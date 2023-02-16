Месси ловко водит ПСЖ за нос. Летом Лионель станет свободным агентом

1676568879

сегодня, 20:34

Переговоры о продлении контракта не клеятся.

Хорхе Месси издевается над шейхами

Летом Лионель станет свободным агентом. Отец игрока из Парижа вылетел в Барселону, не остался после переговоров, поскольку нечего праздновать. Пока стороны не стали ближе к продлению соглашения. Параллельно каждый инсайдер старается добавить свои слухи в котел, в котором жарят президента ПСЖ до нужной степени готовности переплатить аргентинскому ветерану. Ведь мелочь от продажи нефти гордый Хорхе Месси не примет.

В Париже не уверены, что останется Мбаппе. Достаточно вылететь от «Баварии», чтобы Килиан взбесился. Не планируют сотрудничать с Неймаром. Две такие потери могут привести Месси к мыслям о расставании с ПСЖ . Зачем оставаться, если другие звезды уходят? Только в одном случае продление контракта, невзирая на судьбу Килиана и Неймара, имеет смысл. Если Месси первым узнаем, кто будет главным тренером парижан в будущем сезоне.

Зидан может сохранить парижскую банду

Вряд ли в ПСЖ нет конфликтов. Много потерь, немало осечек. Зато поражение от «Баварии» не стало неприличным, Доннарумма подстраховал. Вратарь вытащил шесть ударов из семи. Мбаппе едва не подарил ничью, но выяснение отношений перенесли в Мюнхен. Матч посмотрит Зидан, ведь его зовут в оба клуба. Контракт Дешама закрыл путь в сборную Франции. Долго оставаться без работы Зинедину не стоит, потеряет хватку. Приезд Зидана в Париж сохранит в ПСЖ звезд.

Но если Гальтье выиграет Лигу чемпионов – всякое бывает, то наоборот мотивация подписывать новый контракт испаряется. Месси пришел в ПСЖ к Неймару и Ди Марии. Он видел, что состав собирают за большие деньги, была мечта выиграть ЛЧ . И спокойно подготовиться к ЧМ -2022, с чем справился. Если не будет в финале ЛЧ в Стамбуле, то какой смысл оставаться, особенно если наставником станет не магнит для кубка чемпионов – Зидан, а менее именитый наставник.

Месси рано покидать футбольную Европу

В отличие от Роналду, который медленно начал сползать в момент, когда потерял скоростной дриблинг и пытался компенсировать его работой в штрафной площади, Месси – квалифицированный пешеход. Причем в сборной и в ПСЖ не ходит полем так часто, как позволял себе в «Барселоне», где был царем. Во Франции пришлось доказывать статус заново. И хотя ветеран не демонстрирует выдающийся футбол постоянно, ПСЖ пригодится.

А вот по Неймару все понятно. У него шумные вечеринки, соседи вызывали полицию не раз. У него покерный турнир на второй день после поражения от «Баварии». Человек без рефлексии на тему собственных ошибок. Высказывал претензии к напарникам и жалобы, ничего более. Если бразилец ведет себя токсично, то руководство ПСЖ правильно делает, что подумывает отпустить Неймара бесплатно, чтобы не платить огромную зарплату много лет.

С Месси все сложнее, но у него и выбор шире. Гвардиола до сих пор нашел бы ему применение в «Манчестер Сити». Живой вариант, хотя Лионель будет наступать на пятки Де Брюйне, оказавшись на месте правого атакующего хавбека. И уж точно не может закрывать фланг, как Марез. С другой стороны, в ПСЖ завлекают Салаха, то есть допускают расставание с аргентинцем ближайшим летом. Кроме Гвардиолы, Месси может ждать также Хави.

Большие сомнения, что ветеран принесет пользу новой «Барселоне». Тут как с возвращением Роналду в «Реал», где определенные роли получили Бензема и Винисиус. Забавно, но испанским грандам скорее подойдет Салах на правый фланг – и в Барселоне, и в Мадриде, чем Криштиану и Лионель. Особенно если вспомнить о финансовых проблемах каталонцев, которым не разрешат выдать Месси гору денег. А миллионы ему предлагают давно.

Старенький Лионель создает много голов

Саудовская Аравия вместе с Египтом и Грецией мечтает заполучить ЧМ -2030. Шейхи зовут к себе Месси после Роналду. Бекхэму будет сложно перебить ставку арабских шейхов, ведь Месси могут выдать за сезон 300 млн евро. Вот только Лионель моложе, чем Криштиану. Не хотелось бы терять его для Лиги чемпионов. Кстати, у Роналду 140 голов в этом турнире, у Месси – 129. Возможно, аргентинец хочет побить рекорд португальца, и это тоже повод еще сезон провести в Европе.

Не исключаем продление контракта с ПСЖ , а вся шумиха может оказаться рекламной, чтобы шейхи быстрее думали. Не лишним будет напомнить, что Месси не двадцать лет, у него жена и трое детей. Они ходят в учебные заведения, завели себе в Париже друзей. Срываться каждый год неудобно, вряд ли Антонелла голосует за такое развитие событий. Тем более, в Саудовской Аравии и США Лионелю выдадут много денег и через один сезон, необязательно ближайшим летом.

Скалони говорил, что Месси не завершил карьеру в сборной. Нападающий настраивается сыграть на ЧМ -2026, когда ему будет почти 39 лет. Форму лучше поддерживать в чемпионате Франции, чем в Саудовской Аравии или в Майами. Также не исключаем самый красивый разворот. Месси теперь очень любят в Аргентине. А это значит, что всегда можно вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз», чтобы утереть нос Роналду, который выбрал не «Спортинг», а огромные деньги.