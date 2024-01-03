Буффон предложил увеличить ворота в футболе. Идея может уничтожить игру

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вчера, 16:52

Великий голкипер транслирует мысли чиновников.

Ставка на результативность из-за доходов

Разговоры о смене правила офсайда, об альтернативных карточках – удалениях на время, и даже игнорирование судейского кризиса, можно связать с генеральной идеей глав УЕФА и ФИФА . Их задача – выжать максимум денег. Для этого нужны скандалы и голы. Ауты начнут вводить ногами, если это увеличит результативность. Ведут разговоры об увеличении размера ворот. Рекламным агентом выступает Буффон:

Размеры ворот остаются неизменными с 1875 года. Сейчас, глядя на габариты некоторых вратарей, задумываешься об изменениях. Вы можете проследить влияние роста вратаря на удары с расстояния: 30 лет назад на каждые 50 ударов приходилось около 10 голов. Сейчас максимум 3. Очень сложно забить двухметровому вратарю с дальнего расстояния.

А давайте ломать спагетти и добавлять в пиццу майонез, раз Буффон считает, что все старые рецепты надо менять. Аргументы Джанлуиджи требуют анализа. Загнул, что раньше 20 % дальних ударов становились голами, что вызывает сомнения. Нет больших древних баз данных, чтобы подтвердить слова итальянца. Буффон также забыл упомянуть, как изменился прессинг. Посмотрите матчи ЧМ -1966, там больше времени на принятия решений перед воротами. Также Буффон упомянул рост вратарей.

Вратари прошлого не были низкорослыми

Рост людей скакал. Влияли эпидемии, убивавшие здоровье. Влияли холодные зимы – падение урожайности. Как следствие, плохое питание, низкое содержание животного белка в рационе, как у старых японцев, которые намного ниже правнуков. Понятно, что после мировых воин европейские дети не были высокими, ведь голодали. Но Буффон приводит рост вратарей прошлого как аргумент, забыв посмотреть на их габариты.

Яшин был 189 сантиметров. Выше Дасаева и Кана. Выше Акинфеева, Пикфорда, Касильяса и многих других голкиперов нового века. Так почему им всем не забивали дальними ударами? Испанец Самора был 186 сантиметров. Рикардо чуть выше Пикфорда, голкипера фаворита Евро-2024. Дзофф, Шилтон и Майер от 182 сантиметров. Буффон заблуждается, что все голкиперы были ростом с чеха Планичку.

Всегда искали высоких, вроде Шмейхелей. Причем рост не избавляет от игровых особенностей, Яшин не любил дальние удары. Было много рослых средних голкиперов, чья реакция хуже, чем у 172-сантиметрового Планички. Мексиканец Кампос с ростом 168 сантиметров, ниже Месси, не пропускал каждый раз после дальнего удара. Нет прямой связи. Де Хеа и Онана боятся дальних выстрелов сильнее, чем крошка Хорхе.

На эффективность влияет профессионализм

Акинфеев слабее, чем Яшин, но у голкипера ЦСКА профессионализм на несоизмеримо другом уровне, чем у легенды «Динамо». Льву Ивановичу никто не мешал выпить водки в перерыве и выкурить папиросу. Игорь Владимирович не позволяет себе так расслабляться. Яшин не бросил плохие привычки, курил с 13 лет, что в итоге повлияло на общее состояние здоровья.

Десять сигарет в день – то, в чем сознавался в интервью. В реальности мог выкурить несколько пачек, зависело от морального состояния. Современный футбол более профессиональный. Вратари через упражнения и анализ ситуаций стали успешнее справляться с ударами. Нойер играет ногами на линии, как гандболист, а у Чеха растяжка хоккейного вратаря.

Хоккеист Яшин опережал современников по гибкости, но даже он не был таким гимнастом, как голкиперы 21 века. Буффон путает причины и следствие. Дальние удары всегда были неэффективными, но помнят только голы, а не пустые попытки. Сейчас тоже можно забить, как Ван Бастен в финале Евро-88. Александер-Арнольд мог огорчить «Ньюкасл», рост Дубравке не помог.

Футбольные ворота точно планируют увеличить

Буффон транслирует мнение футбольных чиновников. Ворота могут расширить, хотя в этом нет сильной практической пользы. В футболе немало голов и атакующий вектор. Потом будет откат к оборонительной игре, если подрастет поколение великих защитников, а форварды станут чуточку слабее. Тогда снова пойдут «автобусы», широкие и высокие ворота не спасут от матчей со счетом 1:1 или 0:0.

Всё циклично, а поднятие эффективности дальних ударов это задача для тех, кто ставит полевым футболистам технику удара. Современные мяч и бутсы отличаются от тех, что были пятьдесят лет назад. Вратарские перчатки стали круче. Сложнее «пробить» руку голкиперу, чем во времена Яшина и Бэнкса. Но промахи сильнее влияют на общую результативность, чем дальние удары.

Таких голов меньше, ведь тренеры запрещает неэффективные ходы. Отказ от частых дальних ударов как раз помогает результативности. Средний показатель Бундеслиги ровно 50 лет назад – 3.49 гола за игру. Результативность этого сезона – 3.36. Нет радикального падения по голам. Выдумку, будто у зрителей отобрали красоту, развеивает также статистика последних чемпионатов мира.

В Катаре и России голов было в среднем больше, чем на ЧМ -86 и ЧМ -90. Единственный дикий по голам турнир сыграли в Швейцарии, но там причина в классе аутсайдеров. На ЧМ -74, когда родился современный футбол, голов меньше, чем на трех последних мундиалях. На ЧМ -2026 будет 48 участников, результативность вряд ли упадет. Евро тоже расширят до 32 сборных, вырастет разрыв в классе.

Промахи форвардов сильнее влияют на счет матчей

Голов хватает. Даже в РПЛ сумасшедшая средняя результативность прошлого сезона, 3 гола за игру. В этом ниже из-за промахов, но явных моментов немало. Достаточно статистики «больших шансов», которые форварды элитных лиг не используют, чтобы понять – можно не трогать ворота. В этом нет смысла. Голов станет ещё больше, когда коллекционеры промахов учтут ошибки.

Вратари самые беззащитные на поле, незачем их мучить. Также видно, что почти все фанаты увеличения ворот и отмены офсайдов пытаются понравиться глорихантерам. Подыгрывают тем, кто хочет вытрясти из неофитов деньги. Но «реформаторы» не учитывают, что футбольный бум даже в Японии. Там матчи студенческих команд по скоростям и комбинациям не уступают многим играм РПЛ .

Футбол уже понравился богатым народам с развитой спортивной индустрией, приток талантов не иссякнет. Увеличение ворот бессмысленно ещё и потому, что всем академиям мира придется поменять ворота. Одни профессиональные ворота стоят около 1.5 тысяч евро вместе с сетками. Для футбольной школы из Африки 3 тысячи евро это состояние. И для любительского клуба тоже дорого.

Выбросят десятки миллионов евро, а прирост голов окажется мизерным, если дело в меткости форвардов. Хочет много красивых голов? Смотрите их нарезки. Также огромные ворота могут повлиять на голы с близкого расстояния. И перемена сделает футбол скучнее, если случился прыжок голов именно грандов из-за перевеса во владении мячом и числа атак с ударами.