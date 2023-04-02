«Челси» готов выкупить Фелиша. Сделка на 100 млн евро, Жоау не хочет возвращаться в «Атлетико»

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вчера, 13:28

Но нужно стать ключевым игроком.

Жоау Фелиш – один из тех, кого в «Челси» привели новые владельцы клуба. За «аристократов» португальский нападающий выступает на правах аренды, но есть вероятность, что летом произойдет полноценный трансфер. Анализируем положение игрока, за которого «Атлетико» выложил 126 миллионов евро.

«Матрасники» хотят 100 млн евро, Фелишу надо прибавить

Жоау провел в лондонском коллективе чуть больше двух месяцев – и «синие» уже вступили в переговоры с «Атлетико» по потенциальному выкупу. Боссы «Челси» готовы предложить «матрасникам» 80 миллионов евро в виде отступных. Но ценник, который выставили мадридцы, больше, – 100 млн (изначально просили 140), так как руководство испанского гранда не видит острой необходимости избавляться от Фелиша.

«Аристократы» такую сумму считают слишком большой, поэтому сделка будет реальной лишь в том случае, если португальский нападающий за оставшиеся месяцы станет ключевым игроком команды.

Компенсация в 100 миллионов, притом стоимость аренды составила 11 млн – действительно серьезные цифры. Тем более 23-летний португалец за 9 матчей в лондонском клубе забил лишь дважды. Ценник продиктован тем, сколько сами «матрасники» в свое время заплатили «Бенфике» — но принимая во внимание опыт зимнего трансферного окна, вполне можно представить, что «синие» согласятся на такие условия.

Жоау хочет остаться

Уже по словам футболиста чувствуется, что он не настроен возвращаться в Испанию:

Позиция, на которой я играю, и стиль «Челси» отличаются от того, как мы играли в «Атлетико». У меня гораздо больше свободы, чтобы играть в свой футбол, делать все, что в моих силах, чтобы помочь команде. Я стараюсь получать удовольствие на поле. Недавно мне было 19 лет, я перешел в «Атлетико», а сейчас мне 23. Да, я чувствую себя хорошо, играя здесь.

Жоау успел даже пообщаться с представителями «Атлетико» и уведомить их, что не настроен возвращаться в расположение клуба после окончания аренды. Это неудивительно, учитывая то, как португалец приходил в мадридский коллектив.

Тогда «матрасники» покупали Фелиша как замену ушедшему в «Барсу» Антуану Гризманну. Потратили 126 млн евро и были готовы дать молодому таланту время на адаптацию – все-таки система у Диего Симеоне специфическая, не каждый встроится. Но после этого мадридцы вернули французского нападающего (сначала на правах аренды, после – полноценный трансфер) – и футболист, который должен был стать лидером команды, все реже выходил в старте.

Появился конфликт интересов – Антуан был многолетним лидером клуба, а за Фелиша выложили слишком крупную сумму, чтобы оставлять его в качестве простого игрока замены. Как показала практика, уместить этих двоих на поле слишком тяжело.

И потому уход Жоау пошел бы в плюс и игроку, и клубу.

Не повезло с периодом в клубе

При оценке эффективности Фелиша в «Челси» стоит учитывать, в какой ситуации сейчас «аристократы». При других условиях зарабатывать плюсики для выкупа португальцу было бы проще.

Прежде всего дело в том, что новые владельцы полностью сменили менеджмент – в селекционный отдел вошли 4 новых специалиста, совет директоров пополнили еще четверо, ушла Марина Грановская – генеральный директор.

Это сказалось на трансферной политике – поэтому кампания «Челси» зимой кажется бесформенной и необоснованно затратной. Лучше всего ситуацию описал экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон:

Я не думаю, что это закончится. Боюсь, они купили целый грузовик индивидуальностей, но не купили никого для команды. Только дриблеров.

Команда попросту в состоянии слишком буйной перестройки, когда новый потенциальный костяк наслаивается на действующих лидеров – и в таком обилии невозможно вывести стройную систему игры, наладить командные взаимодействия. Фелиш, как и остальные, не может полагаться на игровую концепцию (ее просто нет) и вынужден все сводить к индивидуальному мастерству – а так матчи не выигрываются.

Что-то 23-летний нападающий еще продемонстрирует, однако его показатели будут далеки от тех, за которые принято платить 100 млн евро.

Летом будет гиперротация

Это необходимое следствие того, что было описано выше (в составе «синих» 35 человек!). Летом трансферная кампания наверняка продолжится – еще в декабре стало известно, что лондонцы закрыли сделку по трансферу Нкунку, Кристофер придет в межсезонье.

Чистка, в первую очередь, коснется тех, чьи контракты рассчитаны до лета 2024 года. В этот список входят и Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Сесар Аспиликуэта, Кристиан Пулишич, Пьер-Эмерик Обамеянг, Рубен Лофтус-Чик. И это те, кто был хорош в прежней структуре «Челси» или имел хорошие шансы закрепиться в основе (Рубен). Если говорить о спортивной составляющей, можно расстаться и с Рахимом Стерлингом – он играет на порядок хуже, чем в «Манчестер Сити». Но такая ротация почти наверняка зацепит и тех, кого стоило бы оставить.

Кого-то «аристократы» надеются задействовать в трансфере Фелиша – ради выкупа Жоау клуб готов отпустить в «Атлетико» Маунта.

Позитивно на сыгранности такие действия точно не скажутся – снова будет стоять вопрос о выстраивании тренировочного процесса, определении костяка. По части последнего – вероятность стопроцентного попадания во всех трансферах крайне мала. И в лучшем случае прогресс получится увидеть не раньше следующей зимы (если исключить феноменальное стечение обстоятельств и говорить о трезвом расчете). А Фелишу придется выбирать – клуб в состоянии перестройки или команда, где его роль будет похожа на судьбу сменщиков Акинфеева.