараза, на каждый организм реагирует иначе, останутся в прошлом. Тогда весельчак Альфонсо вернется на левый фланг «Баварии» и снова покажет класс в решающих матчах Лиги чемпионов. Канадец хочет появиться на поле в апреле, ждем с нетерпением. Пока в его «молодой семье» с футболисткой ПСЖ на поле выходит только девушка Дэвиса – Джордин Уитема.

Полузащитники

Джуд Беллингхэм («Боруссия» Д) – 18 лет

Когда смотришь, как Джуд выбирает решения, то тяжело поверить, что ему всего восемнадцать лет. Настоящий футбольный акселерат, как и его напарник по команде Холанд. За сборную Англии Джуд Беллингхэм дебютировал два года назад, и понятно, что из него может вырасти один из самых сильных хавбеков мира своего поколения. У англичан невероятно много ярких талантов.

Флориан Вирц («Байер») – 18 лет

Еще один невероятный парень из немецкой высшей лиги. Вирц, вероятно, самый талантливый немец в футболе за много десятилетий. Посмотрим, сумеет ли парень из клуба, где выступают Лунев и Азмун, показать себя, но в этом сезоне Флориан растет. Забивает немало, отдает голевые передачи, играет технично и легко. Бывают спады, ведь мальчишке лишь восемнадцать, но перспективы невероятные. Мало кто в футбольном мире может так мыслить, как юный немец. Впечатляющий игрок, помогает Шику коллекционировать голы.

Педри («Барселона») – 19 лет

Впечатляет, как в западных школах футбола умеют готовить таких «мурашек». Педри впечатляет тем, что в девятнадцать лет он не ставит на голый талант, а пытается скорее играть в стиле Иньесты и Хави. Такие футболисты многих мастеров и тренеров впечатляют даже сильнее, чем чистокровные атлеты. Педри – выносливый малый, и он попал в руки правильному тренеру. Осталось выяснить, где он принесет больше пользы, в центре или ближе к атаке? Универсальность налицо, Педри полезен и сборной, и «Барселоне». Такого игрока каталонцам точно нельзя терять.

Нападающие

Фил Фоден («Манчестер Сити») – 21 год

Фоден умеет играть в атаке, выходил на поле в середине поля. Может мыслить на скорости напарников по «Манчестер Сити», а это уже многое говорит о классе футболиста. Конечно, Филу многому нужно научиться, но это взрослый парень – в восемнадцать лет стал отцом. Есть шанс, что за полем ведет себя лучше, чем более взрослый, но безалаберный Грилиш. Фоден – одна из надежд английского футбола. Фил выше, чем опытные Уокер и Стерлинг, по минутам в АПЛ в этом сезоне за «горожан».

Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) – 21 год

Ужасный центральный нападающий. Ничего не умеет, физически слабый, техникой не обладает. Странно, что его вообще взяли в «Боруссию» Д, но нельзя исключать, что в состав конкурента бездарного сына бывшего футболиста «Манчестер Сити» отправила вражеская «Бавария». А если без шуток, то ничего нового о Холанде нельзя сказать, кроме важного – полностью заслуживает место в этом составе. Вместе с Мбаппе, который немного старше, олицетворяет свое поколение в футболе здесь и сейчас. Осталось только понять, за кого Холанд будет играть в новом сезоне? Пока намеки на «Манчестер Сити» самые правдоподобные, хотя испанцы надежду не теряют.

Винисиус Жуниор («Реал») – 21 год

Сегодня Эль Класико, и Винисиус в этом сезоне заслужил право называться одним из важных актеров знаменитого театра. «Реал» благодаря Бензема и Винисиусу обеспечен голами, и хотя без Карима бразильцу будет сложнее, одновременно с ответственностью растут возможности. Джуниор доказал, что не зря Перес так долго искал «своего Неймара». Играет иначе, но ожидаемо сильно подорожал. Есть в Винисиусе, хотя у него другая позиция, нечто от Зеедорфа. Возможно, тоже сможет играть долго и успешно? Всем в списке этого желаем.