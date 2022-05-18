Языджи, Фернандес, Гбамен и Дзагоев покинут ЦСКА. И это не единственные ожидаемые потери

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вчера, 16:54

Из «армейского» клуба хлынула волна информации.

Сегодня часть известных футбольных инсайдеров страны обвинили человека, которого обозначили «Наташей», в сливе данных о том, что случится с ЦСКА в ближайшее время. Но даже работа исключительно с открытыми источниками позволяет безапелляционно заявить – «армейцы» потеряют ряд привычных футболистов основы. А в дополнение недосчитаются некоторых новых героев, ведь расставания не исключают агенты самих игроков.

Марио Фернандес

Уверенные разговоры, будто Марио, который за десять лет в Москве не выучил русский язык, останется жить в России после завершения карьеры, всегда вызывали недоумение. Да, бразилец получил паспорт, играл за сборную. Но в тридцать один год это человек, чьи родственники живут за океаном. А жена – Марьяна Шотт де Фрейтас, является юристкой. Конечно же, девушка не собирается бросать практику ради жизни в Москве, а предложит мужу вернуться в бразильскую Серию А, или же переехать в Португалию, где Марьяна училась. Марио мог остаться в ЦСКА еще на год, если бы сохранился доступ к еврокубкам. Латераль любит международные матчи, слышать гимн Лиги чемпионов. Сейчас же супруги подсчитают, сколько денег футболист заработал, и согласятся – достаточно, можно уезжать. Для «армейцев» это проблема, поскольку слабую позицию левого латераля не могут закрыть годами. Но и привычный лидер Марио «скис» на правом фланге в этом сезоне – нет больше вдохновения в его игре, точно задумался об уходе.

Алан Дзагоев

Один из символов старого ЦСКА , его несовершенства, граничащего с талантом. В этом была сила «армейцев»? Например, Вернблум никогда не был полузащитником для «Манчестер Сити» или «Барселоны», то есть это не Родри и Бускетс. Но усилий Понтуса хватало для побед в РПЛ . Дзагоев лишь на заре своей карьеры был хавбеком для топ-5, а со временем травмы начали вмешиваться. И не факт, что Алан всегда был примерным профессионалом. Вчера заявили, будто Дзагоев планирует завершить карьеру, но футболист напомнил о действующем контракте с ЦСКА . Правда, сразу же включилась «Алания» — зовут в состав. Но это только разговоры, вряд ли Алан хочет играть в ФНЛ . Зато «армейцы» будут минимизировать расходы, вместо Алана могут отдать игровое время молодому парню с меньшей зарплатой.

Жан-Филипп Гбамен

Сообщали, что опорный полузащитник ЦСКА чаще раза в неделю посещал один из ночных клубов в Москве. А на тренировках утром от него несло перегаром. Не будем делать вид, будто в РПЛ или в «армейском» клубе никогда не было любителей загулять. Нетрудно найти видео, на котором легенды ЦСКА выглядят сильно нетрезвыми. Не стоит забывать, что сыграть пьяного достоверно практически нереально – даже актеры самого высокого класса напивались, просили снять себя на видео, а потом банально копировали свои жесты, частоту моргания и выражения лица. Так что записи, где спортсмены нетрезвые, не «монтаж». Футболисты молодые люди и они умеют погулять. Другое дело, что не каждый, Артуро Видаль входит в чат, теряют при этом физическую форму. Но нестабильный в прошлых клубах хавбек Гбамен начал за здравие, а закончил за упокой. Его контракт не выкупят, вряд ли «Эвертон» с помощью дружественного ЦСКА поднял стоимость контракта игрока. Зато не получил новую травму – уже хорошо.

Чидера Эджуке

Эджуке пожал плечами, когда узнал, что к его покрашенным в черный цвет ногтям прицепился один известный чиновник. Признаться, без этой претензии многие бы не смотрели, какого у Чидеры цвета ногти, поскольку ему платят за игру в футбол, а не за отсутствие маникюра. В ЦСКА на определенном этапе нигериец был одним из лидеров, потом потерял место в старте. Но в последних играх напомнил, за что его ценили. В отличие от многих в команде, Эджуке может сыграть самостоятельно. Возраст – 24 года, позволяет пристроить Чидеру в один из западных клубов, а контракт у него до 2024 года. Получается самый дорогой футболист клуба, поскольку за Фернандеса не дадут больше в силу возраста и краткосрочного соглашения. Если ЦСКА нужны будут деньги, то Эджуке уйдет первым. Или если сам захочет уехать, что исключить сейчас не можем.

Яка Бийол

Агент футболиста очень переживал, будут ли Бийола вызывать в состав сборной Словении из РПЛ . В матчах против хорватов и катарцев полузащитник сыграл, а с первыми даже сравнял счет в дополнительное время. Также Яка обзавелся в клубе новой профессией – работает в центре защиты рядом с Дивеевым, хотя в сборной в нем видят полузащитника. В любом случае диапазон умений расширился, теперь скауты различных западных клубов смотрят на 23-летнего футболиста, как на универсального мастера. Понимают, что у него контракт всего до 2023 года, можно забрать дешево классного молодого игрока. Недавно добавилась причина, почему Бийол не останется в РПЛ – отстранение от еврокубков, куда ЦСКА мог не попасть из-за результатов в РПЛ и вылета из Кубка России от «Спартака». Тратить год, если с января уже можно вести переговоры с покупателями, Яка не согласится, и будет прав.

Юсуф Языджи

Получил курортный роман. Языджи круто начал, а затем случилось то, о чем все предупреждали – не умеет плеймейкер подолгу играть в футбол в основе на одном уровне. Иначе его агент не раздавал бы через день интервью, а вел переговоры с ЦСКА о выкупе контракта у «Лилля». Но теперь не факт, что подобные трансферы легко осуществлять чисто технически. Также непонятно, каким будет реальное финансирование ведущих клубов РПЛ . Еще один фактор перед расставанием – бан в еврокубках, общий для всех легионеров в чемпионате. Также Языджи сделал себе рекламу, теперь может зацепиться за переезд в Турцию за хорошие деньги, или в один из середняков топ-5 за меньшие. Впрочем, нельзя выдумывать, будто у западных клубов нет денег. В «Эвертоне», по словам агента Гбамена, хавбеку платили больше, чем в ЦСКА . Языджи в других условиях, но у него похожий настрой – уехать.