Антисборная 21-го тура: много футболистов «Спартака», арбитры и фееричный Новосельцев

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16 марта 2022, 15:45

Тур ярости, удалений и глупых ошибок.

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

Как нередко бывает, откровенно плохой вратарской игры не было. Коченков пропустил после 4 из 6 ударов «Динамо», но там и выстрелы, как у Захаряна, были хитрыми, и один мяч с пенальти. Песьяков вообще пару раз выручал «Ростов», но затем ошибся при штрафном от Кварацхелии. Если бы не автогол Бегича, который случился до этого, Карпин потерял бы очки в первом матче после возвращения. Вратарь странно встал на колени, хотя мяч летел прямо в него.

Защитники

Георгий Зотов («Рубин») – «стабильность» сезона

Иногда это уже похож на «буллинг», потому что Зотов далеко не впервые в антисборной. Но бывает у россиян такой режим, когда они делают одну глупость, им на это указывают, они снова делают аналогичную, им снова об этом говорят, и все повторяется до полного понимания, что наступать на одни грабли опасно. Вот Зотов – футбольный пример не лучшей особенности менталитета. Георгий позволил Полозу, Байрамяну и Калинину развернуться в атаке по своему флангу.

Иван Новосельцев («Арсенал») – Магуайр недели

В широком футбольном мире Харри Магуайр – пример нелепых действий в защите и не только. В РПЛ в этом туре таким примером становится Иван Новосельцев, который умудрился отдать две голевые передачи на футболистов «Динамо». Со Смоловым поступил щедро – просто отдал Федору голевую передачу, которую пытался адресовать вратарю, не посмотрев в его сторону. Скидка на Захаряна была случайной, но еще одна небрежность подвела Ивана.

Тин Едвай («Локомотив»)

Мампасси и его коллега сыграли так себе. ЦСКА разогнал 20 атак с ударами, 8 раз попал в створ, а Тин и его юный коллега были наблюдателями. Не помешали Фернандесу затолкать мяч в сетку, не помешали Фуксу перекинуть мяч дальше после навеса Языджи. До этого сам турок забил, и ему снова никто не помешал, хотя Худяков пытался. Хорват очень нестабильный, хотя и качественный игрок.

Дуглас Сантос («Зенит») – решающий промах тура

Чемпионы потеряли два пункта в добавленное время, поскольку Круговой не успел подстраховать Сантоса, который провел поединок в центре защиты – в тройке с Чистяковым и Барриосом, и центральный защитник Барач без проблем переиграл Кержакова. Ошибка центральных защитников стоила победы, а если говорить конкретно о Сантосе, то он еще и не лучшим образом помогал атаке, хотя и неплохо работал в обороне. Пока не ошибся в решающий момент.

Данил Степанов («Арсенал»)

Скопинцев и компания задергали на правом фланге защиты «Арсенала» беднягу Смольникова, но его коллега слева – Степанов, сыграл еще хуже. Очень слабое участие в атакующих действиях, заработанное пенальти в собственные ворота и незаметность, помноженная на высокий брак в передачах. Причем учтите, что «Динамо» не прошлось катком по сопернику, Степанову дали возможность продышаться, а помочь Кангва или центру защиты он не сумел.

Полузащитники

Виктор Мозес («Спартак»)

У Промеса была классическая для него активность в редких моментах. Да и подаренное соперниками пенальти реализовал. А Мозес отведенное ему время провел откровенно плохо. У опытного нигерийца ни одного удара по воротам, ни одной передачи под удар. При этом не сказать, что для Чернова или Ионова поединок в Москве сложился удачно. Просто Мозес их вообще не потревожил и уступил место Хлусевичу.

Наиль Умяров («Спартак»)

Во-первых, отказался закрыть пространство за стенкой, как это делал раньше, хотя Джикия, судя по записи эпизода, предлагал Наилю так поступить. Во-вторых, хотя играли против Черникова и Кривцова, а поймать в опорной зоне стоило только Сперцяна, Умяров не справился. Не получилось ни в атаке, ни в защите. Особенно показательным стал второй тайм, где «Краснодар» получил мяч и успокоился, готовя победу.

Кристофер Мартинс («Спартак») – бесполезность недели

Самый странный новичок зимнего окна. Кристофер не опорник – даже близко не Кариока по умению отбирать мяч. Не диспетчер – даже близко не Фернандо по первому пасу и длинным передачам. Одновременно он не Зобнин, если говорим о мастерстве работы в атаке и резкости, двужильности. Зато Мартинс спокойно «привез» пенальти, Сперцян увез в Краснодар дубль. Мартинс бил по воротам пару раз, но не попал.

Джирано Керк («Локомотив»)

Что был, что не было. В матче против «Химок» у всех игроков атаки «Локомотива» было предназначение, у каждого – результативное действие. Керк тоже отличился, хотя уже против ЦСКА пропал с радаров. Игрок не юный, мастеровитый, но вполне может быть «на чемоданах», как многие легионеры из «Рубина», «Краснодара» и другие клубов. Морально лишение права играть в еврокубках ударило по многим футболистам с амбициями, в том числе российским.

Нападающие

Виталий Лисакович («Рубин») – ярость тура

Давайте разделять мухи от котлет. Лисакович стал очень важным в игре «Рубина», на его счету пять голов и ассист в трех матчах до поединка против «Ростова». Эмоциям Слуцкого уделим отдельный пункт, а здесь фиксируем, что Виталий зачем-то грубо сыграл в соперника – удар сзади, который еще в древние времена карался красной карточкой, а сейчас и подавно. Никакой потребности в таком фоле на 19-й минуте не было.

Главный тренер

Паоло Ваноли («Спартак»)

Тренер все сам сказал – «Спартак» не стал командой. Через раз будет то здесь, то в сборной тура? «Краснодар» лишился лидеров с иностранными паспортами, остались только Мартынович и Сперцян. Второй как раз и «прибил» москвичей, которые дома рассчитывали на три очка. Ваноли в очередной раз повторил ошибки Кононова, Тедеско или Витории. Видать, «Спартак» — «гиблое место», чисто по Гоголю, осталось только понять, кто ведьмаки и ведьмы.

Скандал недели. Слуцкий, Салихова и «Зенит» против арбитров