Долгие матчи и жёсткие судьи. Ожидание от старта АПЛ

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сегодня, 09:32

Изучаем некоторые изменения в требованиях к судейству в Англии.

Английского футбола с нового сезона станет больше. Но дело не в том, что будет больше матчей или команд. Просто каждая игра теперь окажется дольше. В Англии будут добавлять существенно больше дополнительного времени – как это было на чемпионате мира в Катаре. Но не только в этом заключаются изменения в рекомендациях для английских судей. Разберемся в них более подробно с помощью их руководителя Говарда Уэбба.

Больше дополнительного времени

Английский футбол уже ощутил на себе изменения – они были внедрены в стартовавшем ранее Чемпионшипе. В первом туре более ста минут сыграли во всех матчах, кроме двух. С помощью этого изменения организаторы стремятся увеличить эффективное игровое время, то есть то время, когда мяч находится в игре.

«Эффективное игровое время в футболе значительно сократилось в последнее время, — говорит Уэбб. – В Чемпионшипе в прошлом сезоне оно составляло 52 минуты, а в Премьер-Лиге – 54. Это общемировая тенденция. Мы увидели, что на чемпионате мира использовалась особая методология, и она была признана ФИФА успешной.

Мы просим судей использовать точное количество добавленного времени. За гол добавляется столько времени, сколько прошло от его момента до того, как мяч был разыгран из центра поля. За замены тоже должно быть добавлено фактическое время, которое на них ушло, а не формальные 30 секунд, как это было раньше».

Вместе с тем у судей есть рекомендация буквально подгонять футболистов на поле, чтобы сократить «время простоя». Предполагается более активная работа арбитров по профилактике затягивания времени и растягивания пауз.

Интересно, что некоторые национальные футбольные ассоциации предлагали изменить продолжительность игры, разбив ее на два тайма по 30 минут, но с фиксацией чистого времени, то есть с его остановками в паузах. Как в хоккее. Тогда IFAB посчитала, что в реальности такой подход только увеличит продолжительность матчей.

Уэбб не считает, что предлагаемые изменения пошатнут основы футбола и станут проблемой. По его мнению, они поспособствуют перевоспитанию игроков.

«Игроки поймут, что тратить время впустую бесполезно. Их поведение должно измениться, — сказал Уэбб. – Полагаю, со временем они станут все меньше тратить его, менталитет изменится. Мы не будем добавлять просто так больше времени. Хотим лишь учитывать более точно потерянные минуты. В прошлом сезоне в АПЛ обычно за игру добавлялось восемь с половиной минут. Мы провели расчеты и выяснили, что при нынешней методологии добавлялось бы на три минуты больше. Так что увеличение не должно быть таким уж большим».

Некоторые футболисты уже выступили против такого решения, например, защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан. По его мнению, это увеличит нагрузку на игроков. Однако болельщики в целом пока идею поддерживают. В Англии, например, 61 процент поклонников игры за такое нововведение. А 70 процентов опрошенных считают затягивание времени футболистами нечестным подходом.

Увеличение жесткости

Еще одной неочевидной рекомендацией для английских судей станет ужесточение подхода к оценке некоторых эпизодов. Например, они теперь должны более охотно и быстро давать желтые карточки за очевидное и косвенное затягивание времени. Кто знает, вдруг мы увидим такое редкое событие, как две желтые карточки и удаление вратаря, бессовестно тянущего минуты из игры.

Некоторые хитрецы убивают время, падая от столкновений, имитируя травмы, хотя после лежания шустро встают и продолжают борьбу. Теперь эта тактика должна стать менее выгодной, поскольку любой упавший с претензией на повреждение должен будет покинуть поле как минимум на 30 секунд. Перспективой поиграть в меньшинстве хоть немного стремятся отпугнуть таких ловкачей.

Также в Англии намерены бороться за уважение к судьям. Рефери предписано более жестко карать за проявление недовольства игроками во время матча. Любые окружения арбитра и крики в его адрес будут пресекаться, а потом разбираться, за что могут следовать дисквалификации. Разработан целый кодекс поведения, с которым будут знакомить всех футболистов, чтобы потом не жаловались, что не знали о потенциальном наказании.

Уэбб считает, что тенденции в последние годы были не лучшими, и футболисты вели себя с арбитрами все более нагло, а судьи предпочитали не замечать хамства, желая уйти от конфликта. И такие примеры только поощряли хамство со стороны других футболистов впоследствии. Эту порочную цепочку планируется разорвать. Конечно, не каждый эмоциональный вскрик достоин предупреждения, но вот любые прикосновения к арбитру и демонстрация жеста требования показать карточку сопернику будут поводом для желтой.

Кстати, ужесточение касается и тех, кто находится в технической зоне, то есть тренеров и членов тренерского штаба. Многим придется сдерживать свои эмоции сильнее. Дошло до того, что рекомендовано давать желтые за выход к переднему краю технической зоны более чем одного человека. А удаленный тренер не сможет подняться на трибуны. Он должен будет уйти в раздевалку. Ну, и, конечно, не сможет выплеснуть эмоции на пресс-конференциях.

Дополнительные примочки

Аудиопрезентаций ВАР в новом сезоне станет больше. Эксперимент проводился в мае и многим понравился. Лига опубликовала тогда переговоры судей с ВАР в некоторых матчах с разъяснениями нюансов решений. Теперь такая нарезка по матчам планируется к выходу в ежемесячном формате.

В то же время в Англии пока не готовы внедрять систему полуавтоматического определения офсайда. Хотя она применялась на чемпионате мира и сильно ускорила процесс принятия решений судьями по положению «вне игры». Аналогичные системы используют в Италии. Но в Англии пока идут консультации. Зато на полях АПЛ увеличили количество камер около штрафной, чтобы исключить все возможные слепые зоны для ВАР.

Будет введен жесткий протокол относительно замен, проведенных из-за травмы головы. Как известно, это позволяет проводить дополнительную замену. Но ушедший после такой травмы игрок не сможет выходить на поле в течение 7-12 дней. И в этом направлении продолжаются дополнительные консультации.

Небольшое изменение было внесено в правила о двойном наказании: когда у команды за какое-то нарушение удаляют игрока и назначают пенальти. Раньше красную карточку не рекомендовали показывать, если футболист нарушил в своей штрафной правила, честно пытаясь в подкате сыграть в мяч. За такое давали желтую и пенальти. Теперь формулировку уточнили, убрав «подкат». Допустим, если игрок как-то неловко толкнул другого, привезя пенальти, то его не удалят, а тоже покажут желтую карточку.