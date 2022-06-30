Команда Погба и Лукаку. Чертова дюжина самых дорогих трансферных провалов в истории футбола

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30 июня 2022, 15:00

Десятки миллионов евро на ветер.

13 место. Златан Ибрагимович — из «Интера» в «Барселону» за 69.5 млн евро

Конечно, Ибрагимович — топ-футболист и настоящая легенда футбола, но он сам не раз подтверждал, что переход в «Барселону» стал самой большой ошибкой в его карьере. Но если Златан потерял на «Камп Ноу» время, то каталонцы лишились огромных денег и Самуэля Это`О, который отправился в обратном направлении. Самуэль в первый же сезон выиграл с «Интером» и Моуриньо «Золотой требл», а Ибрагимович разочаровался в «Барселоне» и Гвардиоле, которого позже называл «трусом без яиц».

12 место. Ромелу Лукаку — из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» за 85 млн евро

Первое, но не последнее появление в этом топе Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард отлично зарекомендовал себя в АПЛ , выступая за «Эвертон», но «Манчестер Юнайтед» не получил в лице Ромелу идеального форварда. Хотя старт карьеры на «Олд Траффорд» получился воодушевляющим: 10 голов в первых девяти матчах, побитый рекорд легендарного Бобби Чарльтона. А потом была голевая засуха, сокращение игрового времени при Сульшере, потеря формы и переход в «Интер».

11 место. Кепа Аррисабалага — из «Атлетика» в «Челси» за 80 млн евро

Самый дорогой вратарь в истории футбола продержался в воротах «Челси» два сезона, а в последние два года является дублером Эдуара Менди, который обошелся «синим» почти в четыре раза дешевле. Вероятно, этим летом Кепа покинет «Стэмфорд Бридж», а самые яркие воспоминания о «Челси» у него будут связаны с двумя проигранными финалами Кубка Лиги: в 2019-м он отказался уходить на замену, а в 2022-м вышел под серию пенальти и допустил решающий промах.

10 место. Альваро Мората — из «Реала» в «Челси» за 66 млн евро

Альваро Мората — одаренный форвард, который мог бы стать даже великим, если бы не ментальные проблемы. «Челси» решил сделать ставку на Альваро в 2017-м, но испанец не оправдал вложенные в него средства. За полтора года в «Челси» Мората забил жалкие для форварда за 66 миллионов евро 18 голов. Начал бодренько, но расклеился после первых трудностей и сопроводительного гула критики.

9 место. Николя Пепе — из «Лилля» в «Арсенал» за 80 млн евро

Один успешный сезон ивуарийского форварда в чемпионате Франции настолько впечатлил «Арсенал», что «канониры» раскошелились на 80 миллионов евро. За три года в «Арсенале» Николя выдал только один яркий отрезок, когда напоминал футболиста, разрывавшего Лигу 1. Случилось это в концовке сезона 2020/21, зато в следующей кампании Пепе забил только один гол в АПЛ .

8 место. Хамес Родригес — из «Монако» в «Реал» за 75 млн евро

Флорентино Перес решил хайпануть, подписав молодого и смазливого Хамеса, ставшего лучшим бомбардиром ЧМ -2014. А еще это было полезно для строительного бизнеса Переса в Колумбии. Ради Родригеса из «Реала» выпилили героя «Десимы» Анхеля Ди Марию. По ходу первого сезона в Мадриде Хамес временами очаровывал публику, однако при Зидане колумбиец потерял место в стартовом составе, а вскоре и уважение Зизу из-за проблем с дисциплиной. Родригес покинул «Реал» свободным агентом, а к 30 годам докатился до чемпионата Катара.

7 место. Ромелу Лукаку — из «Интера» в «Челси» за 113 млн евро

И снова на арене знаменитый грабитель английских клубов-толстосумов. Прошлым летом Лукаку вернулся в «Челси», заявив, что у него осталось «незавершенное дело» в Лондоне, а теперь Ромелу возвращается уже в «Интер», причем на правах аренды за 8 миллионов евро. Грандиознейшая афера и настоящая катастрофа для «Челси»: «синие» подписывали одного из лучших нападающих в мировом футболе, а получили головную боль стоимостью в сотню с хвостиком миллионов евро.

6 место. Харри Магуайр — из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» за 87 млн евро

Самого дорогостоящего защитника в истории футбола постигла та же судьба, что и самого дорогого вратаря (а ведь будет еще купленный за рекордные деньги полузащитник). В 2019 году Харри хотели подписать оба манчестерских клуба, но «Сити» отказались, посчитав запрашиваемую сумму завышенной, в то время как «Юнайтед» был рад заплатить. У Магуайра еще есть шанс минимизировать нанесенный клубу ущерб, хотя виноват сам МЮ . Нелепо было платить такие деньги за Харри, нелепо было подчеркивать его надуманный статус капитанской повязкой.

5 место. Эден Азар — из «Челси» в «Реал» за 115 млн евро

Азар всегда мечтал играть за «Реал», но к главному вызову в своей футбольной карьере бельгиец подошел с лишним весом. Травма, еще одна, третья, десятая… так и пролетели три года в Мадриде. В прошедшем сезоне Эден достиг пика, к которому стремился — выиграл Лигу чемпионов, но в триумфальном розыгрыше провел на поле жалкие 83 минуты. Азар понимает, что подводит клуб и партнеров, адекватно оценивает свои выступления в трех сезонах за «Реал» и обещает вернуть лучшую форму, но пока это только слова.

4 место. Поль Погба — из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 млн евро

В 2016 году МЮ провернул рекордный для мирового футбола трансфер, вернув на «Олд Траффорд» Поля Погба, который и по сей день остается самым дорогим полузащитником всех времен. Француз покинул «Манчестер Юнайтед» после шести сезонов. За это время он выиграл Лигу Европы и Кубок Лиги, сменил 200 причесок и выдал несколько десятков пешеходных матчей, после которых его возненавидели фанаты. Теперь возвращается туда, откуда пришел.

3 место. Антуан Гризманн — из «Атлетико» в «Барселону» за 120 млн евро

В 2018-м Гризманн унизил «Барселону» своим отказом, об этом даже документальный фильм сняли. «Кулес» были в ярости, а гордый клуб должен был поставить крест на футболисте, но «Барса» пришла за Гризманном следующим летом и отдала 120 миллионов евро. Серьезно? Антуан так и не стал своим в «Барсе», так и не стал чемпионом Испании, а два года спустя вернулся в «Атлетико» сломленным и лишившимся прежнего задора.

2 место. Усман Дембеле — из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» за 140 млн евро

«Барселона» срежессировала некрасивую историю с шантажом «Боруссии», Бартомеу поставил на кон репутацию клуба ради трансфера Дембеле, а потом потратил большую часть выручки за Неймара. И что, оправдал себя талантливый Усман? Паническая покупка привела к появлению в команде недисциплинированного персонажа, который так и не смог реализовать свой потенциал на «Камп Ноу». А теперь почти наверняка уйдет свободным агентом.

1 место. Филиппе Коутиньо — из «Ливерпуля» в «Барселону» за 135 млн евро

Покупки Гризманна, Дембеле и Коутиньо — три важные причины нынешнего плачевного финансового состояния «Барселоны», которое пытается исправить новая хунта во главе с Жоаном Лапортой. «Ливерпуль» вовремя и выгодно продал Коутиньо, а «Барселона» получила классного игрока без инструкции по использованию. Самым ярким моментом в карьере Филиппе после перехода в «Барселону» стал дубль в ворота каталонцев за «Баварию», где он играл на правах аренды. Тот матч закончился со счетом 8:2. А этим летом Коу окончательно вернулся в Англию: «Астон Вилла» заплатила за него 20 млн евро.